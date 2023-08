Splashtop wint aanbieder van oplossingen voor leren op afstand van het jaar

In een tijdperk waarin leren op afstand meer is geworden dan alleen een trend, maar een essentieel onderdeel van het onderwijskader, moeten instellingen en bedrijven het voortouw nemen met innovatie, efficiëntie en veiligheid.

Splashtop onderscheidt zich te midden van een zee van technologische oplossingen en heeft een buitengewone prestatie geleverd. We zijn opgetogen om aan te kondigen dat Splashtop is gekroond tot "Solution Provider of the Year voor leren op afstand" tijdens de EdTech Breakthrough Awards 2023!

Deze onderscheiding wordt erkend vanwege zijn revolutionaire bijdragen aan de onderwijswereld en werpt een licht op de niet aflatende inzet van Splashtop om het onderwijslandschap te transformeren.

De EdTech Breakthrough Awards, een prestigieus platform dat de movers en shakers van onderwijstechnologie viert, beloont elk jaar de meest baanbrekende oplossingen en bedrijven. Het winnen van deze prijs is een bewijs van de uitmuntendheid van Splashtop en zijn cruciale rol bij het opnieuw vormgeven van de toekomst van het onderwijs.

Ga met ons mee terwijl we in de kern van deze prestatie duiken en ontdekken hoe de oplossingen van Splashtop furore maken in de onderwijssector.

Splashtop's educatieve oplossingen

In de kern is Splashtop's suite voor onderwijs ontworpen om het potentieel van digitaal leren te vergroten door het toegankelijker, efficiënter en veiliger te maken.

Hier is een momentopname van wat Splashtop te bieden heeft voor de onderwijssector:

Toegang op afstand voor studenten en docenten: Splashtop zorgt ervoor dat leren niet beperkt blijft tot de muren van een klaslokaal. Leerlingen hebben vanaf elk apparaat en overal op afstand toegang tot schoolcomputers en -applicaties. Op dezelfde manier hebben docenten op afstand toegang tot hun leermiddelen, presentaties en software, waardoor ononderbroken lesgeven wordt gegarandeerd. IT-ondersteuning en -beheer: De digitale ruggengraat van elke onderwijsinstelling is de IT-infrastructuur. Splashtop biedt robuuste tools waarmee IT-professionals realtime ondersteuning kunnen bieden aan studenten en personeel, apparaten kunnen beheren en de soepele werking van digitale bronnen kunnen garanderen. Beveiliging op de voorgrond: Met de toenemende cyberdreigingen geven de oplossingen van Splashtop prioriteit aan het beschermen van institutionele gegevens, studenteninformatie en digitale bronnen tegen ongeoorloofde toegang en potentiële cyberdreigingen.

Gebruiksscenario's van Splashtop zijn onder meer:

Afstandsonderwijs : Het faciliteren van studenten in afgelegen gebieden of studenten die vanwege gezondheids- of andere redenen niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn.

Digitale gelijkheid : het bieden van eerlijke toegang tot software, hardware en andere digitale bronnen zonder de noodzaak van geavanceerde apparaten.

IT-ondersteuning op afstand : Los snel technische problemen op zonder persoonlijke bezoeken, waardoor het leerproces minimaal wordt verstoord.

Facultaire flexibiliteit: Geef docenten de mogelijkheid om overal te werken.

De onderwijsoplossingen van Splashtop, ontworpen met een vooruitstrevende aanpak, omvatten de veranderende behoeften van de hedendaagse onderwijsinstellingen.

De impact van Splashtop op de onderwijssector

Het moderne onderwijslandschap is een complex geheel van uitdagingen en kansen, gekenmerkt door een snel veranderend paradigma. Instellingen worstelen met de taak om ononderbroken kwaliteitsonderwijs te bieden in een steeds veranderende mondiale context, waarbij flexibiliteit, aanpassingsvermogen en vooruitziendheid worden vereist.

Met zijn ultramoderne oplossingen voor externe toegang en ondersteuning is Splashtop naar voren gekomen als een game-changer, die consequent hiaten overbrugt en de grenzen verlegt van wat mogelijk is in het onderwijs.

Verrijkte studentenervaringen: Voorbij zijn de dagen dat fysieke aanwezigheid de kwaliteit van het leren dicteerde. Met de oplossingen voor externe toegang van Splashtop kunnen studenten met verschillende geografische achtergronden en gevarieerde digitale toegankelijkheid een uniforme, verrijkte leerervaring hebben. Verbeterde efficiëntie: de oplossingen voor externe toegang van Splashtop helpen docenten en beheerders bij het stroomlijnen van hun processen. Door gebruikers overal toegang te geven tot computerbronnen, zorgt Splashtop ervoor dat taken worden uitgevoerd met verhoogde efficiëntie en minimale haperingen. Verbeterde beveiliging: In een digitaal tijdperk is de bescherming van informatie van het allergrootste belang. Onderwijsinstellingen bewaren gevoelige gegevens, van studentendossiers tot onderzoeksdocumenten. Splashtop onderkent dit en heeft robuuste beveiligingsmaatregelen genomen. Hun oplossingen geven prioriteit aan het beschermen van gegevens tegen ongeoorloofde toegang en potentiële cyberdreigingen, zodat instellingen met een gerust hart kunnen werken in de wetenschap dat hun gegevensreservoirs veilig zijn. Ondersteuning van BYOD: Moderne studenten en docenten navigeren vaak op meerdere apparaten tijdens hun academische reis. De oplossingen van Splashtop schitteren in deze context en bieden compatibiliteit op een breed scala aan apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebook. Dit zorgt ervoor dat het leren en lesgeven ononderbroken blijft, ongeacht het apparaat. Gemakkelijke adoptie: Hoewel Splashtop boordevol functies zit, onderhoudt het een intuïtieve interface. Dit zorgt ervoor dat gebruikers, zowel technisch onderlegd als beginners, moeiteloos door het platform kunnen navigeren, waardoor de overgang naar leren op afstand soepeler verloopt.

De oplossingen van Splashtop gaan niet alleen over het benutten van technologie; ze gaan over het opnieuw vormgeven van het ethos van het onderwijs. Door tegemoet te komen aan de dringende behoeften van de sector heeft Splashtop onderwijsinstellingen versterkt, waardoor ze kunnen evolueren, bloeien en ongeëvenaarde educatieve ervaringen kunnen bieden in de dynamische wereld van vandaag.

Het groeiende prestige van de EdTech Breakthrough Awards

Onderwijstechnologie evolueert voortdurend, met een golf van innovaties die gericht zijn op het transformeren van de manier waarop we onderwijs waarnemen en geven. De EdTech Breakthrough Awards erkennen de meest opmerkelijke en baanbrekende bijdragen in deze snelgroeiende sector.

Vanaf het begin vijf jaar geleden hebben de EdTech Breakthrough Awards een exponentiële groei gekend, zowel wat betreft het aantal nominaties als het kaliber van de inzendingen. In 2023 waren de prijzen getuige van een overweldigende respons, met duizenden nominaties die binnenstroomden van de slimste geesten en organisaties op het gebied van onderwijstechnologie uit alle hoeken van de wereld.

In wezen belichten de EdTech Breakthrough Awards pioniers op het gebied van onderwijstechnologie. De erkenning van Splashtop onderstreept zijn cruciale rol bij het leiden van de leiding en het vormgeven van het volgende hoofdstuk in het mondiale onderwijs.

Meer informatie en aan de slag met Splashtop

De erkenning van Splashtop bij de EdTech Breakthrough Awards is zowel een erkenning van zijn baanbrekende oplossingen als een oproep aan onderwijsinstellingen over de hele wereld om zich aan te passen en te evolueren. Door toegang op afstand, gestroomlijnde activiteiten en verbeterde beveiliging te bevorderen, stelt Splashtop niet alleen industriestandaarden, maar bereidt het ook de weg voor een meer inclusieve en transformatieve educatieve toekomst.

Als je een beheerder of een instelling bent die het potentieel van leren op afstand en digitale transformatie wil ontsluiten, is er nog nooit een beter moment geweest om te ontdekken wat Splashtop te bieden heeft. Doe mee aan de revolutie en ervaar uit de eerste hand de bekroonde oplossingen die de volgende generatie onderwijs vormgeven.

Lees meer over de onderwijsoplossingen van Splashtop en start vandaag nog uw gratis proefperiode!

