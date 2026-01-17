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Splashtop uitgelicht in Command-Control-Power Podcast

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Annie Chen, VP Product Management bij Splashtop, deed mee aan de CMD-CRTL-PWR-podcast en sprak over de oplossingen voor remote access van Splashtop voor IT en MSPs.

Command-Control-Power, een wekelijkse podcast gehost door drie gecertificeerde leden van het Apple Consultants Network, had Splashtops eigen Annie Chen te gast om te praten over Splashtops oplossingen voor remote access en remote support. De volledige podcast kun je hier beluisteren. Dit zijn volgens ons een paar hoogtepunten uit de aflevering:

De hoogwaardige externe verbindingen van Splashtop - het resultaat van ons begin als consumentenproduct

In de aflevering beschreef Chen hoe de eerste remote access-oplossingen van Splashtop waren ontworpen voor mensen die vanaf elk ander apparaat op afstand toegang wilden hebben tot hun computers. Veel van die vroege Splashtop-gebruikers waren gamers, die op die manier toegang konden krijgen tot hun krachtige desktops.

Onder gamers rees de vraag naar een remote access tool die snelle externe verbindingen bood met minimale vertraging. Splashtop is de uitdaging aangegaan en heeft nauw samengewerkt met GPU-fabrikanten om ervoor te zorgen dat Splashtop de hardware kon gebruiken voor maximale prestaties.

De presentatoren prijzen Splashtops compatibiliteit met Macs en iOS-devices

Presentator Jerry Zigmont van MacWorks merkte op dat Mac-gebruikers altijd aan het kortste eind leken te trekken met remote accessproducten. Ook prees Zigmont Splashtop vanwege de gelijke functionaliteit op Mac- en Windows-besturingssystemen.

Splashtop biedt snelle remote access en alle functionaliteit voor zowel Mac- als Windows-gebruikers.

De remote support-tools van Splashtop geprezen door IT-support en MSP-professionals

Nadat Splashtop zich had gevestigd als een topplatform voor remote access voor consumenten, beschreef Chen hoe veel gebruikers het Splashtop-team benaderden en zeiden dat ze wensten een soortgelijke remote access-tool te hebben die ze konden gebruiken voor hun IT-ondersteuningswerk.

Door hard werken en een voortdurende samenwerking met onze klanten, is Splashtop een toonaangevende leverancier van remote access en supportoplossingen voor IT, helpdesks en MSPs geworden. IT-medewekers over de hele wereld gebruiken Splashtop nu om op afstand support te bieden aan computers, tablets en mobiele apparaten.

"Ik ben Splashtop blijven gebruiken, omdat het belachelijk eenvoudig is om op afstand te werken op een iOS-device van een klant", aldus Zigmont over hoe hij Splashtop gebruikt voor klanten met iPhones, "Dit was eerder, met andere producten, altijd heel lastig.”

Chen beschrijft dat Splashtop zover is gekomen door naar klanten te luisteren. De productontwikkeling van Splashtop is altijd geleid door de vraag 'wat gaat de klant het meest helpen?'.

Een andere belangrijk feit dat Chen noemt, is dat we bij Splashtop weten dat veel IT-professionals en MSPs vaak vastzitten aan lange contracten met andere leveranciers. In veel gevallen voegt Splashtop een aantal extra maanden toe aan het abonnement van een nieuwe klant om de opzegtermijn van het andere abonnement te compenseren.

Leer meer over Splashtop en ga gratis aan de slag

Met Splashtop krijgt u een remote access-oplossing, speciaal ontworpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Geniet met Splashtop van snelle, betrouwbare en zeer veilige externe verbindingen, met alle beste tools en functies.

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