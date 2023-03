Splashtop werkt samen met Bitdefender om toonaangevende eindpuntbeveiliging te bieden aan IT en MSP's

IT-professionals en MSP's kunnen nu eenvoudig gebruikmaken van geavanceerde Bitdefender-technologie voor endpoint-beveiliging om de eindpunten van hun klanten te beschermen via Splashtop Remote Support

[San Jose, Californië - 2 april 2019] Splashtop, de wereldleider in oplossingen voor toegang, samenwerking en ondersteuning op afstand, werkt samen met Bitdefender, een wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiliging en antivirussoftware. De Bitdefender Antimalware Security Tools zijn nu volledig geïntegreerd in Splashtop Remote Support, zodat IT en MSPs hun beheerde computers kunnen beveiligen met toonaangevende technologie voor eindpuntbeveiliging.

Dankzij de integratie van Splashtop Remote Support en Bitdefender Antimalware Security Tools kunnen gebruikers van Splashtop Remote Support de technologie van Bitdefender moeiteloos beheren en inzetten voor hun endpoints vanuit de Splashtop-console. Eenmaal geïmplementeerd, houdt Bitdefender-technologie endpoints veilig met ultramoderne antimalware, antivirus en andere krachtige beveiligingsmogelijkheden. Gebruikers van Splashtop Remote Support kunnen de beschermingsstatus van hun beheerde computers op elk moment raadplegen in de Splashtop-console.

"We zijn verheugd om samen te werken met Bitdefender en onze klanten een geweldige oplossing voor endpoint-beveiliging te kunnen bieden", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Het beheren en bewaken van endpoint-beveiliging is essentieel voor het succes van MSP's en IT-teams, en onze samenwerking met Bitdefender zorgt ervoor dat we dat aan onze klanten kunnen bieden."

Splashtop Remote Support is ontworpen om MSPs en IT-ondersteuningsteams de mogelijkheid te geven om computers en servers van klanten te controleren, beheren en besturen vanop afstand. Naast ondersteuning en onderhoud op afstand, moeten MSPs ervoor zorgen dat de endpoints van hun klanten beveiligd zijn tegen cyberbedreigingen. Een aanval kan de reputatie van de MSP permanent schaden en duizenden of miljoenen euro's kosten om te herstellen. De integratie met technologie van Bitdefender geeft gebruikers van Splashtop Remote Support een krachtige oplossing waarmee ze het hoge beveiligingsniveau kunnen bieden dat nodig is in de omgeving van vandaag.

"De Bitdefender MSP Security Suite levert een complete eindpuntoplossing met verenigd beheer en een enkele agent," zei Jose Lopez, Vice President of Technology Licensing, Bitdefender. "Met afstembare machine learning, detectie, onderzoek en respons kunnen MSP's nu geavanceerde bedreigingen bestrijden met behulp van een multi-tenant, multi-tiered model."

Beschikbaarheid

Bitdefender integratie met Splashtop Remote Support is nu beschikbaar. Klanten van Splashtop Remote Support kunnen Bitdefender-technologie kopen en inzetten vanuit hun Splashtop-console. Meer informatie over Splashtop Remote Support en een gratis proefversie zijn beschikbaar op https://www.splashtop.com/remote-support. Meer informatie over de Splashtop Remote Support integratie met Bitdefender technologie is te vinden op https://www.splashtop.com/endpoint-security-bitdefender.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.

Over Bitdefender

Bitdefender is een wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiliging en antivirussoftware die meer dan 500 miljoen systemen in meer dan 150 landen beschermt. Sinds 2001 heeft de innovatie van Bitdefender consequent bekroonde beveiligingsproducten en informatie over bedreigingen geleverd voor mensen, huizen, bedrijven en hun apparaten, netwerken en cloudservices. Tegenwoordig is Bitdefender ook de voorkeursleverancier, gebruikt in meer dan 38% van alle beveiligingsoplossingen ter wereld. Bitdefender, erkend door de industrie, gerespecteerd door verkopers en geprezen door onze klanten, is het cyberbeveiligingsbedrijf waarop u kunt vertrouwen. www.bitdefender.com.