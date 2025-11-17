Nieuwe Splashtop-functies komen eraan in 2018

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Bedankt voor een geweldig 2017
Het afgelopen jaar was geweldig voor Splashtop. We hebben ons releaseschema voor Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support versneld en de meest gevraagde nieuwe functies geleverd. Hier zijn enkele highlights:
Toegang tot mobiele apparaten (Android + iOS) met Splashtop Remote Support
UI + bruikbaarheidsupgrade, geopende werkbalk (voor leeg scherm, toetsenbord/muis vergrendelen en meer)
Plannen voor 2018
We hebben nog meer spannende nieuwe dingen gepland voor het eerste kwartaal van 2018 en daarna:
Draagbare Splashtop Business app
Meerdere technici op dezelfde machine aansluiten
Meerdere beeldschermen verbinden naar meerdere beeldschermen
Opnieuw opstarten + opnieuw verbindingen maken voor SOS
Nieuwe premium editie
En meer...
Klik hier om meer te zien van waar we aan werken voor 2018!
Nogmaals bedankt voor je steun en we kijken uit naar een fantastisch 2018.
- Het Splashtop Team