Soms heb je snel IT-ondersteuning nodig, maar je hebt geen remote support-agent vooraf op je apparaat geïnstalleerd. In deze gevallen, hoe kun je dan toch de remote support krijgen die je nodig hebt wanneer je die nodig hebt?
On-demand remote support is mogelijk en kan werknemers en eindgebruikers helpen om de assistentie en probleemoplossing te krijgen die ze nodig hebben, zonder dat software vooraf op apparaten hoeft te worden geïnstalleerd. Laten we dus kijken naar de “no pre-install” benadering van remote support, wat het kan en niet kan doen, en hoe je de beste optie voor je IT-support kunt vinden.
Wat betekent “no pre-install” on-demand support?
“Geen pre-installatie” on-demand ondersteuning is elke remote support tool die geen geavanceerde inzet over eindpunten vereist voordat het ondersteuningsverzoek plaatsvindt. Dit kan verschillende vormen aannemen, waaronder browser-gebaseerde remote support of een eenmalige uitvoerbare bestand die alleen wordt gedownload en uitgevoerd tijdens de ondersteuningssessie, in plaats van een blijvende agent achter te laten.
Er zijn veel redenen waarom gebruikers behoefte kunnen hebben aan on-demand support. Bijvoorbeeld, nieuwe gebruikers hebben mogelijk hulp nodig voordat ze een cliënt hebben kunnen installeren, aannemers kunnen ondersteuning nodig hebben terwijl ze voor een bedrijf werken, of klanten kunnen technische ondersteuning op afstand nodig hebben wanneer ze het IT-team van een bedrijf bellen. On-demand support is ook gebruikelijk in Bring-Your-Own-Device (BYOD) omgevingen, waar gebruikers verkiezen geen agents op hun persoonlijke apparaten te installeren.
Sommige mensen gebruiken 'installeren' om 'downloaden' te bedoelen. In dit artikel betekent 'geen pre-installatie' geen voorafgaande inzet op apparaten. Enkele van de meest effectieve opties voor on-demand ondersteuning gebruiken nog steeds een download-en-uitvoerstap op het moment van ondersteuning.
Wat zijn de belangrijkste manieren om on-demand ondersteuning te bieden zonder software vooraf te installeren?
Dus, hoe kunnen eindgebruikers remote support ontvangen zonder software vooraf te installeren op hun apparaten? Er zijn twee hoofdmanieren om on-demand support te ontvangen: via de browser en downloaden-en-uitvoeren.
Browser-gebaseerde on-demand ondersteuning
Browser-gebaseerde ondersteuning, zoals de naam al doet vermoeden, is een externe ondersteuningssessie die vanuit een webbrowser wordt gestart. Gebruikers kunnen een webpagina openen en snel verbinding maken met de ondersteuningsmedewerker, waarmee ze hun scherm (en soms basale bedieningselementen) kunnen delen om de nodige hulp te ontvangen.
Dit wordt vaak gebruikt voor basisprobleemoplossing, rondleidingen en begeleiding bij kleine problemen. Echter, het heeft beperkingen die het minder geschikt maken voor meer complexe taken. Browser-gebaseerde ondersteuning kan beperkt worden door besturingssystemen, apparaatmachtigingen en browsermogelijkheden, waardoor het niet 100% betrouwbaar is.
Download-en-run on-demand ondersteuning
Voor iets consistentere en betrouwbaardere on-demand ondersteuning kunnen gebruikers een klein programma downloaden tijdens de ondersteuning. Hierdoor kunnen ze zonder vooraf een agent te implementeren een remote support starten, hoewel er nog steeds een download nodig is. (Let op: dit verschilt van het vooraf implementeren van een permanente agent op het apparaat, en het programma wordt alleen gebruikt voor een eenmalige sessie.)
Download-and-run support is te verkiezen wanneer gebruikers praktische probleemoplossing nodig hebben en een consistentere remote-control ervaring willen. Het is robuuster dan browser-gebaseerde support.
Vooraf geïnstalleerde agent voor onbeheerde toegang
Hoewel de focus hier ligt op remote support die geen vooraf geïnstalleerde agent vereist, is het ook de moeite waard op te merken dat vooraf geïnstalleerde agents kunnen worden gebruikt voor blijvende toegang tot niet-beheerde remote apparaten. Dit helpt IT-teams bij het bieden van doorlopende onderhoud en remote probleemoplossing voor apparaten, zelfs wanneer ze niet beheerd worden.
Wat is de meest effectieve methode voor snelle on-demand support zonder voorafgaande installatie?
Wanneer je IT-ondersteuning nodig hebt om een probleem snel op te lossen en je hebt geen agent vooraf geïnstalleerd, is downloaden-en-uitvoeren meestal de meest effectieve aanpak voor ondersteuning op aanvraag.
Download-en-uitvoeren-ondersteuning biedt doorgaans een consistentere, betrouwbaardere en robuustere probleemoplossingservaring dan browser-gebaseerde ondersteuning. Dit helpt IT-agenten om problemen efficiënter op te lossen, waardoor het oplossingspercentage bij eerste contact verbetert en herhaalde meldingen verminderen. Bovendien, hoewel het nog steeds een download kan vereisen, maakt download-en-uitvoeren-ondersteuning het gebruikers mogelijk om snel ondersteuningssessies te starten zonder agents op alle eindpunten uit te rollen.
Hoewel browser-gebaseerde on-demand ondersteuning zijn toepassingen heeft, vooral voor basale probleemoplossing en doorloopinstructies, zullen de meeste on-demand sessies het meeste voordeel halen uit download-en-run ondersteuning.
Als je betrouwbare hands-on probleemoplossing in één sessie nodig hebt en downloads zijn toegestaan, is download-en-uitvoeren on-demand ondersteuning meestal de meest effectieve aanpak.
Waar moet je op letten bij een on-demand supportoplossing die geen pre-installatie vereist?
Gezien het gebruik en de voordelen van agentloze on-demand remote support, hoe kun je de beste oplossing voor jouw bedrijf vinden? Er zijn verschillende factoren om te overwegen bij het vergelijken van oplossingen, maar als je deze belangrijke punten in gedachten houdt, kun je er een vinden die het beste bij de behoeften van je bedrijf past.
1. Hoe snel kan een gebruiker deelnemen aan een sessie?
Wanneer gebruikers on-demand ondersteuning nodig hebben, willen ze niet door hoepels springen en meerdere complexe stappen volgen. Overweeg hoe makkelijk het is voor gebruikers om een remote sessie te starten, en hoe duidelijk de instructies zijn. Een goede oplossing moet gebruiksvriendelijk zijn en goed werken, zelfs voor eerste gebruikers.
2. Kun je een probleem echt in één sessie oplossen?
Een van de belangrijkste aspecten van een remote support tool is het vermogen om IT-agenten te helpen problemen de eerste keer op te lossen. On-demand ondersteuning moet betrouwbare connectiviteit en controle bieden, en de sessie stabiel houden als een apparaat opnieuw opstart. Agenten moeten de tools hebben die ze nodig hebben om veelvoorkomende probleemoplossingsworkflows aan te pakken en problemen op één plek op te lossen, in plaats van te schakelen tussen tools.
3. Werkt het in streng beveiligde omgevingen?
Remote support is nutteloos als het niet kan verbinden met de eindgebruiker. On-demand support moet werken in verschillende omgevingen met slechts enkele veelvoorkomende OS machtigingen die niet-admin gebruikers kunnen toekennen. Dit zorgt ervoor dat de oplossing kan werken rondom netwerkinstraints, zonder wrijving te veroorzaken of op machtigingsblokkades te stuiten.
4. Voldoet het aan beveiligings- en governanceverwachtingen?
IT-compliance is niet optioneel, en bedrijven hebben vaak strikte industriële en overheidsveiligheidsnormen waaraan ze moeten voldoen. Het is essentieel om een oplossing te vinden die aan je governance-eisen voldoet, inclusief gebruikersconsent voor bijgeleverde toegang, techniekerverificatie en toegangsbeheer, en betrouwbare logging voor interne documentatie en audits.
Hoe biedt Splashtop snelle on-demand support?
Wanneer je ondersteuning op aanvraag wilt, heb je een betrouwbare, efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing nodig. Splashtop Remote Support is ontworpen voor snelle, op aanvraag beschikbare ondersteuning zonder voorafgaande implementatie, waardoor IT-teams gebruikers betrouwbaar kunnen bijstaan en problemen kunnen oplossen met remote access vanaf elk apparaat.
Hoe on-demand ondersteuning met Splashtop werkt
Een remote support sessie starten met Splashtop is eenvoudig; het vereist slechts een paar snelle stappen tussen de technicus en de eindgebruiker:
De technicus leidt de gebruiker naar de Splashtop SOS-downloadpagina (of stuurt een uitnodigingsbericht met de link).
De gebruiker downloadt de Splashtop SOS-app (een eenmalige uitvoerbare module gebruikt voor de sessie) en start deze.
De SOS app genereert een 9-cijferige code, die de gebruiker deelt met de technicus.
De technicus opent de Splashtop Business-app op hun apparaat en kiest de SOS aansluitstroom.
De technicus voert de 9-cijferige code van de gebruiker in om de remote verbinding te starten.
Vanaf daar begint de externe sessie. De technicus kan praktische probleemoplossing uitvoeren met hetzelfde gemak en dezelfde eenvoud alsof het externe apparaat direct voor hen staat, wat zorgt voor een snelle, effectieve ondersteuningservaring. De sessie eindigt wanneer een van de partijen de verbinding verbreekt of afsluit, waarbij het apparaat van de eindgebruiker beveiligd blijft.
Moet de SOS-app geïnstalleerd worden?
De Splashtop SOS-app is een download-en-uitvoerbaar bestand, dus het vereist een download op het moment van ondersteuning. Het hoeft echter niet van tevoren als een permanente agent te worden ingezet, en het apparaat kan niet opnieuw worden benaderd tenzij de gebruiker de SOS-app start en een nieuwe code deelt. Zodra de SOS-app wordt gesloten, stopt de toegang en eindigt de sessie. Als de gebruiker het SOS-app-bestand heeft gedownload voor de sessie, kan hij het daarna verwijderen.
Waarom dit effectief is in echte ondersteuningsomgevingen.
Splashtop kan in slechts een paar stappen door de eindgebruiker worden gestart; ze downloaden en draaien de SOS-app, en delen dan de code die deze weergeeft. Dit is een eenvoudig proces dat werkt via telefoon, chat of e-mail, waardoor het gemakkelijk is om snel een supportsessie te starten.
Vanwege de gebruiksvriendelijkheid vereist Splashtop geen pre-deployment, zodat apparaten en klantapparaten het direct kunnen gebruiken wanneer nodig. Tegelijkertijd biedt het een reeks tools en mogelijkheden om agenten te helpen problemen bij het eerste contact op te lossen, waardoor het robuuster is dan alleen browserondersteuning.
Met deze combinatie van gebruiksgemak en effectiviteit is Splashtop een krachtige, efficiënte oplossing voor IT-teams en andere supportomgevingen van alle groottes.
Probeer Splashtop voor snelle ondersteuning op aanvraag
Wanneer je snelle en krachtige ondersteuning op aanvraag op afstand nodig hebt, is Splashtop dé oplossing. Met de download-en-run ondersteuning van Splashtop kunnen IT-agenten eindgebruikers direct helpen, wat zorgt voor snellere ondersteuning zonder dat software vooraf hoeft te worden geïnstalleerd.
Remote support hoeft geen complexe setups of voorgeïnstalleerde agents te vereisen, noch hoeft u de kwaliteit en efficiëntie op te offeren voor gebruiksgemak. Alles wat nodig is, is een betrouwbare, krachtige oplossing, en u kunt efficiënte remote sessies starten met alle tools die agents nodig hebben om geweldige support te bieden.
Klaar om te zien hoe Splashtop Remote Support on-demand externe ondersteuning gemakkelijk maakt? Begin vandaag nog met een gratis proefversie.