In het zeer technische landschap van vandaag zijn oplossingen voor externe toegang de ruggengraat geworden van talloze organisaties. Ze overbruggen de geografische kloof tussen werknemers en hun werk en bevorderen productiviteit, flexibiliteit en een naadloze werkervaring. Onder de talloze oplossingen voor externe toegang staat Splashtop Enterprise hoog als een alles-in-één platform dat werken op afstand, ondersteuning en IT-beheer mogelijk maakt.

In deze blog zullen we kijken naar de enorme mogelijkheden van Splashtop Enterprise, de belangrijkste functies benadrukken en illustreren hoe u het volledige potentieel ervan kunt benutten. Of je nu een IT-beheerder bent die ondersteuning wil stroomlijnen, of een besluitvormer die een veilige en veelzijdige oplossing voor externe toegang voor je team overweegt, deze blogpost is voor jou.

Belangrijkste kenmerken en voordelen van Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise is een robuuste, veilige en veelzijdige oplossing voor externe toegang die is ontworpen met de behoeften van moderne bedrijven in gedachten. Het is een alles-in-één oplossing om uw personeel toegang te geven tot hun computers om op afstand te werken, en om uw IT-team te voorzien van functies voor ondersteuning op afstand en eindpuntbeheer.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen die Splashtop Enterprise tot een uitzonderlijke tool maken voor elke organisatie:

Krachtige externe toegang : Splashtop Enterprise biedt hoogwaardige externe toegang met 4K-streaming met 60 fps en iMac Pro Retina 5K-streaming met lage latentie. De geoptimaliseerde coderings- en decoderingsengine maakt volledig gebruik van hardwareversnellingstechnologieën van Intel, NVIDIA en AMD, waardoor het CPU-gebruik wordt verminderd en er meer middelen beschikbaar zijn voor uw toepassingen.

Veilige verbindingen : in het huidige digitale tijdperk staat veiligheid voorop. Splashtop zorgt voor de grootst mogelijke veiligheid met verschillende beveiligingsfuncties, waaronder inbraakbeveiliging, SSL/AES 256-bits codering en veilige infrastructuur.

SSO/SAML-integratie : voor een soepele implementatie en gecentraliseerde authenticatie kan Splashtop Enterprise naadloos worden geïntegreerd met Single Sign-On (SSO) identiteitsproviders.

Brede apparaatondersteuning : met Splashtop kunt u op afstand toegang krijgen tot uw Mac-, Windows- of Linux-computer vanaf elk Mac-, Windows-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat, wat een echt platformonafhankelijke oplossing biedt.

IT-beheer en -ondersteuning : Splashtop Enterprise stelt IT in staat om bemande en onbeheerde ondersteuning op afstand te bieden aan beheerde apparaten en apparaten van eindgebruikers. Het heeft ook verschillende eindpuntbeheerfuncties, zoals servicedeskkanaalbeheer, ticketing/ITSM-integraties, eindpuntbewaking en meer!

Geplande toegang : de mogelijkheid om toegangstijden in te plannen biedt flexibiliteit en maatwerk om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.

Gedetailleerde machtigingen : met deze functie kunt u gedetailleerde op rollen gebaseerde en op gebruikers/gebruikersgroepen gebaseerde machtigingen verlenen, waardoor nauwkeurige controle over toegangsrechten binnen uw organisatie mogelijk is.

Functies tijdens de sessie: Splashtop Enterprise maakt niet alleen externe toegang mogelijk; het wordt geleverd met een reeks functies die zijn ontworpen om de productiviteit te verbeteren terwijl u op afstand werkt. Functies zoals bestandsoverdracht, chatten, ondersteuning voor meerdere monitoren, sessie-opname, microfoondoorvoer en omleiding van USB-apparaten verrijken de werkervaring op afstand.

Add-on-functies, zoals IP-beperking, SIEM-integratie en de Splashtop-connector voor VPN-vrije overbrugging van externe verbindingen, zijn ook beschikbaar om aan uw specifieke zakelijke behoeften te voldoen.

Of u nu een zakelijke professional, een technicus of een IT-manager bent, Splashtop Enterprise heeft functies die kunnen voorzien in uw specifieke behoeften en use cases.

Tips om het meeste uit Splashtop Enterprise te halen

Nu u de functies van Splashtop Enterprise begrijpt, gaan we in op enkele praktische tips om u te helpen het potentieel ervan te maximaliseren:

Prestatie-instellingen optimaliseren: de hoge prestaties van Splashtop Enterprise zijn een van de belangrijkste voordelen. De specifieke vereisten kunnen echter variëren op basis van uw apparaat, netwerk en de aard van uw taken. Zorg ervoor dat u de instellingen verfijnt om de prestaties te optimaliseren op basis van uw specifieke vereisten. Maak gebruik van Single Sign-On (SSO): SSO-integratie is een geweldige functie die de beveiliging verhoogt en de bruikbaarheid verbetert. Als u het nog niet gebruikt, overweeg dan om te integreren met een SSO-identiteitsprovider om uw implementatie- en gebruikersauthenticatieproces te stroomlijnen. Maak volledig gebruik van brede apparaatondersteuning: de ondersteuning van Splashtop voor meerdere platforms is een enorm pluspunt voor organisaties met een breed scala aan apparaten. Zorg ervoor dat uw teamleden de Splashtop-app op hun favoriete apparaten hebben geïnstalleerd, zodat ze overal flexibel kunnen werken. Scheduled Remote Access: als uw organisatie moet beheren wanneer werknemers op afstand toegang hebben tot hun werkstations, profiteer dan van de Scheduled Access-functie. Dit helpt de controle te behouden en zorgt ervoor dat toegang op afstand beschikbaar is wanneer dat nodig is en niet buiten geautoriseerde tijden. Stel gedetailleerde machtigingen in: gebruik als beheerder de functie voor gedetailleerde machtigingen van Splashtop. U kunt machtigingen instellen op basis van rollen, specifieke gebruikers of gebruikersgroepen, zodat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste apparaten. Gebruik de Splashtop Connector: als u te maken heeft met systemen op een gesloten netwerk, kan de Splashtop Connector u helpen veilige, VPN-vrije toegang te bieden. Gebruikers kunnen agentloze toegang krijgen tot systemen op het netwerk van uw organisatie.

Vergeet niet dat Splashtop Enterprise is ontworpen als een veelzijdige en flexibele tool. De beste manier om er het maximale uit te halen, is door de functies ervan grondig te begrijpen en ze aan te passen aan de specifieke behoeften van uw organisatie.

Ga aan de slag met Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise is een krachtige tool die is ontworpen om veilige, krachtige externe toegang te bieden aan organisaties van elke omvang. Dankzij de vele functies is het een uitstekende keuze voor teams die overal moeten kunnen werken en IT-ondersteuning moeten bieden.

Het volledige potentieel ontsluiten betekent meer dan alleen de functies begrijpen - het vereist een strategische implementatie ervan om aan uw behoeften te voldoen. Door de tips te volgen die we hebben gedeeld, kunt u ervoor zorgen dat u de kracht van Splashtop Enterprise optimaal benut.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het optimaliseren van uw Splashtop Enterprise-configuratie? Ons deskundige verkoopteam staat voor u klaar. Neem vandaag nog contact met ons op om uw reis naar de ultieme ervaring met externe toegang met Splashtop Enterprise te beginnen.

