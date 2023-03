Fijne feestdagen van Splashtop - 2020 Terugblik & Wat komt nog

We zijn dankbaar dat de oplossingen van Splashtop voor toegang op afstand organisaties en onderwijsinstellingen wereldwijd hebben kunnen helpen in deze uitdagende tijd.

Sterker nog, dagelijks gebruik van Splashtop steeg in 2020 met 400% ! Niet alleen dat, maar we hebben ook miljoenen nieuwe gebruikers toegevoegd, die op hun beurt miljoenen nieuwe apparaten op Splashtop hebben aangesloten dit jaar!

Voor al onze klanten hopen we dat Splashtop dit jaar een positieve impact op uw leven heeft gehad. En we zijn dankbaar dat u bij ons bent op deze reis terwijl we blijven groeien en verbeteren.

Splashtop's 2020 Jaaroverzicht

Uitbreiding naar Europa, Midden-Oosten en Azië

In 2020 breidde Splashtop zijn aanwezigheid in de EU en Azië uit met nieuwe kantoren in Amsterdam en Singapore, en nieuwe partnerschappen in EMEA, Zuid-Amerika en Azië. Splashtop ondersteunt nu meer talen, biedt meertalige verkoop- en klantenondersteuning, en biedt betere prestaties in de EU-regio.

Duizenden bedrijven geholpen bij de omschakeling naar werken op afstand

Duizenden bedrijven kwam naar Splashtop die behoefte hebben aan een snelle, gemakkelijke oplossing om werknemers in staat te stellen afstand toegang krijgen tot hun werk computers uit hun persoonlijke apparaten thuis tijdens deze plotselinge pandemie.

Niets had ons kunnen voorbereiden op de plotselinge toename van het aantal aanvragen, en het Splashtop-team heeft hard gewerkt om snel de oplossingen voor externe toegang te leveren die nodig zijn om zendstations, architecten en bedrijven in vele bedrijfstakken draaiende te houden terwijl werknemers thuis werkten.

Honderdduizenden studenten toegang tot computers gegeven

Toen scholen over de hele wereld hun deuren moesten sluiten als gevolg van COVID-19, vroegen zij ons om een remote accessoplossing voor hun studenten, zelfs voor gebruik met low spec computers,huiscomputers en tablets. Ons team werkte de klok rond om nieuwe functies zoals geplande toegang tot labcomputers in recordtijd te leveren. Honderden scholen maken nu gebruik van de remote acces oplossing van Splashtop voor hun duizenden studenten, docenten en personeel.

Nieuw Splashtop Enterprise

In 2020 waren we verheugd om de nieuwe Splashtop Enterprise aan te kondigen, die grote ondernemingen een uitgebreide, alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning op afstand biedt. We hebben ook het nieuwe Splashtop Op Locatie-product aangekondigd, waarmee bedrijven een zelf-gehoste, alles-in-één oplossing op locatie krijgen.

Als je geïnteresseerd bent om een van onze nieuwe producten uit te proberen, neem dan vandaag nog contact op met ons team! Wij zijn er om te helpen!

Spannende nieuwe functies

Splashtop heeft in 2020 verschillende nieuwe functies uitgebracht, waaronder geplande toegang op afstand en toegangsmachtigingen op basis van groepen. Splashtop heeft ook de ondersteuning voor afstandsbediening uitgebreid voor alle apparaten met Android 8.0 en hoger, en toegang op afstand tot Chromebooks.

We werken ook samen met verschillende SSO identity provides en PSA/RMM systemen om je meer integratiemogelijkheden te geven.

Veiligheid is een topprioriteit

We scannen en controleren onze producten voortdurend om hun integriteit te waarborgen en werken ook samen met eersteklas beveiligingsbedrijven om een paar keer per jaar audits uit te voeren. Dit jaar hebben we onze infrastructuur bij meerdere cloud providers ondergebracht om het risico van afhankelijkheid van de beschikbaarheid van diensten van één provider te verminderen. We hebben dit jaar ook de SOC 2 Type 2 certificering behaald en onze beveiliging van onze cloud infrastructuur sterk verbeterd.

Splashtop investeert miljoenen dollars per jaar in om de veiligheid, betrouwbaarheid en compliance van zijn infrastructuur te waarborgen. Dit zal het komende jaar een belangrijk aandachtspunt blijven.

Wat is de volgende stap voor 2021?

We kijken uit naar nog veel meer in 2021! We werken aan nieuwe productfuncties en verbeteringen dankzij de nuttige feedback die we van onze gebruikers hebben ontvangen. We willen ook uitbreiden naar meer delen van de wereld!

Bekijk de opwindende nieuwe functies waar we aan werken.

Bedankt en fijne feestdagen

Nogmaals bedankt dat je het beste deel van Splashtop bent. We wensen je fijne feestdagen en kunnen niet wachten om te zien waar 2021 ons brengt!

De beste wensen,

Mark Lee, CEO & het Splashtop Team