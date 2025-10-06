Is TeamViewer weer down? Weer aan de slag met Splashtop

Soms kan TeamViewer of een andere remote accessoplossing niet beschikbaar zijn vanwege periodiek gepland onderhoud of andere redenen. Daarom is het altijd een goed idee om te weten welke andere remote accessoplossingen beschikbaar zijn. Splashtop is een voordelige oplossing waarmee u altijd over remote accessmogelijkheden beschikt.
De impact van TeamViewer-downtime op bedrijfsactiviteiten
Downtime van TeamViewer kan de bedrijfsvoering ernstig verstoren, vooral bij bedrijven die voor hun dagelijkse taken afhankelijk zijn van naadloze remote access. Als TeamViewer niet werkt, hebben werknemers geen toegang tot belangrijke systemen en gegevens. Dit leidt tot een aanzienlijk productiviteitsverlies. Projecten kunnen vertraging oplopen, deadlines kunnen worden gemist en de klantenservice kan eronder lijden, omdat ondersteuningsteams problemen niet meer op afstand kunnen oplossen.
Ook de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Uitvaltijd kan leiden tot omzetverlies, vooral voor bedrijven die volgens een strak schema werken of afhankelijk zijn van tijdige interactie met klanten. Bovendien staan IT-teams tijdens dergelijke storingen vaak onder grote druk, omdat ze naar alternatieve oplossingen moeten zoeken of moeten reageren op een toename van het aantal supporttickets. Deze extra belasting kan leiden tot burn-out en een afname van de algehele efficiëntie.
Op zoek naar Ononderbroken Remote Access? Hier is Waarom Splashtop Opvalt
Splashtop biedt een robuust en betrouwbaar alternatief voor remote access. Splashtop is ontworpen voor consistente, hoogwaardige remote verbindingen, zodat je zonder onderbrekingen toegang hebt tot je werkstations, servers en bestanden. Met uitstekende beveiligingsfuncties, waaronder versleuteling en multi-factor authenticatie, zorgt Splashtop ervoor dat je remote sessies niet alleen betrouwbaar maar ook veilig zijn. Bovendien maakt de gebruiksvriendelijke interface en concurrerende prijsstelling van Splashtop het een uitstekende keuze voor bedrijven van alle groottes.
Als u overstapt naar Splashtop kunt u zich richten op uw bedrijf, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over onverwachte downtime. Zo bent u verzekerd van continue productiviteit en hoge klanttevredenheid. Of u nu een individuele gebruiker, een klein bedrijf of een groot bedrijf bent, Splashtop biedt oplossingen op maat die voldoen aan uw behoeften op het gebied van remote access. Zo krijgt u gemoedsrust en operationele stabiliteit.
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Stappen om naadloos over te schakelen van TeamViewer naar Splashtop
Evalueer Jouw Behoeften: Identificeer de specifieke functies en functionaliteiten die je nodig hebt van een remote access tool. Splashtop biedt een verscheidenheid aan oplossingen die zijn afgestemd op verschillende behoeften, van individuele gebruikers tot bedrijven.
Meld u aan voor Splashtop: Ga naar de Splashtop-website en kies het abonnement dat het beste bij uw behoeften past. Splashtop biedt een gratis proefversie aan, zodat u de software kunt testen voordat u het aanschaft.
Installeer Splashtop Agents: Download en installeer Splashtop Streamer op de computers waartoe u op afstand toegang wilt hebben. Het installatieproces is eenvoudig en snel.
Securityinstellingen configureren: Stel multi-factor-authenticatie, sterke wachtwoorden en andere securitymaatregelen in om ervoor te zorgen dat uw externe sessies veilig zijn.
Door over te stappen op Splashtop minimaliseert u niet alleen de downtime, maar profiteert u ook van een betrouwbaardere en veiligere ervaring op het gebied van remote access, afgestemd op uw zakelijke behoeften.
Frequent TeamViewer-uitval? Ontdek Waarom Gebruikers Overstappen naar Splashtop
De laatste tijd hebben we veel vragen gekregen van TeamViewer klanten die Splashtop wilden proberen na onderbrekingen in de service van TeamViewer. We hebben ook berichten gezien op websites als Twitter en Reddit waar gebruikers hun problemen met de service van TeamViewer hebben gemeld:
Het is wereldwijd uitgevallen... https://t.co/ftr6VqPFrF
- Thiago Reis ¯(ツ)_/¯ (@thibireis) 8 november 2018.
Geen verbinding met TeamViewer-server van r/teamviewer
Als u een TeamViewer-gebruiker bent en problemen ondervindt, is er geen beter moment om Splashtop eens te proberen. Splashtop biedt snelle, veilige en betrouwbare remote accessverbindingen. Splashtop heeft dezelfde topfuncties (bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren, enz.) als in de commerciële abonnementen van TeamViewer en kost minstens 50% minder! Bespaar geld en krijg de beste remote accessoplossing met Splashtop. Bekijk onze volledige vergelijking over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is.
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