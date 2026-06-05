Splashtop Nieuws en updates - oktober 2019

Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, MSP's, IT-professionals, particulieren en het onderwijs.
Nieuw aanbevelingsprogramma - Word beloond!
We hebben zojuist een nieuw Splashtop verwijzingsprogramma geïntroduceerd, waarbij je geweldige beloningen kunt krijgen voor het verwijzen van je vrienden, familie en collega's naar Splashtop. Als ze zich abonneren op een in aanmerking komend plan voor commercieel gebruik, krijg je een beloning van $10-$500 Amazon Gift Card en krijgen ze bonustijd op hun abonnement. Log in met je Splashtop account om te beginnen.
Doe mee aan het nieuwe aanbevelingsprogramma
Splashtop Remote Access
Splashtop Linux Streamer bèta voor Remote Access en Remote Support
Probeer Splashtop Business computertoegang op afstand gratis uit
Remote Access Pro pakket voor 10 gebruikers $549 tijdelijke aanbieding
Splashtop Remote Support
Splashtop lanceert nieuwe Remote Support-integratie met Zendesk
Meer informatie over integratie van Remote Support met ServiceNow
Op afstand toegang krijgen tot iPhone- en iPad-schermen en deze bekijken met Remote Support
Splashtop Remote Support voor IT en MSP's
Nieuw! Splashtop Enterprise Remote Support On-Premise nu beschikbaar!
Zie onze Splashtop MSP oplossingen pagina.
Upgrade naar Premium voor waarschuwingen, Windows Updates en meer
Klas en onderwijs
Casestudie: Het IT-team van Virginia Tech gebruikt Splashtop Remote Support
Bedien je computer vanaf je tablet en maak aantekeningen op je scherm. Geef les vanaf elke plek in de klas.
Tips voor het creëren van een interactieve en boeiende klasomgeving
Splashtop Personal
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Overal toegang tot uw computer voor slechts € 24,99 per jaar
Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Business
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