Splashtop Nieuwe functies juni 2019

Nieuwe versies van de Splashtop Business app en Streamer voor Windows, en de my.splashtop.com webconsole zijn beschikbaar vanaf juni 2019.

Nieuwe functies in 3.3.2.x zijn onder andere:

Bijgewerkte Splashtop Business Apps en Streamers voor Windows en Mac Beheer computergroepering vanuit de Splashtop Business App Bekijk de gebruikersaccount die momenteel is ingelogd op een computer Franse en Italiaanse lokalisatie van de Splashtop Business App FIPS-modus voor de Splashtop Streamer en Business App Inschakelen/uitschakelen optie directe verbinding voor Splashtop Streamer

Geplande Windows-updates (in Remote Support Premium)

Bitdefender Antivirus inzetten en beheren op andere platforms (in Ondersteuning op afstand, SOS+10, SOS Unlimited)

Berichtencentrum in mijn.splashtop.nl

Tenzij anders aangegeven, zijn deze nieuwe functies beschikbaar in de huidige abonnementen op de nieuwste versie van: Splashtop Business Toegang (Solo, Pro), Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium), Splashtop SOS (SOS, SOS + 10, SOS Unlimited) . Ze zijn niet opgenomen in oudere edities.

Update je Splashtop Business Apps en Streamers naar de nieuwste versie

Je kunt meteen updaten door de Splashtop Business App te openen en te kiezen voor "Check for Updates". Anders wordt je binnen enkele weken gevraagd om bij te werken. Streamers worden de komende weken automatisch bijgewerkt. Je kunt externe streamers ook handmatig bijwerken via je my.Splashtop.com console of via controleren op updates in de streamer zelf (meer details).

Splashtop App en Streamer Nieuwe functies

Computer groepering beheren vanuit de Splashtop Business app

Computer toewijzen aan een groep en groepen aanmaken/vernoemen/verwijderen rechtstreeks vanuit de app.

Een computergroep hernoemen of verwijderen

Om een groep te hernoemen of te verwijderen, klik je met rechts op een willekeurige groepsnaam (behalve de Standaardgroep) en selecteer je de optie hernoemen of verwijderen.

Een groep maken



Een computer aan een andere groep toewijzen

Om een computer aan een andere groep toe te wijzen, klik je met rechts op de computernaam om de optie "Groep toewijzen" op te roepen en selecteer je de groep waaraan je hem wilt toewijzen. Zijn huidige groep wordt grijs weergegeven.

Bekijk de gebruikersaccount die momenteel is aangemeld op een computer

Kijken of een gebruiker momenteel is ingelogd op de computer (aangegeven via een pictogram-badge op de computer).

Klik in het tandwielpictogram om de ingelogde gebruikersnaam te zien.

Franse en Italiaanse lokalisatie voor Splashtop Business app

Nu is de Splashtop Business App beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Japans, Chinees en Italiaans.

FIPS-modus voor Streamer en Splashtop Business App

Als je je computer in FIPS-modus moet gebruiken om redenen van naleving door de overheid, hebben de Splashtop Streamer en Business App nieuwe opties die FIPS-naleving helpen ondersteunen. Op Windows computers moet je de instructies van het Windows besturingssysteem volgen om de FIPS encryptie modus aan te zetten in je netwerk instellingen. Zie dit Support artikel voor aanvullende FIPS informatie.

Inschakelen/uitschakelen directe verbinding voor Streamer

Er is een nieuwe optie toegevoegd bij het maken van een aangepaste Streamer met je Splashtop account. Je kunt deze optie het beste aangevinkt laten, zodat Streamer zowel internet als lokale toegang kan ondersteunen voor de snelste prestaties. Je kunt dit vakje misschien uitvinken als je streamers maakt in situaties waarin PCI-compliance vereist is.

Geplande Windows-updates

Deze functie is beschikbaar in: Splashtop Premium Ondersteuning op afstand

Nu kun je Windows updates plannen (naast de eerder beschikbare optie om reboots te plannen). Open de functie onder Beheer | Geplande acties.

Klik op +Create Scheduled Action en selecteer Scheduled Update

Je kunt verschillende opties instellen bij het maken van een Geplande Windows Update actie:

Selecteer Maandelijks, Dagelijks / Wekelijks of Eenmalig en stel details in

Kies om Alle, Aanbevolen of Belangrijke updates te installeren

Bepaalde updates uitsluiten op Microsoft KB-nummer

Herstartopties instellen

Pas de updateregels toe op groepen computers of specifieke computers

Bitdefender Antivirus inzetten en beheren op andere platforms

Deze functie is beschikbaar in: Splashtop Remote Support, SOS + 10 en SOS Unlimited

Nu kun je Bitdefender inzetten en beheren op Windows Server 2019, 2012, 2008, 2003, Windows XP en Windows Vista machines. Dit komt bovenop de eerdere ondersteuning voor Windows 7 tot en met Windows 10. Als op de computer Windows XP, Vista, Windows Server 2003 of Windows Server 2008 staat, moet het laatste Windows Service Pack voor die versie van Windows zijn geïnstalleerd.

De mogelijkheid om Bitdefender in te zetten op Mac-computers wordt binnen twee weken verwacht.

Meer informatie over het inzetten van Bitdefender

Berichtencentrum in mijn.splashtop.nl

We hebben een nieuwe Message Center-functie toegevoegd aan my.Splashtop.com. Zoek naar het enveloppen-icoontje in de rechterbovenhoek van je scherm als je op de site bent ingelogd. Je vindt er informatie over nieuwe releases, functies en meer.

Splashtop Streamer MSI installatieoptie

We hebben een nieuwe keuze toegevoegd onder Beheer | Implementatie, zodat je een MSI installatiepakket voor de Splashtop Streamer kunt genereren met je implementatiecode ingebouwd. Dit is een handige nieuwe optie als je de Splashtop Streamer wilt inzetten via een script of Group Policy GPO. Je kunt het MSI-bestand eenvoudig genereren vanuit je my.Splashtop console. Het aangepaste bouwproces van Streamer is gewoonlijk in minder dan 30 seconden voltooid.

Bekijk deze andere eerder toegevoegde nieuwe functies

Zie ook Waar we nu aan werken...