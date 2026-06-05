Hoe krijgt u op afstand toegang tot en biedt u support aan IoT-apparaten

Veel bedrijven vertrouwen op IoT-apparaten voor hun dagelijkse activiteiten. Ontdek hoe sectoren zoals detailhandel, transport en productie op afstand toegang krijgen tot en support bieden aan IoT-apparaten.
Volgens het Fortune Business Insights-rapport, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028, zal de wereldwijde IoT-markt in 2020 $309 miljard bedragen en naar verwachting elk jaar met 25% groeien tot meer dan $1,8 biljoen in 2028. Met andere woorden, het enorme aantal IoT-apparaten dat bedrijven momenteel beheren en ondersteunen, zal alleen maar toenemen.
Bedrijven in een groot aantal sectoren vertrouwen in hoge mate op IoT-apparaten om hun bedrijf te runnen. In veel gevallen worden de IoT-apparaten onafhankelijk gebruikt of bediend op afgelegen locaties ver van IT-supportteams van bedrijven. Kijk alleen maar eens naar deze drie sectoren – Transport & Logistiek, Retail & Horeca en OEM & Productie – en hoe ze gebruik maken van externe IoT-apparaten om hun activiteiten te stroomlijnen en klanten sneller van dienst te zijn.
Wat is IoT Remote Access?
IoT remote access is het vermogen om verbinding te maken met, te monitoren en te besturen van Internet of Things (IoT) apparaten vanaf een externe locatie. Deze mogelijkheid is cruciaal voor het beheren en ondersteunen van een breed scala aan IoT-apparaten, zoals slimme apparaten, industriële sensoren en verbonden voertuigen, zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn. Via veilige remote access-oplossingen zoals Splashtop kunnen bedrijven diagnostiek, updates en onderhoud uitvoeren op IoT-apparaten, zodat ze efficiënt en effectief werken, ongeacht waar ze zich bevinden.
Toepassingen van IoT Remote Access
Devicemonitoring en diagnostiek: Op afstand toegang krijgen tot IoT-apparaten om prestatiemetingen te controleren, diagnoses uit te voeren en problemen te identificeren voordat ze leiden tot downtime of serviceonderbrekingen.
Firmware- en software-updates: IT-teams kunnen updates pushen naar IoT-apparaten zonder ze allemaal fysiek te hoeven bezoeken, waardoor de beveiliging en functionaliteit in grote implementaties behouden blijft.
Configuratie en installatie: Technici kunnen op afstand apparaatinstellingen configureren en installaties initialiseren, waardoor de uitrol wordt gestroomlijnd en de tijd die ter plaatse wordt doorgebracht wordt verminderd.
Problemen oplossen en herstellen op afstand: Krijg toegang tot apparaten in het veld om problemen snel op te lossen en serviceonderbrekingen tot een minimum te beperken, met name in productie-, gezondheidszorg- of transportomgevingen.
Gebruiksanalyse en optimalisatie: Verzamel realtime gegevens van apparaten om gebruikspatronen te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen die de efficiëntie van het systeem en de klantervaring verbeteren.
Veiligheidshandhaving en compliance-controles: Beheerders kunnen op afstand beveiligingsinstellingen inspecteren en beheren om naleving van beleid en branchevoorschriften te garanderen.
Belangrijkste voordelen van remote access tot IoT-apparaten
Remote access tot IoT-apparaten biedt talloze voordelen die de efficiëntie, productiviteit en beveiliging verbeteren:
Real-Time monitoring en bediening: Maakt continue monitoring en onmiddellijke bediening van IoT-apparaten mogelijk, zodat er snel kan worden gereageerd op problemen of aanpassingen die nodig zijn.
Kostenbesparingen: Vermindert de noodzaak van bezoeken ter plaatse, verlaagt de reiskosten en minimaliseert downtime door problemen op afstand aan te pakken.
Verbeterde beveiliging: Dit zorgt voor tijdige updates en securitypatches, zodat IoT-apparaten beschermd zijn tegen kwetsbaarheden.
Verhoogde operationele efficiëntie: Stelt bedrijven in staat om de prestaties van IoT-apparaten overal vandaan te beheren en te optimaliseren, waardoor de algehele operationele efficiëntie verbetert.
Schaalbaarheid: Ondersteunt het beheer van grote netwerken van IoT-apparaten op meerdere locaties, waardoor het eenvoudiger wordt om activiteiten naar behoefte te schalen.
Industrieën die gebruikmaken van remote IoT-apparaten
Transport & Logistiek
Vrachtwagenchauffeurs gebruiken handcomputers zoals RFID-lezers en tablets om hun routes te beheren. Tegelijkertijd vertrouwen de bedrijven op voertuiggemonteerde computers (ELD) om chauffeurs en de waardevolle vracht die ze vervoeren te volgen. Gegevens van al deze apparaten bij elkaar, bieden realtime informatie. Dit start processen in backend-systemen voor voorraadbeheer en supply chain-bestellingen. Bovendien gebruiken veel bedrijven IoT om voorraadartikelen op afstand te beheren, onder-/overbelasting te voorkomen, voorraadniveaus te bewaken, de toestand van goederen te volgen en goederen te allen tijde te lokaliseren.
Detailhandel & Horeca
Medewerkers in de winkel gebruiken handheld-apparaten om de beschikbaarheid, prijzen en andere productinformatie te controleren om realtime klantenservice te verlenen. POS-systemen zijn gekoppeld aan backend-systemen voor geautomatiseerd voorraadbeheer en bestellingen. Veel restaurants en themaparken gebruiken Android-apparaten als hun POS, waardoor elke locatie een handig verkooppunt wordt. Steeds meer retailers gebruiken digitale displays voor in-store marketing. Kiosken in hotels en themaparken dienen om klanten te helpen door digitale informatie te verstrekken over locaties, routebeschrijvingen, beschikbaarheid van tickets en meer.
OEM & Productie
Na de verkoop kunnen bedrijven zien hoe producten in het veld presteren. Zowel B2B- als B2C-producten hebben IoT-functionaliteit ingebouwd. Populaire producten met IoT-functionaliteit in 2022 zijn bijvoorbeeld slimme beveiligingscamera's en beveiligingssystemen, slimme brandmelders, slimme koelkasten, smartwatches, slimme deursloten, slimme fietsen, medische sensoren, fitnesstrackers, etc. Natuurlijk zijn IoT-compatible apparaten ook gebruikelijk in moderne productiesystemen. Veel van deze apparaten geven waarschuwingen wanneer sensoren fouten signaleren.
Uitdagingen en veiligheidsproblemen bij het op afstand beheren van IoT-apparaten
Het op afstand beheren van IoT-apparaten brengt verschillende uitdagingen en securityproblemen met zich mee die zorgvuldig overwogen moeten worden:
Cybersecuritydreigingen: IoT-apparaten zijn vaak het doelwit van cybercriminelen vanwege zwakke securityprotocollen. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat alle apparaten zijn beveiligd met encryptie en sterke authenticatiemethoden.
Complexiteit van apparaatbeheer: Met het toenemende aantal IoT-apparaten kan het op afstand beheren ervan complex worden. Dit omvat het bijhouden van apparaatconfiguraties, updates en het oplossen van problemen.
Privacy van gegevens: Het beschermen van de gevoelige gegevens die worden verzameld en verzonden door IoT-apparaten is essentieel om inbreuken en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Netwerkbetrouwbaarheid: Remote access hangt af van stabiele en betrouwbare netwerkverbindingen. Elke onderbreking kan leiden tot verlies van controle of gegevens, wat de operaties beïnvloedt.
Compliance kwesties: Ervoor zorgen dat het beheer van IoT-apparaten voldoet aan industriële normen en voorschriften is van cruciaal belang om juridische en financiële gevolgen te voorkomen.
Het aanpakken van deze uitdagingen met robuuste IoT-beveiligingsmaatregelen, uitgebreide beheertools en betrouwbare netwerkstructuur is essentieel voor het succesvol remote beheren van IoT-apparaten.
Hoe kunt u IoT-apparaten op afstand te benaderen en ondersteunen
Het op afstand benaderen en ondersteunen van IoT-apparaten omvat verschillende belangrijke stappen om effectief beheer en onderhoud te garanderen:
Installeer Remote Access Software: Begin met het instellen van betrouwbare software voor remote access zoals Splashtop op het netwerk dat je IoT-apparaten host. Deze software biedt een veilige verbinding om apparaten vanaf elke locatie te bewaken en te bedienen.
Beveiligingsinstellingen configureren: Zorg ervoor dat alle IoT-apparaten en remote access software zijn geconfigureerd met robuuste securitymaatregelen, zoals encryptie en multi-factor-authenticatie, om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Apparaten bewaken en beheren: Gebruik het platform voor remote access om continu de status van uw IoT-apparaten te controleren, problemen in realtime op te lossen en waar nodig updates of patches te implementeren.
Bied remote support: Als een IoT-apparaat een probleem ondervindt, kunt u het op afstand benaderen om het probleem te diagnosticeren, oplossingen toe te passen of lokaal personeel door de nodige procedures te leiden, zodat de downtime tot een minimum wordt beperkt en de operationele efficiëntie behouden blijft.
Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven hun IoT-apparaten efficiënt beheren en zorgen voor optimale prestaties en beveiliging van alle verbonden systemen.
Beste praktijken voor veilige remote management van IoT-apparaten
Het op afstand beheren van IoT-apparaten vereist sterke beveiligingspraktijken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en gevoelige gegevens te beschermen. Hier zijn belangrijke best practices:
Gebruik versleutelde verbindingen: Gebruik altijd remote access-oplossingen die end-to-end encryptie bieden om gegevens tijdens de overdracht tussen je apparaat en het IoT-eindpunt te beschermen.
Schakel Multi-Factor Authenticatie (MFA) in: Voeg een extra beveiligingslaag toe door gebruikers te verplichten hun identiteit te verifiëren met een tweede authenticatiefactor voordat ze toegang krijgen tot apparaten.
Pas rolgebaseerde toegangscontroles toe: Beperk de toegang op basis van gebruikersrollen zodat individuen alleen toegang hebben tot de apparaten of systemen die nodig zijn voor hun verantwoordelijkheden.
Houd firmware en software up-to-date: Update regelmatig de firmware van IoT-apparaten en bijbehorende remote access-tools om kwetsbaarheden te verhelpen en de beveiliging te verbeteren.
Monitor remote access-activiteit: Gebruik log- en sessiemonitoringfuncties om bij te houden wie wat, wanneer en van waar heeft benaderd, om verdacht gedrag te identificeren.
Schakel ongebruikte services en poorten uit: Beperk blootstelling door onnodige netwerkservices of poorten uit te schakelen die door aanvallers kunnen worden misbruikt.
Gebruik vertrouwde remote access-oplossingen: Kies een veilige, enterprise-grade remote access-platform zoals Splashtop dat is gebouwd om remote IoT-beheer te ondersteunen met robuuste beveiliging en betrouwbaarheid.
De kosten van IoT-apparaatuitval: Waarom remote access belangrijk is
Bedrijven hebben een betrouwbare, veilige remote access en support-oplossing nodig om de uptime en bruikbaarheid van al hun IoT-apparaten te garanderen. Er staat gewoon te veel geld op het spel om ze in gevaar te brengen.
Neem de detailhandel als voorbeeld. Of een bedrijf nu kleding, koffie of kaartjes voor evenementen verkoopt, het kassasysteem vormt de kern van de klantgerichte ervaring. Wanneer de POS niet meer goed werkt, lijdt alles daaronder, en kan het bedrijf geen inkomsten genereren. Tegelijkertijd neemt de ontevredenheid van de klanten toe. Volgens The Standish Group kost een POS-storing gemiddeld $282.000 per uur op winkellocaties. Volgens recent onderzoek van Redcentric kan voor kleine tot middelgrote retailers een POS-storing leiden tot verliezen van $21.000 per uur.
Voor fabrikanten schat het analistenbureau Aberdeen de kosten van ongeplande downtime op maximaal $ 260.000 per uur. Om te bepalen wat het uw bedrijf zou kunnen kosten (als u artikelen produceert), vermenigvuldigt u simpelweg het aantal downtime-uren met het aantal getroffen werknemers en hun gemiddelde uurloon en voegt u de waarde van mogelijke geannuleerde bestellingen daarbij. Met of zonder geannuleerde bestellingen wordt de downtime snel erg duur.
Wat transport- en logistieke bedrijven betreft, heeft de pandemie onderstreept hoeveel inkomsten er in de hele toeleveringsketen op het spel staan als de operaties niet soepel verlopen. Het komt neer op honderden miljarden dollars aan gederfde inkomsten wanneer alle belanghebbenden in aanmerking worden genomen, van consumenten en detailhandelaren tot de logistieke bedrijven en hun productiepartners.
Efficiënt apparaten ondersteunen met IoT Remote Access
Organisaties die IoT-apparaten niet effectief ondersteunen, kunnen moeilijkheden ondervinden in de vorm van operationele fouten, personeel dat niet kan goed werken en ontevreden klanten.
Dit is waar een moderne remote access oplossing voor IoT-apparaten zoals Splashtop Enterprise van onschatbare waarde kan zijn voor het bedrijf. Splashtop biedt een enkel, verenigd platform om IoT-apparaten te ondersteunen over meerdere besturingssystemen. Vanuit een enkele console kunnen IT-beheerders systeemupdates uitvoeren, eindgebruikers trainen en problemen in realtime oplossen.
Omdat alles gebeurt via remote accesstechnologie, kunnen IT-medewerkers toegang krijgen tot alle IoT-apparaten. Dit is ongeacht waar het apparaat of de supportmedewerker zich bevindt. Dit verlaagt niet alleen de kosten van persoonlijke support, maar verhoogt ook de efficiëntie, aangezien u de meest geschikte/gekwalificeerde mensen kunt aannemen, waar ze ook wonen.
Een speciaal voordeel voor IoT is de mogelijkheid voor onbeheerde access van Splashtop. Veel IoT-apparaten werken 24{1}7 en niet altijd met gebruikers in de buurt. Met behulp van onbeheerde toegang kan uw IT-team op afstand toegang krijgen tot IoT-apparaten en software-updates en onderhoud uitvoeren om mogelijke storingen of fouten te voorkomen. Als er gebruikers aanwezig zijn, helpt Splashtop u met de functie 'beheerde support'. Hiermee hebben uw IT-medewerkers eenvoudig toegang tot het IoT-apparaat en kunnen ze een scherm delen om eventuele problemen in realtime op te lossen.