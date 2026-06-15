Redenen om te upgraden van Splashtop Remote Support naar Enterprise

De vraag naar robuuste en schaalbare remote supportoplossingen is nog nooit zo groot geweest in het snelle digitale landschap van vandaag. Managed Service Providers (MSP's) en IT-professionals zijn voortdurend op zoek naar tools die hun activiteiten vereenvoudigen en een veilige en betrouwbare omgeving bieden voor remote access en support. Splashtop loopt voorop bij het leveren van dergelijke oplossingen die zijn afgestemd op de veranderende behoeften van zijn diverse gebruikersbasis.
Splashtop Remote Support biedt MSP's en IT-teams een kosteneffectief en krachtig platform voor remote support en endpointmonitoring en -management. Het is een oplossing die zijn waarde heeft bewezen bij het vereenvoudigen van IT- en supportactiviteiten.
Naarmate organisaties echter groeien en de complexiteit van hun IT-infrastructuur toeneemt, ontstaat er behoefte aan een meer alomvattende oplossing. Dit is waar Splashtop Enterprise naar voren komt en een alles-in-één next-gen remote access en supportoplossing biedt. Splashtop Enterprise is ontworpen om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van interne IT-teams, helpdesks en MSP's en biedt geavanceerde beveiliging, functies van ondernemingsklasse en naadloze integratie in bestaande IT-omgevingen.
In deze blog onderzoeken we waarom het upgraden van Splashtop Remote Support naar Splashtop Enterprise een strategische zet is voor organisaties die hun remote support en toegangsmogelijkheden willen versterken. Of u nu een beslisser bent die deze transitie overweegt of een IT-manager die graag uw infrastructuur voor remote support naar een hoger niveau wil tillen, dit stuk biedt de inzichten die nodig zijn om een weloverwogen beslissing te nemen.
Inzicht in Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support heeft voor zichzelf een niche gecreëerd als een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor MSPs en IT-professionals. Dit platform is zorgvuldig ontwikkeld om support op afstand en endpointmanagement te vereenvoudigen. Hier is een nadere blik op wat Splashtop Remote Support te bieden heeft:
Toegang, monitoring en beheer vanaf overal: Technici kunnen vanaf elke locatie moeiteloos toegang krijgen tot endpoints, deze monitoren en beheren. Het platform biedt een gecentraliseerd dashboard dat inzichten, automatisering en veilige remote access biedt, waardoor het voor IT-teams gemakkelijker wordt om hun activiteiten onder controle te houden.
Hoogwaardige remote access: het platform beschikt over een geavanceerde prestatiearchitectuur die zorgt voor razendsnelle remote access met interactieve HD-video- en audiosessies, waardoor een naadloze remote supportervaring wordt geboden.
Uitgebreide platformondersteuning: Of het nu om Windows, Mac, iOS of Android gaat, Splashtop Remote Support biedt uitgebreide platformondersteuning, zodat technici ondersteuning kunnen bieden, ongeacht het besturingssysteem.
Endpoint Security Dashboard: Beveiliging is van het allergrootste belang, en Splashtop Remote Support pakt dit aan door een endpointsecurity dashboard aan te bieden. Met deze functie kunnen technici de status van de endpointbeveiliging voor alle Windows- en Mac-endpoints bekijken, zodat de infrastructuur veilig blijft.
Scripts en Taken: Technici kunnen tegelijkertijd taken uitvoeren of inplannen naar meerdere eindpunten vanuit de Splashtop-webconsole. Deze functie bespaart tijd en verbetert de efficiëntie bij het beheren van meerdere eindpunten.
Schakel remote access voor eindgebruikers in: Met Splashtop Remote Support kunnen maximaal 50 eindgebruikersaccounts worden aangemaakt om gebruikers externe toegang tot hun computers te bieden, waardoor de mogelijkheden voor werken op afstand worden uitgebreid naar eindgebruikers.
Splashtop Remote Support is een robuuste oplossing die tegemoetkomt aan de fundamentele behoeften van remote support en endpointmanagement. Naarmate organisaties echter groter worden en hun vereisten complexer worden, wordt een geavanceerdere oplossing zoals Splashtop Enterprise onmisbaar.
Splashtop Enterprise verkennen
Splashtop Enterprise tilt remote support en accessoplossingen naar een nieuw niveau en biedt veel geavanceerde functies die zijn afgestemd op interne IT-teams, helpdesks en MSP's.
Splashtop Enterprise wordt geleverd met alle functies en mogelijkheden van Splashtop Remote Support en nog veel meer:
Alles-in-één oplossing: Splashtop Enterprise faciliteert niet alleen naadloze remote support, maar ook toegang voor eindgebruikers voor werken op afstand. Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat organisaties één enkele, krachtige oplossing hebben voor al hun behoeften op het gebied van remote access en support.
Geavanceerde beveiligingsfuncties: Beveiliging is een hoeksteen van Splashtop Enterprise. Het biedt Single Sign-On (SSO)-integratie, waardoor authenticatie via verschillende platforms zoals Okta, Azure AD, ADFS en meer mogelijk is. Dit beveiligingsniveau zorgt ervoor dat organisaties de toegangscontrole stevig in handen kunnen houden, waardoor potentiële beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd.
Flexibele licentieverlening: In tegenstelling tot de vaste op endpoints gebaseerde prijzen van Splashtop Remote Support, biedt Splashtop Enterprise flexibele licentieopties. Organisaties kunnen het aantal remote access licenties op naam voor eindgebruikers en gelijktijdige remote support licenties voor technici kiezen, zodat ze alleen betalen voor wat ze nodig hebben.
Verbeterd gebruikers- en computerbeheer: Met functies zoals gedetailleerde machtigingen, groepsgebaseerde toegang en geplande toegangstijden wordt het beheren van gebruikers en computers een fluitje van een cent. Deze functies zorgen voor een meer georganiseerde en efficiëntere managementstructuur, wat cruciaal is voor grotere organisaties.
Integratie met ticketingsystemen: Splashtop Enterprise kan naadloos worden geïntegreerd met populaire ticketingsystemen zoals Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice en meer. Deze integratie stroomlijnt de supportworkflow, waardoor het voor technici gemakkelijker wordt om supporttickets te beheren en tijdige hulp te bieden.
On-demand servicedesk-mogelijkheden: Het platform biedt on-demand servicedesk-mogelijkheden, waardoor IT-teams snel ondersteuning kunnen bieden. Dit is vooral handig in urgente scenario's waarin onmiddellijke ondersteuning vereist is.
Aanpasbare add-ons: Organisaties kunnen hun remote access en supportmogelijkheden verder verbeteren met krachtige add-ons zoals Splashtop AR en Splashtop Connector. Deze add-ons bieden extra functionaliteiten die cruciaal kunnen zijn in specifieke gebruikssituaties.
Splashtop Enterprise is ontworpen als een robuuste, schaalbare en flexibele oplossing die tegemoetkomt aan de veranderende behoeften van moderne organisaties. De nadruk op beveiliging, integratie en geavanceerde beheerfuncties maakt het een aantrekkelijke upgrade van Splashtop Remote Support.
Voordelen van upgraden naar Splashtop Enterprise
Upgraden naar Splashtop Enterprise vanuit Splashtop Remote Support is een strategische zet waar uw organisatie profijt van heeft. Hier zijn enkele overtuigende voordelen die Splashtop Enterprise tot een superieure keuze maken voor de veranderende zakelijke behoeften:
1. Verbeterde beveiliging
Splashtop Enterprise biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder Single Sign-On (SSO)-integratie, gedetailleerd toestemmingscontrole en de mogelijkheid om toegangstijden te plannen. Deze functies versterken de beveiliging en stroomlijnen het gebruikersbeheer, zodat uw remote access-infrastructuur voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen.
2. Schaalbare oplossing
Naarmate uw organisatie groeit, groeit ook de behoefte aan een schaalbare remote accessoplossing. Splashtop Enterprise is ontworpen om moeiteloos met uw bedrijf mee te groeien, zodat u een toenemend aantal endpoints kunt beheren zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of beveiliging.
3. Consolideer uw IT-stack
Splashtop Enterprise kan naadloos worden geïntegreerd met populaire ticketingsystemen en andere IT-managementtools. Deze integratiemogelijkheid zorgt ervoor dat Splashtop Enterprise perfect past in uw bestaande IT-ecosysteem, waardoor de workflow-efficiëntie wordt verbeterd en de leercurve voor uw team wordt verminderd.
4. Geef externe medewerkers meer mogelijkheden
Eindgebruikers zullen superieure mogelijkheden tijdens een sessie ervaren met Splashtop Enterprise. Functies zoals het omleiden van USB-apparaten, microfoondoorvoer en krachtige remote access verbeteren de kwaliteit en effectiviteit van remote access-sessies. Door eindgebruikers betrouwbare en krachtige remote access te bieden, stelt u hen in staat om overal en altijd efficiënt te werken. Dit verhoogt de productiviteit en werktevredenheid en draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé.
5. Verbeterde efficiëntie van technici
Splashtop Enterprise vermindert de tijd en moeite die het kost om uw IT-infrastructuur te beheren en te ondersteunen dankzij extra functies zoals servicedesk-supportworkflows, gedetailleerde machtigingen en groepsgebaseerd toegangsbeheer.
6. Flexibele licenties
Splashtop Enterprise biedt flexibele licentieopties waarmee u het aantal remote access licenties op naam voor eindgebruikers en gelijktijdige remote support licenties voor technici kunt kiezen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u alleen betaalt voor wat u nodig heeft, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor organisaties van elke omvang.
Kort gezegd is een upgrade naar Splashtop Enterprise een investering in een superieure remote access en support-infrastructuur, die uw organisatie goed van pas zal komen naarmate deze groeit en naarmate het landschap van werken op afstand blijft evolueren.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise
De transitie van Splashtop Remote Support naar Splashtop Enterprise is een strategische upgrade die aansluit bij de veranderende eisen van moderne organisaties. Met robuuste functies, verbeterde beveiliging, naadloze integraties en meer is Splashtop Enterprise klaar om uw remote access en supportmogelijkheden aanzienlijk te verbeteren.
Of u nu een MSP bent die uitzonderlijke service aan uw klanten wil bieden of een intern IT-team dat de activiteiten wil stroomlijnen en de ondersteuning wil verbeteren, Splashtop Enterprise is de oplossing die u nodig heeft. De flexibele licentieopties zorgen ervoor dat u een oplossing op maat krijgt die past bij uw organisatiestructuur en budget.
Dit is het moment om uw remote access en supportmogelijkheden naar een hoger niveau te tillen. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe Splashtop Enterprise uw ervaring met remote access kan transformeren.
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