Cyberdreigingen groeien voortdurend, en elke kwetsbaarheid kan aanvallers een manier bieden om je netwerk binnen te dringen. Niet-gepatchte systemen zijn een grote kwetsbaarheid die hackers kunnen misbruiken, dus het is essentieel om besturingssystemen en applicaties te patchen zodra er nieuwe updates beschikbaar zijn.
Echter, veel IT-teams vertrouwen nog steeds op handmatige patchworkflows, wat tijd kan kosten en agenten kan afleiden van andere taken. Of agenten nu in de gewoonte zijn geraakt van handmatig patchen, de tools missen om updates te automatiseren, of zich zorgen maken over de complexiteit, ze laten systemen kwetsbaar achter terwijl ze langzaam één voor één updaten.
Handmatig patchen laat organisaties blootgesteld aan bedreigingen, maar er is een oplossing. Laten we verkennen hoe geautomatiseerd patchen en automatiseringssoftware zoals Splashtop AEM kunnen helpen om systemen veilig en up-to-date te houden met minimale handmatige inspanning.
Wat is handmatig patchbeheer?
Handmatige patchbeheer is het proces van het identificeren, downloaden, testen en toepassen van patches met de hand. Dit betekent dat wanneer er een update wordt uitgebracht voor een besturingssysteem, app of een ander hulpmiddel, IT-agenten de update moeten goedkeuren en handmatig op elk apparaat moeten installeren. Voor grote organisaties met uitgebreide (en vaak externe) eindpuntomgevingen kan dit een tijdrovend proces zijn.
Waar Het Nog Steeds Veelvoorkomend Is
Niet iedereen voelt de behoefte om te investeren in patch-automatiseringssoftware. Bijvoorbeeld, kleinere IT-teams, scholen en non-profitorganisaties kunnen vinden dat ze zo weinig eindpunten hebben om te beheren dat handmatig patchbeheer geen probleem voor hen is. Andere organisaties hebben mogelijk al geïnvesteerd in oudere IT-patchtools en voelen zich misschien nog niet klaar om te updaten.
Hoewel elke organisatie zijn redenen kan hebben, blijft het feit: apparaten en apps te lang ongepatcht laten, brengt risico's met zich mee.
Voorbeelden van Handmatig Werk
Dit roept de vraag op: Wat kwalificeert precies als handmatig patchbeheer? Het is immers niet zo dat IT-agenten de patchcode met de hand schrijven. Handmatig patchbeheer kent meerdere vormen en kan uit verschillende stappen bestaan, waaronder:
Controleren van leverancierssites voor updates, aangezien niet alle apps automatische update-meldingen bieden.
Patches toepassen op één eindpunt tegelijk, in plaats van updates te automatiseren over meerdere eindpunten tegelijkertijd.
Updates bijhouden met spreadsheets of ad hoc-systemen, in plaats van een geautomatiseerd trackingtool.
Een patch installeren in een enkele omgeving en handmatige tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat het goed werkt.
Afhankelijk van de grootte van het IT-team en de werkomgeving kunnen deze handmatige taken veel tijd in beslag nemen. Hoe langer het duurt om kwetsbaarheden te patchen, hoe langer eindpunten vatbaar zijn voor aanvallen.
De 5 Grootste Risico's van Handmatig Patchbeheer
De volgende vraag is: Wat is het ergste dat kan gebeuren als je vertrouwt op handmatig patchbeheer? Er kan veel misgaan zonder geautomatiseerde patching, en de gevolgen kunnen ernstig zijn. De grootste risico's van handmatig patchbeheer zijn onder andere:
1. Gemiste of Vertraagde Updates
Patches en andere beveiligingsupdates zijn essentieel voor cyberbeveiliging en naleving, dus het overslaan van een update kan rampzalige gevolgen hebben. Menselijke fouten of tijdsbeperkingen leiden tot overgeslagen patches, waardoor systemen blootgesteld en kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.
2. Beveiligingslekken
Niet-gepatchte systemen zijn een belangrijke toegangspoort voor ransomware en andere exploits. Zonder geautomatiseerde patchbeheer tools kunnen bedrijven veel te lang doorgaan zonder hun besturingssystemen en applicaties te patchen, waardoor hun apparaten kwetsbaar blijven.
3. Nalevingsfouten
Veel regelgevende kaders, zoals DORA, HIPAA en NIS2, vereisen up-to-date beveiliging, wat consistent patchen noodzakelijk maakt. Handmatig patchen kost tijd en is foutgevoelig, wat de naleving in gevaar kan brengen.
4. Operationele Uitvaltijd
Handmatig patchen kan een tijdrovend proces zijn, vooral als je een grote en verspreide eindpuntomgeving hebt. Niet alleen kan handmatig patchen tijd kosten, maar gemiste updates kunnen ook resulteren in onverwachte storingen of compatibiliteitsproblemen. Zonder geautomatiseerd patchbeheer zal je IT-team waardevolle tijd verliezen aan het handmatig bijwerken van verouderde patches of het omgaan met de gevolgen van een gemiste patch.
5. Gebrek aan zichtbaarheid en rapportage
Het bijhouden van patchstatussen is essentieel om te zorgen voor naleving en ervoor te zorgen dat je systemen up-to-date zijn. Handmatige systemen maken het moeilijk om patchstatus te bewijzen tijdens audits of onderzoeken, wat onzekerheid toevoegt en het gemakkelijk maakt om achter te lopen met updates. Geautomatiseerde patchbeheer tools daarentegen kunnen patchstatus bijhouden en inzicht geven in je eindpunten.
Het argument voor het automatiseren van patchbeheer
Dus, als handmatig patchbeheer onbetrouwbaar en riskant is, wat is dan het alternatief? Geautomatiseerde patchsoftware is het antwoord, omdat het OS-patching en applicatie-updates biedt over endpoints zonder dat IT-agenten elk apparaat hoeven te benaderen en patches handmatig hoeven te installeren.
Geautomatiseerde patchbeheer tools kunnen identificeren wanneer nieuwe patches worden uitgebracht, updates plannen op handige tijden en de patches uitrollen over eindpunten. Dit heeft meerdere voordelen, waaronder:
Een vermindering van menselijke fouten en vertragingen, aangezien de software updates automatisch uitvoert.
Consistentie en de nieuwste beveiligingsupdates op alle eindpunten.
Meer tijd voor je IT-personeel om zich te concentreren op strategische taken.
Realtime zichtbaarheid en rapportage voor al je patches en endpoints.
Naleving van industrie/overheidsvoorschriften en auditvereisten, die doorgaans vereisen dat systemen volledig up-to-date blijven.
Hoe Splashtop AEM Patchautomatisering Eenvoudig Maakt
Als je op zoek bent naar een krachtige oplossing om patchbeheer over je eindpunten te automatiseren, heeft Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) alles wat je nodig hebt. Splashtop AEM stelt organisaties en IT-teams in staat om eindpunten te beheren, monitoren en beschermen in gedistribueerde omgevingen, inclusief geautomatiseerd patchbeheer, proactieve waarschuwingen en aanpasbare beleidskaders.
Splashtop AEM omvat:
Ondersteuning voor Meerdere Platforms
Splashtop AEM is gebouwd om te werken op verschillende besturingssystemen en apparaten, zodat je al je endpoints van overal kunt beheren. Hiermee kun je patchen automatiseren voor Windows, macOS, belangrijke applicaties van derden en meer.
Aanpasbare planning
Met Splashtop AEM kun je bepalen wanneer en hoe patches worden uitgerold. Dit stelt IT-teams in staat om updates te plannen zodat ze de werkdag niet verstoren of onverwachte downtime veroorzaken.
Real-Time Patch Status Zichtbaarheid
Wanneer je meerdere eindpunten hebt, kan het moeilijk zijn om te zien welke correct zijn gepatcht. Splashtop AEM geeft je volledig zicht op elk eindpunt, zodat je precies kunt weten welke systemen up-to-date en compliant zijn en welke niet.
Lichtgewicht en Gemakkelijk te Implementeren
Terwijl sommige remote monitoring and management (RMM) oplossingen ingewikkeld en moeilijk te implementeren zijn, is Splashtop AEM ontworpen om gebruiksvriendelijk en efficiënt te zijn. Er is geen behoefte aan een grote serverinfrastructuur of complexe RMM's; het vereist slechts een snelle installatie en setup, en Splashtop AEM is klaar voor gebruik.
Splashtop Remote Support- & -Enterprise
Splashtop AEM kan naadloos integreren met Splashtop Remote Support en Splashtop Enterprise, waarbij geautomatiseerd patchen wordt gecombineerd met remote access en herstel. Dit biedt nog meer manieren om gebruikers te ondersteunen, werknemers te helpen werken vanaf elk apparaat, waar dan ook, en IT-teams in staat te stellen om eindgebruikers op afstand te ondersteunen over apparaten en locaties.
Krijg Geautomatiseerde Patching met Splashtop AEM
Op het eerste gezicht lijkt handmatig patchen een beheersbare manier om apparaten up-to-date te houden, maar het is simpelweg de risico's niet waard. Handmatig patchbeheer is inefficiënt, foutgevoelig en laat apparaten kwetsbaar achter, waardoor het een onbetrouwbare methode is.
Geautomatiseerd patchbeheer daarentegen heeft aangetoond dat het kwetsbaarheden vermindert, de uptime verbetert en helpt om IT-naleving te waarborgen. Het is een efficiënte methode die endpoints up-to-date houdt terwijl het tijd vrijmaakt voor IT-teams om zich te concentreren op urgentere taken.
Wanneer je een krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing nodig hebt met geautomatiseerd patchbeheer, heeft Splashtop AEM alles wat je nodig hebt. Splashtop maakt het gemakkelijk om patches en updates te beheren over meerdere remote eindpunten, zonder de complexiteit van een RMM-oplossing. Dit omvat:
OS- en softwarepatching van derden
Realtime kwetsbaarheidsinzichten
Aanpasbare beleidskaders
Externe waarschuwingen en herstel
En meer!
Klaar om Splashtop AEM zelf te ervaren? Start vandaag nog je gratis proefperiode en haal het patchrisico van je bord.