In de hoogtechnische wereld van vandaag zijn remote accessoplossingen de ruggengraat geworden van talloze organisaties. Ze overbruggen de geografische kloof tussen werknemers en hun werk en zorgen voor meer productiviteit, flexibiliteit en een naadloze werkervaring. Er zijn veel remote accessoplossingen, maar Splashtop Enterprise blinkt uit als het beste alles-in-één platform dat werken op afstand, remote support en IT-beheer mogelijk maakt.
In deze blog zullen we kijken naar de geweldige mogelijkheden van Splashtop Enterprise, de belangrijkste functies benadrukken en illustreren hoe u het volledige potentieel ervan kunt benutten. Of u nu IT-beheerder bent die support wil stroomlijnen, of een besluitvormer die een veilige en veelzijdige remote accessoplossing voor uw team overweegt, deze blogpost is voor u.
Belangrijkste kenmerken en voordelen van Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise is een robuuste, veilige en veelzijdige remote accessoplossing die is ontworpen met de behoeften van moderne bedrijven in gedachten. Het is een alles-in-één oplossing om uw personeel toegang te geven tot hun computers om op afstand te werken, en om uw IT-team te voorzien van functionaliteit voor remote support en endpointmanagement.
Dit zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen die Splashtop Enterprise tot een uitzonderlijke tool maken voor elke organisatie:
Krachtige remote access: Splashtop Enterprise biedt hoogwaardige remote access met 4K-streaming met 60 fps en iMac Pro Retina 5K-streaming met lage latency. De geoptimaliseerde coderings- en decoderingsengine maakt volledig gebruik van hardwareversnellingstechnologieën van Intel, NVIDIA en AMD, waardoor het CPU-gebruik wordt verminderd en er meer middelen beschikbaar zijn voor uw toepassingen.
Veilige verbindingen: In het huidige digitale tijdperk staat veiligheid voorop. Splashtop zorgt voor de grootst mogelijke veiligheid met verschillende securityfuncties, waaronder inbraakbeveiliging, SSL/AES 256-bits encryptie en veilige infrastructuur.
SSO/SAML-integratie: Voor een soepele implementatie en gecentraliseerde authenticatie kan Splashtop Enterprise naadloos worden geïntegreerd met Single Sign-On (SSO) identityproviders.
Brede apparaatondersteuning: Met Splashtop kunt u op afstand toegang krijgen tot uw Mac-, Windows- of Linux-computer vanaf elk Mac-, Windows-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat, wat het echt platformonafhankelijk maakt.
IT-beheer en ondersteuning: met Splashtop Enterprise kan IT beheerde apparaten en apparaten van eindgebruikers op afstand ondersteunen, zowel met als zonder toezicht. Het beschikt ook over verschillende endpoint management-functies, zoals service desk-kanaalbeheer, ticketing-/ITSM-integraties, endpoint monitoring en meer!
Geplande toegang: De mogelijkheid om toegangstijden in te plannen biedt flexibiliteit en maatwerk om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.
Gedetailleerde machtigingen: Met deze functie kunt u gedetailleerde op rollen gebaseerde en op gebruikers/gebruikersgroepen gebaseerde machtigingen verlenen, waardoor nauwkeurige controle over toegangsrechten binnen uw organisatie mogelijk is.
Functies tijdens sessies: Splashtop Enterprise maakt niet alleen remote access mogelijk; het wordt geleverd met een reeks functies die zijn ontworpen om de productiviteit te verbeteren terwijl u op afstand werkt. Functies zoals bestandsoverdracht, chatten, ondersteuning voor meerdere monitoren, sessie-opname, microfoondoorvoer en omleiding van USB-apparaten verrijken de remote werkervaring.
Add-on-functies, zoals IP-restrictie, SIEM-integratie en de Splashtop-connector voor VPN-vrije overbrugging van externe verbindingen, zijn ook beschikbaar om aan uw specifieke zakelijke behoeften te voldoen.
Of u nu een zakelijke professional, een technicus of een IT-manager bent, Splashtop Enterprise heeft functies die kunnen voorzien in uw specifieke behoeften en gebruikssituaties.
Tips om het meeste uit Splashtop Enterprise te halen
Nu u de functies van Splashtop Enterprise kent, gaan we in op enkele praktische tips om u te helpen het potentieel ervan te maximaliseren:
Prestatie-instellingen optimaliseren: De hoge performance van Splashtop Enterprise is een van de belangrijkste voordelen. De specifieke vereisten kunnen echter variëren, afhankelijk van uw apparaat, netwerk en het soort werk. Zorg ervoor dat u de instellingen verfijnt om de prestaties te optimaliseren op basis van uw specifieke vereisten.
Maak gebruik van Single Sign-On (SSO): SSO-integratie is een geweldige functie die de beveiliging verhoogt en het gebruiksgemak verhoogt. Als u er nog geen gebruik van maakt, overweeg dan om te integreren met een SSO-identityprovider om uw implementatie- en gebruikersauthenticatieproces te stroomlijnen.
Maak volledig gebruik van brede apparaatondersteuning: De ondersteuning van Splashtop voor meerdere platforms is een enorm pluspunt voor organisaties met een breed scala aan apparaten. Zorg ervoor dat uw teamleden de Splashtop-app op hun favoriete apparaten hebben geïnstalleerd, zodat ze overal flexibel kunnen werken.
Plan remote access: Wanneer uw organisatie moet beheren wanneer werknemers op afstand toegang hebben tot hun werkcomputers, profiteer dan van de Scheduled Access-functie. Dit helpt de controle te behouden en zorgt ervoor dat remote access beschikbaar is wanneer dat nodig is en niet buiten geautoriseerde tijden.
Stel gedetailleerde machtigingen in: Beheerders kunnen de functie voor gedetailleerde machtigingen van Splashtop gebruiken. U kunt machtigingen instellen op basis van rollen, specifieke gebruikers of gebruikersgroepen, zodat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste apparaten.
Gebruik de Splashtop Connector: Als u te maken heeft met systemen op een gesloten netwerk, kan de Splashtop Connector u helpen veilige, VPN-vrije toegang te bieden. Gebruikers kunnen agentless access krijgen tot systemen op het netwerk van uw organisatie.
Vergeet niet dat Splashtop Enterprise is ontworpen als een veelzijdige en flexibele tool. De beste manier om er het maximale uit te halen, is door de functies ervan grondig te begrijpen en ze aan te passen aan de specifieke behoeften van uw organisatie.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise is een krachtige tool die is ontworpen om veilige, krachtige remote access te bieden aan organisaties van elke omvang. Dankzij de vele functies is het een uitstekende keuze voor teams die overal moeten kunnen werken en IT-support moeten bieden.
Het volledige potentieel ontsluiten betekent meer dan alleen de functies begrijpen—het vereist een strategische implementatie ervan om aan uw behoeften te voldoen. Door de tips te volgen die we hebben gedeeld, kunt u ervoor zorgen dat u de kracht van Splashtop Enterprise optimaal benut.
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