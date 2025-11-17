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Tablet displaying Splashtop website for remote access trials on a festive desk setup

Nieuwe Splashtop-functies komen eraan in 2018

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Bedankt voor een geweldig 2017

Het afgelopen jaar was geweldig voor Splashtop. We hebben ons releaseschema voor Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support versneld en de meest gevraagde nieuwe functies geleverd. Hier zijn enkele highlights:

Plannen voor 2018

  • We hebben nog meer spannende nieuwe dingen gepland voor het eerste kwartaal van 2018 en daarna:

  • Draagbare Splashtop Business app

  • Meerdere technici op dezelfde machine aansluiten

  • Meerdere beeldschermen verbinden naar meerdere beeldschermen

  • Opnieuw opstarten + opnieuw verbindingen maken voor SOS

  • Nieuwe premium editie

  • En meer...

Klik hier om meer te zien van waar we aan werken voor 2018!

Nogmaals bedankt voor je steun en we kijken uit naar een fantastisch 2018.
- Het Splashtop Team

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