Redenen om te upgraden van Splashtop Remote Support naar Enterprise

De vraag naar robuuste en schaalbare oplossingen voor ondersteuning op afstand is nog nooit zo groot geweest in het snelle digitale landschap van vandaag. Managed Service Providers (MSPs) en IT-professionals zijn voortdurend op zoek naar tools die hun activiteiten vereenvoudigen en een veilige en betrouwbare omgeving bieden voor externe toegang en ondersteuning. Splashtop loopt voorop bij het leveren van dergelijke oplossingen die zijn afgestemd op de veranderende behoeften van zijn diverse gebruikersbasis.

Splashtop Remote Support biedt MSPs en IT-teams een kosteneffectief en krachtig platform voor ondersteuning op afstand en eindpuntmonitoring en -beheer. Het is een oplossing die zijn waarde heeft bewezen bij het vereenvoudigen van IT- en ondersteuningsactiviteiten.

Naarmate organisaties echter groeien en de complexiteit van hun IT-infrastructuur toeneemt, ontstaat er behoefte aan een meer alomvattende oplossing. Dit is waar Splashtop Enterprise tussenbeide komt en een alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning van de volgende generatie biedt. Splashtop Enterprise is ontworpen om tegemoet te komen aan de genuanceerde eisen van interne IT-teams, helpdesks en MSPs en biedt geavanceerde beveiliging, functies van ondernemingsklasse en naadloze integratie in bestaande IT-omgevingen.

In deze blog onderzoeken we waarom het upgraden van Splashtop Remote Support naar Splashtop Enterprise een strategische zet is voor organisaties die hun ondersteuning op afstand en toegangsmogelijkheden willen versterken. Of u nu een beslisser bent die deze transitie overweegt of een IT-manager die graag uw infrastructuur voor ondersteuning op afstand naar een hoger niveau wil tillen, dit stuk biedt de inzichten die nodig zijn om een weloverwogen beslissing te nemen.

Inzicht in Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support heeft een niche voor zichzelf veroverd als een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor MSPs en IT-professionals. Dit platform is zorgvuldig ontworpen om ondersteuning op afstand en eindpuntbeheer te vereenvoudigen. Hier wordt nader bekeken wat Splashtop Remote Support biedt:

Overal toegang, monitoring en beheer: Technici kunnen vanaf elke locatie moeiteloos toegang krijgen tot eindpunten, deze monitoren en beheren. Het platform biedt een gecentraliseerd dashboard dat inzichten, automatisering en veilige toegang op afstand biedt, waardoor het voor IT-teams gemakkelijker wordt om hun activiteiten onder controle te houden.

Hoogwaardige toegang op afstand: het platform beschikt over een geavanceerde prestatiearchitectuur die zorgt voor razendsnelle toegang op afstand met interactieve HD-video- en audiosessies, waardoor een naadloze ondersteuningservaring op afstand wordt geboden.

Uitgebreide platformondersteuning: Of het nu om Windows, Mac, iOS of Android gaat, Splashtop Remote Support biedt uitgebreide platformondersteuning, zodat technici ondersteuning kunnen bieden, ongeacht het besturingssysteem.

Endpoint Security Dashboard: Beveiliging is van het allergrootste belang, en Splashtop Remote Support pakt dit aan door een eindpuntbeveiligingsdashboard aan te bieden. Met deze functie kunnen technici de status van de eindpuntbeveiliging voor alle Windows- en Mac-eindpunten bekijken, zodat de infrastructuur veilig blijft.

1-op-veel-acties: Technici kunnen tegelijkertijd taken naar meerdere eindpunten uitvoeren of plannen vanaf de Splashtop-webconsole. Deze functie bespaart tijd en verbetert de efficiëntie bij het beheer van meerdere eindpunten.

Schakel externe toegang voor eindgebruikers in: MetSplashtop Remote Support kunnen maximaal 50 eindgebruikersaccounts worden aangemaakt om gebruikers externe toegang tot hun computers te bieden, waardoor de mogelijkheden voor werken op afstand worden uitgebreid naar eindgebruikers.

Splashtop Remote Support is een robuuste oplossing die tegemoetkomt aan de fundamentele behoeften van ondersteuning op afstand en eindpuntbeheer. Naarmate organisaties echter groter worden en hun vereisten complexer worden, wordt een geavanceerdere oplossing zoals Splashtop Enterprise onmisbaar.

Splashtop Enterprise verkennen

Splashtop Enterprise tilt oplossingen voor ondersteuning en toegang op afstand naar een nieuw niveau en biedt veel geavanceerde functies die zijn afgestemd op interne IT-teams, helpdesks en MSPs.

Splashtop Enterprise wordt zelfs geleverd met alle functies en mogelijkheden van Splashtop Remote Support en nog veel meer:

Alles-in-één oplossing: Splashtop Enterprise faciliteert niet alleen naadloze ondersteuning op afstand, maar ook toegang voor eindgebruikers voor werken op afstand. Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat organisaties één enkele, krachtige oplossing hebben voor al hun behoeften op het gebied van externe toegang en ondersteuning.

Geavanceerde beveiligingsfuncties: Beveiliging is een hoeksteen van Splashtop Enterprise. Het biedt Single Sign-On (SSO) -integratie, waardoor authenticatie via verschillende platforms zoals Okta, Azure AD, ADFS en meer mogelijk is. Dit beveiligingsniveau zorgt ervoor dat organisaties de toegangscontrole stevig in handen kunnen houden, waardoor potentiële beveiligingsrisico's worden geminimaliseerd.

Flexibele licentieverlening: In tegenstelling tot de vaste eindpuntgebaseerde prijzen van Splashtop Remote Support, biedt Splashtop Enterprise flexibele licentieopties. Organisaties kunnen het aantal benoemde licenties voor externe toegang voor eindgebruikers en gelijktijdige licenties voor externe ondersteuning voor technici kiezen, zodat ze alleen betalen voor wat ze nodig hebben.

Verbeterd gebruikers- en computerbeheer: Met functies zoals gedetailleerde machtigingen, groepsgebaseerde toegang en geplande toegangstijden wordt het beheren van gebruikers en computers een fluitje van een cent. Deze functies zorgen voor een meer georganiseerde en efficiënte managementstructuur, wat cruciaal is voor grotere organisaties.

Integratie met ticketingsystemen: Splashtop Enterprise kan naadloos worden geïntegreerd met populaire ticketingsystemen zoals Autotask PSA, ServiceNow, Freshservice en meer. Deze integratie stroomlijnt de ondersteuningsworkflow, waardoor het voor technici gemakkelijker wordt om ondersteuningstickets te beheren en tijdige hulp te bieden.

On-demand servicedesk-mogelijkheden: Het platform biedt on-demand servicedesk-mogelijkheden, waardoor IT-teams snel ondersteuning kunnen bieden. Dit is vooral handig in urgente scenario's waarin onmiddellijke ondersteuning vereist is.

Aanpasbare add-ons: Organisaties kunnen hun ondersteunings- en toegangsmogelijkheden op afstand verder verbeteren met krachtige add-ons zoals Splashtop AR en Splashtop Connector. Deze add-ons bieden extra functionaliteiten die cruciaal kunnen zijn in specifieke gebruikssituaties.

Splashtop Enterprise is ontworpen als een robuuste, schaalbare en flexibele oplossing die tegemoetkomt aan de veranderende behoeften van moderne organisaties. De nadruk op beveiliging, integratie en geavanceerde beheerfuncties maakt het een aantrekkelijke upgrade van Splashtop Remote Support.

Voordelen van upgraden naar Splashtop Enterprise

Upgraden naar Splashtop Enterprise vanuit Splashtop Remote Support is een strategische zet waar uw organisatie profijt van heeft. Hier zijn enkele overtuigende voordelen die Splashtop Enterprise tot een superieure keuze maken voor de veranderende zakelijke behoeften:

1. Verbeterde beveiliging

Splashtop Enterprise biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder Single Sign-On (SSO)-integratie, gedetailleerd toestemmingscontrole en de mogelijkheid om toegangstijden te plannen. Deze functies versterken de beveiliging en stroomlijnen het gebruikersbeheer, zodat uw infrastructuur voor externe toegang voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen.

2. Schaalbare oplossing

Naarmate uw organisatie groeit, groeit ook de behoefte aan een schaalbare oplossing voor externe toegang. Splashtop Enterprise is ontworpen om moeiteloos met uw bedrijf mee te schalen, zodat u een toenemend aantal eindpunten kunt beheren zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of beveiliging.

3. Consolideer uw IT-stack

Splashtop Enterprise kan naadloos worden geïntegreerd met populaire ticketingsystemen en andere IT-beheertools. Deze integratiemogelijkheid zorgt ervoor dat Splashtop Enterprise perfect past in uw bestaande IT-ecosysteem, waardoor de workflow-efficiëntie wordt verbeterd en de leercurve voor uw team wordt verkort.

4. Geef externe medewerkers meer mogelijkheden

Eindgebruikers zullen superieure mogelijkheden tijdens de sessie ervaren met Splashtop Enterprise. Functies zoals het omleiden van USB-apparaten, microfoondoorvoer en krachtige externe toegang verbeteren de kwaliteit en effectiviteit van sessies voor externe toegang. Door eindgebruikers betrouwbare en krachtige externe toegang te bieden, stelt u hen in staat om overal en altijd efficiënt te werken. Dit verhoogt de productiviteit en draagt bij aan een betere balans tussen werk en privéleven en werktevredenheid.

5. Verbeterde efficiëntie van technici

Splashtop Enterprise vermindert de tijd en moeite die nodig is om uw IT-infrastructuur te beheren en te ondersteunen dankzij extra functies zoals servicedesk-ondersteuningsworkflows, gedetailleerde machtigingen en groepsgebaseerd toegangsbeheer.

6. Flexibele licentieverlening

Splashtop Enterprise biedt flexibele licentieopties waarmee u het aantal benoemde licenties voor externe toegang voor eindgebruikers en gelijktijdige licenties voor externe ondersteuning voor technici kunt kiezen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u alleen betaalt voor wat u nodig heeft, waardoor het een kosteneffectieve oplossing is voor organisaties van elke omvang.

Kort gezegd is een upgrade naar Splashtop Enterprise een investering in een superieure infrastructuur voor externe toegang en ondersteuning die uw organisatie goed van pas zal komen naarmate deze groeit en naarmate het landschap van werken op afstand blijft evolueren.

Ga aan de slag met Splashtop Enterprise

De transitie van Splashtop Remote Support naar Splashtop Enterprise is een strategische upgrade die aansluit bij de veranderende eisen van moderne organisaties. Met robuuste functies, verbeterde beveiliging, naadloze integraties en meer is Splashtop Enterprise klaar om uw externe toegang en ondersteuningsmogelijkheden aanzienlijk te verbeteren.

Of u nu een MSP bent die uitzonderlijke service aan uw klanten wil bieden of een intern IT-team dat de activiteiten wil stroomlijnen en de ondersteuning wil verbeteren, Splashtop Enterprise is de oplossing die u nodig heeft. De flexibele licentieopties zorgen ervoor dat u een oplossing op maat krijgt die past bij uw organisatiestructuur en budget.

Dit is het moment om uw ondersteunings- en toegangsmogelijkheden op afstand naar een hoger niveau te tillen. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe Splashtop Enterprise uw ervaring met externe toegang kan transformeren.

