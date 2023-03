Hoe krijgt u op afstand toegang tot en biedt u support aan IoT-apparaten

Veel bedrijven vertrouwen op IoT-apparaten voor hun dagelijkse activiteiten. Ontdek hoe sectoren zoals detailhandel, transport en productie op afstand toegang krijgen tot en support bieden aan IoT-apparaten.

Volgens het Fortune Business Insights-rapport, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028, zal de wereldwijde IoT-markt in 2020 $309 miljard bedragen en naar verwachting elk jaar met 25% groeien tot meer dan $1,8 biljoen in 2028. Met andere woorden, het enorme aantal IoT-apparaten dat bedrijven momenteel beheren en ondersteunen, zal alleen maar toenemen.

Bedrijven in een groot aantal sectoren vertrouwen in hoge mate op IoT-apparaten om hun bedrijf te runnen. In veel gevallen worden de IoT-apparaten onafhankelijk gebruikt of bediend op afgelegen locaties ver van IT-supportteams van bedrijven. Kijk alleen maar eens naar deze drie sectoren – Transport & Logistiek, Retail & Horeca en OEM & Productie – en hoe ze gebruik maken van externe IoT-apparaten om hun activiteiten te stroomlijnen en klanten sneller van dienst te zijn.

Industrieën die gebruikmaken van remote IoT-apparaten

Transport & Logistiek

Vrachtwagenchauffeurs gebruiken handcomputers zoals RFID-lezers en tablets om hun routes te beheren. Tegelijkertijd vertrouwen de bedrijven op voertuiggemonteerde computers (ELD) om chauffeurs en de waardevolle vracht die ze vervoeren te volgen. Gegevens van al deze apparaten bij elkaar, bieden realtime informatie. Dit start processen in backend-systemen voor voorraadbeheer en supply chain-bestellingen. Bovendien gebruiken veel bedrijven IoT om voorraadartikelen op afstand te beheren, onder-/overbelasting te voorkomen, voorraadniveaus te bewaken, de toestand van goederen te volgen en goederen te allen tijde te lokaliseren.

Detailhandel & Horeca

Medewerkers in de winkel gebruiken handheld-apparaten om de beschikbaarheid, prijzen en andere productinformatie te controleren om realtime klantenservice te verlenen. POS-systemen zijn gekoppeld aan backend-systemen voor geautomatiseerd voorraadbeheer en bestellingen. Veel restaurants en themaparken gebruiken Android-apparaten als hun POS, waardoor elke locatie een handig verkooppunt wordt. Steeds meer retailers gebruiken digitale displays voor in-store marketing. Kiosken in hotels en themaparken dienen om klanten te helpen door digitale informatie te verstrekken over locaties, routebeschrijvingen, beschikbaarheid van tickets en meer.

OEM & Productie

Na de verkoop kunnen bedrijven zien hoe producten in het veld presteren. Zowel B2B- als B2C-producten hebben IoT-functionaliteit ingebouwd. Populaire producten met IoT-functionaliteit in 2022 zijn bijvoorbeeld slimme beveiligingscamera's en beveiligingssystemen, slimme brandmelders, slimme koelkasten, smartwatches, slimme deursloten, slimme fietsen, medische sensoren, fitnesstrackers, etc. Natuurlijk zijn IoT-compatible apparaten ook gebruikelijk in moderne productiesystemen. Veel van deze apparaten geven waarschuwingen wanneer sensoren fouten signaleren.

Het draait allemaal om uptime

Bedrijven hebben een betrouwbare, veilige remote access en support-oplossing nodig om de uptime en bruikbaarheid van al hun IoT-apparaten te garanderen. Er staat gewoon te veel geld op het spel om ze in gevaar te brengen.

Neem de detailhandel als voorbeeld. Of een bedrijf nu kleding, koffie of kaartjes voor evenementen verkoopt, het kassasysteem vormt de kern van de klantgerichte ervaring. Wanneer de POS niet meer goed werkt, lijdt alles daaronder, en kan het bedrijf geen inkomsten genereren. Tegelijkertijd neemt de ontevredenheid van de klanten toe. Volgens The Standish Group kost een POS-storing gemiddeld $282.000 per uur op winkellocaties. Volgens recent onderzoek van Redcentric kan voor kleine tot middelgrote retailers een POS-storing leiden tot verliezen van $21.000 per uur.

Voor fabrikanten schat het analistenbureau Aberdeen de kosten van ongeplande downtime op maximaal $ 260.000 per uur. Om te bepalen wat het uw bedrijf zou kunnen kosten (als u artikelen produceert), vermenigvuldigt u simpelweg het aantal downtime-uren met het aantal getroffen werknemers en hun gemiddelde uurloon en voegt u de waarde van mogelijke geannuleerde bestellingen daarbij. Met of zonder geannuleerde bestellingen wordt de downtime snel erg duur.

Wat transport- en logistieke bedrijven betreft, heeft de pandemie onderstreept hoeveel inkomsten er in de hele toeleveringsketen op het spel staan als de operaties niet soepel verlopen. Het komt neer op honderden miljarden dollars aan gederfde inkomsten wanneer alle belanghebbenden in aanmerking worden genomen, van consumenten en detailhandelaren tot de logistieke bedrijven en hun productiepartners.

Hoe u IoT-apparaten overal efficiënt kunt ondersteunen

Organisaties die IoT-apparaten niet effectief ondersteunen, kunnen moeilijkheden ondervinden in de vorm van operationele fouten, personeel dat niet kan goed werken en ontevreden klanten.

Dit is waar een moderne remote access en support-oplossing, zoals Splashtop Enterprise, van onschatbare waarde kan zijn voor een bedrijf. Splashtop biedt één enkel uniform platform om IoT-apparaten op meerdere besturingssystemen te ondersteunen. Vanuit één enkele console kunnen IT-beheerders in realtime systeemupdates uitvoeren, eindgebruikers opleiden en problemen oplossen.

Omdat alles gebeurt via remote accesstechnologie, kunnen IT-medewerkers toegang krijgen tot alle IoT-apparaten. Dit is ongeacht waar het apparaat of de supportmedewerker zich bevindt. Dit verlaagt niet alleen de kosten van persoonlijke support, maar verhoogt ook de efficiëntie, aangezien u de meest geschikte/gekwalificeerde mensen kunt aannemen, waar ze ook wonen.

Een speciaal voordeel voor IoT is de mogelijkheid voor onbeheerde access van Splashtop. Veel IoT-apparaten werken 24{1}7 en niet altijd met gebruikers in de buurt. Met behulp van onbeheerde toegang kan uw IT-team op afstand toegang krijgen tot IoT-apparaten en software-updates en onderhoud uitvoeren om mogelijke storingen of fouten te voorkomen. Als er gebruikers aanwezig zijn, helpt Splashtop u met de functie 'beheerde support'. Hiermee hebben uw IT-medewerkers eenvoudig toegang tot het IoT-apparaat en kunnen ze een scherm delen om eventuele problemen in realtime op te lossen.

Ongeacht uw branche, kunt u Splashtop gebruiken om de uptime van de IoT-apparaten van uw bedrijf te garanderen. Ga aan de slag door vandaag nog een demo van Splashtop Enterprise in te plannen.

