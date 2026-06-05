Splashtop Nieuws & Updates - april 2017

Hier is een kopie van de Splashtop Nieuwsbrief voor april 2017.
Het laatste nieuws en tips over Splashtop Remote Desktop, Business, Remote Support en Screen Mirroring voor particulieren, bedrijven en het onderwijs.
Splashtop Remote Access en Remote Support
Nieuwe updates voor Splashtop Business iOS app en webconsole
Ontvang een gratis proefperiode van Remote Access of Remote Support
Meest gevraagde nieuwe functie toegevoegd: Maak verbinding als beheerder
Gratis proefversie en gratis niet-commerciële versie beschikbaar
Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen
Maak kennis met de Mirroring360 Pro-editie met schermspiegeling + schermdeling
Huidige Mirroring360-gebruikers: download de gratis update en probeer Pro uit
Klas en onderwijs
Splashtop Personal
Download Splashtop Personal voor Android. Gratis voor gebruik op uw thuisnetwerk. Lage kosten voor iOS en toegang op afstand.
Top 10 Redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Remote Access