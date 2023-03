Is TeamViewer weer down? Weer aan de slag met Splashtop

Als de service van TeamViewer je problemen bezorgt, kun je nu aan de slag met Splashtop. Start een gratis proefperiode of koop nu en je bent binnen een paar minuten aan de slag.

Splashtop Business Access: Voor individuen en kleine teams die op afstand toegang willen tot hun eigen computers

Splashtop SOS: Voor IT- en Help Desk-teams om op afstand toegang te krijgen tot de computers en mobiele apparaten van hun klanten en hen te ondersteunen.

Heb je al een TeamViewer licentie?

TeamViewer Gegarandeerde besparingen & Early Start Programma: Wanneer je overstapt naar Splashtop, ontvang je een gegarandeerde besparing van 50% op je jaarlijkse abonnementskosten. Bovendien hoef je niet te wachten tot je huidige TeamViewer abonnement afloopt. Ons team helpt je vroegtijdig met Splashtop aan de slag te gaan, zonder extra kosten. Klik op de knop hieronder om de gegarandeerde besparing en vervroegde start op je Splashtop account te activeren:

TeamViewer Down? Uitval van de dienst dwingt gebruikers over te schakelen op Splashtop

De laatste tijd hebben we veel vragen gekregen van TeamViewer klanten die Splashtop wilden proberen na onderbrekingen in de service van TeamViewer. We hebben ook berichten gezien op websites als Twitter en Reddit waar gebruikers hun problemen met de service van TeamViewer hebben gemeld:

Geen verbinding met TeamViewer-server van r/teamviewer

Als u een TeamViewer-gebruiker bent en problemen ondervindt, is er geen beter moment om Splashtop eens te proberen. Splashtop biedt snelle, veilige en betrouwbare remote access-verbindingen Splashtop heeft dezelfde topfuncties als in de commerciële abonnementen van TeamViewer en kost zeker 50% minder! Bespaar geld en krijg de beste remote accessoplossing met Splashtop. Bekijk onze volledige vergelijking over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatiefis.

