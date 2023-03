Splashtop investeert fors in veilige toegang op afstand

Omdat de toename van werk op afstand de cyberbeveiligingsrisico's vergroot, heeft Splashtop miljoenen geïnvesteerd in zijn beveiligingsinfrastructuur en een beveiligingsadviesraad gevormd met de meest vooraanstaande cyberbeveiligingsdeskundigen van dit moment.

Sinds de eerste dag was beveiliging de hoogste prioriteit van Splashtop.

De oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand van Splashtop zijn door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt, met miljoenen meer apparaten die worden gebruikt voor externe verbindingen. Dat aantal is alleen maar toegenomen sinds COVID-19 bedrijven en scholen heeft gesloten. Zakelijke professionals gebruikt Splashtop Externe Desktop-software aan te sluiten op hun kantoor computers werken vanuit huis, terwijl de educatieve instellingen gebruik maken van Splashtop om het leren op afstand te versterken door het inschakelen van studenten om afstandsbediening lab computers uit hun persoonlijke apparaten thuis.

Omdat zoveel mensen, bedrijven, scholen en universiteiten op Splashtop rekenen, is het van het grootste belang dat gebruikers kunnen vertrouwen op het vermogen van Splashtop om hun gevoelige informatie, gegevens en privacy te beschermen.

Daarom nemen we bij Splashtop beveiliging zo serieus, en doen we grote investeringen om onze infrastructuur en beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren. Bovendien hebben we 's werelds grootste deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging en compliance bijeengebracht om ons te helpen ons platform verder te beveiligen.

De beveiligingsadviesraad van Splashtop

Splashtop heeft zojuist de vorming van zijn Security Advisory Council aangekondigd. De raad zal Splashtop helpen zijn strenge beveiligings- en nalevingsdoelstellingen te bereiken.

Elk lid van de raad beschikt over unieke ervaring en vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging. De raad zal Splashtop kunnen begeleiden bij de beste beveiligingspraktijken, specifieke tools aanbevelen, zoals voor geavanceerde eindpuntbeveiliging, en helpen bij het opzetten van passende processen voor risicobeoordeling en naleving.

Leden van de Adviesraad voor veiligheid zijn onder meer:

Ronn Brashear – VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE)

David Hahn – Chief Information Security Officer, CDK Global

Michael McAndrews – VP Network Security Services, PacketWatch

Terry O’Daniel – Head of Security Assurance, Netflix

Rick Orloff – Strategic Security Advisor

Rob Ragan – Principal Security Researcher, Bishop Fox

Justin Somaini - Chief Security Officer, Unity Technologies

Zie Splashtop's aankondiging over de vorming van de Veiligheidsadviesraad voor meer informatie over de achtergronden en ervaring van elk lid.

Beveiliging van toegang op afstand blijft de hoogste prioriteit van Splashtop

“Beveiliging is iets dat nooit 'gedaan' wordt; het is een constante inspanning om de steeds veranderende bedreigingen bij te houden”, zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. Met dat in gedachten heeft Splashtop miljoenen geïnvesteerd in het runnen en verder verbeteren van zijn infrastructuur.

Splashtop scant voortdurend zijn producten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand om hun integriteit te waarborgen. Splashtop werkt ook samen met eersteklas beveiligingsbedrijven om regelmatig audits uit te voeren.

Splashtop vult zijn interne processen aan met advies en diensten van externe beveiligingsbedrijven zoals AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike en A-LIGN (plus crowdsourced input van Bugcrowd) om voortdurend audits en analyses van Splashtop systemen en producten uit te voeren.

Onlangs zette Splashtop zijn infrastructuur uit bij meerdere cloud providers om het risico van afhankelijkheid van de beschikbaarheid van diensten van één provider te verminderen. Splashtop behaalde dit jaar ook de SOC 2 Type 2 certificering en verhoogde de beveiliging van zijn cloud infrastructuur aanzienlijk.

Splashtop loopt ook voorop in het leveren van een veilig, zero trust remote access platform. Onderzoeksbureau Gartner denkt dat VPN's door 60% van de ondernemingen zullen worden afgeschaft ten gunste van zero trust netwerktoegangsoplossingen.

"We zijn het aan onze huidige en toekomstige klanten verplicht om alles in het werk te stellen om het aanbod van Splashtop voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand zo veilig mogelijk te maken," aldus Lee.

Meer informatie en probeer Splashtop gratis uit

Bekijk alle Splashtop oplossingen en begin vandaag nog met een gratis proefperiode! Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over beveiliging, naleving of iets anders.