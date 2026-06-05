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Splashtop Enterprise vergeleken met Splashtop Remote Support

Splashtop Team
3 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Bij het evalueren van remote support oplossingen is het belangrijk om een platform te kiezen dat aansluit bij de schaal, workflow en beveiligingseisen van je team. Bij Splashtop springen twee krachtige opties eruit: Splashtop Remote Support (SOS-niveau) en Splashtop Enterprise.

Beide oplossingen bieden snelle, veilige en onbeheerde remote access voor verschillende apparaten, waaronder Windows, MacOS, iOS, Android en meer. Beide ondersteunen IT-teams en servicedesks met kernfuncties zoals toegang voor technici, ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, sessie-opname en mogelijkheden voor opnieuw opstarten op afstand. Ze zijn echter ontworpen voor verschillende soorten organisaties en supportmodellen.

Splashtop Remote Support (SOS tier) is ideaal voor IT-teams en MSP's die een eenvoudig te implementeren, op technici gebaseerde oplossing nodig hebben voor het bieden van on-demand support en het beheren van maximaal 300 onbeheerde endpoints. Het is geoptimaliseerd voor snelle installatie, intuïtieve bediening en essentiële supportfuncties tegen een zeer concurrerende prijs.

Splashtop Enterprise is daarentegen gebouwd voor grootschalige omgevingen die geavanceerde securitycontroles, gecentraliseerd beheer, servicedesk workflows en integraties zoals SSO, SIEM en SCIM vereisen. Het is de beste keuze voor ondernemingen, onderwijsinstellingen en organisaties in gereguleerde sectoren die moeten voldoen aan strenge nalevingsvereisten en tegelijkertijd complexe IT-omgevingen moeten ondersteunen.

In de onderstaande tabel staan de twee opties naast elkaar om u te helpen beslissen welke het beste bij uw behoeften past.


Splashtop Remote Support (SOS niveau)

Splashtop Enterprise

Beheerde + onbeheerde toegang

Ja

Ja

Beheerde ondersteuning voor mobiele apparaten (Android/iOS)

Ja

Ja

Functies zoals bestandsoverdracht, chatten, sessie-opname, logregistratie en ondersteuning voor meerdere monitoren

Ja

Ja

PSA-ticketing en ITSM-integratie

Ja

Ja

Gebruikersrol en toegangsbeheer

Ja

Ja

Groepering van gebruikers- en computers

Ja

Ja

Remote accesslicenties voor voor eindgebruikers

Ja

Ja

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on

Ja

Ja

Autonomous Endpoint Management add-on

Ja

Ja

Geavanceerde securityfuncties zoals SSO, SIEM logging, IP whitelisting, cloudsessie-opnames en meer.

Nee

Ja

Onbeheerde Android-toegang

Nee

Ja

Geavanceerde workflow voor servicedesks

Nee

Ja

Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality en Splashtop Connector toe te voegen

Nee

Ja

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