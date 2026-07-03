Als je beslissingen neemt voor een klein bedrijf, moet je goed nadenken over waarin je investeert qua software. Kleine bedrijven hebben betrouwbare apparaten, veilige toegang, software-updates en de mogelijkheid nodig om problemen snel op te lossen, maar missen vaak het budget voor een toegewijd IT-team of complexe IT-beheerplatforms.
Ongeacht de grootte van een bedrijf blijft het afhankelijk van laptops, desktops en een breed scala aan applicaties die goed moeten worden beheerd. Dus hoeveel IT-tools hebben kleine bedrijven nodig?
Software voor remote monitoring en beheer (RMM) kan helpen bij het beheren van endpoints, maar een volledig platform kan meer zijn dan bedrijven met minder dan 20 medewerkers nodig hebben. Laten we daarom bekijken wat RMM doet, wanneer het zinvol is om het te gebruiken en waar kleinere bedrijven op kunnen letten als het meer is dan ze nodig hebben.
Wat is RMM-software?
Software voor remote monitoring en beheer helpt IT-teams en MSPs om endpoints op afstand te monitoren, onderhouden en problemen op te lossen. Traditionele RMM-platforms bevatten vaak een breder scala aan functies voor IT-beheer, waaronder:
Extern apparaat monitoren
Waarschuwingen voor problemen met endpointstatus
Patch management
Remote access en support
Software-uitrol over endpoints
Asset- en inventarisregistratie
Scripting en automatisering
Rapportage
MSP-gerichte workflows zoals facturatie-, ticketing- of PSA-integraties
Hebben kleine bedrijven met minder dan 20 medewerkers echt RMM nodig?
Voor veel bedrijven met minder dan 20 medewerkers is een volledig RMM-platform meer dan ze nodig hebben. Dat betekent niet dat IT-beheer genegeerd kan worden. Zelfs kleine teams hebben nog steeds een betrouwbare manier nodig om toegang te krijgen tot apparaten, medewerkers te ondersteunen, updates toe te passen, de gezondheid van endpoints te monitoren en bij te houden welke computers en software ze gebruiken.
De betere vraag is of je bedrijf de volledige set tools nodig heeft die meestal deel uitmaakt van een traditioneel RMM-platform. Veel RMM-oplossingen zijn gebouwd voor MSPs, toegewijde IT-teams of organisaties die grotere en complexere omgevingen beheren. Als je bedrijf alleen behoefte heeft aan basiszichtbaarheid van apparaten, remote support, patchbeheer, inventaris en eenvoudige automatisering, kan een lichtere oplossing beter passen.
Basis-IT-behoeften waar kleine bedrijven rekening mee moeten houden
Als je als IT-leider probeert te bepalen of RMM geschikt is voor jou, helpt het om te beginnen met het in kaart brengen van je IT-behoeften. In plaats van eerst naar de oplossing te kijken, richt je je op waar je rekening mee moet houden en zoek je daarna het platform dat aan die behoeften voldoet.
IT-teams voor kleine bedrijven hebben nodig:
Snelle support op afstand wanneer medewerkers problemen hebben, zodat problemen snel kunnen worden opgelost, zelfs wanneer ze onderweg werken.
Inzicht in de status van apparaten om problemen vroegtijdig te signaleren.
Geautomatiseerde updates voor besturingssystemen en software van derden om endpoints up-to-date en veilig te houden.
Software- en hardware-inventaris om bij te houden wat er in gebruik is en wat de patchstatus ervan is.
Meldingen voor veelvoorkomende endpointproblemen.
Herstel acties zoals opnieuw opstarten, scripts uitvoeren of updates toepassen.
Toegangsbeheer voor gebruikers en machtigingen om te bepalen wie waartoe toegang heeft.
Activiteitslogboeken voor verantwoording en probleemoplossing.
Wanneer een volledig RMM-platform te veel kan zijn
Met dat in gedachten: wat zijn signalen dat een RMM-platform meer is dan je nodig hebt? Tools voor remote monitoring en beheer zijn geweldig voor bedrijven die ze nodig hebben, maar zijn misschien niet het juiste startpunt voor kleinere bedrijven.
Als je een of meer van deze vakjes aanvinkt, heb je mogelijk geen RMM-oplossing nodig:
Je hebt geen dedicated IT-beheerder om het platform te configureren en te onderhouden.
Je beheert maar een klein aantal computers.
Je hebt geen PSA, facturatie of MSP-workflows nodig.
Je betaalt voor geavanceerde modules die je niet nodig hebt of zelden gebruikt.
Installatie, training en onderhoud kosten meer tijd dan de tool bespaart.
Je belangrijkste behoeften zijn externe toegang, ondersteuning, patchbeheer, monitoring en inventarisatie.
Waar je op moet letten bij een betaalbaar RMM-alternatief
Als een RMM-oplossing meer is dan je nodig hebt, waarin kun je dan beter investeren? Als je op zoek bent naar een alternatief voor RMM, wil je je richten op de kernfuncties die je bedrijf nodig heeft, en die zelfs lichte oplossingen moeten bieden. Met een oplossing met deze mogelijkheden profiteer je van de belangrijkste voordelen van een volledige RMM, zonder de complexiteit:
1. Eenvoudige remote access en support
Een van de belangrijkste functies is de mogelijkheid om betrouwbaar toegang te krijgen tot apparaten en medewerkers op afstand te ondersteunen. Daarom is een platform met krachtige remote access en remote support essentieel. Dit moet eenvoudig in te stellen zijn op verschillende apparaten, zodat medewerkers en IT-medewerkers snel en gemakkelijk verbinding kunnen maken met externe apparaten, of dat nu voor remote werken of IT-support is.
Onderschat de waarde van zowel remote access met begeleiding als onbeheerde remote access niet. Hoewel remote access met begeleiding vaak wordt gebruikt voor remote support, is onbeheerde remote access ook belangrijk voor remote endpoints die na werktijd ondersteuning nodig hebben of meestal buiten bereik zijn.
2. Endpoint-zichtbaarheid zonder zwaar beheer
Kleine teams moeten kunnen zien welke apparaten aandacht en ondersteuning nodig hebben, dus een goede oplossing moet inzicht bieden in endpoints, waaronder hun besturingssystemen, applicaties en patchstatussen. Zoek naar een oplossing met dashboards, actuele inventarissen en volledige inzichten in de status van apparaten, in plaats van onnodig complexe rapporten. Dit geeft organisaties de informatie die ze nodig hebben om snel te handelen bij mogelijke problemen, in plaats van extra administratief werk te creëren.
3. Praktische automatisering voor routinematige IT-taken
Automatisering is een krachtig hulpmiddel om repetitief handmatig werk te verminderen en zo de efficiëntie binnen teams te verbeteren. Zoek naar een oplossing met krachtige automatisering, waaronder geplande updates, meldingen, herstarts, scriptgebaseerde acties en patchbeheer. Met deze functies kunnen IT-teams wendbaarder en efficiënter blijven en tegelijkertijd snel ondersteuning bieden op alle endpoints.
4. Prijzen die passen bij een heel klein team
Als je geen volledige RMM-oplossing krijgt, moet je ook niet de volledige RMM-prijs betalen. Kijk naar voorspelbare, betaalbare prijzen en zorg ervoor dat je enterprisebundels of MSP-functies vermijdt die je niet nodig hebt. De sleutel is om zoveel mogelijk waarde uit je oplossing te halen, wat betekent dat je het plan afstemt op het aantal gebruikers, apparaten en technici dat je zult hebben.
5. Beveiligingsmaatregelen die eenvoudig te beheren zijn
Onnodige complexiteit kun je het best vermijden, vooral bij je cybersecurity -maatregelen. Zoek naar betrouwbare, goed beheersbare beveiligingsmaatregelen, zoals Multi-Factor Authentication (MFA), rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC), logging en rechtenbeheer. Deze functies moeten eenvoudig te beheren zijn, zelfs met een klein team, en kunnen bijdragen aan sterkere toegangscontrole, auditgereedheid en verantwoording.
Hoe Splashtop kleine bedrijven helpt IT te beheren zonder de complexiteit van een volledige RMM-oplossing
Als je op zoek bent naar een eenvoudigere manier om gebruikers te ondersteunen, apparaten te benaderen en endpoints te beheren zonder de complexiteit van een volledig RMM-platform, dan kan Splashtop helpen. Splashtop biedt kleine bedrijven een praktische manier om essentiële IT-taken vanuit één platform uit te voeren.
Splashtop biedt remote access voor medewerkers die onderweg werken, en remote support voor probleemoplossing wanneer dat nodig is. Bovendien kunnen IT-teams met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) de endpoint-zichtbaarheid, automatisering, software-inventaris, patchbeheer, meldingen en herstelacties krijgen die ze nodig hebben om endpoints in hun netwerk vanaf elke locatie te beheren.
Daardoor is Splashtop een praktische keuze voor teams die IT-controle nodig hebben, maar niet de overhead of complexiteit van traditionele RMM willen. Met Splashtop kunnen kleine teams:
Krijg snel en efficiënt op afstand toegang tot apparaten van medewerkers en bied ondersteuning.
Monitor de gezondheid van endpoints in hun netwerk vanuit een centrale console.
Bekijk hardware- en software-inventaris met realtime updates.
Automatiseer routinetaken op endpoints om handmatig werk te verminderen.
Pas updates toe op beheerde apparaten, zodat elk endpoint up-to-date blijft.
Verbeter de zichtbaarheid zonder onnodige IT-complexiteit toe te voegen
Een praktische manier om IT-beheer op de juiste schaal in te richten
Kleine bedrijven moeten een plan hebben voor het beheren van apparaten, updates, toegang en ondersteuning binnen hun organisatie, maar dat betekent niet dat ze meteen een volledige RMM-oplossing nodig hebben. In plaats daarvan moeten ze zoeken naar een tool die past bij de grootte van hun bedrijf, inclusief het aantal endpoints dat ze moeten beheren, de beschikbare IT-resources en het niveau van controle dat ze nodig hebben.
Met Splashtop hebben kleine bedrijven een eenvoudigere manier om gebruikers te ondersteunen en endpoints te beheren. Splashtop biedt medewerkers de tools die ze nodig hebben om overal en op elk apparaat te werken, en stelt IT-teams in staat om apparaten binnen hun hele organisatie op afstand te ondersteunen en te beheren.
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