Bij het evalueren van remote support oplossingen is het belangrijk om een platform te kiezen dat aansluit bij de schaal, workflow en beveiligingseisen van je team. Bij Splashtop springen twee krachtige opties eruit: Splashtop Remote Support (SOS-niveau) en Splashtop Enterprise.
Beide oplossingen bieden snelle, veilige en onbeheerde remote access voor verschillende apparaten, waaronder Windows, MacOS, iOS, Android en meer. Beide ondersteunen IT-teams en servicedesks met kernfuncties zoals toegang voor technici, ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, sessie-opname en mogelijkheden voor opnieuw opstarten op afstand. Ze zijn echter ontworpen voor verschillende soorten organisaties en supportmodellen.
Splashtop Remote Support (SOS tier) is ideaal voor IT-teams en MSP's die een eenvoudig te implementeren, op technici gebaseerde oplossing nodig hebben voor het bieden van on-demand support en het beheren van maximaal 300 onbeheerde endpoints. Het is geoptimaliseerd voor snelle installatie, intuïtieve bediening en essentiële supportfuncties tegen een zeer concurrerende prijs.
Splashtop Enterprise is daarentegen gebouwd voor grootschalige omgevingen die geavanceerde securitycontroles, gecentraliseerd beheer, servicedesk workflows en integraties zoals SSO, SIEM en SCIM vereisen. Het is de beste keuze voor ondernemingen, onderwijsinstellingen en organisaties in gereguleerde sectoren die moeten voldoen aan strenge nalevingsvereisten en tegelijkertijd complexe IT-omgevingen moeten ondersteunen.
In de onderstaande tabel staan de twee opties naast elkaar om u te helpen beslissen welke het beste bij uw behoeften past.
Splashtop Remote Support (SOS niveau)
Beheerde + onbeheerde toegang
Ja
Ja
Beheerde ondersteuning voor mobiele apparaten (Android/iOS)
Ja
Ja
Functies zoals bestandsoverdracht, chatten, sessie-opname, logregistratie en ondersteuning voor meerdere monitoren
Ja
Ja
PSA-ticketing en ITSM-integratie
Ja
Ja
Gebruikersrol en toegangsbeheer
Ja
Ja
Groepering van gebruikers- en computers
Ja
Ja
Remote accesslicenties voor voor eindgebruikers
Ja
Ja
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on
Ja
Ja
Ja
Ja
Geavanceerde securityfuncties zoals SSO, SIEM logging, IP whitelisting, cloudsessie-opnames en meer.
Nee
Ja
Onbeheerde Android-toegang
Nee
Ja
Geavanceerde workflow voor servicedesks
Nee
Ja
Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality en Splashtop Connector toe te voegen
Nee
Ja
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