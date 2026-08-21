Er is weinig dat angstaanjagender is dan op een dag je computer openen en ontdekken dat je bent geïnfecteerd met ransomware.
Ransomware kan de toegang tot een computer of netwerk blokkeren, persoonlijke bestanden versleutelen of in sommige gevallen gegevens stelen en dreigen die te publiceren. Aanvallers vragen vervolgens om betaling voor toegang of herstel, maar betalen biedt geen garantie dat bestanden worden hersteld of gestolen gegevens worden verwijderd.
Bescherming tegen ransomware is afhankelijk van meerdere lagen cybersecurity die allemaal samenwerken. Dit omvat beveiligingssoftware, herstelbare back-ups en beveiligde accounts, maar ook een menselijke factor, omdat gebruikers moeten weten hoe ze zich online veilig gedragen.
Met dat in gedachten, laten we bekijken hoe ransomware op persoonlijke computers terechtkomt, wat gebruikers kunnen doen om hun risico te verkleinen en wat je moet doen als je een infectie vermoedt.
Wat is ransomware?
Ransomware is een type malware dat de toegang tot bestanden of systemen blokkeert, meestal door gegevens te versleutelen. De aanvaller kan vervolgens betaling eisen voor de vrijgave ervan, of in sommige gevallen dreigen het te publiceren als niet aan hun eisen wordt voldaan.
Bescherming tegen ransomware kent meerdere vormen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wordt voorkomen dat ransomware het apparaat bereikt of erop wordt uitgevoerd, dat verdachte activiteit wordt gedetecteerd en geblokkeerd, of dat bestanden na een infectie worden hersteld. Daarom is het belangrijk om te weten wat antivirussoftware met ransomwarebescherming precies doet.
Hoe besmet ransomware een computer?
Er zijn een paar manieren waarop ransomware een computer kan infecteren. Het kan binnenkomen via zowel schadelijke bestanden als gecompromitteerde accounts, die allebei meerdere toegangspunten kunnen hebben. Daarom is sterke beveiliging essentieel om infecties te voorkomen.
Veelvoorkomende toegangspunten zijn:
Phishing-e-mails en schadelijke bijlagen waarmee gebruikers worden misleid om geïnfecteerde bestanden te openen of schadelijke websites te bezoeken.
Links naar nep-inlogpagina's of geïnfecteerde websites die inloggegevens kunnen stelen of gebruikers naar kwaadaardige downloads kunnen leiden.
Software die is gedownload van onbetrouwbare bronnen, en die ransomware of andere malware kan bevatten.
Verouderde besturingssystemen en applicaties zonder beveiligingspatches tegen bekende kwetsbaarheden.
Gecompromitteerde e-mail- of cloudopslagaccounts die aanvallers kunnen gebruiken om schadelijke bestanden te verspreiden of toegang te krijgen tot extra systemen.
Zwakke of hergebruikte wachtwoorden maken het voor aanvallers gemakkelijker om accounts te compromitteren en die toegang te gebruiken om ransomware te implementeren.
Ongeautoriseerde externe toegang, waardoor onbekende gebruikers toegang kunnen krijgen tot en controle kunnen krijgen over een apparaat op afstand.
Geïnfecteerde USB-sticks en verwisselbare media die een apparaat infecteren zodra ze worden aangesloten.
Hoe je jezelf kunt beschermen tegen ransomware
Het lijdt geen twijfel dat bescherming tegen ransomware belangrijk is voor het behoud van beveiliging, privacy en continuïteit. Dus hoe blijf je veilig? Er zijn een paar belangrijke stappen die je kunt nemen om je cybersecurity up-to-date te houden en je te verdedigen tegen ransomware-aanvallen:
1. Houd je besturingssysteem en applicaties up-to-date
Het is belangrijk om je bescherming up-to-date te houden, wat betekent dat je patches en beveiligingsupdates installeert zodra ze beschikbaar zijn. Deze updates kunnen kwetsbaarheden verhelpen die ransomware kan misbruiken, dus uitstel betekent dat bekende beveiligingslekken langer blootgesteld blijven.
Zorg ervoor dat je automatische updates inschakelt, vooral voor browsers en andere veelgebruikte applicaties, en verwijder niet-ondersteunde of verouderde software.
2. Gebruik realtime antivirusbescherming
Goede antivirussoftware kan bestanden, downloads en applicatieactiviteit scannen op tekenen van ransomware of andere malware, terwijl sommige producten ook bescherming tegen phishing of kwaadaardige websites bieden. Met realtime bescherming kan het deze bedreigingen detecteren zodra ze verschijnen, waardoor schade wordt beperkt en de reactietijd verbetert.
Houd er rekening mee dat antivirus slechts één beschermingslaag is. Effectieve bescherming maakt gebruik van een combinatie van detectiemethoden, waaronder malwaresignaturen, bestandsreputatie, machine learning, exploitbescherming en gedragsdetectie.
3. Ga voorzichtig om met onverwachte berichten
Ransomware wordt vaak verspreid via phishingmails, sms-berichten, socialmediaberichten en valse supportcommunicatie. Het is belangrijk om alert te zijn en uit te kijken voor verdachte berichten, zoals dringende verzoeken, onverwachte bijlagen, verzoeken om macro's in te schakelen of beveiligingsmachtigingen te verlenen, of alles waarbij om wachtwoorden of betaalgegevens wordt gevraagd.
Controleer altijd links voordat je erop klikt, want veel aanvallen gebruiken valse webadressen om legitiem te lijken, bijvoorbeeld door in een bedrijfsnaam een kleine l en een hoofdletter I om te wisselen.
4. Download software alleen van vertrouwde bronnen
Onveilige downloads zijn een andere veelvoorkomende manier waarop apparaten met ransomware geïnfecteerd raken. Niet-geverifieerde downloads van derden kunnen meerdere virussen bevatten, net als illegale software of valse updates.
Zorg ervoor dat je alleen software installeert vanaf officiële websites van leveranciers, vertrouwde app stores en geverifieerde update-mechanismen. Anders weet je niet zeker wat je er nog meer mee installeert.
5. Beveilig belangrijke accounts
Accounts zoals cloudopslag-, e-mail- of remote-accessaccounts kunnen aanvallers een extra manier geven om toegang te krijgen tot persoonlijke bestanden, dus accountbeveiliging is ook essentieel. Zorg ervoor dat je sterke, unieke wachtwoorden gebruikt voor belangrijke accounts (een wachtwoordmanager is ook aan te raden), samen met toegangscontroles zoals multifactorauthenticatie.
Als je een inlogwaarschuwing ontvangt, negeer die dan niet. Zorg ervoor dat je de waarschuwing controleert en, indien nodig, je wachtwoord wijzigt.
6. Beperk onnodige externe toegang
Remote access is een uitstekend hulpmiddel om onderweg te werken en vanaf elke locatie toegang te krijgen tot apparaten. Ze kunnen echter ook worden misbruikt als aanvallers gebruikers kunnen misleiden om toegang of bediening op afstand goed te keuren.
Geef nooit externe toegang aan ongevraagde bellers, en als je je zorgen maakt over een toegangsverzoek, kun je ondersteuningsverzoeken altijd via officiële kanalen verifiëren. Zorg ervoor dat je sessies kunt beëindigen en toegang kunt intrekken wanneer dat nodig is, en verwijder alle tools voor externe toegang die je niet langer nodig hebt.
7. Scan USB-stations en verwisselbare media
Verwisselbare apparaten, zoals USB-sticks en externe harde schijven, kunnen schadelijke software tussen computers verspreiden. Het is belangrijk om externe harde schijven op virussen te scannen voordat je bestanden opent, en je moet vermijden onbekende USB-apparaten aan te sluiten.
8. Maak een back-up van belangrijke bestanden
Door actuele back-ups te onderhouden, kun je gegevensverlies beperken en heb je een herstelmogelijkheid als een ransomware-aanval er toch doorheen komt. Het is aan te raden om één lokale back-up te bewaren, en daarnaast een back-up die gescheiden is van de computer of het normale netwerk. Als je ook een kopie in de cloud of op een andere locatie kunt bewaren, is dat ook nuttig.
Houd er rekening mee dat verbonden schijven tijdens een aanval ook getroffen kunnen worden, daarom is een aparte back-up nodig. Zorg ervoor dat je ze regelmatig test en back-ups up-to-date houdt, zodat alles kan worden hersteld.
Hoe antivirussoftware bescherming tegen ransomware ondersteunt
Een goede antivirusoplossing kan helpen beschermen tegen ransomware door detectie- en preventiemogelijkheden te bieden. Dit doet het via verschillende beveiligingsfuncties, waaronder:
1. Realtime bestandsscanning
Antivirussoftware kan bestanden in realtime scannen om bedreigingen te detecteren. Dit omvat het controleren van bestanden wanneer ze worden gedownload, geopend, gekopieerd en uitgevoerd, zodat verborgen bedreigingen kunnen worden opgespoord voordat het te laat is.
2. Gedragsgebaseerde detectie
Antivirussoftware kan ook verdachte acties monitoren, zoals snelle bestandsversleuteling, ongebruikelijke processen of pogingen om beveiligingen uit te schakelen. Hoewel dit mogelijk niet elke ransomwarevariant detecteert, is het een extra beveiligingslaag die kan helpen aanvallen direct te stoppen.
3. Bescherming tegen phishing en kwaadaardige websites
Sommige antivirusoplossingen kunnen ook misleidende websites en verdachte downloads blokkeren. Dit helpt ransomware te stoppen voordat het een computer kan bereiken, door waarschuwingssignalen te herkennen die we mogelijk missen in verdachte URL's of niet-geverifieerde downloads.
4. Bescherming tegen exploits
Als je apparaat of software bekende kwetsbaarheden heeft, kan exploitbescherming helpen. Deze functie kan pogingen detecteren om kwetsbaarheden te misbruiken om kwaadaardige code uit te voeren, en helpt aanvallen af te weren totdat de kwetsbaarheid is gepatcht.
5. Scannen van verwisselbare media
Het scannen van USB-sticks en andere externe opslagapparaten kan helpen bedreigingen te detecteren en het risico te verkleinen dat je geïnfecteerde bestanden opent. Daarom is het scannen van verwisselbare media een waardevolle functie voor antivirussoftware (maar je moet nog steeds geen onbekende USB-sticks aansluiten).
Waarom back-ups essentieel zijn voor herstel na ransomware
Mocht ransomware toch door je beveiliging heen glippen en je computer treffen, dan helpt een back-up bij het herstel. Door back-ups actueel te houden, zorg je ervoor dat er niets waardevols verloren gaat bij een ransomwareaanval, omdat je je apparaat kunt herstellen in plaats van toe te geven aan de eisen van de aanvaller.
1. Antivirus en back-ups dienen verschillende doelen
Houd er rekening mee dat back-ups en antivirus twee heel verschillende dingen zijn. Antivirussoftware is bedoeld om schadelijke activiteiten te voorkomen en te blokkeren, terwijl back-ups kunnen helpen om bestanden te herstellen als gegevens versleuteld, beschadigd of op een andere manier verloren zijn gegaan.
2. Hoe je back-ups beschermt tegen ransomware
Als je back-up rechtstreeks is verbonden met je apparaat, bestaat nog steeds de kans dat die door de aanval wordt getroffen. Zorg ervoor dat je een back-up hebt die geïsoleerd blijft of losgekoppeld is van wijzigingen die vanaf je computer afkomstig zijn, zodat die veilig blijft tegen aanvallen.
3. Hoe vaak bestanden moeten worden geback-upt
Het is belangrijk om back-ups up-to-date te houden, maar hoe vaak dat precies moet, hangt af van hoe vaak belangrijke bestanden veranderen. Als je bijvoorbeeld dagelijks bestanden maakt of bewerkt, heb je vaker back-ups nodig dan iemand van wie de bestanden zelden veranderen. Regelmatig geplande back-ups blijven echter essentieel, ongeacht hoe vaak ze plaatsvinden.
4. Waarom back-ups getest moeten worden
Een back-up is alleen nuttig als die bestanden kan herstellen wanneer dat nodig is. Er is altijd een kans dat de back-up mislukt, dus het is belangrijk om back-ups regelmatig te testen en voorbeeldbestanden te herstellen om te controleren of alles werkt zoals bedoeld.
Waarschuwingssignalen van een ransomware-infectie
Dus, hoe kun je zien of je bent geïnfecteerd met ransomware? Ransomware kan duidelijk worden wanneer je geen toegang meer hebt tot je apparaat of een losgeldeis ontvangt, maar andere signalen kunnen erop wijzen dat er al kwaadaardige activiteit gaande is.
Let op deze waarschuwingssignalen:
Bestanden die plotseling ontoegankelijk worden, zelfs wanneer je toegang zou moeten hebben.
Bestandsnamen of extensies die veranderen zonder dat je iets doet.
Er verschijnt een losgeldbericht (dit is een behoorlijk duidelijke aanwijzing).
Applicaties kunnen documenten niet openen omdat ze om onverklaarbare redenen zijn vergrendeld of versleuteld.
Ongewone schijfactiviteit, vooral als het lijkt alsof er een versleuteling bezig is.
Beveiligingssoftware die onverwacht wordt uitgeschakeld.
Een groot aantal bestanden dat in één keer verandert.
Onverwachte account- of inlogmeldingen.
Wat te doen als ransomware wordt gedetecteerd
Als je apparaat met ransomware is geïnfecteerd, is er geen reden om in paniek te raken. Er zijn stappen die je kunt nemen om verdere schade of verspreiding te beperken, al verwijdert het isoleren van het apparaat de ransomware zelf niet.
1. Koppel het getroffen apparaat los
Ten eerste kan het helpen om het apparaat los te koppelen van het internet en andere verbonden apparaten om de schade te beperken. Koppel het getroffen apparaat los van wifi, ethernetkabels, externe schijven en gedeelde opslagapparaten om te voorkomen dat de ransomware zich verder verspreidt.
2. Ga niet in op het losgeldbericht
Op links klikken, contact opnemen met de aanvallers of betalingsinstructies volgen kan extra risico’s met zich meebrengen. Vermijd interactie met het bericht terwijl je het incident beoordeelt en betrouwbare hulp inschakelt.
3. Breng in kaart welke apparaten en accounts mogelijk getroffen zijn
Vervolgens moet je bepalen hoe groot de schade is. Controleer andere computers, cloudaccounts, e-mailaccounts en verbonden opslag (vanaf een schoon apparaat, niet het geïnfecteerde apparaat) om te zien of er iets is gecompromitteerd.
4. Wijzig de inloggegevens van getroffen accounts vanaf een schoon apparaat
Je wilt ook de inloggegevens wijzigen van accounts die mogelijk zijn blootgesteld of geopend, vooral van e-mail-, cloudopslag-, bank- en remote access-accounts. Dit omvat e-mail, cloudopslag, bankgegevens en alles wat toegang kan geven tot andere diensten of accounts.
5. Gebruik vertrouwde beveiligingstools of professionele hulp
Je hoeft herstel en beveiliging niet alleen aan te pakken. Het verwijderen van en herstellen na ransomware hangt af van de variant en de omvang van de infectie, dus gebruik het best een betrouwbare tool of professionele dienst om de schade te beoordelen en de ransomware te verwijderen.
6. Herstel bestanden pas nadat het apparaat beveiligd is
Je moet eerst de infectie verwijderen en ervoor zorgen dat je apparaat beveiligd is voordat je bestanden terugzet vanuit je back-up. Bestanden terugzetten voordat je de dreiging hebt verwijderd, kan leiden tot een herinfectie of een nieuwe ronde van versleuteling.
7. Meld het incident
Zelfs als het je lukt om alles met minimale schade te herstellen, moet je het incident nog steeds melden bij de politie of de bevoegde cybercrime-autoriteit. Als je betaalgegevens of gegevens van je financiële account op welke manier dan ook zijn gecompromitteerd, is het ook verstandig om relevante instellingen te informeren zodat zij kunnen letten op verdachte accountactiviteit.
Moet je ingaan op een ransomware-eis?
Het lijkt misschien makkelijker om gewoon het losgeld te betalen en ervan af te zijn, maar er is geen garantie dat dit de situatie niet erger maakt. Het betalen van het losgeld garandeert niet dat bestanden worden hersteld, gestolen gegevens worden verwijderd of je beschermd bent tegen toekomstige aanvallen of eisen.
Sterker nog, het betalen van het geëiste bedrag kan slachtoffers blootstellen aan verdere fraude en toekomstige aanvallen aanmoedigen.
Vermijd het betalen van losgeld als dat mogelijk is. Betaling garandeert geen herstel en kan verdere aanvallen aanmoedigen. Vraag professioneel advies en neem contact op met de juiste autoriteiten voordat je verdere actie onderneemt.
Hoe Splashtop Shield helpt beschermen tegen ransomware
Goede bescherming tegen ransomware vereist een robuuste antivirusoplossing, zoals Splashtop Shield. Splashtop Shield is een AI-gestuurde antivirusoplossing voor Windows- en Mac-computers die helpt beschermen tegen malware, phishing, verdacht gedrag en exploitpogingen.
Splashtop Shield kan schadelijke bestanden, verdacht gedrag, phishingpogingen en exploitpogingen detecteren en helpt zo te beschermen tegen ransomware en andere malwareaanvallen. Het voegt een waardevolle beveiligingslaag toe binnen je bredere bescherming tegen ransomware en helpt apparaten veilig te houden. Dit omvat:
Bescherming tegen malware
Bescherming tegen phishing
Realtime verkeersscanning
Gedragsgebaseerde detectie van bedreigingen
Bescherming tegen exploits
Scannen van USB-apparaten en verwisselbare media
Bescherming tegen ransomware bestaat uit meerdere elementen, waaronder veilige accountpraktijken, betrouwbare back-ups en het up-to-date houden van beveiligingssoftware. Splashtop Shield voegt nog een extra laag van bescherming en detectie toe als onderdeel van een breder verdedigingsplan tegen ransomware.
Checklist voor bescherming tegen ransomware
Bij bescherming tegen ransomware komt veel kijken, en het is makkelijk om een paar belangrijke aspecten of stappen over het hoofd te zien. Daarom hebben we een handige checklist samengesteld met alle stappen die je wilt nemen om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk beschermd bent tegen ransomware en andere bedreigingen.
Controleer zeker het volgende:
Automatische OS-updates zijn ingeschakeld.
Je browsers en applicaties zijn up-to-date.
Realtime antivirusbescherming is actief.
Multi-factor-authenticatie is ingeschakeld voor belangrijke accounts.
Je gebruikt unieke, complexe wachtwoorden (vooral voor belangrijke accounts).
Onverwachte links en bijlagen worden allemaal geverifieerd voordat je ze opent.
Je downloadt software alleen van vertrouwde bronnen.
Onnodige software voor externe toegang is verwijderd.
USB-sticks en andere aangesloten apparaten worden gescand voor gebruik.
Belangrijke bestanden worden geback-upt en de back-ups worden actueel gehouden.
Minstens één back-up is geïsoleerd van de computer en het netwerk.
Het proces voor het herstellen van back-ups is getest.
Versterk je bescherming tegen ransomware met Splashtop Shield
Bescherming tegen ransomware bestaat uit veel elementen, waaronder het beperken van blootstelling, systemen up-to-date houden, verdachte activiteit detecteren, toegang beveiligen en herstelplannen klaar hebben staan. Met een goed antivirusprogramma kun je schadelijke bestanden blokkeren en verdacht gedrag detecteren, al is het ook belangrijk om back-ups klaar te hebben voor het geval preventie tekortschiet.
Antivirusbescherming blijft natuurlijk een onmisbaar kernonderdeel van elke strategie tegen ransomware. Met Splashtop Shield kun je AI-gestuurde bescherming tegen malware, phishing, gedragsgebaseerde aanvallen, verkeer en exploits toevoegen aan je bredere verdedigingsstrategie tegen ransomware.
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