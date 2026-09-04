Wanneer IT-teams software moeten installeren op apparaten op afstand, kan dat een uitdaging zijn. Ze moeten verbinding maken met elk apparaat, installatieprogramma's starten en handmatig door prompts werken, wat tijdrovend en inefficiënt kan zijn.
Maak kennis met stille installaties. Met stille installaties kan software worden uitgevoerd zonder interactie van de gebruiker, waardoor ze snel en eenvoudig op externe apparaten kunnen worden uitgerold.
Een succesvolle installatie zonder toezicht vereist echter meer dan alleen het versturen van een installer naar een ander apparaat. IT-teams hebben de juiste installatieparameters en machtigingen nodig, plus een manier om de installatie op afstand uit te voeren en te bevestigen dat deze is geslaagd.
Laten we daarom bekijken hoe stille installatie werkt, welke gangbare manieren er zijn om software op externe apparaten te installeren en hoe gecentraliseerd endpointbeheer dit naadloos en efficiënt kan maken.
Wat is een stille software-installatie?
Stille installatie is de installatie van een applicatie op een apparaat zonder de normale installatiewizard te gebruiken of invoer van de gebruiker te vereisen, zodat de installatie kan worden voltooid zonder het werk van de gebruiker te onderbreken.
Stille installatie en installatie op afstand zijn niet hetzelfde, maar worden vaak samen gebruikt. Bij een installatie op afstand start en beheert een ander apparaat of een endpointbeheerplatform de installatie, terwijl een stille installatie zonder interactieve prompts wordt uitgevoerd.
Je kunt beide benaderingen combineren voor een stille externe installatie, waarbij een beheerder of beheertool de installatie op afstand start en het installatieprogramma op het doelapparaat wordt uitgevoerd zonder dat gebruikersinteractie nodig is.
Stille installaties op afstand kunnen verschillende doelen dienen, zoals het uitrollen van standaard bedrijfsapplicaties naar nieuwe apparaten, het installeren van beveiligingssoftware op verspreide endpoints of het installeren van software buiten de normale werktijden. Dit helpt apparaten up-to-date te houden zonder elk apparaat handmatig bij te werken of medewerkers te onderbreken.
Wat heb je nodig om software op afstand stil te installeren?
Software stil installeren kan een paar stappen vergen, vooral wanneer je dit op afstand op meerdere apparaten doet. Er zijn een paar vereisten die je nodig hebt voordat je met de installatie begint, waaronder:
Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat het account of de beheertool die je gebruikt voor de installatie over de vereiste rechten beschikt op het doelapparaat.
Toegang tot de externe computer: Het externe apparaat moet bereikbaar zijn via de tool voor beheer op afstand of al worden beheerd via een endpoint-agent.
Het installatiepakket: Je kunt geen software installeren zonder het installatiepakket. Dit kan een MSI, EXE, PKG of een andere ondersteunde installatie-indeling zijn.
Parameters voor stille installatie: Zorg ervoor dat het installatieprogramma uitvoering zonder toezicht ondersteunt en bepaal de juiste opdrachtregelschakelaars.
Een implementatiemethode: Je hebt een manier nodig om de software te implementeren, bijvoorbeeld via PowerShell, hulpprogramma's voor externe uitvoering, software-implementatietools of endpointmanagementsoftware.
Een verificatiemethode: Zodra de software succesvol is geïnstalleerd, moet IT dit kunnen verifiëren in plaats van ervan uit te gaan dat uitvoering gelijkstaat aan succes.
Houd er rekening mee dat stille-installatieparameters per installer verschillen, dus controleer en verifieer ze voordat je ze breder uitrolt.
Hoe stille installatieopdrachten werken
Er zijn een paar verschillende manieren om software stil te installeren. De installatieprogramma's die je gebruikt, kunnen opdrachtregelparameters accepteren die het installatiegedrag bepalen, waaronder of prompts verschijnen. Afhankelijk van het type installatieprogramma kun je dus opdrachten sturen om software te installeren zonder gebruikers te storen.
MSI-installatieprogramma's
Windows Installer-pakketten gebruiken over het algemeen gestandaardiseerde msiexec-parameters. Daardoor kun je een quiet-parameter (/quiet of /qn) toevoegen om de installer uit te voeren zonder gebruikersinterface of prompts. Afhankelijk van de applicatie moet je mogelijk echter extra parameters toevoegen.
EXE-installatieprogramma's
EXE-installers volgen geen universele standaard voor stille installatie. In plaats daarvan gebruiken ze verschillende opdrachten, zoals /silent, /quiet of /S. Ga er niet van uit dat de ene of de andere met een willekeurige applicatie werkt, maar raadpleeg de implementatiedocumentatie of installatiehulp van de softwareleverancier om te bepalen welke je moet gebruiken.
macOS-installatieprogramma's
Op macOS-apparaten kan software PKG-installatiebestanden, scripts, schijfkopieën of applicatiespecifieke implementatiemechanismen gebruiken. PKG-bestanden kunnen doorgaans vanaf de opdrachtregel worden geïnstalleerd met het hulpprogramma installer, terwijl op DMG gebaseerde applicaties mogelijk vereisen dat de schijfkopie eerst wordt aangekoppeld en vervolgens het pakket of de applicatie die deze bevat wordt geïmplementeerd. Het exacte proces voor stille implementatie hangt af van hoe de softwareleverancier de applicatie verpakt.
Software stil installeren op een externe computer
Wanneer je software stilzwijgend op een extern apparaat wilt installeren, wordt het proces iets ingewikkelder. Het kan echter in een paar stappen worden beheerd:
1. Download de installer
Controleer eerst of je een vertrouwde installer gebruikt, rechtstreeks van de softwareleverancier of een andere goedgekeurde bron. Je hebt ook belangrijke informatie nodig over de installer en de software, waaronder het installerformaat, de applicatieversie, architectuurvereisten en eventuele afhankelijkheden. Dit helpt je bij je beslissingen tijdens de installatie.
2. Bepaal de juiste parameters voor stille installatie
Verschillende installatieprogramma's gebruiken verschillende parameters voor stille installatie, dus je moet controleren of stille uitvoering wordt ondersteund en aan welke vereisten moet worden voldaan. Bekijk altijd de implementatiedocumentatie van de leverancier, voer de helpopdrachten van het installatieprogramma uit (waar ondersteund) en controleer de implementatierichtlijnen.
3. Test de installatieopdracht
Voordat je software stil op al je apparaten probeert te installeren, test je de opdracht eerst op één apparaat of een kleine groep. Met deze test moet worden bevestigd dat het installatieprogramma zonder meldingen wordt voltooid, de juiste applicatieversie installeert, de vereiste opties toepast en het verwachte resultaat oplevert.
4. Selecteer de methode voor externe uitvoering
Zodra je hebt bevestigd dat stille installaties correct werken, heb je een manier nodig om de opdracht uit te voeren op de doelcomputer(s). Afhankelijk van je besturingssysteem, beheeromgeving en implementatievereisten kun je PowerShell of andere administratieve scripts, hulpprogramma's voor uitvoering op afstand of een endpointmanagementtool gebruiken.
5. Voer de installatie uit op de externe computer
Op dit punt kun je de installatie op externe apparaten uitvoeren. Houd er rekening mee dat de installatie wordt uitgevoerd onder de referenties of beheercontext die de implementatiemethode gebruikt, maar dat deze, wanneer correct ingesteld, wordt uitgevoerd zonder dat de eindgebruiker er ook maar enige interactie mee hoeft te hebben.
6. Controleer of de software succesvol is geïnstalleerd
Zodra de externe opdracht is voltooid, wil je nog steeds controleren of de software correct is geïnstalleerd, vooral wanneer je meerdere computers beheert. Controleer fout- of uitvoeringslogboeken, de implementatiestatus of de versie van de geïnstalleerde applicatie om te verifiëren dat alles werkte zoals bedoeld.
Veelvoorkomende manieren om software op afstand te installeren
Hoewel verschillende tools installatie van software op afstand mogelijk maken, werken ze niet allemaal op dezelfde manier of op alle apparaten. Het is belangrijk om de verschillende opties die je tot je beschikking hebt te begrijpen, zodat je de tools kunt gebruiken die het best passen bij je endpoints en IT-behoeften.
PowerShell en opdrachtregeltools
Met PowerShell en opdrachtregeltools kunnen beheerders installatieprogramma's op afstand uitvoeren op Windows-apparaten met behulp van scripts en beheermogelijkheden. Dit is een flexibel hulpmiddel dat ervaren beheerders nuttig vinden, en het is vooral effectief voor aangepaste implementaties of incidentele installaties op afstand.
Het vereist echter ook kennis van scripting, dus niet iedereen zal het kunnen gebruiken. Gebruikers moeten ook hun functies voor externe connectiviteit en authenticatie configureren om PowerShell toe te staan, en het bijhouden van succes op meerdere apparaten vereist extra scripts of tools.
Remote Access Software
Met remote access - en supportsoftware, zoals Splashtop Remote Support, kunnen beheerders vanaf elke locatie verbinding maken met computers en handmatig een stille installatie uitvoeren. Dit is een krachtig hulpmiddel om eindgebruikers op afstand te ondersteunen en kan de noodzaak van gebruikersinteractie verminderen, wat het nuttig maakt voor probleemoplossing en geïsoleerde implementaties.
Bij externe toegang moeten technici met elk verbonden apparaat afzonderlijk werken, dus hoewel het prima werkt voor losse endpoints, is het minder efficiënt voor toepassingen die op meerdere apparaten moeten worden geïnstalleerd. Daarvoor kunnen we nog een stap verder gaan richting endpointmanagement.
Tools voor software-uitrol en endpointbeheer
Met gecentraliseerde endpointmanagementtools kunnen IT-teams installatieopdrachten naar meerdere beheerde apparaten pushen zonder dat ze afzonderlijke sessies hoeven te starten. Hierdoor kunnen ze meerdere endpoints selecteren, implementaties op de achtergrond uitvoeren, acties plannen, gestandaardiseerde implementatieopdrachten hergebruiken en apparaten monitoren om te zorgen dat de software correct is geïnstalleerd.
Wat maakt stille externe software-implementatie op grote schaal lastig?
Hoe meer endpoints je moet beheren, hoe lastiger het wordt om software daarop te implementeren. Hoewel het uitvoeren van een silent-opdracht op één machine relatief eenvoudig is, kan het lastiger zijn om een consistente implementatieworkflow op meerdere machines te behouden.
Er zijn verschillende factoren die deze moeilijkheid veroorzaken, waaronder:
Offline computers: Apparaten die offline zijn wanneer een implementatie wordt uitgevoerd, ontvangen de installatie mogelijk pas wanneer ze weer beschikbaar zijn, afhankelijk van hoe de implementatietool omgaat met nieuwe pogingen en offline eindpunten.
Verschillende softwareversies: Apparaten hebben mogelijk al verschillende versies of configuraties geïnstalleerd, waardoor het lastig is om consistente installaties of updates op alle apparaten te bieden.
Inconsistenties tussen installers: Verschillende applicaties kunnen verschillende parameters en installatielogica hebben, waardoor het gebruik van meerdere installers kan leiden tot inconsistente resultaten of onverwachte problemen.
Machtigingen en inloggegevens: Externe uitvoering kan mislukken wanneer machtigingen onvolledig of verkeerd geconfigureerd zijn, dus als een apparaat wordt overgeslagen of de machtigingen niet correct zijn ingesteld, kunnen installaties moeilijker worden.
Beperkt inzicht in implementaties: Scripts en eenvoudige methoden voor externe uitvoering bieden mogelijk niet genoeg informatie om te bevestigen of de installatie is geslaagd, waardoor mislukte installaties over het hoofd kunnen worden gezien.
Terugkerende administratieve inspanning: IT moet mogelijk handmatig opdrachten, apparatenlijsten, scripts en uitvoeringsresultaten onderhouden, wat de werkdruk verhoogt en inefficiënties veroorzaakt.
Verstoring voor gebruikers: Hoewel stille installaties bedoeld zijn om software uit te voeren zonder gebruikers te onderbreken, kunnen verkeerd geconfigureerde installers onverwacht prompts tonen of een herstart vereisen terwijl iemand aan het werk is.
Hoewel deze uitdagingen stille installaties moeilijker kunnen maken, zijn ze aan te pakken en te overwinnen. Naarmate omgevingen groeien, worden gestandaardiseerde implementatie, goed inzicht en automatiseringstools steeds belangrijker, omdat ze helpen installaties op verschillende apparaten te stroomlijnen en consistent te beheren.
Hoe Splashtop AEM externe software-uitrol vereenvoudigt
Wanneer software op meerdere verspreide apparaten moet worden geïnstalleerd, kan gecentraliseerd endpointbeheer het proces makkelijker maken om te standaardiseren, te automatiseren en te volgen. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) helpt IT-teams acties op externe endpoints te beheren en te automatiseren zonder handmatig verbinding te hoeven maken met afzonderlijke computers.
Met Splashtop AEM kun je:
Implementeer software op meerdere externe endpoints
Met Scripts & Tasks van Splashtop AEM kunnen IT-teams implementatieacties uitvoeren op geselecteerde beheerde endpoints, in plaats van dezelfde taak apparaat voor apparaat te herhalen. Voor ondersteunde implementatieworkflows kunnen beheerders het vereiste installatieprogramma en de parameters voor stille installatie opgeven, de juiste computers selecteren en de actie uitvoeren of plannen zonder afzonderlijke remote desktop-sessies te openen.
Voer scripts en taken uit zonder gebruikers te onderbreken
Met Splashtop AEM kunnen scripts en taken op de achtergrond worden uitgevoerd, zodat beheerders onderhoud kunnen uitvoeren, applicaties kunnen bijwerken en software kunnen installeren zonder het werk van de eindgebruiker te verstoren. Het resultaat? Minder handmatig werk en een consistentere uitvoering op alle apparaten.
Gebruik softwarezichtbaarheid om inzicht te krijgen in de omgeving
De software-inventaris van Splashtop AEM helpt IT-medewerkers en beheerders inzicht te krijgen in welke applicaties op beheerde apparaten zijn geïnstalleerd en welke versies daarop staan. Hierdoor is het eenvoudiger om apparaten te identificeren waarop een applicatie ontbreekt, te bekijken welke versies zijn geïnstalleerd en implementaties nauwkeuriger te richten in plaats van dezelfde software naar elk endpoint te pushen.
Combineer software-implementatie met breder endpointbeheer
Software-uitrol is een kernonderdeel van endpointbeheer, maar het is nog steeds slechts één deel van het grotere geheel. Een goede workflow voor endpointbeheer omvat patchbeheer, monitoring, scripting, herstel en ondersteuning op afstand om apparaten binnen het netwerk van een bedrijf efficiënt te ondersteunen.
Splashtop AEM brengt software-implementatie onder in dezelfde workflow als patchbeheer, software-inventarisatie, monitoring, scripting en herstel. Dit geeft IT-teams meer context over de endpoints die ze beheren en maakt terugkerende implementatietaken gemakkelijker te standaardiseren in gedistribueerde omgevingen.
Wanneer moet je stille externe installatie gebruiken?
Stille installatie op afstand is niet altijd nodig, maar er zijn genoeg scenario's waarin het nuttig kan zijn. Stille implementatie is vooral handig wanneer software met zo min mogelijk verstoring moet worden geïnstalleerd, vooral op meerdere apparaten; gecombineerd met installatie op afstand kunnen IT-teams computers vanaf elke locatie beheren.
Stille externe installatie kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer IT-teams:
Standaardapplicaties uitrollen naar computers van medewerkers.
Software installeren op computers in remote of hybride werkomgevingen.
Nieuwe applicaties uitrollen naar meerdere endpoints.
Onderhoud of updates uitvoeren buiten kantooruren.
Applicaties implementeren op apparaten waar installatierechten voor eindgebruikers zijn beperkt.
Softwareversies standaardiseren op meerdere beheerde apparaten.
Terugkerende workflows voor software-uitrol automatiseren.
Best practices voor betrouwbare externe software-installatie
Dus, hoe kun je software betrouwbaar stil installeren op apparaten op afstand? Er zijn een paar best practices die je kunt volgen om efficiënte, consistente en betrouwbare implementaties te helpen garanderen, waaronder:
Gebruik vertrouwde installatiepakketten die software betrouwbaar kunnen implementeren.
Bevestig door de leverancier ondersteunde silent parameters om te zorgen dat ze stil kunnen worden uitgevoerd.
Test opdrachten vóór brede uitrol om mogelijke problemen te identificeren voordat ze zich op grote schaal voordoen.
Begin met een beperkte apparaatgroep wanneer je onbekende software uitrolt en breid daarna uit naar grotere groepen zodra die zijn geverifieerd.
Bevestig de vereisten vooraf en afhankelijkheden.
Houd installatieresultaten en mislukkingen bij, zodat je mislukte installaties kunt herstellen.
Houd rekening met apparaten die tijdelijk offline zijn, zodat je ze kunt aanpakken zodra ze weer online zijn.
Behoud zicht op geïnstalleerde software en versies om ervoor te zorgen dat alles up-to-date is.
Standaardiseer herhaalbare uitrolprocessen in plaats van voor elke installatie opnieuw opdrachten op te bouwen.
Maak stille software-implementatie op afstand herhaalbaar met Splashtop AEM
Stille installatie helpt de efficiëntie en productiviteit te verbeteren door weg te nemen dat gebruikers met het installatieproces moeten interageren, terwijl implementatie op afstand IT-teams in staat stelt installaties uit te voeren zonder fysiek aanwezig te zijn. Gecombineerd stellen ze organisaties in staat updates en software op externe apparaten te implementeren zonder het werk te onderbreken.
Scripts en opdrachtregeltools werken goed voor afzonderlijke implementaties, maar worden steeds complexer naarmate IT-teams meer apparaten beheren. IT-medewerkers hebben zichtbaarheid, herhaalbaarheid, automatisering en controle nodig om meerdere externe eindpunten efficiënt te beheren, vooral wanneer ze stille installaties moeten uitvoeren.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams en beheerders software-implementatie, updates en meer beheren vanuit een gecentraliseerde omgeving. Hierdoor kunnen ze eenvoudig meerdere apparaten vanaf elke locatie ondersteunen, wat tijd bespaart en de efficiëntie in externe omgevingen verbetert.
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