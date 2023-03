Splashtop introduceert de eerste op Android gebaseerde oplossing voor de nieuwe afstandsbedieningsdienst van Zebra Technologies

Splashtop Remote Control kan probleemloos worden geïntegreerd met bestaand platformen voor beheer van mobiele apparaten, beheer van bedrijfsmobiliteit en uniform beheer van eindpunten

San Jose, Calif., 13 maart 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Splashtop kondigt aan dat Splashtop Rugged & IoT Remote Support is geoptimaliseerd om Zebra Technologies' Remote Control Event Injection Service volledig te ondersteunen. Met de nieuwste remote control application programming interface (API) van Zebra kunnen klanten van Zebra en Splashtop nu snel op afstand beheerde robuuste mobiele computers inzetten.

Zebra Remote Control Event Injection Service biedt goedgekeurde toepassingen voor bediening op afstand de mogelijkheid om volledige controle te verkrijgen over het scherm van een apparaat en het systeem te controleren via het toetsenbord of aanraakscherm wanneer u aan probleemoplossing op afstand doet.

"We zijn verheugd om de eerste onafhankelijke softwareleverancier te zijn die de nieuwe mogelijkheden voor bediening op afstand van Zebra ondersteunen", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "In 2019 zullen nog meer bedrijven migreren naar nieuwe op Android gebaseerde apparaten, en Splashtop is uitstekend geplaatst om deze golf van acceptatie en implementatie door klanten te ondersteunen."

Splashtop Rugged & IoT Remote Support is geoptimaliseerd om mobiele apparaten, robuuste apparaten, kiosken, digitale borden, kassasystemen (POS), elektronische logging-apparaten (ELD) en andere Internet of Things (IoT)-apparaten te ondersteunen die op verschillende besturingssystemen draaien, van Android™ tot embedded Windows™. Het platform is zowel in de cloud als op locatie beschikbaar. Bedrijven die kiezen voor een gesloten netwerk, kunnen eenvoudig de oplossing op locatie implementeren. Splashtop-partners kunnen ook gebruikmaken van Rugged & IoT Remote Support.

"We zijn verheugd om een OEM-partner (Original Equipment Manufacturer) te zijn van de Rugged & IoT Remote Support-technologie van Splashtop", aldus Paul DePond, President van Notify Technology. "We kunnen organisaties nu onze NotifyMDM-technologie aanbieden, samen met Splashtops technologie voor beheer op afstand om een oplossing voor beheer op afstand te bieden voor hun Android-gebaseerde Zebra-apparaten."

Splashtop demonstreert de nieuwe ondersteuning voor bediening op afstand met Zebra op de volgende Zebra-evenementen:

Zebra op locatie, Chicago, 11-12 maart

Zebra op locatie, Philadelphia, 15-16 april

Zebra op locatie, Toronto, 24-25 april

Beschikbaarheid

Splashtop Rugged & Informatie over IoT-ondersteuning op afstand is beschikbaar op https://www.splashtop.com/iot. Bedrijven die Zebra apparaten ondersteunen kunnen meer informatie krijgen en een verzoek indienen om deel te nemen aan het bètaprogramma om vroegtijdig toegang te krijgen tot deze nieuwe oplossing door te klikken op de knop Aan de slag op die webpagina en het aanvraagformulier in te vullen.

Andere Splashtop integratiepartners

Splashtop's Android remote control technologie is ingebed in het toonaangevende Ivanti Avalanche mobile device management (MDM) platform (powered by Wavelink™) dat door duizenden bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt. Splashtop oplossingen zijn ook geïntegreerd met Notify MDM, ZeroSecond MDM en AppTec360 MDM. Klanten die bestaande EMM/UEM-oplossingen van IBM™ MaaS360, Citrix™ XenMobile™, Blackberry UEM, MobileIron™ en VMware™ AirWatch™ gebruiken, kunnen Splashtop's Android-oplossing voor afstandsbediening eenvoudig en kosteneffectief toevoegen.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.