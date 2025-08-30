Splashtop Nieuwe functies in Q1 2021

Verbeteren van productiviteit, toegang en gebruikersbeheer en beveiliging
Developers en engineers vormen de grootste groep binnen Splashtop. We zijn toegewijd aan het continu verbeteren van de mogelijkheden van Splashtop-oplossingen. Met de releases van januari tot maart van dit jaar hebben we de in-sessie productiviteit verhoogd, met name voor creatievelingen, de mogelijkheden voor toegang en gebruikersbeheer verbeterd en meer beveiligingsinstellingen geïntroduceerd.
Laten we eens kijken naar een paar belangrijkste kenmerken:
Voor verhoogde productiviteit tijdens een sessie
USB-apparaat omleiding
Je kunt nu USB apparaten zoals smartcardlezers, beveiligingssleutels, stylus/HID apparaten zoals Wacom tablets, of printers op je lokale computer omleiden naar de externe computer (alleen Windows). Het omgeleide apparaat werkt op de externe computer alsof het direct op die computer is aangesloten. Deze functie is alleen beschikbaar met Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 of later.
Microfoon passthrough
U kunt uw microfooninvoer op uw lokale computer omleiden naar de externe computer alsof u direct achter de externe computer zit (alleen Windows). Hierdoor kunt u deelnemen aan gesprekken via Skype, Teams, Zoom, VoIP, enz. En ook dicteer- of opnamesoftware gebruiken via een externe sessie. Deze functie is alleen beschikbaar met Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 of hoger.
Andere verbeteringen omhelzen onder meer: percentage gebaseerde weergave bij in- en uitzoomen, toetsenbordinstelling en compatibiliteit, en een visuele indicator voor sessies wanneer slechte performance wordt gedetecteerd.
Voor betere toegang en gebruikersbeheer
Exclusieve modus voor geplande remote access of persoonlijk gebruik
De exclusieve modus is van toepassing op gebruikers die persoonlijk aanwezig zijn op de computer of op afstand zijn verbonden via een Splashtop-sessie. Met deze functie kunnen computers die deel uitmaken van een specifiek schema voor remote access alleen worden gebruikt als de computer op dat moment het Windows of Mac-inlogscherm laat zien, waardoor de computer exclusief is voor de gebruiker die op dat moment is aangemeld bij het besturingssysteem van de computer. Deze functie is alleen beschikbaar met Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 of hoger.
Meer informatie over de exclusieve modus.
Opties voor bulkgebruikersbeheer
Beheerders kunnen nu groepen voor meerdere gebruikers tegelijk inschakelen, uitschakelen, verwijderen en toewijzen. Deze functie is beschikbaar bij alle Splashtop Business-producten en is toegankelijk via de webconsole. Gebruikers van Splashtop Enterprise kunnen ook SSO-gebruikers (maximaal 10.000) importeren via een CSV-bestand en het uitnodigingsproces overslaan. Ze kunnen ook de SSO-verificatiemethode voor meerdere gebruikers tegelijk wijzigen.
Gedetailleerde controle
U kunt nu onze gedetailleerde controlefunctie gebruiken om aan te geven welke gebruikers in het team beheerde toegang (SOS), bestandsoverdracht, kopiëren/plakken en afdrukken op afstand kunnen gebruiken. Deze functie is alleen beschikbaar bij Splashtop Enterprise en is toegankelijk via de webconsole.
Meer informatie over gedetailleerde controle.
Voor een betere beveiliging
View-only modus
De modus voor alleen-lezen onderbreekt de invoer van toetsenbord, muis en stylus en staat geen overdracht van het klembord tussen computers toe. U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat de gebruiker die werkt op de computer waarmee u verbinding maakt, wordt gestoord.
Ondersteuning voor eigen logo/tekst voor een leeg scherm
U kunt nu een eigen logo gebruiken voor een leeg scherm op uw externe computer. U kunt uw eigen logo weergeven in plaats van het standaard Splashtop-logo, zodat anderen niet kunnen zien wat er gebeurt wanneer u verbinding maakt met Splashtop. Deze functie is beschikbaar bij alle Splashtop Business-producten, v3.4.4.0 of hoger.
Time-out instelling webconsole
Beheerders kunnen gebruikers nu automatisch afmelden van hun my.splashtop-console na een vooraf bepaalde tijd van inactiviteit. De instelling wordt van kracht bij de volgende keer inloggen. Deze functie is beschikbaar bij alle Splashtop Business-producten en is toegankelijk via de webconsole.