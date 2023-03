Splashtop Nieuwe functies - oktober 2019

Er gebeurt deze maand veel op Splashtop met nieuwe app-releases, nieuw toegevoegde functies aan uw my.splashtop.com-console, nieuwe integraties, een nieuwe oplossing voor ondersteuning op afstand en een nieuw verwijzingsprogramma.

Nieuwe Splashtop SOS integratie met Zendesk

Splashtop SOS is nu geïntegreerd met Zendesk Support! Met slechts een paar klikken kun je vanuit het Zendesk Support platform een sessie voor toegang op afstand tot de computer van je klant starten. Meer informatie over Splashtop SOS met Zendesk

Splashtop Enterprise voor ondersteuning op afstand

Onze nieuwe on-premise Remote Ondersteuning-oplossing is nu beschikbaar als optie als u dat verkiest boven een cloudgebaseerde oplossing. Lees meer over Splashtop Enterprise voor ondersteuning op afstand

Splashtop externe toegang voor Linux

We zijn een nieuwe Splashtop Streamer voor Linux aan het beta-testen die werkt met de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support en Splashtop SOS+10 en Unlimited pakketten. Je kunt je nu aanmelden voor de bèta op https://www.splashtop.com/linux.

Splashtop Business App 3.3.4.0 voor Windows en Mac

Deze nieuwe release (4 oktober 2019 voor Windows en 29 oktober 2019 voor Mac) heeft meerdere nieuwe functies en verbeteringen.

Snellere weergave van grote computerlijsten

Kijken welke gebruiker is ingelogd op de computerlijst

Meer informatie zien als je op het tandwielpictogram naast een computernaam klikt (OS-versie, gebruiker en duur van de laatste sessie).

Automatisch opnieuw verbinden als een sessie wordt onderbroken door een onverwacht verbindingsprobleem

Bijgewerkte werkbalkondersteuning voor multi-monitor, Android-streamer en Linux-streamer

Verbeterde functie Toewijzen aan groep

Betere compatibiliteit met MacOS Catalina (voor Mac-client)

Diverse oplossingen

Splashtop Streamer 3.3.4.0 voor Windows en Mac

Deze release is een grote update voor nieuwe functies, beveiligings- en stabiliteitsverbeteringen, een snellere bestandsoverdracht en verschillende bugfixes. De Windows-streamer is uitgebracht op 7 oktober 2019, gevolgd door de Mac-streamer-release op 29 oktober 2019. Deze wordt de komende weken automatisch uitgerold naar de huidige installaties of u kunt hem handmatig bijwerken via uw ingezette streamers via uw my.splashtop .com-console.

Splashtop Business App v2.7.8.1 voor iOS

De Splashtop Business app voor iOS is bijgewerkt om de nieuwste nieuwe iPhones en iPad Pro volledig te ondersteunen. Daarnaast heeft deze nieuwe versie, uitgebracht op 4 oktober 2019, deze nieuwe en verbeterde functies.

Nieuwe functie: De computerlijst is opnieuw ontworpen om meer computers op een pagina te tonen en een opnieuw ontworpen mapweergave.

Nieuwe functie: De in-sessie werkbalk is opnieuw ontworpen en volledig configureerbaar

Nieuwe functie: Schakelen tussen verschillende terminalsessies op een computer op afstand.

Nieuwe functie: nieuwe werkbalkhandelingen voor chatten, leeg scherm, toetsenbord en muis vergrendelen, klembord plakken als toetsaanslagen, SOS opnieuw opstarten en opnieuw verbinden.

Nieuwe functie: Automatisch inloggen op het inlogscherm van de externe computer. Met jouw toestemming kan de app automatisch voor je inloggen op de externe computer.

Diverse bugfixes en verbeteringen in het batterijgebruik

My.splashtop.com Console Verbeteringen

Verbeterde opmaak van opties bij het creëren van implementatiepakketten

"Blank scherm" is nu beschikbaar als een optie voor een implementatiepakket.

Nieuwe optie "Gebruik LogMeIn Central computerbeschrijving" voor eenvoudigere migratie van LogMeIn naar Splashtop

Remote Support Premium toont nu de beveiligingsstatus van eindpunten voor Avast (Free, Internet Security, Business en Premier) en Microsoft Security Essentials.

Verbeterde richtlijnen voor wachtwoordbeveiliging en eisen voor nieuwe accounts en bij het wijzigen van wachtwoorden

Nieuw Splashtop aanbevelingsprogramma

Verwijs je vrienden en collega's naar Splashtop en je wordt allebei beloond als ze een nieuw abonnement beginnen. Meld je aan voor het Splashtop Verwijzingsprogramma