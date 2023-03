Splashtop Business - Remote Desktop-app - uitgeroepen tot "App van de dag"

App Of The Day, een toonaangevende softwareblog, heeft Splashtop Business uitgeroepen tot "App of the Day" voor 5 september 2019. De Splashtop Business-app biedt externe toegang tot computers vanaf mobiele apparaten.

De Splashtop Business-app biedt u de snelste en gemakkelijkste manier om op afstand toegang te krijgen tot uw computers en deze te bedienen vanaf een mobiel apparaat. Met slechts een internetverbinding kunt u altijd en overal ter wereld verbinding maken met uw externe computer.

Eenmaal verbonden, voelt het alsof u achter uw computer zit. De Splashtop Business App-interface maakt het gemakkelijk om uw computer op afstand te bedienen, zelfs vanaf een iPhone of Android-smartphone.

Om nog maar te zwijgen, het is de voordeligste oplossing voor zakelijke professionals die onderweg toegang moeten hebben tot hun computers en op afstand moeten werken.

Om die redenen is Splashtop Business uitgeroepen tot "App van de dag"! App Of The Day is een blogsectie van DownloadAstro, een technologiewebsite die maandelijks meer dan 10 miljoen bezoekers trekt.

App van de dag - Splashtop Business

De Splashtop Business-app is de client-app voor zowel Splashtop Business Access als Splashtop Remote Support . De Splashtop Business-app wordt op uw lokale computer, tablet of smartphone geïnstalleerd. Wanneer u vervolgens toegang wilt tot uw externe computer, opent u eenvoudig de app op uw apparaat en selecteert u de computer waarop u op afstand wilt werken.

Je kunt het volledige bericht en interview met Kevin Zheng, een van de ontwikkelaars van Splashtop, lezen in de App Of The Day-blog. Hier zijn een paar van onze favoriete fragmenten:

Wat was het meest uitdagende aspect bij het ontwikkelen van een mobiele app? Splashtop Business is een client-app van Splashtop's bekroonde product voor externe toegang en ondersteuning op afstand. Het product ondersteunt externe toegang tot Windows, Mac, Android en zelfs iOS met HD-kwaliteit. De uitdagende aspecten van het ontwikkelen van deze mobiele app zijn dus hoe je ervoor kunt zorgen dat de ervaring op afstand soepel verloopt met extra lage latentie en ook robuustheid. We maken zoveel mogelijk gebruik van de NDK en SDK van Android om dergelijke mogelijkheden op te bouwen. Welke behoefte van de gebruiker had je in gedachten bij het ontwikkelen van deze app? Met de combinatie van verouderd internet zoals pc-tijdperk en mobiel internet, is het altijd een sterke vraag van de gebruikers geweest om toegang te krijgen tot hun werkende pc's of om de werkende pc's op afstand te ondersteunen vanaf de mobiele apparaten. Op welke manier denk je dat jouw app beter is dan vergelijkbare apps op de markt? Wij beschouwen gebruiksgemak, HD-kwaliteit, lage latentie en robuustheid altijd als de topprioriteiten van de app. We hebben nog steeds ruimte voor verbetering, maar we worden steeds beter, de gemiddelde beoordeling van de app is hoger dan 4,2 en recente updates kregen zelfs een gemiddelde van 4,6 in de Play Store. Ervan uitgaande dat nieuwe gebruikers van uw app deze pagina lezen, wat wilt u hen dan vragen te doen? We horen altijd graag feedback van onze klanten, zoals de Play Store-recensies, ondersteuningstickets, enz. Met hen weten we wat we goed of fout hebben gedaan. We willen vooral van nieuwe gebruikers weten hoe deze app gemakkelijk te gebruiken is en waar we kunnen verbeteren.

Over Splashtop Business Access

Splashtop Business Access is de beste oplossing voor professionals die onderweg werken. Business Access geeft u op afstand toegang tot uw Windows- en Mac-computers vanaf een onbeperkt aantal Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. U krijgt snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid en ziet uw computerscherm op afstand in realtime. Open alle bestanden of apps en bedien uw computer met gemak, zelfs vanaf een tablet of smartphone. Alle externe desktopverbindingen zijn veilig en versleuteld.

Over Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support is voor IT en MSP's die op elk moment op afstand toegang moeten hebben tot de computers van hun klanten vanaf elk apparaat om ondersteuning op afstand te bieden. Toegang vanaf uw computer, tablet of smartphone met de Splashtop Business-app.

Eenmaal verbonden, voert u met gemak dagelijkse IT-taken uit met handige functies zoals bestandsoverdracht, chatten, opnieuw opstarten op afstand en meer.

Bekijk de andere oplossingen voor externe toegang, ondersteuning op afstand en samenwerking van Splashtop.