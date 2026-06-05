Video: Implementeer en beheer Bitdefender met Splashtop

Koop, implementeer en beheer Bitdefender endpointsecurity via Splashtop Remote Support.
Bekijk deze korte video om te zien hoe gemakkelijk het is om Bitdefender aan te schaffen (voor een geweldige prijs), het met een paar klikken op uw eindpuntcomputers te implementeren en vervolgens de beveiligingsstatus te bekijken en scans uit te voeren.
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Functies, prijzen en hoe u aan de slag kunt met Bitdefender in Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support productinformatie en gratis proefversie
Splashtop werkt samen met Bitdefender om toonaangevende eindpuntbeveiliging te bieden aan IT en MSPs
Bitdefender integreert met Splashtop Ondersteuning op afstand (Channel Futures)