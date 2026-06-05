Splashtop Rugged & IoT Ondersteuning op afstand voor demovideo van Zebra Technologies

Op zoek naar een oplossing die u kunt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot Android- en IoT-apparaten van Zebra en deze te bedienen?
Bekijk Splashtop Rugged & IoT Externe toegang en ondersteuning .
Deze video geeft een snel overzicht van hoe het werkt, met gebruik van een Zebra Android-apparaat.
Meer informatie over Android en IoT-oplossingen voor externe toegang
Splashtop introduceert de eerste op Android gebaseerde oplossing voor afstandsbediening voor de nieuwe afstandsbedieningsservice van Zebra Technologies
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Splashtop Rugged & IoT Remote Support is geoptimaliseerd om mobiele apparaten, robuuste apparaten, kiosken, digitale borden, point of sale (POS), elektronische logboeken (ELD), evenals andere Internet of Things (IoT) apparaten te ondersteunen die een breed scala aan besturingssystemen (OS) draaien, van Android™ tot embedded Windows™.
Splashtop werkt samen met apparaatfabrikanten om externe toegang en afstandsbediening tot Android-apparaten te ondersteunen met op maat gemaakte add-ons voor Splashtop Rugged & IoT. De groeiende lijst van ondersteunde fabrikanten van Splashtop omvat CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim en Zebra.