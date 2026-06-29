Kleine bedrijven kunnen nog steeds grote IT-behoeften hebben, vooral wanneer ze meerdere endpoints moeten beheren. Als ze maar kleine IT-teams of één IT-generalist hebben om op te vertrouwen, kunnen endpointproblemen zich al snel opstapelen, waaronder gemiste updates, meerdere supporttickets en meer.
Zodra je externe, hybride en persoonlijke apparaten toevoegt die voor werk worden gebruikt, kan het nog lastiger worden om consistente zichtbaarheid en controle te behouden. Dit kan leiden tot onbeheerde apparaten, verouderde applicaties en beveiligingslekken als IT geen duidelijke manier heeft om endpoints te monitoren en te ondersteunen.
Gelukkig kunnen deze problemen worden overwonnen. Met de juiste endpointmanagementoplossing kunnen bedrijven van elke omvang handmatig werk verminderen, de zichtbaarheid verbeteren en IT-teams in staat stellen om snel op apparaten te reageren. Laten we dus eens kijken naar de voordelen van endpointmanagement voor kleine bedrijven en de functies die voor IT-teams het belangrijkst zijn.
Wat is endpointbeheer voor een klein bedrijf?
Endpointbeheer is het proces van het monitoren, updaten, beveiligen en ondersteunen van apparaten binnen een bedrijf vanuit één centrale locatie. Dit omvat allerlei soorten apparaten, waaronder laptops, desktopcomputers, externe endpoints, tablets, gedeelde werkstations en andere beheerde systemen.
Endpointbeheer omvat meerdere elementen, waaronder patchbeheer, zichtbaarheid van apparaten, handhaving van beveiligingsbeleid, inventarisregistratie en probleemoplossing.
Waarom kleine bedrijven een praktische endpointbeheeroplossing nodig hebben
Bij kleine bedrijven komt endpointbeheer vaak terecht bij een klein IT-team of één persoon. Dat team moet apparaten nog steeds up-to-date houden, gebruikersproblemen oplossen, software bijhouden en basisbeveiligingsmaatregelen handhaven in zowel kantoor- als externe omgevingen.
Een goede endpointmanagementoplossing helpt die werkdruk te verlagen door het overzicht te centraliseren, routinetaken te automatiseren en IT een snellere manier te geven om in te grijpen wanneer iets aandacht nodig heeft.
1. Beperkte IT-bezetting betekent minder ruimte voor handmatig werk
IT-teams hebben het al druk genoeg met het ondersteunen van gebruikers en het oplossen van problemen met apparaten. Tel daar de tijd bij op die nodig is voor handmatig patchen, apparaatcontroles en het beheren van externe apparaten, en hun beperkte tijd komt nog verder onder druk te staan. Endpointmanagementsoftware helpt door handmatig werk te automatiseren, zodat er tijd vrijkomt voor urgentere zaken.
2. Endpointproblemen kunnen de dagelijkse werkzaamheden verstoren
Het beheren van endpoints is essentieel, of ze nu op kantoor staan of op afstand worden gebruikt. Verouderde software, mislukte updates, trage apparaten en onopgeloste problemen kunnen het werk verstoren, vertragingen veroorzaken en de werkdruk van IT-teams verhogen. Effectief endpointbeheer kan deze problemen echter snel aanpakken en zo verstoringen en onnodig supportwerk minimaliseren.
3. Zichtbaarheid is essentieel voordat automatisering kan werken
Endpointmanagement helpt inzicht te bieden in IT-omgevingen en netwerken. Kleine bedrijven moeten weten welke apparaten ze hebben, welke software op die apparaten is geïnstalleerd, wat aandacht nodig heeft en welke systemen risico lopen. Met goed endpointmanagement is al die informatie beschikbaar vanuit één centrale locatie.
Belangrijke functies om op te letten in een endpointmanagementoplossing
Niet alle oplossingen bieden dezelfde functies, dus het is belangrijk er een te vinden die alle essentiële functies voor kleine bedrijven heeft, waaronder:
1. Gecentraliseerd apparaatinzicht
IT-teams moeten beheerde apparaten, besturingssystemen, softwareversies, apparaatstatus en updatestatus vanaf één plek kunnen bekijken. Een goede endpointmanagementoplossing moet gecentraliseerd inzicht bieden in alle endpoints, zodat teams al hun apparaten en applicaties duidelijk kunnen zien en beheren. Hierdoor kunnen kleine teams endpoints beheren zonder afhankelijk te zijn van spreadsheets, losse controles of door gebruikers gemelde problemen, wat tijd bespaart en de efficiëntie verbetert.
2. Geautomatiseerd patchbeheer
Geautomatiseerd patchbeheer is een van de belangrijkste functies voor endpointbeheer, vooral voor kleine bedrijven met beperkte IT-teams. Met geautomatiseerd patchbeheer kunnen teams de apparaten in hun netwerk up-to-date houden zonder elke endpoint en applicatie handmatig te hoeven bijwerken.
Goed geautomatiseerd patchbeheer moet beveiligingspatches en andere updates op endpoints detecteren en uitrollen, samen met plannings- en beleidscontroles, het bijhouden van patchstatussen en inzicht in mislukte updates.
3. Patching van applicaties van derden
Patchbeheer moet niet alleen beperkt blijven tot besturingssystemen. Endpointbeheer moet zowel patching van het OS als van applicaties van derden omvatten, omdat veel ondersteuningsproblemen en bedrijfsrisico's voortkomen uit verouderde apps van derden met niet-gepatchte kwetsbaarheden. Het opnemen van applicaties van derden in patchautomatisering heeft als voordelen dat deze beveiligingsdreigingen worden aangepakt en repetitief handmatig werk wordt verminderd.
4. Externe toegang en probleemoplossing
Endpointbeheer en support op afstand gaan hand in hand. Met goed endpointbeheer kunnen IT-teams problemen op externe endpoints detecteren en identificeren, en met support op afstand kunnen medewerkers verbinding maken met het externe apparaat en het probleem oplossen zonder fysieke toegang. Dit kan de efficiëntie aanzienlijk verbeteren bij het ondersteunen van medewerkers op afstand, het oplossen van problemen buiten kantooruren en het helpen van gebruikers zonder hen tijdens hun werk te storen.
5. Realtime waarschuwingen en proactieve monitoring
Realtime meldingen kunnen IT-teams helpen problemen te identificeren voordat ze voor meer supportwerk zorgen, maar teams hebben ook geen behoefte aan overvolle dashboards. Een goede endpointmanagementoplossing moet bruikbare meldingen naar voren brengen voor problemen die aandacht nodig hebben.
Deze problemen kunnen bestaan uit mislukte patches, zorgen over de status van apparaten, bekende kwetsbaarheden of endpoints die buiten het beleid vallen. Wanneer IT-teams snel op de hoogte worden gebracht, kunnen ze het apparaat onderzoeken en de juiste vervolgstap nemen.
6. Op beleid gebaseerde automatisering
Bedrijven hebben hun eigen beleid voor hoe routinematig werk wordt afgehandeld, zoals het uitrollen van patches, updateschema's en herstelworkflows. Een goede endpointmanagementoplossing moet automatiseringstools bevatten die dat beleid volgen.
Op beleid gebaseerde automatisering helpt het werk op verschillende apparaten te standaardiseren en ondersteunt tegelijk bedrijfsrichtlijnen en beveiligingsvereisten. Dit bespaart tijd en helpt IT om consistente controles toe te passen op beheerde endpoints.
7. Hardware- en software-inventaris
Door een actuele inventaris bij te houden, kan IT snel bepalen welke apparaten in gebruik zijn, welke apps zijn geïnstalleerd, welke systemen updates nodig hebben en of er niet-ondersteunde software is die aandacht vraagt. Een goede endpointmanagementoplossing moet hardware- en software-inventarissen bevatten die automatisch worden bijgewerkt wanneer apparaten verbinding maken, zodat informatie zo actueel mogelijk blijft.
8. Rapportage en auditgereedheid
Goede rapportages helpen kleine bedrijven om updategeschiedenis, patchstatus, inventaris en herstelactiviteiten bij te houden. Dit is vooral handig voor auditgereedheid, omdat IT bewijs kan tonen van wat is bijgewerkt, wanneer acties zijn ondernomen en welke endpoints nog aandacht nodig hebben.
9. Eenvoudige installatie en doorlopend beheer
Kleine bedrijven willen niet worstelen met complexe implementaties en moeilijk te beheren oplossingen. Een goede endpointmanagementtool moet eenvoudig te implementeren, te begrijpen en te beheren zijn, zonder gespecialiseerde enterprise-beheerkennis of expertise. Als een endpointmanagementtool immers meer tijd kost dan hij oplevert, is die het gebruik nauwelijks waard.
Functies die kleine bedrijven mogelijk niet meteen nodig hebben
Dat gezegd hebbende, bieden veel endpointmanagementoplossingen meer tools dan kleine bedrijven nodig hebben. Dat een oplossing meer functies biedt, betekent niet per se dat die beter is; vooral kleine bedrijven moeten oppassen dat ze niet te veel uitgeven aan functies die ze niet nodig hebben.
Kleine bedrijven hebben bijvoorbeeld waarschijnlijk geen behoefte aan:
Complexe enterprise-workflows
PSA-factureringsfuncties die vooral voor MSPs zijn ontworpen
Geavanceerde netwerkdetectie
Zware frameworks voor aangepaste scripting
Uitgebreide suites voor compliancebeheer
Complex multi-tenant beheer, tenzij je meerdere klanten of locaties beheert
Deze functies zijn doorgaans niet nodig voor elementaire IT-behoeften. Kijk in plaats daarvan naar een oplossing met functies die passen bij de werklast en behoeften van je IT-team.
Zo beoordeel je endpointmanagementsoftware voor een klein bedrijf
Hoe kun je dus bepalen of een endpointmanagementoplossing geschikt is voor jouw bedrijf? Het is belangrijk om opties zorgvuldig te evalueren om te bepalen welke de functies heeft die je nodig hebt tegen een prijs die je je kunt veroorloven, dus een duidelijke methodologie kan helpen.
Let bij het beoordelen van endpointbeheersoftware op het volgende:
Breng in kaart welke apparaten en besturingssystemen je moet beheren, zodat je een platform kiest dat deze ondersteunt.
Bekijk hoe je momenteel omgaat met patching en software-updates om een platform te vinden dat aansluit op je beleid.
Bepaal welke taken de meeste IT-tijd kosten en zorg ervoor dat het platform deze kan automatiseren.
Controleer of de tool ondersteuning biedt voor probleemoplossing op afstand.
Controleer hoe duidelijk de tool de patchstatus en apparaatgezondheid rapporteert.
Beoordeel de implementatietijd en het gebruiksgemak in het dagelijks gebruik.
Vergelijk de kosten met de functies die je team daadwerkelijk zal gebruiken, zodat je zeker weet dat je de meeste waarde krijgt.
Zorg ervoor dat de oplossing kan meegroeien met je bedrijf.
Hoe Splashtop AEM kleine IT-teams helpt endpoints te beheren
Voor kleine IT-teams helpt Splashtop AEM om endpointzichtbaarheid te centraliseren, patching te automatiseren, de gezondheid van apparaten te monitoren en actie te ondernemen vanuit het Splashtop-platform.
Splashtop AEM is ontworpen om IT-teams te helpen handmatig endpointbeheer te verminderen zonder onnodige complexiteit toe te voegen. Teams kunnen het gebruiken om updates te beheren, de endpointstatus te bekijken, inventaris bij te houden en problemen op verspreide apparaten op te lossen.
Splashtop AEM omvat:
Realtime patching van het besturingssysteem en software van derden om apparaten en apps up-to-date te houden.
CVE-gebaseerde inzichten in kwetsbaarheden om bekende softwarerisico's te helpen identificeren en prioriteren.
Hardware- en software-inventaris voor betere endpoint-zichtbaarheid.
Beleidsgebaseerde automatisering om herhaalbare IT-acties te standaardiseren.
Meldingen en endpointmonitoring om problemen zichtbaar te maken die aandacht nodig hebben.
Externe support en herstel via het Splashtop-platform.
Wat prioriteit heeft wanneer IT-middelen beperkt zijn
IT-teams hebben natuurlijk vaak beperkte budgetten, zeker wanneer ze deel uitmaken van een klein bedrijf. Daarom moeten teams vaak selectief zijn bij het evalueren van software om de juiste balans tussen kosten en functies te vinden.
Als je in zo’n situatie zit, is het belangrijk om te weten wat prioriteit heeft. Weten welke functies essentieel zijn en welke alleen mooi meegenomen zijn, kan een groot verschil maken bij het kiezen van een oplossing, dus een lijst met prioriteiten kan helpen.
Zoek naar een oplossing die je team in staat stelt om:
Zie elk beheerd endpoint duidelijk, zodat elk endpoint kan worden gemonitord en beheerd.
Patch zowel besturingssystemen als apps van derden efficiënt om volledige dekking te garanderen.
Pak urgente problemen snel aan, zodat ze kunnen worden opgelost voordat ze escaleren.
Automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen en de efficiëntie te verbeteren.
Ondersteun gebruikers op afstand om hybride medewerkers en teams die overal werken te helpen.
Houd resultaten bij zonder handmatige rapportage te vereisen.
Voorkom dat je betaalt voor functies die je niet nodig hebt.
Kies endpointmanagement dat past bij jouw IT-realiteit
Splashtop AEM helpt kleine IT-teams verspreide endpoints te ondersteunen met realtime patchbeheer, endpointzichtbaarheid, op beleid gebaseerde automatisering, waarschuwingen en ondersteuning op afstand vanuit het Splashtop-platform. In plaats van te vertrouwen op handmatige controles of losstaande tools, kan IT updates beheren, de status van endpoints bewaken en vanuit één plek op problemen reageren.
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