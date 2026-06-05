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Video: Implementeer en beheer Bitdefender met Splashtop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Koop, implementeer en beheer Bitdefender endpointsecurity via Splashtop Remote Support.

Bekijk deze korte video om te zien hoe gemakkelijk het is om Bitdefender aan te schaffen (voor een geweldige prijs), het met een paar klikken op uw eindpuntcomputers te implementeren en vervolgens de beveiligingsstatus te bekijken en scans uit te voeren.

Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
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Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
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Meer informatie over eindpuntbeveiliging met Splashtop en Bitdefender


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