Splashtop investeert fors in veilige toegang op afstand

Nu met de toename van werken op afstand de cybersecuritysrisico's worden vergroot, heeft Splashtop miljoenen geïnvesteerd in zijn beveiligingsinfrastructuur en een beveiligingsadviesraad gevormd met de toonaangevende cybersecuritysexperts van vandaag.
Sinds de eerste dag was beveiliging de hoogste prioriteit van Splashtop.
De remote access en remote supportoplossingen van Splashtop worden door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt, met miljoenen meer apparaten die worden gebruikt voor remote verbindingen. Die aantallen zijn alleen maar toegenomen sinds door COVID-19 bedrijven en scholen moesten sluiten. Zakelijke professionals gebruiken Splashtop remote desktop-software om verbinding te maken met hun kantoorcomputers om thuis te werken, terwijl onderwijsinstellingen Splashtop gebruiken om afstandsonderwijs te verbeteren door studenten in staat te stellen schoolcomputers op afstand te bedienen vanaf hun apparaten thuis.
Nu zoveel mensen, bedrijven, scholen en universiteiten op Splashtop rekenen, is het van het grootste belang dat gebruikers kunnen vertrouwen op het vermogen van Splashtop om hun gevoelige informatie, gegevens en privacy te beschermen.
Daarom nemen we bij Splashtop beveiliging zo serieus, en doen we grote investeringen om onze infrastructuur en beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren. Bovendien hebben we 's werelds grootste deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging en compliance bijeengebracht om ons te helpen ons platform verder te beveiligen.
De beveiligingsadviesraad van Splashtop
Splashtop heeft zojuist de vorming van zijn Security Advisory Council aangekondigd. De raad zal Splashtop helpen zijn strenge beveiligings- en nalevingsdoelstellingen te bereiken.
Elk lid van de raad beschikt over unieke ervaring en vaardigheden op het gebied van cybersecurity. De raad kan Splashtop advies geven over de beste beveiligingspraktijken, specifieke tools aanbevelen, zoals geavanceerde endpointsecurity, en helpen bij het opzetten van passende risicobeoordelings- en nalevingsprocessen.
Leden van de Adviesraad voor veiligheid zijn onder meer:
Ronn Brashear – VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
David Hahn – Chief Information Security Officer, CDK Global
Michael McAndrews – VP Network Security Services, PacketWatch
Terry O’Daniel – Head of Security Assurance, Netflix
Rick Orloff – Strategic Security Advisor
Rob Ragan – Principal Security Researcher, Bishop Fox
Justin Somaini - Chief Security Officer, Unity Technologies
Zie de aankondiging van Splashtop over de vorming van de beveiligingsadviesraad voor meer informatie over de achtergronden en ervaringen van elk lid.
Beveiliging van toegang op afstand blijft de hoogste prioriteit van Splashtop
“Beveiliging is iets dat nooit 'gedaan' wordt; het is een constante inspanning om de steeds veranderende bedreigingen bij te houden”, zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. Met dat in gedachten heeft Splashtop miljoenen geïnvesteerd in het runnen en verder verbeteren van zijn infrastructuur.
Splashtop scant voortdurend zijn remote access-oplossingen om hun integriteit te waarborgen. Splashtop werkt ook samen met eersteklas beveiligingsbedrijven om regelmatig audits uit te voeren.
Splashtop vult zijn interne processen aan met advies en diensten van externe beveiligingsbedrijven zoals AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike en A-LIGN (plus crowdsourced input van Bugcrowd) om voortdurende audits en analyses van Splashtop-systemen en producten uit te voeren.
Onlangs heeft Splashtop zijn infrastructuur uitgezet bij meerdere cloudproviders om het risico van afhankelijkheid van servicebeschikbaarheid van één enkele provider te verminderen. Splashtop behaalde dit jaar ook de SOC 2 Type 2-certificering en heeft de beveiligingsstatus van zijn cloud aanzienlijk verhoogd.
Splashtop loopt ook voorop om een veilig, zero-trust remote accessplatform te leveren. Onderzoeksbureau Gartner gelooft dat VPN's door 60% van de ondernemingen zal worden uitgefaseerd ten gunste van zero-trust netwerktoegangsoplossingen.
"We zijn het aan onze huidige en toekomstige klanten verplicht om alles in het werk te stellen om het aanbod van Splashtop voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand zo veilig mogelijk te maken," aldus Lee.
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