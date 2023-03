Waarom ondersteuning van Apple-devices belangrijker is dan ooit

Door Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop

Splashtop heeft onlangs aangekondigd dat onze software wordt gebundeld als de exclusieve standaardoplossing voor ondersteuning op afstand binnen Addigy, het toonaangevende, op cloud gebaseerde platform voor het beheer van Apple-apparaten.

Dit is een mooie ontwikkeling, want het betekent dat Addigy-gebruikers binnen hun abonnement nu directe, gemakkelijke en door Apple geoptimaliseerde remote access krijgen tot de Apple-devices die ze beheren. Het is ook een belangrijke mijlpaal omdat Apple-producten, zoals Macs, iPhones en iPads, een serieuze opmars maken binnen Amerikaanse ondernemingen en onderwijsinstellingen.

Het groeiende momentum van Apple-apparaten werd bijvoorbeeld genoemd in een blogpost van april 2021 Scalefusion: "De afgelopen jaren hebben iets laten zien dat nog maar tien jaar geleden onvoorstelbaar was voor de wereld: Mac in het bedrijfsleven. Volgens een onderzoek [van marktonderzoeksbureau Vanson Bourne] gebruikt 71% van de middelbare scholieren liever een Mac dan een PC. Bovendien gaf ongeveer 81% van de mensen toe dat ze hun Mac-computer op hun werkplek willen blijven gebruiken. En bijna acht van de tien werknemers vinden dat hun bedrijf hen Mac-machines moet aanbieden om op te werken.

Bovendien stelt een Forbes-artikel van april 2021 dat het vroege succes van Apple op de zakelijke mobiele markt - samen met de recente toegenomen aandacht voor platformsecurity, partnerschappen en gerichte salesinspanningen voor ondernemingen - het bedrijf goed positioneert, omdat bedrijven gebruik blijven maken van de mobiliteitsoplossingen waarop ze vertrouwden tijdens de pandemie.

En tenslotte werd in juli 2020 in een artikel van Computerworld "30+ essentiële feiten over Apple in de onderneming" gepresenteerd, waaronder:

Als ze konden kiezen, zou 59% van de werknemers in het bedrijfsleven een Mac gebruiken.

Bij het zoeken naar een baan zou 66% van de werknemers een bedrijf kiezen dat een keuze aan computerapparatuur biedt boven een bedrijf dat dat niet doet.

Elk Fortune 500 bedrijf gebruikt nu Apple producten.

79% van de gebruikers zegt dat ze niet zo efficiënt zouden zijn met iets anders dan een Mac.

79% van alle bedrijfsactiviteiten op een mobiel apparaat gebeurt op iOS.

De groei van Apple binnen bedrijven kan aan veel dingen worden toegeschreven, maar één factor is zeker het gevolg van de coronabeperkingen. Werknemers die privé Mac-laptops, iPads en iPhones gebruikten, wilden die blijven gebruiken toen ze ineens thuis moesten werken.

Als gevolg hiervan kregen IT-afdelingen die gewend waren om de apparaten van werknemers op het werk te ondersteunen, nu ineens te maken met een toestroom van BYOD (bring your own device) Apple-devices, die ze naast alle Windows-computers en mobiele Android-apparaten van hun thuiswerkers moesten ondersteunen en beheren.

Zoals Splashtops VP of Product, Annie Chen, vertelde in een recente Command-Control-Power-podcast, heeft Splashtop aan Mac- en iOS-gebruikers altijd evenveel prioriteit en expertise gegeven als aan de meer traditionele zakelijke gebruikers op Windows- en Android-platforms.

Podcast-host Jerry Zigmont van MacWorks legde uit dat zijn collega's en co-hosts voorheen een verouderde remote support-oplossing gebruikten. Jerry klaagde dat ze altijd het gevoel hadden dat wanneer het ging om verbeteringen of upgrades "de Mac altijd het ondergeschoven kindje is geweest" bij die andere leverancier.

Jerry zei: "Er leek [bij die oude leverancier] nooit enige liefde te zijn voor het Mac-platform. Ik wil Splashtop echt prijzen voor de gelijkheid in functies op zowel het pc- als het Mac-platform. Dat was geweldig voor ons. En als zelfstandig ondernemer sluit ik me liever aan bij iemand die op zijn minst aandacht heeft voor de producten waar we achter staan.”

Naast dat Apple-devices een groter deel van de zakelijke IT-omgevingen gingen vormen, heeft de pandemie ook de behoefte aan apparaatonafhankelijke remote access en remote support-tools, zoals die van Splashtop in de schijnwerpers gezet en gestimuleerd. De platformonafhankelijke support die Splashtop biedt, wordt zelfs steeds meer een must-have voor de ondernemingen van vandaag.

Omgaan met de nieuwe realiteit van werk

Toen de coronacrisis voor het eerst het werken op afstand noodzakelijk maakte, haastten bedrijven zich natuurlijk om in ieder geval iets in te voeren om werknemers en IT-medewerkers de remote access en remote support te bieden die ze nodig hadden.

Maar nu ondernemingen, kleine en middelgrote bedrijven en andere organisaties beginnen te wennen aan de manier van werken tijdens en na de crisis, wordt verwacht dat ze gaan kiezen voor een hybride combinatie van het op kantoor en thuiswerken. Dezelfde trend doet zich voor in het onderwijs, een andere markt waar Macs en mobiele iOS-devices veel worden gebruikt - scholen en universiteiten omarmen meer en meer hybride leeromgevingen.

Voor ondernemingen is het tijd voor een strategische plan om ervoor te zorgen dat al hun werknemers verbonden blijven met elkaar en met de computermiddelen die ze nodig hebben om goed te kunnen werken. Aangezien deze nieuwe hybride werkwereld vrijwel zeker een mix van Mac-, Windows-, iOS- en Android-apparaten zal omvatten, moeten bedrijven beoordelen hoe goed hun tools voor samenwerking, communicatie en remote access werken voor al deze soorten apparaten.

De bewezen inzet van Splashtop voor platformonafhankelijke ondersteuning, en vooral onze sterke expertise in het bedienen van Mac- en iOS-gebruikers, zal steeds waardevoller worden in deze nieuwe wereld van het werk.

Om meer te weten over hoe Splashtop kan helpen uw teams het meest productief te zijn - waar of wanneer ze maar werken of wat voor soort apparaten ze maar gebruiken: neem contact met ons op. We horen graag meer over uw doelen en hoe Splashtop u kan helpen deze te bereiken.