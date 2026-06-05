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Datto-gebruikers kunnen externe toegang bieden aan klanten en hen in staat stellen om vanuit huis te werken

Splashtop Team
1 minuten leestijd
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Datto RMM-gebruikers kunnen gebruikmaken van de Splashtop-integratie om hun klanten in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot hun eigen computers.

Recente gebeurtenissen hebben geleid tot een wereldwijde druk op bedrijven om hun werknemers in staat te stellen thuis te werken. Samen met vele andere initiatieven van overheden, gezondheidsorganisaties en scholen is dit een initiatief van werkgevers om werknemers te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als tool voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand bevond Splashtop zich in een unieke positie om MSPs te helpen hun klanten in staat te stellen productief te blijven via het thuiswerkinitiatief.

Stel uw klanten in staat thuis te werken met Splashtop Remote Access Pro

Wanneer u een MSP bent, ziet u waarschijnlijk dat uw klanten proberen productief te zijn door thuis te werken. Met Splashtop kunt u ze op afstand toegang geven tot hun eigen computers zonder dat u extra software hoeft te installeren. U kunt gebruikmaken van de streamer die al is geïnstalleerd als onderdeel van Datto RMM en uw klant op afstand toegang geven tot zijn eigen computer vanaf zijn apparaten.

Dit doet u als volgt:

A flowchart diagram showing a building connected to three houses, with four steps describing how MSPs manage endpoints and provide remote access using Splashtop Business Access Pro.

U kunt een extra service en inkomstenstroom toevoegen door uw klanten veilige remote access te bieden. Gedetailleerde instructies over hoe u dit kunt doen, vindt u op onze Datto-supportpagina.

Over Splashtop Remote Access Pro

Splashtop biedt veilige tools voor externe toegang voor zakelijke professionals en grote teams. Gebruikers kunnen op afstand toegang krijgen tot hun Windows-, Mac- of Linux-computers vanaf hun thuiscomputer en zelfs iOS- en Android-apparaten. De sessie voor externe toegang van Splashtop biedt functies zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, sessie-opname, chatten, bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand en nog veel meer!

Splashtop biedt teams tot 25% korting ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven. Lees alles wat u moet weten over Splashtop Remote Access.

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Splashtop biedt betere functies voor de beste prijs. U kunt tot 50% besparen in vergelijking met andere oplossingen voor toegang op afstand en een nieuwe inkomstenstroom genereren!

Heeft u ook ondersteuning nodig voor computers en mobiele apparaten die niet door Datto worden beheerd? Kijk dan eens naar Splashtop Remote Support.

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