Splashtop wint de EdTech Breakthrough Awards 2023

De oplossingen voor externe toegang en ondersteuning van Splashtop zijn bekroond met de Remote Learning Solution Provider of the Year Award voor innovatie voor het onderwijs

CUPERTINO, Californië, 8 juni 2023 - Splashtop, een leider in oplossingen op afstand die het werk overal ter wereld vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat het is uitgeroepen tot Remote Learning Solution Provider of the Year bij de EdTech Breakthrough Awards. De prestigieuze prijs voor de onderwijssector belicht innovatieve oplossingen en bedrijven die inspelen op een echte behoefte, een complex of kritiek probleem oplossen, of een kans aangrijpen en een nieuwe markt of industrie creëren of revolutioneren.

De oplossingen voor externe toegang en ondersteuning van Splashtop voor het onderwijs bieden een overvloed aan voordelen voor onderwijsinstellingen die de ervaringen van studenten willen verrijken, de efficiëntie willen versterken en de beveiliging willen verbeteren. Door gebruik te maken van het uitgebreide platform van Splashtop, kunnen onderwijsinstellingen zorgen voor een rechtvaardigere toegang tot bronnen en technologie, veilige hybride werkprotocollen implementeren voor docenten en personeel, en IT-professionals uitrusten met de nodige tools om hun infrastructuur te beheren en te ondersteunen. Bovendien maakt Splashtop de weg vrij voor instellingen die klaar zijn voor de toekomst door gevoelige gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of cyberdreigingen. De robuuste ondersteuningsoplossingen breiden uitgebreide apparaatcompatibiliteit uit, waaronder Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebook.

"We zijn dankbaar dat we door de commissie worden erkend bij EdTech Breakthrough Awards", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “In de wereld van vandaag is het van vitaal belang dat onderwijsinstellingen consistente toegankelijkheid en prestaties bieden, ongeacht de locatie of het apparaat. Onze oplossingen voor toegang op afstand heffen digitale en geografische grenzen op, bevorderen een verrijkte leerervaring en zorgen voor een gelijke manier van onderwijs."

De EdTech Breakthrough Awards zijn sinds de première vijf jaar geleden aanzienlijk gegroeid in volume en kwaliteit van de inzendingen en ontvingen in 2023 duizenden nominaties van de beste en slimste educatieve technologiebedrijven over de hele wereld. De winnaars van dit jaar werden volledig geanalyseerd, geëvalueerd en gescoord door een deskundige jury, die een mix vertegenwoordigt van technische, zakelijke, academische en marketingexpertise binnen de branche. Inzendingen werden beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder innovatie, prestaties, gebruiksgemak, functionaliteit, waarde en impact.

Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com/education.

Over Splashtop

Splashtop loopt voorop met oplossingen die de 'work-anywhere'-wereld vereenvoudigen.De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-remote support leveren een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is.De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede apparaatondersteuning en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com