Splashtop Nieuws en updates - oktober 2019

Bekijk wat er deze maand nieuw is van Splashtop, inclusief nieuwe functie-updates, het laatste nieuws en tips voor bedrijven, MSP's, IT-professionals, particulieren en het onderwijs.

Nieuw aanbevelingsprogramma - Word beloond!

We hebben zojuist een nieuw Splashtop verwijzingsprogramma geïntroduceerd, waarbij je geweldige beloningen kunt krijgen voor het verwijzen van je vrienden, familie en collega's naar Splashtop. Als ze zich abonneren op een in aanmerking komend plan voor commercieel gebruik, krijg je een beloning van $10-$500 Amazon Gift Card en krijgen ze bonustijd op hun abonnement. Log in met je Splashtop account om te beginnen.

Doe mee aan het nieuwe aanbevelingsprogramma

Splashtop Business Access

Splashtop SOS Ondersteuning op aanvraag

Splashtop Remote Support voor IT en MSP's

Klas en onderwijs

Splashtop Personal

Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen