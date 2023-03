Splashtop brengt nieuwe integratie voor ondersteuning op afstand met Zendesk uit

Gebruikers van Zendesk Support kunnen nu op afstand toegang krijgen tot de computers van hun klanten vanuit een ticket met behulp van de Splashtop SOS-dienst.

San Jose, Californië, 23 oktober 2019 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, is een samenwerking aangegaan met Zendesk, Inc. om de technologie voor ondersteuning op afstand van Splashtop naar het Zendesk Support-platform te brengen.

De integratie zal Zendesk Support gebruikers in staat stellen om vanuit een ticket sessies op afstand te starten naar de computers van hun klanten door gebruik te maken van de Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) service. Eenmaal aangesloten zien en bedienen ze de computers van hun klanten in real-time, zodat ze snel problemen kunnen oplossen. Nadat een verbinding op afstand is beëindigd, wordt de sessie-informatie automatisch gelogd in het Zendesk Support ticket.

Splashtop SOS is een oplossing voor ondersteuning op afstand, ontworpen voor service desk / help desk professionals die een snelle, betrouwbare en veilige manier nodig hebben om hun klanten te ondersteunen. Met SOS hebben gebruikers op afstand toegang tot elk apparaat op het moment dat hulp nodig is, zonder dat een voorafgaande installatie nodig is.

Splashtop SOS voor Zendesk Belangrijkste kenmerken

Start eenvoudig toegang op afstand tot de Windows en Mac computers van je klanten vanuit een Zendesk Support ticket; geen software installatie nodig op de computers van de klanten.

Profiteer van de handige ondersteuningsfuncties in Splashtop SOS, zoals bestandsoverdracht, reboot op afstand, technicus desktop delen, en meer

Automatisch sessie-informatie in het ticket loggen zodra de verbinding op afstand wordt beëindigd

Zorgen voor naleving van beveiligingsfuncties zoals TLS en 256-bits encryptie voor alle ondersteuningssessies op afstand

"We zijn er trots op dat we onze best-in-class oplossing voor ondersteuning op afstand naar Zendesk kunnen brengen," zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Zendesk Support helpt organisaties betere klantrelaties op te bouwen. Door Splashtop SOS naar het Zendesk-platform te brengen, bevorderen we deze missie door Zendesk-gebruikers te verbinden met de apparaten van hun klanten. Dit zal hen helpen de klanttevredenheid te verbeteren door een snellere en betrouwbaardere service te bieden."

Beschikbaarheid

De Splashtop SOS integratie app is gratis beschikbaar in de Zendesk Marketplace. De integratie-app werkt met Splashtop SOS Unlimited die je kunt kopen of gratis kunt proberen via de Splashtop website. Meer informatie, waaronder instructies voor het instellen, is te vinden op: https://www.splashtop.com/integrations/zendesk

SOS licentie weggeven aan Zendesk klanten

Om de nieuwe integratie te vieren, geeft Splashtop gratis SOS Unlimited licenties weg aan de eerste 20 gekwalificeerde Zendesk Support klanten die de gratis Splashtop SOS integratie app downloaden van de Zendesk Marketplace, een gratis proefversie van SOS Unlimited starten en het inschrijfformulier invullen.

Over Splashtop SOS

Splashtop SOS maakt het bieden van ondersteuning op afstand eenvoudig. Maak verbinding met de Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten van gebruikers met een eenvoudige sessiecode. Je hoeft geen tijd of geld te verspillen door naar de fysieke locatie van een gebruiker te reizen; je kunt gewoon op afstand inloggen en de controle overnemen op het moment dat je nodig bent. Diagnosticeer en repareer het probleem snel en laat je klanten tevreden achter. Een gratis proefversie is beschikbaar op: https://www.splashtop.com/sos

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com