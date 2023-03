Splashtop Business Portable App voor snelle remote access

We hebben onlangs een nieuwe Splashtop Business App (draagbare remote desktop versie) voor Windows gelanceerd.

Wat is de Splashtop Business app (draagbare versie)?

De Splashtop Business-app wordt op uw computer gebruikt om andere computers te openen en te bedienen (en, in het geval van Splashtop SOS, om mobiele apparaten op afstand te openen/ bekijken). Het werkt met drie Splashtop-producten: Splashtop Business-Toegang, Splashtop Remote Support en Splashtop SOS.

Normaal gesproken download je de Splashtop Business app en installeer je die vervolgens op je Windows computer.

" De draagbare versie "is een zelfstandig uitvoerbaar bestand dat je gewoon kunt downloaden en uitvoeren zonder het op je computer te installeren. Je kunt het ook meenemen op een USB-stick.

Wanneer zou ik het gebruiken?

De draagbare remote desktop versie is voor als je onderweg bent. Misschien ben je bij een klant of hotel waar je geen software kunt of wilt installeren op een computer die je leent. De draagbare app is gemakkelijk te downloaden. Het is slechts één bestand dat je kunt opslaan op de computer, uitvoeren om de app te gebruiken, en dan verwijderen als je klaar bent zonder dat er bestanden achterblijven.

Het is ook gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken vanaf een USB-stick. De download is ongeveer 6MB groot.

Is het hetzelfde als de gewone Splashtop Business app?

Het heeft alle mogelijkheden van de standaard geïnstalleerde Splashtop Business apps, met een paar uitzonderingen. De functie "Check for Updates" is niet beschikbaar omdat je gewoon de nieuwste versie van de draagbare app kunt downloaden van de Splashtop website in plaats van de app die je hebt bij te werken. De functie "Share My Desktop" waarmee je je computerscherm via een weblink kunt uitzenden, is ook niet beschikbaar in de draagbare app.

Elke keer dat je de draagbare app uitvoert, doorloop je dezelfde beveiligingsmaatregelen als de standaard geïnstalleerde versie: apparaatverificatie, tweestapsverificatie (indien ingeschakeld), enz.

Waar haal ik de draagbare versie van de Splashtop Business app vandaan?

Snelste: Ga naar www.splashtop.com/go

Of ga naar de Splashtop-downloadpagina op https://www.splashtop.com/downloads, zoek naar (draagbare app-versie)

Downloaden en uitvoeren

Log dan in met je account en je bent klaar om te gaan!

Als je nog geen account hebt, klik dan op de optie "Sign up for a free trial". Kies uit:

Business Access proef als je toegang wilt tot maximaal 10 van je eigen computers

Splashtop SOS proef als je op afstand toegang wilt krijgen tot computers en op afstand ondersteuning wilt bieden aan andere gebruikers op hun computers en iOS- en Android-apparaat. Zeer geschikt voor IT- en ondersteuningsteams, met een licentie op basis van het aantal technici.

Proef met ondersteuning op afstand als je onbemande ondersteuning wilt bieden voor een beheerde groep Windows en Mac computers en accounts wilt aanmaken voor eindgebruikers om op afstand toegang te krijgen tot hun computers. Zeer geschikt voor IT- en ondersteuningsteams, met een licentie op basis van het aantal computers.

En als je klaar bent om te kopen, zul je zien dat Splashtop geweldige prijzen biedt en de beste waarde in oplossingen voor toegang op afstand.

Om elke Splashtop download, inclusief de Splashtop Business portable app, te verkrijgen, ga naar https://www.splashtop.com/downloads.

Heb je Splashtop nog niet?

Begin nu je gratis proefperiode. Er zijn geen creditcards of verplichtingen nodig.

Gratis proefperiode