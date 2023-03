Toekomst van leren in het hoger onderwijs - Wat studenten willen

Technologie kan soms opnieuw definiëren hoe we dagelijkse dingen doen. Ondanks dat academische instellingen voorheen altijd heel traditioneel waren, veranderde de coronacrisis en technologie de onderwijswereld binnen een jaar en voor altijd.

De pandemie heeft instellingen voor hoger onderwijs – sterk gebaseerd op traditionele, face-to-face interacties – gedwongen om plotseling alle externe technologieën te grijpen die ze in een oogwenk in elkaar konden flansen.

IT-afdelingen en managers hebben in korte tijd snel de tech-stack van hun school moeten upgraden om docenten en studenten te helpen vanuit huis op afstand toegang te krijgen tot noodzakelijke middelen op de campus.

De CEO van Microsoft, Satya Nadella, zei zelfs dat we als gevolg van de COVID-19-pandemie in slechts een paar maanden tijd twee jaar aan digitale transformatie hebben gezien.

Maar nu het stof is neergedaald en veel instellingen voor hoger onderwijs hun deuren weer openen, worden ze geconfronteerd met één grote vraag die de toekomst van het onderwijs bepaalt:

Moeten we teruggaan naar hoe het vóór de pandemie was, of moeten we verschillende leeropties aanbieden, waarbij studenten toegang hebben tot zowel externe als onsite lessen en middelen op de campus?

Om deze moeilijke vraag te beantwoorden, moeten we eerst begrijpen wat studenten willen.

Wat studenten willen - Inzichten uit een Splashtop-enquête onder studenten

* Bron: Digital Learning Pulse-enquête door Bay View Analytics

We vroegen 500 willekeurige studenten over de hele wereld hoe de toekomst van leren er voor hen uitziet en wat universiteiten kunnen doen om hun potentieel te maximaliseren. De meeste antwoorden neigden naar een beter gebruik van technologie voor hybride leeromgevingen.

Studenten willen "50/50 leren op afstand en op de campus."

Uit dezelfde Splashtop-enquête:

56% geeft er de voorkeur aan om meer dan de helft van hun lessen online te volgen

85% zei dat ze efficiënter zouden zijn als ze altijd op afstand toegang hadden tot schoolcomputers

83% denkt dat een mix van online en on-campus leren de toekomst van het onderwijs is

In een recent persbericht hebben we deze bevindingen verder geëvalueerd en vastgesteld dat de resultaten van de Splashtop Future of Education-enquête goed aansluiten bij veel andere onderzoeken over de toekomst van het onderwijs.

Bijvoorbeeld in de Digital Learning Pulse Survey van Bay View Analytics, waarbij 1.413 Amerikaanse studenten, die in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 waren ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs, werden ondervraagd.

De Digital Learning Pulse Survey benadrukte ook dat in de toekomst de meeste studenten graag hybride leeropties en meer technologie in hun opleidingen zouden willen zien.

Hybride leren - de toenemende interesse van studenten

1. Meer flexibiliteit voor studenten

Hybride lesprogramma's bieden meer flexibiliteit dan lessen op de campus. In plaats van elke week les te volgen op de campus, kunnen studenten met een hybride lesprogramma meer dan de helft van hun opdrachten in hun eigen tijd voltooien. Dit kan bestaan uit een mix van online en on-site lessen, of hybride klassen waarbij studenten een deel van hun werk online doen en de rest ter plaatse met hun docenten.

Volgens Best Schools Magazine stelt de verbeterde flexibiliteit instellingen ook in staat om het leren aan te passen aan verschillende leerstijlen van studenten: "Auditieve leerlingen kunnen profiteren van de mogelijkheid om opgenomen lezingen terug te spoelen, [..] visuele leerlingen kunnen dia's in hun eigen tempo bestuderen," en "studenten die baat hebben bij persoonlijke ontmoetingen, kunnen nog steeds in contact komen met hun instructeurs en medestudenten."

In een hybride leeromgeving hebben studenten de flexibiliteit om op elk moment zonder hun huis te verlaten, op afstand toegang te krijgen tot middelen op de campus, zoals computerruimtes. Met andere woorden, in hybride omgevingen kunnen studenten profiteren van het beste van leren op locatie en op afstand.

2. Bredere toegang tot studies

Veel internationale studenten moesten een tussenjaar nemen, omdat ze vanwege de reisbeperkingen door COVID-19 niet persoonlijk op hun universiteit terechtkonden. Dankzij hybride lesprogramma's konden deze studenten zich inschrijven voor lessen op afstand, ongeacht hun hoe ver ze van de campus woonden.

Een hybride lesprogramma faciliteert permanente educatie tijdens verschillende noodsituaties, die kunnen variëren van een pandemie tot vaker voorkomende situaties zoals een sneeuwstorm, waardoor de campus is gesloten. Hybride leren opent deuren voor studenten die ver van de campus wonen en biedt universiteiten de mogelijkheid om studenten in te schrijven die niet meer gebonden zijn aan waar ze wonen.

3. Digitale geletterdheid ontwikkelen

In een hybride lesomgeving krijgen studenten te maken aan diverse technologieën die hybride leren mogelijk maken.

Dit gebeurt wanneer studenten software gebruiken voor een opdracht of als ze leren om te gaan met een online managementsysteem voor toegang tot leermiddelen. Ervaring kan ook worden opgedaan door te communiceren en samen te werken via technologieën zoals Microsoft Teams, of door op afstand toegang te krijgen tot computersoftware op de campus, zoals met Splashtop.

Uiteindelijk vergroten deze opgebouwde ervaringen met tools voor leren op afstand de vaardigheden van studenten op het gebied van digitale geletterdheid, een groeiende essentiële vaardigheid in de professionele wereld.

Wat de interesse van studenten in hybride leren betekent voor het hoger onderwijs

Nu een toenemend aantal studenten interesse toont in hybride lesprogramma's, moeten universiteiten na de coronacrisis deze mogelijkheden blijven opnemen in hun curriculum.

Het kan niet alleen het aantal inschrijvingen verhogen, maar ook de toegang tot het hoger onderwijs verbeteren door voor studenten die niet in staat zijn om de lessen persoonlijk bij te wonen, de toegang mogelijk te maken.

Volgens een artikel in de Harvard Business Review is de verschuiving naar hybride leren al lang geleden: "Het hoger onderwijs is aanzienlijk achtergebleven bij andere bedrijfstakken bij de overgang naar een meer digitaal gedreven [..] model."

De pandemie heeft het onderwijs veranderd, en nu de voordelen duidelijk zijn geworden, evolueren veel universiteiten naar een hybride model.

Een effectieve hybride omgeving opzetten in het hoger onderwijs

Het opzetten van een effectieve hybride leeromgeving in het hoger onderwijs begint met de juiste tech stack.

Voordat de pandemie begon, besteedden instellingen in het hoger onderwijs minder dan 5% van hun budget aan IT-uitgaven. Hybride leeromgevingen waren ofwel erg basic of bestonden helemaal niet. Toen in 2020 leren op afstand de standaard werd, waren veel hogescholen en universiteiten beperkt tot het onderwijs op afstand met live lessen via Zoom.

Videoconferentiesoftware zoals Zoom is essentieel in een leeromgeving op afstand, maar is het niet voldoende.

Naast video zijn er nog vier andere soorten software voor leren op afstand waarin hoger opgeleide instellingen zouden moeten investeren bij het creëren van een hybride leeromgeving.

1. Leermanagementsystemen (LMS)

Leermanagementsystemen bieden docenten een manier om het aanbieden van lesmateriaal in een virtueel formaat te automatiseren. Populaire leermanagementsystemen zijn onder meer Schoology Learning, Canvas en Blackboard Learn.

2. Software voor samenwerking en coördinatie

Met leren op afstand kan het een uitdaging zijn om de taken van meerdere mensen te coördineren. Samenwerkingssoftware kan studenten en docenten helpen beter samen te werken in een remote omgeving. Enkele van de meest voorkomende softwaretools voor samenwerking zijn MURAL, Drawp for School en Loop.

3. Remote access software

Als ze vanuit huis werken, kunnen sommige studenten geavanceerde software die ze nodig hebben missen; bijvoorbeeld Adobe, Revit, AutoCAD en Microsoft Office. Remote access software, zoals Splashtop for Remote Labs, stelt scholen in staat om leerlingen op afstand toegang te geven tot Windows- en Mac-computers vanaf hun thuiscomputer, tablets, Chromebooks en zelfs mobiele apparaten. Als gevolg hiervan hebben studenten op afstand toegang tot alle high-end software op de campus die ze nodig hebben zonder extra licenties en zonder op de campus te hoeven zijn.

4. On-demand Remote Support Software

Door de aard van het afstandsonderwijs kan het een uitdaging zijn voor academische IT-afdelingen om technische support te bieden aan studenten en docenten. Wanneer mensen niet op de campus zijn, bestaan er weinig mogelijkheden om hulp te krijgen bij technische problemen op hun apparaten. Remote Support-software zoals Splashtop SOS biedt een manier om IT-medewerkers op afstand toegang te geven tot devices van studenten en personeel en om on-demand remote support te bieden.

Hoewel deze opsomming niet uitputtend is, biedt het een prima basis voor het opzetten van een hybride leeromgeving in het hoger onderwijs. Naarmate we evolueren naar een meer digitale onderwijswereld die wordt aangestuurd door een generatie van meer op technologie gerichte studenten, zullen universiteiten zich voortdurend moeten aanpassen om relevant te blijven voor de behoeften van studenten.