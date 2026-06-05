Splashtop Business Portable App voor snelle remote access

We hebben onlangs een nieuwe Splashtop Business App (draagbare remote desktop versie) voor Windows gelanceerd.
Wat is de Splashtop Business app (draagbare versie)?
De Splashtop Business app wordt op uw computer gebruikt om toegang te krijgen tot andere computers en deze te besturen. Het werkt met twee Splashtop producten: Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support.
Normaal gesproken download je de Splashtop Business app en installeer je die vervolgens op je Windows computer.
" De draagbare versie "is een zelfstandig uitvoerbaar bestand dat je gewoon kunt downloaden en uitvoeren zonder het op je computer te installeren. Je kunt het ook meenemen op een USB-stick.
Wanneer zou ik het gebruiken?
De portable remote desktop-versie is voor wanneer u onderweg bent. Het kan zijn dat u op een locatie of in een hotel bent waar u geen software kunt of wilt installeren op een computer die u leent. De portable app is eenvoudig te downloaden. Het is slechts één bestand dat u op de computer kunt opslaan en gebruiken en vervolgens kunt verwijderen wanneer u klaar bent, zonder dat er bestanden achterblijven.
Het is ook gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken vanaf een USB-stick. De download is ongeveer 6MB groot.
Is het hetzelfde als de gewone Splashtop Business app?
Het heeft alle functies van de standaard geïnstalleerde Splashtop Business apps, met een paar uitzonderingen. De functie "Controleren op updates" is niet beschikbaar omdat u de nieuwste versie van de portable app gewoon kunt downloaden van de Splashtop-website, in plaats van dat u de app die u heeft bijwerkt. De functie "Share My Desktop" waarmee u uw computerscherm via een weblink kunt uitzenden, is ook niet beschikbaar in de portable app.
Elke keer dat je de draagbare app uitvoert, doorloop je dezelfde beveiligingsmaatregelen als de standaard geïnstalleerde versie: apparaatverificatie, tweestapsverificatie (indien ingeschakeld), enz.
Waar haal ik de draagbare versie van de Splashtop Business app vandaan?
Snelste: Ga naar www.splashtop.com/go
Of ga naar de Splashtop-downloadpagina op https://www.splashtop.com/downloads, zoek naar (draagbare app-versie)
Downloaden en uitvoeren
Log dan in met je account en je bent klaar om te gaan!
Als je nog geen account hebt, klik dan op de optie "Sign up for a free trial". Kies uit:
Remote Access proefperiode — wanneer u toegang wilt tot maximaal 10 eigen computers
Remote Support proefperiode - wanneer u op afstand toegang wilt krijgen tot computers en remote support wilt bieden aan andere gebruikers op hun computers en iOS- en Android-apparaten. Zeer geschikt voor IT- en supportteams, met een licentie op basis van het aantal technici.
En als je klaar bent om te kopen, zul je zien dat Splashtop geweldige prijzen biedt en de beste waarde in oplossingen voor toegang op afstand.
Om elke Splashtop download, inclusief de Splashtop Business portable app, te verkrijgen, ga naar https://www.splashtop.com/downloads.
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