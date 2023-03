Waarom Splashtop superieur is aan Apple Remote Desktop

Met 20 miljoen verkochte Mac-computers per jaar worden Macs zowel thuis als op kantoor steeds populairder Ook is het gebruik van remote desktopsoftware toegenomen, omdat mensen meer flexibiliteit willen in waar en wanneer ze toegang kunnen hebben tot hun computers.

Dit is de reden waarom Apple Remote Desktop, een native Mac-programma, populair is onder Apple-gebruikers.

Macs staan echter bekend om het feit dat ze niet altijd even compatible zijn met andere platforms en dat geldt ook voor Apple Remote Desktop.

Dus, is Apple Remote Desktop de beste optie voor u of uw bedrijf?

In dit artikel wordt besproken waarom Splashtop remote access-oplossingen veel beter zijn dan het alternatief van Apple. Als u alles heeft gelezen, weet u waarom u Splashtop in plaats van Apple Remote Desktop moet kiezen.

Op afstand toegang tot elke computer met Splashtop, niet alleen Macs

Als u een groot bedrijf of meerdere computers heeft, is het handig om toegang te hebben tot elke computer in uw netwerk, zonder dat u voor elk besturingssysteem verschillende toepassingen nodig heeft.

Splashtop is niet alleen compatible met, en ideaal voor Mac remote desktop- verbindingen. Het kan ook worden gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot Windows- en Linux- computers. Apple Remote Desktop ondersteunt alleen MacOS-computers zoals Macs en Macbooks.

Een remote desktop-oplossing moet de computers die u heeft ondersteunen, ongeacht het besturingssysteem. Splashtop kan u dus tijd en geld besparen en tegelijkertijd het gemak vergroten door u toegang te geven tot elke computer, in tegenstelling tot alleen MacOS-machines met Apple Remote Desktop.

U kunt Splashtop gebruiken met een telefoon of tablet

Soms heeft u op afstand toegang nodig tot uw computer, waar ter wereld u zich ook bevindt. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u met een goede remote desktoptool verbinding maken met uw computer vanaf elk apparaat, zoals een tablet of smartphone.

Apple Remote Desktop is alleen beschikbaar in de Mac App Store, niet in Android, Windows of zelfs hun eigen iOS-systeem. Dus als u alleen een telefoon of tablet bij de hand heeft, of een Windows-computer, heeft u pech.

In plaats daarvan kunt u Splashtop op al uw apparaten installeren. U kunt Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw computers vanaf Windows, Macs, iPads, iPhones, Android- en Chromebook-apparaten. Dit geeft u de flexibiliteit om al uw persoonlijke apparaten te kunnen gebruiken om op afstand op uw desktop te werken.

Splashtop biedt betere prestaties

Apple Remote Desktop maakt gebruik van een Virtual Network Computing-verbinding of VNC. Dit protocol wordt gebruikt voor het schermdelings- en controlesysteem.

VNC is echter een oud systeem en geen veilig protocol. Naast deze zorg is VNC traag in vergelijking met andere opties.

Daartegenover staat Splashtop; de snelste remote desktopsoftware die er is. Hiermee kunt u naadloos en probleemloos werken wanneer u een externe computer bedient vanaf uw lokale apparaat.

Hier is een directe vergelijking van de snelheid van Apple Remote Desktop en die van Splashtop . U kunt zelf zien hoeveel verschil eersteklas remote access-software, zoals Splashtop, kan maken.

Functies voor werken op afstand

Wat remote software betreft, is Splashtop toonaangevend als het gaat om extra functies die u helpen productiever op een externe computer te werken. Hier zijn een paar voorbeelden van wat Splashtop voor u kan doen:

Bestandsoverdracht - Het enige dat u hoeft te doen, is het bestand naar of van het venster van uw externe computer te slepen. Dit werkt net alsof u het tussen mappen op uw lokale computer versleept. Geen noodzaak meer voor toepassingen voor het delen van bestanden of het gebruik van omvangrijke e-mails om bestanden over te dragen.

Chat - Als u moet communiceren met de persoon die het externe apparaat gebruikt, kunt u dit doen via een chat-pop-up. Hierdoor kan de eindgebruiker lezen wat u zegt en indien nodig reageren.

Afdrukken op afstand - Met afdrukken op afstand kunt u vanaf de externe pc afdrukken op uw lokale printer. Dit kan u veel gehaast naar een andere locatie besparen om een printje te regelen.

Audio-overdracht - Soms wilt u de audio horen die afkomstig is van de externe pc. Dit is vooral van vitaal belang bij videobewerking. Splashtop geeft de audio van de externe computer door aan uw lokale apparaat en ondersteunt Mac remote desktop-audio.

Ondersteuning voor meerdere monitoren - Als u meerdere monitoren op uw externe pc heeft aangesloten, kan Splashtop u daarbij helpen. U kunt schakelen tussen het bekijken van een willekeurig aantal monitoren met een eenvoudige interface op het scherm, of de meerdere monitoren van de externe computer weergeven op uw lokale multi-monitor display.

IT-supportopties

Splashtop is perfect voor IT-supportteams die mogelijk op afstand toegang moeten hebben tot hun beheerde apparaten, of die van klanten, om support te bieden.

Met Splashtop kunt u remote support bieden aan alle Windows-pc's, Macs of andere apparaten.

Splashtop is zeer veilig

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, hoeft u niet verder te zoeken dan Splashtop. Splashtop voldoet aan de AVG- en SOC 2-regelgeving en is zeer veilig dankzij gecodeerde externe verbindingen en een toonaangevende veilige infrastructuur.

U kunt Splashtop zelf gratis uitproberen

We verwachten dat het bovenstaande duidelijk maakt waarom Splashtop de veel betere optie is dan Apple Remote Desktop. Maar als u het zelf wilt zien, maken we het u gemakkelijk om Splashtop gratis te proberen! Ga nu aan de slag met een gratis proefperiode om erachter te komen hoe Splashtop uw ervaring met remote access kan verbeteren.

