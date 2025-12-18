2026 is bijna hier, en hoewel niemand precies kan zeggen wat de toekomst brengt, kunnen we een redelijk goede gok wagen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat remote work een essentieel onderdeel van het bedrijfsleven is geworden en we hebben remote work trends geïdentificeerd die zich doorzetten in het komende jaar.
Immers, goede remote work beleidsmaatregelen kunnen talentpools uitbreiden, kosten besparen, flexibiliteit ondersteunen en hoge productiviteit handhaven, dus het is logisch dat ze sterk zullen blijven in 2026 en daarna. Dus met dat in gedachten, laten we eens kijken naar de remote work trends voor 2026 en zien wat de toekomst in petto heeft.
Het landschap van werken op afstand in 2026
Thuiswerken werd ooit als een tijdelijke oplossing beschouwd; een maatregel die werd genomen wanneer werknemers onderweg of ziek thuis moesten werken, in plaats van een permanente manier van werken. Werknemers die op kantoor werkten, was zowel de norm als de verwachting, en de term "hybride werken" was zo goed als onbekend.
Echter, dat veranderde allemaal in de jaren 2020. Hoewel remote werken en de technologie eromheen gestaag groeiden, namen ze tijdens de COVID-19-pandemie een vlucht en werden ze een noodzaak, en sindsdien blijven ze sterk.
In die tijd begonnen werknemers en organisaties de voordelen van thuiswerken te ervaren. Werknemers kregen de flexibiliteit om overal te werken, zowel onderweg als vanuit het comfort van hun eigen huis, en ontdekten dat dit hielp om de balans tussen werk en privéleven en productiviteit te verbeteren. Werkgevers konden ook uit een bredere pool werven, omdat ze niet langer gebonden waren aan fysieke locatie en zo remote talent konden aantrekken dat anders buiten bereik zou zijn.
Nu bevinden bedrijven zich middenin het speelveld. Thuiswerken en hybride werken zijn populair gebleken onder werknemers en bevorderlijk voor productiviteit en efficiëntie, maar er valt nog steeds veel te zeggen voor werken op kantoor. Als gevolg daarvan omarmen veel organisaties technologie om werknemers in staat te stellen overal te werken, zowel op kantoor als onderweg.
10 Trends die remote en hybride werk zullen transformeren
Dus, hoe ziet de toekomst van werken op afstand en hybride werken eruit? We hebben trends geanalyseerd, technologische groei gevolgd en misschien een ziener geraadpleegd, en tien belangrijke trends voor thuiswerken in 2026 geïdentificeerd:
Agressieve terugkeer-naar-kantoor mandaten veranderen de bedrijfscultuur
Hybride werken wordt het standaard operationele model
Productiviteitsverbeterende tools aangedreven door AI transformeren workflows op afstand
Prestatiemodellen gebaseerd op resultaten vervangen tijdgebaseerde metrics
Cybersecurity wordt een topprioriteit voor gedistribueerde teams
De digitale nomadearbeidsmarkt wordt mainstream
Remote werkhubs en gedecentraliseerde kantoren winnen terrein
Geestelijke gezondheid en welzijn van werknemers worden ononderhandelbaar
Continu leren en het verbeteren van vaardigheden versnelt binnen organisaties.
Duurzaamheid en milieuvriendelijke thuiswerkpraktijken breiden zich uit
1. Aggressieve RTO (Return-to-Office) voorschriften herstructureren de bedrijfscultuur
Hoewel thuiswerken efficiënt is gebleken en door werknemers wordt omarmd, dringen veel bedrijven nog steeds aan op een terugkeer naar kantoor. Recente enquêtes geven aan dat ongeveer 30% van de organisaties van plan is om thuiswerken in 2026 te verminderen of af te schaffen. Ze geven echter ook aan dat hybride werkroosters erg populair blijven en bijdragen aan het arbeidsplezier en de retentie van werknemers.
Dit zal ongetwijfeld leiden tot enige veranderingen, aangezien werknemers mogelijk op zoek gaan naar nieuwe rollen die aansluiten bij hun gewenste hybride schema's, en organisaties mogelijk stoppen met het inhuren van thuiswerkers. Sterker nog, enquêtes hebben aangetoond dat 76% van de werknemers zei dat ze zouden opstappen als ze niet langer op afstand mogen werken, en 85% van de werkzoekenden noemde thuiswerken als een primaire factor in hun zoektocht.
Hoewel bedrijfsleiders zeggen dat de terugkeer naar kantoor een kwestie van bedrijfscultuur en productiviteit is, kan de overstap terug naar in-person nog schokkender zijn dan de overgang naar thuiswerken. Organisaties zullen met hun medewerkers in gesprek moeten gaan over de terugkeer naar kantoor en een balans moeten vinden die voor iedereen werkt om een turbulente overgang te voorkomen.
2. Hybride werken wordt de nieuwe standaard
Dat gezegd hebbende, de keuze tussen thuiswerken en op kantoor werken hoeft niet alles of niets te zijn, aangezien hybride werken steeds meer de norm is. In een hybride werkmodel werken werknemers sommige dagen op afstand terwijl ze de rest van de tijd op kantoor doorbrengen.
Hybride werken kan verschillende vormen aannemen, variërend van flexibele schema's waarbij werknemers kunnen komen en gaan wanneer ze willen, tot vaste dagen om binnen en buiten het kantoor te werken. Ongeveer 28% van de bedrijven vereist momenteel dat werknemers drie dagen per week op kantoor werken, terwijl 13% vier dagen op kantoor heeft.
Echter, die cijfers zullen waarschijnlijk in 2026 veranderen. Volgens de Resume Bouwers enquête zal het aantal bedrijven met een vierdaagse kantoorverplichting verschuiven naar 17%, terwijl de driedaagse verplichting zal dalen naar ongeveer 25%. Toch toonde dezelfde enquête aan dat 27% van de respondenten zegt dat drie dagen per week op kantoor ideaal is, met 19% die de voorkeur geeft aan twee dagen en 13% aan vier dagen.
Ongeacht de vorm zal hybride werk zeker een sleutelrol spelen in het komende jaar, aangezien organisaties proberen de balans te vinden tussen werken op kantoor en daarbuiten.
3. AI-gedreven productiviteitstools transformeren thuiswerkprocessen
Natuurlijk zou het kortzichtig zijn om over de toekomst te praten zonder kunstmatige intelligentie (AI) te noemen. Wanneer op de juiste manier toegepast, kan AI-technologie een transformatief effect hebben op bedrijven en productiviteit, dus het gebruik van AI-gestuurde productiviteitsmiddelen zal blijven groeien.
Bedrijven kunnen AI-gedreven tools gebruiken om repetitieve handmatige processen te automatiseren en cyberbeveiliging te verbeteren via realtime analyses. Zo biedt Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) geautomatiseerde OS- en derde partij patchbeheer, realtime CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten en beleidsgestuurde oplossingen via Smart Actions, waardoor IT-teams risico's verminderen en handmatige werkbelasting verlagen.
Evenzo zullen productiviteits- en samenwerkingstools blijven groeien, waardoor er nieuwe manieren ontstaan om dagelijkse taken te stroomlijnen. Met deze tools kunnen organisaties en IT-teams hun externe werkers effectiever ondersteunen, terwijl externe medewerkers beter uitgerust zullen zijn om efficiënt overal te werken.
Echter, investeren in AI-gestuurde tools vereist zorgvuldig onderzoek om te verzekeren dat ze de voordelen leveren die werknemers nodig hebben, dus bedrijven die de productiviteit met AI willen verbeteren zullen hun onderzoek moeten doen.
4. Op resultaten gebaseerde prestatiemodellen vervangen "Butts-in-Seats"-metrics
Met de constante verschuivingen in hoe we werken, zullen prestatiemodellen en -metriek ook veranderen. Te lang is productiviteit uitsluitend gemeten aan de hand van uren op kantoor, in de veronderstelling dat de tijd daar productief is. Maar werken op afstand en hybride werken hebben bewezen dat productiviteit niet afhankelijk is van locatie.
In plaats daarvan worden de klassieke "stoelen bezet"-metrics vervangen door prestatiemodellen die op resultaten zijn gebaseerd. Bij deze modellen zijn de resultaten belangrijk, inclusief de kwaliteit van het werk, behaalde doelen en zakelijke impact.
Wat niet langer van belang is, is waar de werknemers werken en hoeveel tijd ze aan hun bureau doorbrengen.
5. Cyberbeveiliging neemt een centrale plaats in binnen gedistribueerde teams
Cyberbeveiliging blijft een van de grootste zorgen voor externe medewerkers en teams, en in het komende jaar zal deze nog meer aandacht krijgen.
Cyberdreigingen van hackers die kwetsbaarheden uitbuiten, phishing-zwendel en meer vormen een aanzienlijke bedreiging voor externe werknemers, die mogelijk niet altijd toegang hebben tot de beveiligingshulpmiddelen of -middelen die ze nodig hebben om zichzelf te beschermen. Gelukkig hebben we al verschillende vooruitgangen gezien in cybersecurity-tools en -oplossingen die zijn ontworpen om apparaten te beschermen, waar ze zich ook bevinden.
Hier bij Splashtop richten we ons bijvoorbeeld op het mogelijk maken van veilige remote werk vanaf elke locatie met een breed scala aan beveiligingsfuncties voor remote toegang, waaronder multi-factor authenticatie, apparaatverificatie, gedetailleerde toegangscontroles en meldingen van remote verbindingen. Splashtop AEM helpt ook bij het beschermen van remote eindpunten met realtime zichtbaarheid van bekende kwetsbaarheden, gebaseerd op Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-gegevens, in combinatie met geautomatiseerde patching en herstelprocessen.
Als gevolg hiervan ondersteunt Splashtop organisaties die werken onder beveiligings- en privacykaders zoals SOC 2, ISO/IEC 27001, AVG en HIPAA-naleving. Naarmate bedrijven het belang van sterke cybersecurity voor externe en hybride werknemers begrijpen, zal dit beveiligingsniveau steeds essentiëler worden in het komende jaar.
6. De Digital Nomad beweging wordt mainstream
Hoewel bedrijven misschien aandringen op meer dagen op kantoor, zullen veel werknemers het leven als "digitale nomade" verder omarmen, dankzij de toenemende gemak en toegankelijkheid van thuiswerken.
De term "digitale nomade" verwijst naar werknemers die onafhankelijk werken vanuit elke locatie, met behulp van oplossingen voor werken op afstand (zoals Splashtop's toegangssoftware op afstand) om hun werk te benaderen zonder gebonden te zijn aan een kantoor, huis, of een andere specifieke plaats. Hoewel het traditioneel verwijst naar werknemers die reizen terwijl ze werken, is het tegenwoordig breder toepasbaar op iedereen die op afstand werkt, zolang er niets is dat hun locatie beperkt.
Dus hoewel meer bedrijven zullen aandringen op een terugkeer naar kantoor, zullen werknemers die van overal mogen werken, de vrijheid en flexibiliteit van werken op afstand blijven omarmen. Werken op afstand zal zich uitstrekken van thuiswerken (of af en toe een naburig café) tot werken letterlijk van overal, inclusief onderweg, in een plaatselijk park, of ergens anders.
7. Opkomst van Remote Work Hubs en Gedecentraliseerde Werkplekken
Hoewel digitale nomaden genieten van de vrijheid om overal te kunnen werken, werken sommige werknemers het beste in een werkomgeving, zelfs als hun bedrijf geen kantoor heeft. Voor deze werknemers zullen hubs voor remote werk en gedecentraliseerde werkplekken steeds waardevoller worden.
Flexibele kantooroplossingen zoals WeWork zijn de norm, met verhuurbare kantoorruimte voor remote werknemers en bieden een plek om te werken wanneer er geen kantoor is om naartoe te gaan. Gedecentraliseerde werkplekken en remote hubs bouwen voort op dat concept, door kleinere microkantoren te creëren in remote locaties en regionale hubs die werknemers in staat stellen samen persoonlijk te werken zonder naar een groot, centraal kantoor te hoeven verhuizen.
Als werkgevers van werknemers eisen dat ze terugkeren naar kantoor, hebben ze de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat kantoren toegankelijk zijn. Remote werkhubs en gedecentraliseerde werkruimten stellen medewerkers in staat een kantoorervaring te hebben, zelfs wanneer ze op afstand werken, dus veel organisaties die RTO aanmoedigen zullen daarin moeten investeren.
8. Initiatieven voor mentale gezondheid en welzijn worden ononderhandelbaar
Mentale gezondheid en welzijn van werknemers zijn essentieel voor zowel werknemers als het bedrijf. Gelukkige werknemers blijken productiever en minder geneigd ontslag te nemen, dus organisaties die investeren in het welzijn van werknemers profiteren net zo veel als de werknemers zelf. Nu veel organisaties een terugkeer naar kantoor verplichten, groeit hun verantwoordelijkheid om de mentale gezondheid van werknemers te waarborgen.
Werknemers hechten waarde aan hun mentale gezondheid, en als hun werkgevers geen moeite doen om de welzijn van werknemers te beschermen, zullen ze waarschijnlijk vertrekken.
Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze initiatieven hebben om hun werknemers gelukkig en gezond te houden, vooral als ze een terugkeer naar kantoor verplichten. Remote werken is aangetoond een positieve impact te hebben op de mentale gezondheid, omdat werknemers meer tijd met hun gezin kunnen doorbrengen en minder tijd vastzitten in het verkeer of koude kantoorruimtes. Werkgevers die een RTO verplichten, zullen manieren moeten vinden om het verschil goed te maken.
9. Continu leren en bijscholingsprogramma's versnellen
Bedrijven moeten investeren in hun werknemers, en dat betekent het bieden van trainingen en mogelijkheden voor bijscholing. Dit zorgt ervoor dat medewerkers constant kunnen bijblijven met technologische veranderingen en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen die de efficiëntie, productiviteit en prestaties verbeteren, wat zowel uw bedrijf als hun carrières ten goede komt.
In 2026 zullen leermogelijkheden en bijscholingsprogramma's blijven groeien, terwijl bedrijven zoeken naar manieren om te investeren in training en ontwikkeling van vaardigheden voor hun teams. Deze trainingsprogramma's zullen op hun beurt de groei van die bedrijven versnellen en zorgen dat hun werknemers voorop blijven lopen, of ze nu op afstand of op kantoor werken.
10. Duurzaamheid en milieuvriendelijke remote werkpraktijken
Tenslotte zullen bedrijven in 2026 blijven inzetten op de duurzaamheid en ecologische voordelen van thuiswerken. Thuiswerken kan een significante impact hebben op de ecologische voetafdruk van een bedrijf door reisvermindering en afname van energieverbruik op kantoren. Als gevolg zullen bedrijven die ecologisch verantwoord willen handelen blijven investeren in thuiswerken en de duurzaamheid die het ondersteunt.
Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de thuiswerktrends van 2026
Veel van deze toekomstige trends kunnen tegenstrijdig lijken: terwijl sommige bedrijven aandringen op een terugkeer naar kantoor, omarmen anderen de voordelen van remote werk nog meer. De reden is simpel. Hoewel meer organisaties voltijds naar kantoor zullen terugkeren, zullen de meeste nog steeds hybride en remote werken omarmen, en die bedrijven zullen blijven investeren in deze werkvorm.
Dus, hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op deze nieuwe trends?
Denk eerst na over waar je bedrijf naartoe gaat: hoor je bij de 30% die volledig wil terugkeren naar kantoor, of de 70% die de juiste balans voor hybride werk zoeken? Kijk daarna naar de investeringen en beleid die je nodig zult hebben.
Bedrijven kunnen concurrerend blijven door te investeren in veilige digitale infrastructuur, het opstellen van transparante hybride werkplekken en het prioriteren van resultaten boven uren gewerkt op kantoor. Met de juiste tools en technologie kunnen thuiswerkers en hybride werknemers net zo gemakkelijk en efficiënt werken als kantoormedewerkers, zonder de ecologische voetafdruk.
Als je echter op kantoor wilt blijven, zal het ondersteunen van het welzijn van werknemers door middel van flexibele roosters en initiatieven voor geestelijke gezondheid essentieel zijn. Dit kan ook inhouden dat er geïnvesteerd wordt in gedecentraliseerde werkplekken, zodat werknemers die ver weg wonen toch een kantoor hebben om vanuit te werken.
Ongeacht of je je richt op werken op kantoor, op afstand of hybride werken, investeren in de groei en ontwikkeling van vaardigheden van werknemers is een must. Als werknemers niet het gevoel hebben dat ze kunnen groeien, zich niet gewaardeerd voelen of hun mentale gezondheid eronder lijdt, zullen ze snel overstappen naar iets beters.
Splashtop: Flexibiliteit op afstand ontmoet Enterprise-beveiliging
Thuiswerken kan net zo veilig en efficiënt zijn als werken op kantoor; alles wat je nodig hebt is de juiste technologie. Splashtop maakt het eenvoudig om overal te werken, op elk apparaat, met technologie voor externe toegang die gebruikers naadloos laat verbinden met hun werkapparaten van waar dan ook.
Met Splashtop kunnen werknemers veilig toegang krijgen tot hun werkapparaten, bestanden, projecten en tools, met gebruik van hun voorkeursapparaten. Dit zorgt voor ongekende flexibiliteit en toegankelijkheid in thuis- en hybride werk, omdat werknemers zich nooit zorgen hoeven te maken dat hun werk onbereikbaar is.
Splashtop is ook ontworpen met het oog op beveiliging en bevat beveiligingstools zoals multi-factor authenticatie, fijnmazige toegangsrechten, toegang op meerdere niveaus en automatische sessielogboekregistratie. Dit alles wordt geleverd met AES-encryptie en is ontworpen om aan een breed scala van industriële en overheidsbeveiligingsnormen te voldoen.
Begin Met Splashtop om Remote Work Innovatie te Leiden in 2026
Je hoeft niet te kiezen tussen werken op afstand en op kantoor als je overal toegang hebt tot je werk. Splashtop is een betrouwbare, schaalbare en betaalbare oplossing voor remote access, klaar om innovatie in werken op afstand te leiden tot 2026 en verder.
Het is tijd om uw werknemers digitale nomaden te laten zijn, werken vanuit remote work hubs, of om te schakelen tussen thuis en kantoor. Met Splashtop heb je snelheid, veiligheid en productiviteit, ongeacht waar je werkt.
Klaar om Splashtop zelf te ervaren? Begin vandaag nog met een gratis proefversie.