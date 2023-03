Splashtop's nieuwe functies in het derde kwartaal van 2022

Verbetering van de productiviteit van remote sessies, endpointmanagement en mogelijkheden voor servicedesksupport.

Met de v3.5.2.x-releases in het derde kwartaal introduceren we mogelijkheden die werken op afstand en remote support nog efficiënter en productiever maken. Gebruik de nieuwste versie van de Splashtop Business-apps en -streamers om toegang te krijgen tot de nieuwe functies die op uw abonnement van toepassing zijn.

Laten we een aantal van de belangrijkste functies die we tegen eind september zullen introduceren, eens onder de loep nemen:

Verhoogde productiviteit en gebruiksgemak

Native Apple Silicon-ondersteuning

Splashtop-producten hebben native ondersteuning voor zowel Apple Silicon (M1, M2) als Intel-chips. De nieuwe universele binary ondersteunt macOS 10.10+.

Verbeterde audiokwaliteit

Splashtop remote sessies zullen hogere audio-bitrates ondersteunen en een betere audiokwaliteit leveren. Gebruikers kunnen tijdens de sessie de bitrateniveaus regelen en het geluid dempen in de werkbalk. Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar.

Splashtop Connector

Splashtop Enterprise-gebruikers die de Connector-add-on hebben voor toegang tot servers via RDP, kunnen nu via de Connector bestanden overzetten van hun Mac-computers naar de Windows-servers. Ze ondersteunen ook meerdere monitoren tijdens de RDP-sessie, net als in standaard Splashtop-sessies.

Efficiënter beheer van endpoints

Deze functies zijn van toepassing voor supportmedewerkers die Splashtop Enterprise en Splashtop Remote Support (Premium) gebruiken. Ze zijn beschikbaar via de management web console.

1-op-veel bestandsoverdracht

Technici kunnen een bestand (tot 1 GB) in één keer overzetten naar meerdere Windows- of Mac-computers met behulp van één-op-veel-acties.

Inventaris voor Android-devices

Gebruikers kunnen de systeem-, software- en hardware-inventaris voor Android-apparaten bekijken.

Nieuw inventaris-dashboard

Een nieuw dashboard "Inventaris" zal beschikbaar zijn voor het bekijken van computerinventarisgegevens. Gebruikers kunnen zoeken naar specifieke kenmerken, en filteren op verschillende computergroepen op hun Windows- en Mac-computers. Net zoals voorheen heeft u nog steeds de mogelijkheid om inventarisatierapporten te downloaden. De prestaties van de inventarisfunctie zijn geoptimaliseerd om een veel groter aantal endpoints aan te kunnen.

Snellere en eenvoudigere servicedesk support

Deze functies zijn van toepassing op supportmedewerkers die Splashtop Enterprise gebruiken.

Gebruik een 6-cijferige PIN-code voor on-demand support

Als alternatief voor de huidige support URL-link, kan de technicus nu een 6-cijferige PIN-code maken die hij aan de eindgebruiker geeft. De eindgebruiker voert de code in de mobiele SOS-app in, om zijn supportverzoek in de wachtrij van de technicus te plaatsen.

De eindgebruiker kan de 6-cijferige pincode ook invoeren op de Splashtop-webpagina www.help123.app, die automatisch de mobiele app zal downloaden en het verzoek in de supportwachtrij zal plaatsen. Deze 6-cijferige PIN-code methode is in eerste instantie alleen voor remote access tot mobiele apparaten; desktop ondersteuning volgt binnenkort.

Bied service desk support voor mobiele apparaten

Technici kunnen nu op afstand toegang krijgen tot mobiele iOS- en Android-apparaten vanuit de servicedeskconsole, met behulp van de 6-cijferige pincode.

Voeg opmerkingen toe aan supportsessies

Technici kunnen opmerkingen toevoegen binnen de servicedesk supportsessies. De belangrijke informatie wordt efficiënt geregistreerd en gemakkelijk gedeeld tussen meerdere technici die aan dezelfde supportsessie werken. Machtigingen om de commentaren te bewerken kunnen granulair worden geregeld.

Live sessiestatusupdates

In de supportwachtrij worden sessie-gegevens zoals sessiestatus, computerkoppeling, technicustoewijzing, enz. automatisch in realtime bijgewerkt. Technici zien de updates zodra ze plaatsvinden.

Integreer met Freshservice PSA

Technici kunnen een servicedesk support sessie starten vanuit hun Freshservice ticket.

Upload chattranscripties naar het ticketingsysteem

Samen met de logs van de sessie en de bestandsoverdracht, zullen chat transcripts ook beschikbaar zijn in de ticket opmerkingen zodra de servicedesk support sessie is afgesloten. Deze functie is momenteel beschikbaar voor Splashtop SOS-producten.

Beter team- en gebruikersbeheer

Nieuw rapport over gebruikersrechten

Teameigenaars en admins kunnen nu een .CSV exporteren van de toegangsrechten van gebruikers in het team en zo gemakkelijk de toegangsrechten van gebruikers bijhouden. Deze functie is momenteel niet beschikbaar voor Splashtop Business Access en oudere producten.

Beheer streamerinstellingen vanuit de webconsole

Teameigenaars en admins zullen bepaalde streamer- en sessie-instellingen vanaf het web kunnen configureren, waaronder leeg scherm, vergrendelscherm, toetsenbord + muis vergrendelen, en meer. Zij kunnen in de webconsole een voorkeursbeleid maken, standaardinstellingen kiezen en specifieke computers aan het beleid koppelen. Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar.

We blijven topfuncties leveren op basis van waardevolle feedback van klanten. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder!