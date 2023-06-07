Splashtop wint de EdTech Breakthrough Awards 2023
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De remote access en supportoplossingen van Splashtop zijn bekroond met de Remote Learning Solution Provider of the Year Award voor innovatie voor het onderwijs
CUPERTINO, Californië, 8 juni 2023 - Splashtop, koploper op het gebied van remote oplossingen die de wereld van het overal werken vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat het bij de EdTech Breakthrough Awards is uitgeroepen tot Remote Learning Solution Provider of the Year. Deze prestigieuze prijs voor de onderwijssector belicht innovatieve oplossingen en bedrijven die inspelen op een echte behoefte, een complex of kritiek probleem oplossen, of een kans aangrijpen om een nieuwe markt of industrie te creëren of ingrijpend te veranderen.
De remote access en supportoplossingen van Splashtop voor het onderwijs bieden een overvloed aan voordelen voor onderwijsinstellingen die de ervaringen van studenten willen verrijken en de efficiëntie en de beveiliging willen verbeteren. Door gebruik te maken van het uitgebreide platform van Splashtop, kunnen onderwijsinstellingen zorgen voor een rechtvaardigere toegang tot middelen en technologie, veilige hybride werkprotocollen implementeren voor docenten en personeel, en IT-professionals uitrusten met de nodige tools om hun infrastructuur te beheren en te ondersteunen. Bovendien maakt Splashtop de weg vrij voor instellingen die klaar zijn voor de toekomst door gevoelige gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of cyberdreigingen. De robuuste supportoplossingen bieden verregaande compatibiliteit tussen apparaten, waaronder Windows, Mac, iOS, Android, Linux en Chromebook.
"We zijn dankbaar dat we door de commissie bij de EdTech Breakthrough Awards worden erkend", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Tegenwoordig is het van vitaal belang dat onderwijsinstellingen consistente toegankelijkheid en performance bieden, ongeacht de locatie of het apparaat. Onze remote accessoplossingen heffen digitale en geografische grenzen op, stimuleren een rijkere leerervaring en zorgen ervoor dat onderwijs aan iedereen op een gelijke manier kan worden gegeven."
De EdTech Breakthrough Awards zijn sinds de première vijf jaar geleden aanzienlijk gegroeid in volume en kwaliteit van de inzendingen en ontvingen in 2023 duizenden nominaties van de beste en slimste educatieve technologiebedrijven over de hele wereld. De winnaars van dit jaar zijn volledig geanalyseerd en geëvalueerd door en kregen punten van een deskundige jury, die een mix vormt van technische, zakelijke, academische en marketingexpertise binnen de branche. Inzendingen werden beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder innovatie, prestaties, gebruiksgemak, functionaliteit, waarde en impact.
Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com/education.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com