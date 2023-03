Hybride werk is dood; lang leve flexibel werk

Thuiskantoor, koffietentje, conventioneel kantoor... waar we werken doet er minder toe dan ooit. Dat is het sentiment onder zowel kenniswerkers als executive teams. Vroeger moesten kenniswerkers een afweging maken: een goede balans tussen werk en privé vinden door op afstand te werken of voor hun carrière gaan door op kantoor te werken. Die scheidslijn is niet meer zo hard. Tegenwoordig zegt 72% van de werknemers die op afstand werken, dat thuiswerken (WFH) geen invloed heeft gehad op hun vermogen om vooruitgang te boeken in hun werk. Dit zegt een Amerikaanse enquête van Pew Research onder volwassen werknemers in januari 2022.

Executive teams, die grote kansen zien om operationele kosten te verlagen en meer productiviteit uit hun werknemers te halen, hebben ook plannen gemaakt die het 'oude' hybride werkmodel zo goed als elimineren. REI heeft kortgeleden hun hoofdkantoor gebouwd dat ze nu al weer proberen te verkopen.

Ondertussen staat Zillow een operationeel model toe, waarin men vanaf overal mag werken. Hybride werkregelingen die thuiswerken en op kantoor werken combineren, zijn de verkeerde benadering, zei Meghan Reibstein, vice-president van projectmanagement en flexibel werken bij Zillow, in een interview met Inc. Magazine. Zillow heeft nu een flexibel werkbeleid, waardoor werknemers naar kantoor kunnen komen of op afstand kunnen werken wanneer zij dat willen, verhuizen als ze willen en zoeken wat het beste is voor hun balans tussen werk en privé. Reibstein zegt dat het heeft geleid tot een enorme toename van sollicitaties.

Het komt hierop neer: werk is werk, waar het ook gedaan wordt.

Hybride werken is zo 2021, flexibel werken is de toekomst

Het afgelopen jaar hebben we van veel van onze klanten gehoord dat de term 'hybride werk' achterhaald is. Zij zagen het als een tijdelijke mix van thuiswerken en op kantoor werken tijdens de pandemie. Ze geloven echter dat de toekomst van werk ligt in verspreid of flexibel werk.

Deze radicale verandering is niet alleen een andere benadering van werken op afstand. Het is een fundamentele heroverweging van hoe we zaken doen, hoe we ons werk doen en hoe we leren. Het is een wereldwijde beweging die elke branche treft en maakt deel uit van grotere gesprekken en innovaties rond de toekomst van werk. We hebben zelfs rechtstreeks van Splashtop-klanten gehoord dat ze het woord 'hybride' niet leuk vinden. Ze hebben hybride werk altijd gezien als een tijdelijke toestand. In de toekomst vinden ze dat werk flexibel moet zijn. Ze willen ook het jargon, werk is werk, laten vallen.

Splashtop ziet de verandering ook plaatsvinden in het onderwijs, op scholen variërend van middelbaar tot universitair niveau. Volgens de publicatie The State of Education van Splashtop, verwacht 92% van de studenten 24/7 toegang te hebben tot campuscomputers om te kunnen blijven leren. Bovendien is 90% van mening dat elke student de mogelijkheid moet hebben om thuis te studeren, ongeacht de snelheid van hun internet of het type computer.

Wervingsbureau Robert Half heeft zelfs voorgesteld dat organisaties een Chief Remote Work Officer (CRWO) in gaan huren, iemand die verantwoordelijk is voor de complete ervaring van werknemers met extern of flexibel werk.

Uitdagingen om van flexibel werken de norm te maken

Er is nog werk aan de winkel om volledig flexibele werk- en leeromgevingen te realiseren. Onderwijsinstellingen moeten zich realiseren dat 63% van de studenten thuis geen toegang heeft tot computers. In plaats daarvan nemen ze hun toevlucht tot het gebruik van Chromebooks, iPads of andere tablets. Ze hebben technologieën nodig waarmee ze vanaf elk apparaat kunnen werken. En als er zich problemen voordoen op die apparaten, moeten deze volledig worden ondersteund door IT-helpdesks.

De bring your own device (BYOD) challenge bestaat ook voor bedrijven. Het ondersteunen van flexibel werk in het bedrijfsleven brengt verschillende extra uitdagingen met zich mee. Ten eerste toonde de Pew Research-enquête aan dat 60% van de thuiswerkers zich minder verbonden voelt met hun collega's. Die statistiek zou een waarschuwing moeten zijn, gezien de 'Great Resignation' die begon in 2021 en vandaag nog altijd voortduurt.

Uit het Microsoft Annual Work Trend Index Report voor 2021, gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 30.000 werknemers wereldwijd, bleek dat 41% overweegt te stoppen met werken of van baan te veranderen. Stelt u zich eens voor hoeveel hoger dat aantal is onder werknemers die op afstand werken en zich niet verbonden voelen met collega's. BBC Worklife benadrukte deze kwestie in een recent artikel met de titel Waarom werknemers hybride werk uiteindelijk kunnen afwijzen. "Deskundigen suggereren dat werkgevers op korte termijn moeten nagaan hoe werknemers over het hybride werkmodel denken", aldus het artikel.

De noodzaak om deze uitdagingen snel op te lossen, is waar remote access tools van pas komen. Organisaties denken na over hun benadering van werken op afstand en willen hun technologieën upgraden om het eenvoudiger en veiliger te maken. Ze passen nieuwe technologieën toe, zoals augmented reality (AR), om het efficiënter, nuttiger en innovatiever te maken. Zo willen ze werken en leren toegankelijker en rechtvaardiger maken.

Voor medewerkers en studenten is remote access een grote prioriteit bij het selecteren van banen, opleidingen, trainingen, vergaderingen, samenwerkingen en innovatie.

Hoe remote access flexibel werken mogelijk maakt

Remote access zorgt ervoor dat uw externe gebruikers toegang hebben tot computermiddelen op school of op kantoor, waar ze ook aan het werk zijn. Veel thuiswerkers hebben geen toegang tot alle software en bestanden die ze nodig hebben om hun werk op afstand uit te voeren, volgens een onderzoek van O2 Business naar wat productiviteit en groei stimuleert. Dit komt meestal doordat persoonlijke apparaten niet dezelfde toepassingen kunnen draaien als hun werkcomputers (videobewerkingssoftware, CAD-programma's, grafische ontwerptools, enz.).

Met Splashtop kunt u uw gebruikers vanaf elke locatie veilige remote access en controle geven over hun school- of kantoorcomputers, terwijl ze elk apparaat gebruiken, inclusief hun persoonlijke apparaten. Splashtop biedt een persoonlijke ervaring die zo snel, eenvoudig en veilig is dat het lijkt alsof ze achter hun computer op kantoor zitten. Hier volgen enkele essentiële kenmerken:

4k-streaming met framesnelheden tot 60 frames per seconde

iMac Pro Retina 5k streamen met lage latency

Configureerbare instellingen voor optimale prestaties

Geoptimaliseerde coderings-/decoderingsengine die gebruikmaakt van de nieuwste versnelling van AMD en NVIDIA

Organisaties die een BYOD-strategie (bring your own device) hebben, zouden een single-platformbenadering moeten hanteren. Een waarmee gebruikers naadloos kunnen schakelen tussen mobiele apparaten, desktops en laptops. Een moderne remote access-oplossing zoals Splashtop, biedt ook volledige remote support voor BYOD. Dit betekent dat helpdesks externe gebruikers kunnen ondersteunen met technische problemen op apparaten die door een school of bedrijf zijn verstrekt, maar ook op hun persoonlijke apparaten, die op elk besturingssysteem (inclusief Linux) kunnen draaien.

Waar het op neerkomt

Organisaties die de voordelen van flexibel, op afstand werken begrijpen, zullen in 2022 waarschijnlijk beter presteren dan hun concurrenten. De toekomst van werk en onderwijs hangt af van de betrokkenheid van werknemers en studenten. Kortom, het is belangrijk om niet alleen de voor de hand liggende voordelen van werken op afstand te omarmen, maar ook om flexibiliteit centraal te stellen in werk- en leerervaringen.

