Nieuwe Splashtop-functies komen eraan in 2018

Bedankt voor een geweldig 2017

Het afgelopen jaar was een geweldig jaar voor Splashtop. We hebben ons release-schema voor Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support en SOS versneld en leverden daarnaast ook nog eens de meest gevraagde nieuwe functies. Enkele hoogtepunten:

Plannen voor 2018

We hebben nog meer spannende nieuwe dingen gepland voor het eerste kwartaal van 2018 en daarna:

Draagbare Splashtop Business app

Meerdere technici op dezelfde machine aansluiten

Meerdere beeldschermen verbinden naar meerdere beeldschermen

Opnieuw opstarten + opnieuw verbindingen maken voor SOS

Nieuwe premium editie

En meer...

Klik hier om meer te zien van waar we aan werken voor 2018!

Nogmaals bedankt voor je steun en we kijken uit naar een fantastisch 2018.



