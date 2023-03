Managed Service Providers (MSPs) hebben de cruciale taak van het ondersteunen en beheren van de computerinfrastructuur van hun klanten. Ze zorgen voor veiligheid, betrouwbaarheid en uptime. Er is veel concurrentie en MSPs moeten voortdurend op zoek naar manieren om hun winst te vergroten. De oplossingen voor remote support van Splashtop hebben veel MSPs over de hele wereld geholpen hun kosten te verlagen, hun bedrijf op te schalen en hun inkomsten te verhogen.

Splashtop Remote Support is de beste oplossing voor MSPs om op afstand endpoints te kunnen ondersteunen en beheren. In tegenstelling tot tools voor monitoring en remote management (RMM), is Splashtop Remote Support kosteneffectief en biedt het de mogelijkheden die MSPs nodig hebben om hun klanten effectief te ondersteunen. Dankzij de functies voor endpoint monitoring en management kunnen IT medewerkers niet alleen computers op afstand ondersteunen met functies zoals remote control, proactive monitoring, 1-op-veel acties en meer, maar kunnen ze ook remote access doorverkopen door gebruik te maken van de 50 secundaire gebruikers die zijn opgenomen (er kunnen meer eindgebruikerslicenties worden aangeschaft), waardoor hun eindgebruikers overal vandaan kunnen werken.

Met de onlangs gelanceerde Splashtop Enterprise tilt Splashtop remote support en de mogelijkheden voor remote access naar een hoger niveau. Splashtop Enterprise is de all-in-one next-gen oplossing voor remote access voor IT-afdelingen helpdesks en MSPs. Het biedt robuuste beveiliging, functionaliteit op bedrijfsniveau, de mogelijkheid om ook onbeheerde apparaten te ondersteunen en het kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande IT-omgevingen, ticketsystemen en workflows voor technici. Het biedt ook de flexibiliteit om het aantal remote access licenties voor eindgebruikers op naam en gezamenlijke technici-licenties voor remote support te kiezen.

Laten we de verschillen verkennen tussen Splashtop Enterprise en Splashtop Remote Support.

Links uit bovenstaande tabel:

Foto door Christina Morillo van Pexels