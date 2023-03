Confederation College biedt 24/7 remote computerlokalen

Wensen komen uit! Het Confederation College kreeg zelfs veel meer dan ze wilden.

Terwijl onderwijsinstellingen over de hele wereld vorig jaar op zoek waren naar kant-en-klare oplossingen voor onderwijs op afstand, implementeerde het Confederation College Splashtop om studenten 24/7 remote access te geven tot campuscomputers en om IT in staat te stellen op afstand apparaten van studenten en docenten te ondersteunen. Nadat ze de vele manieren zagen waarop de studenten, de faculteit en de IT-afdeling baat hadden bij Splashtop, besloten ze om het permanent in te blijven zetten.

Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Tech, vertelt waarom ze van Splashtop houden en het willen blijven gebruiken om de leerervaringen van studenten te verbeteren:

Studenten kunnen overal en altijd gemakkelijk toegang krijgen tot externe computers en het gevoel hebben alsof ze er daadwerkelijk achter zitten te werken

Studenten kunnen schoolcomputers op afstand bedienen vanaf elk apparaat, inclusief mobiele telefoons, tablets en Chromebooks

IT kan on-demand remote support bieden aan apparaten van studenten en docenten (zelfs hun persoonlijke apparaten) wanneer ze maar hulp nodig hebben

"We hebben een aantal verschillende producten geprobeerd en zijn uitgekomen bij Splashtop, dat de beste functies voor ons had. We wilden de studenten toegang geven op een manier die leek alsof ze echt in de computerruimte waren.” -Jason Deadman, Confederation College

Het Confederation College kan de studenten meer bieden dan vóór de pandemie

Studenten zijn niet langer beperkt tot het aanwezig zijn in computerlokalen tijdens campusuren. De toegevoegde flexibiliteit om overal en altijd toegang te hebben tot de computers op de campus, verbetert de leerervaringen van studenten op het college.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IdQC1DRAZhU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

"Ik denk dat we dit (Splashtop) voor de lange termijn aanhouden. Het lijkt een goede oplossing voor mensen die thuis werken, ze hoeven niet fysiek te komen als ze dat niet willen of kunnen. Het geeft ons de mogelijkheid om toegang te hebben voor mensen met medische problemen. Er zijn tonnen gevallen waarin mensen niet binnen kunnen komen. We hebben dat instrument niet gehad om op elk moment toegang te hebben tot de computers. Met de toevoeging van Splashtop krijgen we de mogelijkheid om 24 uur per dag toegang te hebben." -Jason Deadman, Confederation College

