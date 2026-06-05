Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

Disclaimer: Splashtop SOS heet nu naar Splashtop Remote Support. Hoewel de productnaam is veranderd, blijven de features en functionaliteit hetzelfde, waardoor snelle, veilige en betrouwbare remote support geboden kan blijven.
Splashtop SOS is al lange tijd de go-to oplossing voor IT-teams en helpdesks en levert ongeëvenaarde betrouwbaarheid in on-demand en onbeheerde remote support. Het vermogen om een onbeperkt aantal apparaten te kunnen bedienen maakt het een favoriet onder professionals. Maar naarmate de behoeften van uw organisatie verschuiven, kan uw behoefte aan een remote accesstool ook veranderen.
Maak kennis met Splashtop Enterprise: onze next-gen alles-in-één oplossing, op maat gemaakt om te voldoen aan de geavanceerde zakelijke en securitybehoeften van het moderne IT-team. Splashtop Enterprise zorgt voor een revolutie in IT-support en endpointmanagement met geavanceerde prestaties, security en servicedesk-workflows. In deze blog bekijken we waarom Splashtop Enterprise misschien wel de upgrade is die uw team nodig heeft om voorop te blijven lopen.
Splashtop SOS: een korte samenvatting
Splashtop SOS is gemaakt voor zowel beheerde als onbeheerde apparaten en biedt IT-teams een naadloze ervaring op verschillende platforms, waardoor snelle diagnoses en oplossingen van problemen worden gegarandeerd, ongeacht de locatie van een apparaat. De belangrijkste zaken zijn onder meer:
Onbeperkte on-demand device-support: Splashtop SOS beperkt u niet tot een aantal apparaten. Dankzij deze flexibiliteit kunnen IT-teams hun support opschalen zonder zich zorgen te hoeven maken over een limiet voor apparaten.
Mogelijkheden voor onbeheerde toegang: Met pakketten als SOS+10 en SOS Unlimited hebben technici onbeheerde toegang tot beheerde computers en servers, waardoor het remote managementproces wordt vereenvoudigd zonder afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van de eindgebruiker.
Gestroomlijnde workflow: De workflow in Splashtop SOS is ingenieus eenvoudig. Gebruikers starten de SOS-app op hun apparaat, geven een sessiecode van 9 cijfers aan de technicus en voilà, de remote sessie kan beginnen. Voor onbeheerde support verloopt het proces nog soepeler dankzij de directe toegang.
Hoogwaardige verbindingen: De oplossing werkt razendsnel dankzij highres streamingcapaciteiten, waardoor technici realtime interactie hebben met minimale latency.
Strenge securitymaatregelen: Security staat voorop en Splashtop SOS doet geen concessies. Met functies zoals SSL/AES 256-bit-codering, inbraakbeveiliging en geavanceerde securityprotocollen zijn uw remote sessies in veilige handen.
Veelzijdige toolset: SOS gaat niet alleen over remote access. Het beschikt over een reeks functies, van ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten tijdens een sessie en mogelijkheden voor opnieuw opstarten op afstand, zodat technici alle tools binnen handbereik hebben.
Brede apparaatcompatibiliteit: Of het nu een Windows-PC, een Mac, een iOS- of een Android-apparaat is, SOS staat voor u klaar. De platformonafhankelijke ondersteuning zorgt ervoor dat geen enkel apparaat buiten bereik is.
Integratie met top IT-platforms: Om de workflow verder te vergemakkelijken, kan SOS rechtstreeks worden gestart vanuit populaire ticketingsystemen zoals Autotask PSA, Freshdesk, Zendesk en meer.
Gezien deze functies is het gemakkelijk in te zien waarom Splashtop SOS voor veel organisaties een topkeuze is, waardoor tijdige en efficiënte IT-support wordt gegarandeerd.
Waarom upgraden? Exclusieve functies van Splashtop Enterprise
Waar Splashtop SOS zichzelf al heeft bewezen als een betrouwbare remote supportoplossing, gaat Splashtop Enterprise nog een stapje verder. Voor organisaties die hun IT-infrastructuur toekomstbestendig willen maken en uitgebreidere ondersteuning willen bieden aan een divers en evoluerend personeelsbestand, introduceert de Enterprise-editie verschillende exclusieve functies:
Geavanceerd beheer van externe computers: Naast standaard remote support maakt Splashtop Enterprise beheeracties mogelijk, zoals Windows-updates, het opnieuw opstarten van systemen en externe opdrachten. Bovendien stroomlijnen configureerbare meldingen en Scripts and Tasks processen, waardoor routinetaken beter beheersbaar worden.
Revolutionaire on-demand supportworkflow: Met functies gericht op het verbeteren van supportkanalen, technicusbeheer en samenwerking, zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat de workflow gestroomlijnder dan ooit is met krachtige servicedesk-mogelijkheden.
Splashtop Augmented Reality (AR)-integratie: Voor situaties die meer vereisen dan alleen een weergave op afstand van een scherm, stelt Splashtop AR technici in staat de fysieke omgeving van de gebruiker te bekijken en ermee te communiceren, wat mogelijkheden biedt voor geavanceerde probleemoplossing en begeleiding.
Verbeterde beveiliging met Single Sign-On: In het moderne tijdperk van cybersecuritydreigingen geeft Splashtop Enterprise prioriteit aan beveiliging met Single-Sign-On-integraties. Dit maakt authenticatie mogelijk via platforms zoals Okta, Azure AD, JumpCloud en meer, waardoor zowel gemak als veiligheid worden gegarandeerd.
Toegangsplanning: Voor een betere controle over remote access kunnen IT-beheerders nu tijdvakken plannen wanneer individuen of groepen toegang krijgen tot specifieke computers, waardoor een extra beveiligings- en beheerlaag wordt toegevoegd.
Op maat gemaakte oplossingen met add-ons: Van de Splashtop Connector tot SIEM-logintegratie en IP-beperking, Splashtop Enterprise is flexibel, waardoor organisaties extra functies kunnen aanvragen die tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften.
Eindgebruikers empoweren: Naast het de support van eindgebruikers, stelt Splashtop Enterprise hen in staat om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers. Met gedetailleerde machtigingen, groepsgebaseerde toegang en meer wordt de remote ervaring op veel manieren verbeterd.
Uitgebreid toegangsbeheer voor eindgebruikers: IT-teams krijgen meer controle over de toegang van eindgebruikers, waardoor remote access niet alleen handig is, maar ook veilig en gecontroleerd.
Het bereik van apparaten uitbreiden met onbeheerde Android-toegang: Met zoveel verschillende apparaten is het niet voldoende om alleen computers te kunnen ondersteunen. Splashtop Enterprise biedt onbeheerde toegang tot een breder scala aan apparaten, waaronder Android-smartphones, tablets, POS-apparaten en zelfs gespecialiseerde apparatuur zoals rugged Android-devices en kiosken.
Bij het vergelijken van de twee versies wordt het duidelijk dat Splashtop SOS weliswaar een solide basis biedt, maar Splashtop Enterprise de alomvattende oplossing is voor organisaties die hoogwaardige remote support willen combineren met geavanceerd beheer en mogelijkheden voor werken op afstand.
Bekijk de vergelijking van de functies in Splashtop SOS en Splashtop Enterprise.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise
De snel veranderende wereld van werken op afstand en IT-support vereist tools die niet alleen efficiënt zijn, maar ook aanpasbaar. Waar Splashtop SOS geweldige on-demand en onbeheerde supportmogelijkheden biedt, tilt Splashtop Enterprise de ervaring naar een hoger niveau om tegemoet te komen aan de bredere behoeften van dynamische IT-teams en een gedecentraliseerd personeelsbestand.
Door over te stappen naar Splashtop Enterprise rusten organisaties zichzelf niet alleen uit met een allesomvattende remote access en supporttool, maar profiteren ze ook van functies die zijn afgestemd op de moderne zakelijke eisen. Met de combinatie van security, veelzijdigheid en geavanceerde functionaliteiten is Splashtop Enterprise de definitieve keuze voor bedrijven die hun IT-supportmogelijkheden willen verbeteren en tegelijkertijd hun personeel willen versterken voor de toekomst van het werk.
Voor huidige SOS-gebruikers is de upgrade niet alleen een stap vooruit; het is een grote sprong naar een meer naadloze, efficiënte en aanpasbare IT-infrastructuur. Of u nu workflows wilt vereenvoudigen, uw supportbereik wilt uitbreiden of de meest veilige en flexibele remote access voor uw team wilt garanderen, Splashtop Enterprise is de weg vooruit.
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