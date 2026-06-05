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Splashtop News

Splashtop Nieuws en updates - oktober 2019

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, MSP's, IT-professionals, particulieren en het onderwijs.

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We hebben zojuist een nieuw Splashtop verwijzingsprogramma geïntroduceerd, waarbij je geweldige beloningen kunt krijgen voor het verwijzen van je vrienden, familie en collega's naar Splashtop. Als ze zich abonneren op een in aanmerking komend plan voor commercieel gebruik, krijg je een beloning van $10-$500 Amazon Gift Card en krijgen ze bonustijd op hun abonnement. Log in met je Splashtop account om te beginnen.

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Business Remote Access Icon

Splashtop Remote Access

Splashtop SOS Logo

Splashtop Remote Support

A purple square icon with rounded corners features a white abstract, droplet-like shape in the center, resembling a splash or stylized S against a radial gradient background.

Splashtop Remote Support voor IT en MSP's

Splashtop Classroom Icon

Klas en onderwijs

Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal

Mirroring360 Pro Icon

Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen

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