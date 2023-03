Splashtop Nieuwe functies - augustus 2018, inclusief Multi-To-Multi Monitor

Hier zijn enkele nieuwe functies en producten die in de week van 20 augustus 2018 werden geïntroduceerd in de 3.2.6.0 release.

De meeste van deze functies moeten worden geüpdatet naar de nieuwste 3.2.6.0 Splashtop-apps en -streamers. De bijgewerkte Splashtop-apps en -streamers worden de komende weken uitgerold via een automatische update, controleer op updates of updatemeldingen. U kunt ze ook krijgen op https://www.splashtop.com/downloads.

Houd er rekening mee dat de functies per product verschillen. In veel gevallen kun je upgraden naar de nieuwste versies, hogere edities, of extra abonnementen kopen via een upgrade knop of Abonnementen pagina van je my.splashtop.com console. Neem contact op met Verkoop via sales@splashtop.com of 1-408-886-7177 (7:30am-5pm Californische tijd, ma-vr) als je hulp nodig hebt.

Multi-naar-Multi Monitor

Een van de spannendste nieuwe mogelijkheden (beschikbaar in bepaalde producten/edities*) is de mogelijkheid om computers met meerdere monitoren op afstand te bekijken en te bedienen door de inhoud van de monitoren op afstand op meerdere lokale monitoren te laten verschijnen. Hierdoor kan een gebruiker op afstand werken met een systeem met meerdere monitoren alsof hij ervoor zit.

Het voordeel van Splashtop's Mac voor meerdere monitoren: Andere oplossingen voor toegang op afstand ondersteunen dit soort functionaliteit tussen Macs niet of vereisen het openen van een aparte sessie voor elke monitor. Splashtop biedt een superieure oplossing die hoogwaardige toegang op afstand biedt van Mac naar Mac, van Windows naar Windows en tussen Macs en Windows.

Meer informatie in de blogpost (met video's) of het ondersteunende artikel .

*Deze functie is beschikbaar in: Business Access Pro, Remote Support Plus en Premium, SOS (met mobiel), SOS+10, SOS Unlimited.

*Deze functie is niet beschikbaar in andere producten, waaronder: Oudere Business Access (abonnementen voor 21 aug 2018), Business Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic, oudere SOS (abonnementen gestart voor 24 mei 2017), SOS gebundeld in Remote Support Plus/Premium, Personal, Enterprise, enz. Zie de info hierboven over hoe je kunt upgraden naar een editie met deze functie of neem contact met ons op als je vragen hebt.

Apparaatnaam in computerlijst tonen

Zie de oorspronkelijke apparaatnaam (hostnaam) in de computerlijst.

Schakel deze functie in de Splashtop Business-app in bij Weergave | Apparaatnaam tonen.

De webconsole toont ook de oorspronkelijke apparaatnaam.

Deze functie is beschikbaar in de meeste Splashtop abonnementen die de Splashtop Business app gebruiken.

Compacte weergave tonen om computers in een dichter formaat weer te geven

Met de nieuwe Compacte weergave kunt u meer computers tegelijk op het scherm zien.

Krijg toegang tot deze functie onder Weergave | Compacte weergave tonen in de Splashtop-app.

Deze functie is beschikbaar in de meeste Splashtop abonnementen die de Splashtop Business app gebruiken.

Vaste kleur achtergrond tonen op bureaublad van externe computer

Deze functie maakt de bureaubladachtergrond op de externe computer zwart tijdens de sessie voor externe toegang (in plaats van de bureaubladachtergrond weer te geven). Dit kan de prestaties helpen verbeteren in externe sessies via langzamere netwerkverbindingen.

Krijg toegang tot deze functie onder Bestand | Opties | Effen achtergrondkleur op extern bureaublad van computer tonen

Hier zie je hoe het eruit ziet met de effen kleur bureaubladachtergrond in een remote access sessie.

Nieuwe sneltoetsen

Deze snelkoppelingen zijn beschikbaar in productversies waar de gerelateerde functies beschikbaar zijn.

Tijdens een sessie voor externe toegang:

Schakel naar een specifieke monitor - Ctrl + Alt + het # van de monitor

Schakel naar volgende monitor - Ctrl + Alt + pijl naar rechts

Schakel naar vorige monitor - Ctrl + Alt + pijl naar links

In de app

Alle groepen uit uitvouwen - Alt + Win + pijl-rechts

Alle groepen samenvouwen - Alt + Win + Pijl naar links

Nieuwe Splashtop Business Access Pro- en Solo-edities

De nieuwe Splashtop Business Access Pro en Splashtop Business Access Solo hebben de oude Splashtop Business Access vanaf 21 augustus 2018 vervangen.

Als u zich hebt geabonneerd op Business Access voordat de nieuwe edities werden uitgebracht, kunt u doorgaan met hun huidige abonnement, inclusief verlenging tegen dezelfde prijs en het toevoegen van teamleden. U kunt uw abonnement ook upgraden naar Business Access Pro om nieuwe functies te krijgen. Zie de veelgestelde vragen voor eerdere Splashtop Business Access-abonnees voor meer informatie.

Lees meer over Splashtop Business Access Pro en Solo

Start een proefversie van Business Access Pro

Twee gebruikers kunnen op afstand naar één machine - Nu beschikbaar in Business Access Pro

Er kunnen nu twee gebruikers op afstand dezelfde computer bedienen en beheren! Krijg op afstand toegang tot een computer samen met een andere gebruiker. U maakt allebei gewoon verbinding zoals u normaal ook zou doen vanuit uw respectievelijke Splashtop Business-apps.

Deze functie was eerder toegevoegd aan Splashtop Remote Support Plus, SOS + 10 en SOS Unlimited. Het is nu ook beschikbaar in Business Access Pro. Het vereist minimaal twee gebruikerslicenties voor het account.

Nieuwe Remote Support Premium-editie

Met deze release hebben we een nieuwe toevoeging aan de Splashtop Remote Support-familie-geïntroduceerd, Remote Support Premium genaamd.

Remote Support Premium omvat alles in Remote Support Plus met extra exclusieve functies zoals configureerbare waarschuwingen, gebeurtenislogboeken, bediening op afstand, systeeminventaris en updatebeheer. Andere functies komen binnenkort, waaronder antivirus-integratie. De geplande antivirus-integratie is met een toonaangevende antivirusoplossing van derden. Er gelden extra abonnementskosten voor de antivirusservice.

Meer informatie over de functies van Remote Support Premium

Start een proefperiode voor Remote Support Premium

Extra updates en oplossingen

Deze updates en fixes zijn beschikbaar in productedities waar de betreffende functies beschikbaar zijn.

De functie Bestandsoverdracht ondersteunt nu de overdracht van bestanden groter dan 4GB

Verbeteringen en reparaties aan de chat.

SOS-verbeteringen en -oplossingen voor opnieuw opstarten en opnieuw verbinding maken.

Diverse bugfixes.

Bekijk alle nieuwste Splashtop-oplossingen en probeer ze gratis uit op https://www.splashtop.com.