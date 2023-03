Splashtop Nieuwe functies in Q1 2021

Exclusieve modus voor geplande remote access of persoonlijk gebruik

De exclusieve modus is van toepassing op gebruikers die persoonlijk aanwezig zijn op de computer of op afstand zijn verbonden via een Splashtop-sessie. Met deze functie kunnen computers die deel uitmaken van een specifiek schema voor remote access alleen worden gebruikt als de computer op dat moment het Windows of Mac-inlogscherm laat zien, waardoor de computer exclusief is voor de gebruiker die op dat moment is aangemeld bij het besturingssysteem van de computer. Deze functie is alleen beschikbaar met Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 of hoger.

Meer informatie over de exclusieve modus.