Splashtop Nieuwe functies - augustus 2018, inclusief Multi-To-Multi Monitor

Hier zijn enkele nieuwe functies en producten die in de week van 20 augustus 2018 werden geïntroduceerd in de 3.2.6.0 release.
De meeste van deze functies moeten worden geüpdatet naar de nieuwste 3.2.6.0 Splashtop-apps en -streamers. De bijgewerkte Splashtop-apps en -streamers worden de komende weken uitgerold via een automatische update, controleer op updates of updatemeldingen. U kunt ze ook krijgen op https://www.splashtop.com/downloads.
Let op dat functies verschillen per product. In veel gevallen kun je upgraden naar de nieuwste versies, hogere edities, of extra abonnementen aanschaffen via een upgrade-knop of de Abonnementenpagina van je my.splashtop.com-console. Neem contact op met Sales via sales@splashtop.com of +31 (0) 20 888 5115 (7:30-17:00 PT, ma-vrij) als je hulp nodig hebt.
Multi naar multi monitor
Een van de spannendste nieuwe mogelijkheden (beschikbaar in bepaalde producten/edities*) is de mogelijkheid om computers met meerdere monitoren op afstand te bekijken en te bedienen door de inhoud van de monitoren op afstand op meerdere lokale monitoren te laten verschijnen. Hierdoor kan een gebruiker op afstand werken met een systeem met meerdere monitoren alsof hij ervoor zit.
Het voordeel van Splashtop's Mac voor meerdere monitoren: Andere oplossingen voor toegang op afstand ondersteunen dit soort functionaliteit tussen Macs niet of vereisen het openen van een aparte sessie voor elke monitor. Splashtop biedt een superieure oplossing die hoogwaardige toegang op afstand biedt van Mac naar Mac, van Windows naar Windows en tussen Macs en Windows.
Meer informatie in de blogpost (met video's) of het ondersteunende artikel .
*Deze functie is beschikbaar in: Remote Access Pro, Remote Support.
*Deze functie is niet beschikbaar in andere producten, zoals oudere Remote Access (abonnementen voor 21 aug 2018), Remote Access Solo, Splashtop Business voor Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic. Lees de informatie hierboven over hoe u kunt upgraden naar een abonnement die deze functie bevat of neem contact met ons op als u vragen heeft.
Apparaatnaam in computerlijst tonen
Zie de oorspronkelijke apparaatnaam (hostnaam) in de computerlijst.
Schakel deze functie in de Splashtop Business-app in bij Weergave | Apparaatnaam tonen.
De webconsole toont ook de oorspronkelijke apparaatnaam.
Deze functie is beschikbaar in de meeste Splashtop abonnementen die de Splashtop Business app gebruiken.
Compacte weergave tonen om computers in een dichter formaat weer te geven
Met de nieuwe Compacte weergave kunt u meer computers tegelijk op het scherm zien.
Krijg toegang tot deze functie onder Weergave | Compacte weergave tonen in de Splashtop-app.
Deze functie is beschikbaar in de meeste Splashtop abonnementen die de Splashtop Business app gebruiken.
Vaste kleur achtergrond tonen op bureaublad van externe computer
Deze functie maakt de bureaubladachtergrond op de externe computer zwart tijdens de sessie voor externe toegang (in plaats van de bureaubladachtergrond weer te geven). Dit kan de prestaties helpen verbeteren in externe sessies via langzamere netwerkverbindingen.
Krijg toegang tot deze functie onder Bestand | Opties | Effen achtergrondkleur op extern bureaublad van computer tonen
Hier zie je hoe het eruit ziet met de effen kleur bureaubladachtergrond in een remote access sessie.
Nieuwe sneltoetsen
Deze snelkoppelingen zijn beschikbaar in productversies waar de gerelateerde functies beschikbaar zijn.
Tijdens een sessie voor externe toegang:
Schakel over naar een specifieke monitor – Ctrl + Alt + de # van de monitor
Overschakelen naar de volgende monitor – Ctrl + Alt + pijl naarrechts
Schakel over naar de vorige monitor – Ctrl + Alt + Pijl naar links
In de app
Vouw alle groepen uit – Alt + Win + pijl naar rechts
Alle groepen samenvouwen – Alt + Win + pijl naar links
Nieuwe Splashtop Remote Access Pro en Solo Edities
De nieuwe Splashtop Remote Access Pro en Splashtop Remote Access Solo hebben de oude Splashtop Remote Access (vanaf 21 augustus 2018) vervangen.
Als u zich heeft geabonneerd op Remote Access voordat de nieuwe versies werden uitgebracht, kunt u doorgaan met het huidige abonnement, inclusief verlengen voor dezelfde prijs en het toevoegen van teamleden. U kunt uw abonnement ook upgraden naar Remote Access Pro om nieuwe functies te krijgen. Zie de FAQ voor eerdere Splashtop Remote Access abonnees voor meer informatie.
Meer informatie over Splashtop Remote Access Pro en Solo
Start een proefperiode van Remote Access Pro
Twee gebruikers kunnen op afstand op één machine werken - nu beschikbaar in Remote Access Pro
Nu kunnen twee gebruikers tegelijkertijd op afstand inloggen en dezelfde computer bedienen! Toegang krijgen tot een computer op afstand samen met een andere gebruiker. Twee van jullie verbinden zich eenvoudig zoals je normaal zou doen vanuit je respectieve Splashtop Business-apps.
Deze functie werd eerder toegevoegd aan Splashtop Remote Support Plus. Het is nu ook beschikbaar in Remote Access Pro. Er zijn ten minste twee gebruikerslicenties voor het account vereist.
Nieuwe Remote Support Premium-editie
Met deze release hebben we een nieuwe toevoeging aan de Splashtop Remote Support-familie-geïntroduceerd, Remote Support Premium genaamd.
Remote Support Premium omvat alles in Remote Support Plus met extra exclusieve functies zoals configureerbare waarschuwingen, gebeurtenislogboeken, bediening op afstand, systeeminventaris en updatebeheer. Andere functies komen binnenkort, waaronder antivirus-integratie. De geplande antivirus-integratie is met een toonaangevende antivirusoplossing van derden. Er gelden extra abonnementskosten voor de antivirusservice.
Meer informatie over de functies van Remote Support Premium
Start een proefperiode voor Remote Support Premium
Extra updates en oplossingen
Deze updates en fixes zijn beschikbaar in productedities waar de betreffende functies beschikbaar zijn.
De functie Bestandsoverdracht ondersteunt nu de overdracht van bestanden groter dan 4GB
Verbeteringen en reparaties aan de chat.
SOS-verbeteringen en -oplossingen voor opnieuw opstarten en opnieuw verbinding maken.
Diverse bugfixes.
Bekijk alle nieuwste Splashtop-oplossingen en probeer ze gratis uit op https://www.splashtop.com.