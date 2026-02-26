Waarom Endpoint Beveiligingsoperaties Moeilijker Worden
Endpoint-omgevingen zijn meer verspreid dan ooit. Hybride werk, externe apparaten en gemengde besturingssystemen hebben het aantal endpoints vergroot dat IT- en beveiligingsteams moeten ondersteunen, vaak met beperkte middelen.
Tegelijkertijd zijn endpoint beveiligingsoperaties complexer geworden. Beveiligingsteams vertrouwen op geavanceerde platforms om bedreigingen te detecteren en te onderzoeken, terwijl IT-teams verantwoordelijk zijn voor het implementeren van software, het handhaven van endpoint-gereedheid en het ondersteunen van reactiemaatregelen wanneer zich problemen voordoen. Wanneer deze verantwoordelijkheden in afzonderlijke tools worden behandeld, kunnen zelfs routinematige beveiligingsoperaties vertragen.
Om deze uitdaging aan te pakken, kondigde Splashtop een integratie aan tussen Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) en het CrowdStrike Falcon® platform dat organisaties helpt endpoint security operaties in Windows omgevingen te stroomlijnen. De integratie maakt beleidsgestuurde implementatie van de Falcon-sensor mogelijk en biedt operationeel inzicht via Splashtop, terwijl CrowdStrike het systeem van registratie blijft voor endpointdetectie, -onderzoek en -reactie.
De operationele kloof tussen Endpoint Management en Endpoint Beveiliging
Endpoint beheer en endpoint security platformen zijn ontworpen voor verschillende doeleinden en zijn meestal in beheer van verschillende teams. Endpoint security platforms zoals CrowdStrike Falcon richten zich op detectie, onderzoek en reactie. Endpoint beheer platformen richten zich op implementatie, configuratie en voortdurende endpoint operaties.
Deze scheiding creëert een operationele kloof tijdens dagelijkse beveiligingsworkflows. Taken zoals het implementeren van beveiligingsagents, het onderhouden van dekking voor eindpuntbescherming of het voorbereiden van getroffen apparaten voor onderzoek vereisen vaak dat IT-teams buiten de beveiligingsconsole werken. Coördinatie tussen teams kan handmatige controles, het wisselen van tools en overdrachten met zich meebrengen die de uitvoering vertragen.
Wanneer beveiligingsincidenten zich voordoen, wordt deze kloof duidelijker zichtbaar. Beveiligingsteams onderzoeken bedreigingen binnen het beveiligingsplatform, terwijl IT-teams mogelijk toegang tot endpoints moeten bieden, de systeemstatus moeten valideren of ondersteuningsacties moeten uitvoeren met behulp van aparte tools. Zelfs wanneer beveiligingscontroles naar behoren werken, kunnen niet-verbonden workflows onnodige operationele overhead toevoegen.
De integratie van Splashtop en CrowdStrike is ontworpen om deze kloof op operationeel niveau aan te pakken. De integratie stelt Splashtop Autonomous Endpoint in staat
Beheer om beleidsgestuurde implementatie van de CrowdStrike Falcon-sensor te ondersteunen en operationeel inzicht te bieden in de eindpuntbeschermingsstatus, terwijl beveiligingsonderzoek en -reactie doorgaan binnen het Falcon-platform.
Wat levert de Splashtop en CrowdStrike-integratie?
De integratie tussen Splashtop AEM en het CrowdStrike Falcon-platform richt zich op het vereenvoudigen van eindpuntbeveiligingsoperaties terwijl de gevestigde beveiligingsworkflows en eigenaarschap behouden blijven.
Gecentraliseerde Falcon Sensor-implementatie via Splashtop AEM
Met deze integratie kunnen IT-teams de installatie van CrowdStrike Falcon-sensoren rechtstreeks vanuit de Splashtop AEM-console beheren. Sensorimplementatie kan worden geautomatiseerd via eindpuntbeveiligingsbeleid, wat helpt bij het standaardiseren van de uitrol en het voortdurende beheer in gedistribueerde, multiplatformomgevingen. Dit vermindert de handmatige inspanning en helpt bij het garanderen van consistente implementatie zonder dat beveiligingsteams hun werkwijze binnen het Falcon-platform hoeven te wijzigen.
Hoge niveaus van eindpuntbeveiligingszichtbaarheid zonder beveiligingsworkflows te veranderen
De integratie biedt ook gecentraliseerde, overzichtelijke zichtbaarheid in de eindpuntbeveiligingsstatus vanuit Splashtop. Teams kunnen de installatie van Falcon-sensoren bevestigen, de beschermingsstatus bekijken en de toegewezen beveiligingsbeleid voor eindpunten begrijpen. CrowdStrike biedt dreigingsinformatie en responsmogelijkheden via de Falcon-console, ook wanneer diepgaander onderzoek of verbetering nodig is.
De waarde van bestaande CrowdStrike-investeringen uitbreiden
Voor organisaties die al CrowdStrike gebruiken, is de integratie met Splashtop AEM ontworpen om op die investering voort te bouwen door middel van sterkere coördinatie in plaats van te veranderen hoe beveiligingsteams opereren.
Door het eenvoudiger maken van Falcon-sensordeployment en het bieden van gecentraliseerde operationele zichtbaarheid helpt Splashtop de overhead te verminderen die nodig is om dekking op eindpunten te handhaven in gedistribueerde omgevingen. IT-teams kunnen deployment en dagelijkse operationele taken efficiënter beheren, terwijl beveiligingsteams blijven vertrouwen op het Falcon-platform voor detectie, onderzoek en herstel.
De integratie vermindert ook het wisselen van tools tijdens routinematige workflows. In plaats van te schakelen tussen meerdere consoles om een deploymentstatus of eindpuntgereedheid te bevestigen, verkrijgen teams een hoog niveau zichtbaarheid binnen Splashtop en schakelen ze over naar CrowdStrike voor een diepgaande beveiligingsanalyse. Dit verbetert de coördinatie en behoudt CrowdStrike als het systeem van record voor beveiligingsoperaties.
Samen helpen deze mogelijkheden organisaties meer operationele waarde te halen uit hun bestaande CrowdStrike-deployments, de efficiëntie en coördinatie te verbeteren zonder bestaande beveiligingsprocessen of eigenaarschap te verstoren.
Voor wie deze integratie is ontworpen
De Splashtop en CrowdStrike-integratie is gebouwd voor organisaties die willen verbeteren hoe eindpuntbeveiligingsoperaties worden uitgevoerd, zonder te veranderen hoe beveiligingsteams bedreigingen detecteren of erop reageren.
Het is met name relevant voor:
IT-teams verantwoordelijk voor endpoint-implementatie en onderhoud: Teams die het uitrollen van software, configuratie en gereedheid van endpoints beheren in verspreide, multi-platform omgevingen, en die op zoek zijn naar een efficiëntere manier om Falcon-sensoren op schaal te implementeren en beheren.
Beveiligingsteams die CrowdStrike Falcon gebruiken als hun systeem van record: Organisaties die afhankelijk zijn van CrowdStrike voor detectie, onderzoek en herstel, en die die workflows willen behouden terwijl ze operationele frictie buiten de Falcon-console verminderen.
Organisaties die hybride en verspreide werkplekken ondersteunen: Omgevingen waar endpoints verspreid zijn over kantoren, huizen en externe locaties, waardoor consistente implementatie en operationeel zicht moeilijker te handhaven zijn.
Teams die hun operaties willen stroomlijnen zonder eigendom van beveiliging te consolideren: Bedrijven die betere coördinatie tussen IT- en beveiligingsteams willen zonder gereedschap te combineren, verantwoordelijkheden opnieuw te definiëren of gevestigde beveiligingsprocessen te verstoren.
Aan de slag met Splashtop AEM en CrowdStrike
Klanten kunnen CrowdStrike endpoint detectie- en responsoplossingen (EDR) en beheerde detectie- en responsoplossingen (MDR) rechtstreeks via Splashtop aanschaffen, wat inkoop en initiële inzet vereenvoudigt. Vanaf daar kan de installatie en het doorlopend beheer van Falcon-sensoren worden afgehandeld via Splashtop AEM, zodat IT-teams de beveiligingsoperaties efficiënter kunnen ondersteunen.
Meer informatie over beschikbare EDR- en MDR-opties via Splashtop is te vinden op de Splashtop EDR and MDR add-ons pagina, die de ondersteunde aanbiedingen schetst.
Operationele eenvoud zonder in te boeten op beveiligingscontrole
Naarmate eindpuntomgevingen meer gedistribueerd raken, is het verbeteren van de coördinatie tussen IT-operaties en beveiligingsteams steeds crucialer. De integratie tussen Splashtop AEM en het CrowdStrike Falcon-platform is ontworpen om betere coördinatie tussen IT-operaties en beveiligingsteams aan te pakken.
Door de implementatie van Falcon-sensoren te vereenvoudigen, gecentraliseerd operationeel zicht te bieden en veilige toegang tot eindpunten mogelijk te maken wanneer actie vereist is, helpt Splashtop de wrijving binnen eindpuntbeveiligingsoperaties te verminderen.
Samen helpen Splashtop en CrowdStrike organisaties om eindpuntbeveiligingsoperaties te stroomlijnen, de coördinatie tussen teams te verbeteren en gedistribueerde omgevingen efficiënter te beheren, zonder concessies te doen aan controle of verantwoordelijkheid.
Begin nu met een gratis proefperiode van Splashtop AEM.