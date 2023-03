Voors en tegens van afstandsonderwijs

Bijna driekwart van de studenten in de Verenigde Staten wil niet stoppen met afstandsonderwijs, ook niet als de pandemie al lang is afgelopen. Dit is een grote meerderheid en daar moeten we op letten als we willen volgen wat de markt wil.

Dus, wat zijn de voor- en nadelen van afstandsonderwijs vanuit het standpunt van de onderwijsaanbieder?

Dit artikel gaat dieper in op het idee van afstandsonderwijs. Het helpt u de voor- en nadelen te begrijpen wanneer u onderzoek doet naar deze mogelijke onderwijsmethode. Na het lezen zult u begrijpen hoe tools zoals remote desktopsoftware u kunnen helpen om leren op afstand zo goed mogelijk in te zetten.

Er zijn veel voor- en nadelen voor onderwijsinstellingen die willen uitbreiden naar leren op afstand. De samenvatting is als volgt:

Voordelen

Verhoogde flexibiliteit

Kostenbesparingen

Toegankelijkheid

Nadelen

Gebrek aan sociale interactie

Technische uitdagingen

Moeite met het volgen en beoordelen van de voortgang van studenten

Moeite met het geven van individuele aandacht

Voordelen van leren op afstand voor onderwijsinstellingen

Dit zijn enkele positieve punten als het gaat om het introduceren van afstandsonderwijs in uw organisatie. Dit is niet alles, en er zijn veel meer redenen dan deze.

Flexibiliteit

Wanneer u gebruik maakt van leren op afstand, wordt de manier waarop mensen met uw lessen omgaan veel flexibeler. Dit biedt voordelen voor studenten voor wie het moeilijker is om het wekelijkse lesrooster bij te houden. Ze kunnen overal leren, dus niet persé op een onderwijsinstelling.

Deze vrijheid geeft studenten met een laag inkomen of met bijzondere gezinssituaties meer mogelijkheden om lessen te volgen. Ze zullen niet achterblijven met leren.

Leraren hebben ook meer zekerheid dat hun lessen worden gevolgd. Ook zij kunnen op afstand verbinding maken. Ze hebben ook veel meer vrijheid in hoe ze hun lessen willen vormgeven door video's, interactieve tools of zelfs audiobronnen zoals podcasts te gebruiken.

Kostenbesparingen

Als instellingen niet hoeven te betalen voor voorzieningen of het onderhoud daarvan kunnen ze op de lange termijn veel geld besparen.

Als een instelling veel studenten op het platteland heeft, kan het vervoer van en naar hun leslocatie veel geld kosten. Door online lessen te geven, kunt u deze kosten direct verlagen.

Ook worden kosten bespaard als het gaat om benodigdheden die anders door studenten zouden worden gebruikt. Online zijn er geen lesboeken en ander gedrukt materiaal nodig. Dit komt omdat studenten al hun werk kunnen doen via webgebaseerde interactie.

Toegankelijkheid

Er zijn veel verschillende manieren waarop werken op afstand mensen kan helpen die mogelijk extra behoeften hebben als het gaat om het volgen van onderwijs.

Ten eerste kunnen degenen met een niet-traditioneel leven, zoals degenen die broers en zussen of ouders ondersteunen, gemakkelijker hun lessen volgen. Het legt minder druk op zowel degenen die onderwijs krijgen als geven, waardoor ze allebei gemakkelijker in hun behoeften kunnen voorzien.

Als mensen een handicap hebben die het onderwijs volgen moeilijk maakt, kan afstandsonderwijs veel belemmeringen wegnemen. Ze hoeven niet te reizen en hoeven zich ook niet in een omgeving te begeven die gevaarlijk kan zijn voor hun mentale of fysieke gezondheid.

Studenten met een achterstand die mogelijk niet in staat zijn om te reizen of lesmiddelen te kopen, kunnen deze obstakels overwinnen dankzij onderwijs op afstand en online ondersteuningstools.

Nadelen van leren op afstand voor onderwijsinstellingen

Er zijn ook enkele nadelen aan het leren op afstand.

Gebrek aan sociale interactie

Face-to-face interactie is minder tijdens leren op afstand. Dit kan de kans verkleinen dat leerlingen een band opbouwen met leeftijdsgenoten en docenten.

Bovendien is het vaak veel moeilijker om samen te werken zonder de mogelijkheid om snel te communiceren. Hierdoor hebben leraren beperkingen in de manier waarop ze groepstaken kunnen toewijzen.

Een andere reden waarom dit een probleem kan zijn, is dat degenen die onderwijs volgen vaak sterke sociale steun nodig hebben . Dergelijke onderwijssystemen zijn voor veel mensen iets nieuws en sommige mensen hebben hulp nodig bij hun mentale welzijn.

Technische uitdagingen

Problemen zoals het uitvallen van het internet en problemen met apparaten kunnen het deelnemen aan afstandsonderwijs behoorlijk belemmeren. Ook kan de afstand tot studenten het voor de instelling moeilijker maken om de problemen op te lossen waarmee externe studenten te maken kunnen krijgen.

Zorgen dat studenten en docenten beschermd zijn tegen cyberdreigingen is ook een belangrijk aandachtspunt. U wilt er zeker van zijn dat de softwaretools die uw leerlingen en docenten gebruiken hun gegevens en die van uw school veilig houden.

Moeite met het volgen en beoordelen van de voortgang van studenten

Omdat een leraar het scherm van elke leerling niet kan zien, kunnen ze niet weten hoe goed de persoon vordert. Sommige studenten kunnen door een misverstand achterop raken, maar brengen dit niet ter sprake. Op een fysieke locatie kan de docent dit vaak in real time zien gebeuren en zullen studenten sneller geneigd zijn om vragen te stellen.

Moeite met het geven van individuele aandacht

Studenten leren allemaal op verschillende manieren en hebben uiteenlopende behoeften. In een normale situatie zou een leraar in staat zijn om tijdens een les een-op-een met een student in gesprek te gaan en privé een probleem te bespreken. Dat is veel moeilijker in een online format, waar iedereen je kan horen als je iets zegt.

Hoewel de leraar natuurlijk nog na de les met hen kan praten, is dit niet altijd het beste moment.

Voordelen van remote access-software voor leren op afstand

Het gebruik van remote desktop-software kan zowel leerlingen als docenten helpen om de voordelen van leren op afstand optimaal te benutten, terwijl het ook helpt om de uitdagingen ervan te overwinnen. Dit zijn enkele manieren waarop dit gebeurt.

Toegang op afstand voor Labo's

Zonder toegang tot bepaalde computermiddelen op school, kan het erg moeilijk zijn voor leerlingen om bepaalde taken uit te voeren. Met remote desktop-software kunt u studenten in staat stellen om overal op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers.

Een school heeft vaak geavanceerde software die niet voor iedereen beschikbaar is. Niet alle studenten kunnen zich bijvoorbeeld een abonnement veroorloven op de multimediasoftware die ze nodig hebben voor hun studie. Dankzij remote access kan een leerling die op afstand leert toch toegang krijgen tot de software op de schoolcomputers.

Maak gebruik van apparaten van studenten voor het leren op afstand

Een groot voordeel van goede remote accesstools, zoals de Splashtop-onderwijsoplossingen, is dat studenten elk apparaat kunnen gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers. Dus ook met hun eigen laptops, tablets en telefoons.

Met Splashtop heeft een student toegang tot schoolcomputers vanaf zijn Windows-, Mac-, iOS-, Android- en zelfs Chromebook-device.

Dit verbetert zowel de flexibiliteit als de toegankelijkheid, door leerlingen in staat te stellen toegang te krijgen tot de computermiddelen van de school vanaf de apparaten die ze al hebben. U hoeft geen extra apparaten aan te schaffen. Dit kan kosten besparen voor scholen, omdat er geen apparaten meer hoeven te worden geleverd.

Technische uitdagingen overwinnen

De juiste remote accessoplossing voor leren op afstand moet u helpen technische uitdagingen te overwinnen in plaats van te vergroten. Daarom is Splashtop:

Eenvoudig te implementeren voor IT

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken door studenten

Zeer veilig en voldoet aan FERPA

Conclusie

Het is duidelijk dat afstandsonderwijs en remote desktopsoftware een enorme zegen kunnen zijn voor elke onderwijsinstelling. Er zijn enkele nadelen, maar het voordeel dat u zou hebben door het binnen uw instelling toe te staan, is veel groter. U moet dus beginnen met investeren in remote desktop-oplossingen die uw personeel en studenten meer mogelijkheden kunnen bieden.

Applicaties zoals Splashtop doen wat u nodig heeft. Ze kunnen uw leerlingen toegang geven tot schoolcomputers, zonder dat ze op school hoeven te zijn.

Dit helpt mensen die niet op school kunnen komen, die niet over de middelen beschikken om toegang te krijgen tot de software die ze nodig hebben, die niet over de hardware beschikken om de benodigde software te gebruiken en nog vele andere groepen. Tegelijkertijd kunnen docenten dergelijke tools gebruiken om de lessen die ze geven voor zowel zichzelf als hun studenten te verbeteren.

