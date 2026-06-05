Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Zebra Technologies logo displayed on a phone screen

Splashtop Rugged & IoT Ondersteuning op afstand voor demovideo van Zebra Technologies

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Op zoek naar een oplossing die u kunt gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot Android- en IoT-apparaten van Zebra en deze te bedienen?

Bekijk Splashtop Rugged & IoT Externe toegang en ondersteuning .

Deze video geeft een snel overzicht van hoe het werkt, met gebruik van een Zebra Android-apparaat.

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

Meer informatie over Android en IoT-oplossingen voor externe toegang

Splashtop Rugged & IoT Remote Support is geoptimaliseerd om mobiele apparaten, robuuste apparaten, kiosken, digitale borden, point of sale (POS), elektronische logboeken (ELD), evenals andere Internet of Things (IoT) apparaten te ondersteunen die een breed scala aan besturingssystemen (OS) draaien, van Android™ tot embedded Windows™.

Splashtop werkt samen met apparaatfabrikanten om externe toegang en afstandsbediening tot Android-apparaten te ondersteunen met op maat gemaakte add-ons voor Splashtop Rugged & IoT. De groeiende lijst van ondersteunde fabrikanten van Splashtop omvat CalAmp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim en Zebra.

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

A woman working on a computer at her office desk.
Integraties

IT-beveiliging versterken met Splashtop's Splunk-integratie

Meer informatie
Front perspective of Confederation College
Integraties

Confederation College biedt 24/7 remote computerlokalen

Meer informatie
An IT administrator working on his computer.
Integraties

Het Stroomlijnen van Endpoint Beveiligingsoperaties met Splashtop & CrowdStrike

Meer informatie
Raspberry Pi and Splashtop logos
Integraties

Raspberry Pi Remote Desktop: hoe werkt het verbinden en bedienen

Meer informatie
Bekijk alle blogs