Wat is leren op afstand? En hoe toegang op afstand kan helpen

Leren op afstand maakt het mogelijk dat leerlingen, leraren en educatieve inhoud met elkaar verbonden blijven als ze niet fysiek aanwezig zijn. Hier zijn enkele manieren waarop technologie leren op afstand mogelijk maakt en waarom scholen software voor toegang op afstand zouden moeten overwegen.

Nu de COVID-19 pandemie in volle gang is, wordt wereldwijd meer dan 60% van de ingeschreven leerlingen getroffen door schoolsluitingen (Unesco). Dit heeft een veelheid aan uitdagingen voor leraren en leerlingen met zich meegebracht.

Hoewel het voor scholen en instellingen onmogelijk lijkt om te blijven functioneren, kan leren op afstand een oplossing bieden voor deze problemen.

Leren op afstand

Leren op afstand biedt leerlingen en leraren de mogelijkheid om vanuit het comfort en de veiligheid van hun huis met elkaar in contact te blijven. Leerlingen en leraren kunnen hun apparaten thuis gebruiken om met elkaar en de lesinhoud bezig te blijven.

Met hulpmiddelen voor een virtueel klaslokaal kunnen leraren live colleges geven en tegelijkertijd leerlingen de kans geven om met elkaar te communiceren in geïsoleerde groepen, zoals in een klaslokaal. Collaboratieve software geeft leerlingen de mogelijkheid om in real time samen aan een bestand te werken en biedt een gemakkelijke manier om bestanden te openen en te delen met meerdere gebruikers.

Dit soort software voor leren op afstand stelt opvoeders en leerlingen in staat om betrokken te blijven, ongeacht de fysieke en tijdsbeperkingen.

Toegang op afstand voor leren op afstand

In de wereld van vandaag, waar studenten veel van hun schoolwerk vanaf een computer doen, zouden schooldistricten en hogescholen moeten overwegen om een oplossing voor externe toegang toe te voegen aan hun toolkit voor leren op afstand.

Sommige leerlingen missen misschien de nodige software op hun thuisapparaat om hun werk te doen. Dit is vooral een uitdaging voor studenten die gelicentieerde software nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren, zoals Adobe Creative Suite (Photoshop, Premiere Pro, After Effects) of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Veel van deze hulpmiddelen bieden geen gratis versies voor studenten. Ook gebruiken veel leerlingen Chromebooks of andere apparaten die niet krachtig genoeg zijn om bepaalde softwareprogramma's te draaien, zoals videobewerkingsprogramma's, audioproductie en grafisch ontwerp.

Dit is de reden waarom een tool voor externe toegang zoals Splashtop voor externe labs zo waardevol is in leeromgevingen op afstand.

Met Splashtop kunnen scholen en hogescholen gebruikmaken van hun bestaande computerlokalen en aangeschafte softwarelicenties. Met Splashtop hebben studenten en docenten toegang tot schoolcomputers en ze kunnen deze op afstand bedienen vanaf andere apparaten en overal ter wereld.

Tijdens externe verbindingen kunnen studenten de controle over de externe computer overnemen en die gebruiken alsof ze er voor zitten. Dit zorgt ervoor dat ze de nodige softwareprogramma's kunnen gebruiken die ze nodig hebben voor hun opleiding - zelfs wanneer ze toegang hebben vanaf een Chromebook!

Probeer Splashtop voor Labs op Afstand gratis

Splashtop voor externe labo's is de beste oplossing voor scholen en hogescholen om studenten en docenten op afstand toegang te geven tot schoolcomputers. Gebruikers hebben op afstand toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie en ga gratis aan de slag.

Neem contact met ons op