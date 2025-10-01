Wanneer je bedrijf meerdere endpoints heeft, moet je ze allemaal kunnen beschermen. Dit geldt voor elk endpoint in je netwerk, maar is vooral belangrijk voor remote apparaten en die gebruikt worden door hybride werknemers.
Bedrijven kunnen hun apparaten, gegevens en netwerken beschermen met robuuste endpointbeveiligingsoplossingen, zelfs wanneer werknemers op afstand werken. Er zijn echter nog steeds enkele essentiële endpointbeveiligingspraktijken die niet over het hoofd mogen worden gezien.
Met dat in gedachten, laten we de beste praktijken voor endpointbeveiliging onderzoeken, waarom sterke endpointbeveiligingsstrategieën essentieel zijn in een moderne werkomgeving op afstand, en hoe oplossingen zoals Splashtop AEM kunnen helpen je endpoints veilig te houden.
Belangrijke risico's in Eindpuntbeveiliging
Eindpunten (vooral externe apparaten) worden geconfronteerd met verschillende bedreigingen. Organisaties en IT-teams moeten zich bewust zijn van de verschillende risico's die gepaard gaan met eindpuntbeveiliging, zodat ze effectief kunnen reageren.
Veelvoorkomende risico's zijn onder andere:
Common vulnerabilities and exposures (CVEs) die apparaten en toepassingen in het verleden hebben beïnvloed.
Onbeveiligde apparaten die niet de beveiligingsfuncties hebben om cyberaanvallers op afstand te houden.
Verouderde software zonder de nieuwste beveiligingspatches maakt het apparaat kwetsbaar en blootgesteld.
Menselijke fouten, of het nu gaat om een vergissing zoals het trappen in een phishing-scam of het vergeten om een patch-update te installeren, kunnen verstrekkende gevolgen hebben.
Elk van deze kan een kans voor cybercriminelen vormen om misbruik van te maken, waardoor ze netwerken kunnen binnendringen en gevoelige gegevens kunnen stelen.
Hoe werken op afstand de noodzaak voor endpointbeveiliging vergroot
Voor alle voordelen van werken op afstand, zijn er ook enkele beveiligingsuitdagingen waar IT-teams zich bewust van moeten zijn. De groei van werken op afstand en hybride werken, BYOD -beleid, en Internet of Things (IoT) apparaten hebben de behoefte aan endpoint-beveiliging vergroot, want hoe meer werknemers op afstand werken, hoe groter het risico op cyberaanvallen.
Daarnaast, nu meer werknemers op afstand werken en op verschillende apparaten, wordt het steeds moeilijker om ervoor te zorgen dat elk van hen volledig is gepatcht en beschermd. Er is altijd het risico van menselijke fouten of overgeslagen beveiligingsupdates, wat het des te belangrijker maakt om eindpuntbeheeroplossingen te gebruiken die updates kunnen automatiseren en beveiligingsbeleid kunnen afdwingen op afstand apparaten.
Bedrijven hebben robuuste eindpuntbeveiligingsoplossingen nodig die eenvoudig apparaten, netwerken en gevoelige gegevens kunnen monitoren, beheren en beschermen. Deze zouden werknemers in staat moeten stellen om overal te werken en toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk zonder de veiligheid in gevaar te brengen, en bevatten doorgaans beveiligingsfuncties zoals end-to-end versleuteling en rolgebaseerde toegangscontrole om gebruikers te verifiëren en gegevens te beschermen.
Met de juiste oplossingen voor endpoint-beveiliging kunnen bedrijven werknemers in staat stellen om overal te werken zonder concessies te doen aan de beveiliging, waardoor veilig werken op afstand binnen het bedrijf mogelijk wordt.
10 Eindpuntbeveiliging Best Practices voor Maximale Bescherming
Gezien het belang van endpointbeveiliging is het belangrijk om de tips en trucs te kennen die je helpen je beveiliging te maximaliseren. Deze beste praktijken voor endpointbeveiliging helpen ervoor te zorgen dat je externe endpoints altijd beschermd blijven:
1. Alle apparaten in het netwerk lokaliseren en monitoren
Onbeveiligde en vergeten apparaten kunnen beveiligingslekken creëren die aanvallers kunnen uitbuiten, dus het is essentieel om al je verbonden apparaten te lokaliseren en te monitoren. Zorg ervoor dat je een complete inventaris hebt van al je hardware en software, compleet met realtime detectie en monitoring.
2. Veilige Eindpunt Toegang
Elk van je eindpunten kan potentieel aanvallers toegang geven tot je systemen, dus het is van vitaal belang om ze veilig te houden. Dit omvat het volledig patchen van elk eindpunt en ervoor zorgen dat ze beveiligingsfuncties en -maatregelen hebben om cyberaanvallen te detecteren en af te weren.
3. Regelmatig endpoints scannen
Endpointbescherming vereist het scannen en monitoren van je endpoints om verdachte activiteiten, malware en andere problemen te detecteren. Regelmatig of realtime scannen kan helpen om potentiële problemen te identificeren zodat ze snel kunnen worden aangepakt en gemitigeerd, waardoor apparaten soepel blijven draaien.
4. Update, patches en software regelmatig installeren
Het bijwerken en onderhouden van apparaten is essentieel voor zowel beveiliging als IT-compliance. Het gebruik van een realtime patchmanagement oplossing maakt het eenvoudig om endpoints en applicaties up-to-date te houden met geautomatiseerde patch-deployments, maar als je zo'n oplossing niet hebt, zul je regelmatig moeten controleren op updates en deze zo snel mogelijk moeten installeren.
5. Gebruik encryptie voor remote endpoints
End-to-end encryptie is essentieel voor het veilig versturen van data over remote endpoints. Encryptie versleutelt data terwijl het in transit is, waardoor het moeilijker te onderscheppen en te stelen is. Dit is vooral handig voor remote endpoints, omdat bedrijven geen controle hebben over de WiFi-netwerken waarmee de remote apparaten verbinding maken, dus zijn er grotere beveiligingsmaatregelen nodig.
6. Implementeer Veilige BYOD-beleid
Bring Your Own Device (BYOD)-beleid is populair onder bedrijven en werknemers, omdat het werknemers toestaat hun favoriete apparaten te gebruiken. Echter, dit beleid vereist ook sterke cybersecurity regelgeving, aangezien BYOD enkele eigen veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Zorg ervoor dat je een endpointbeveiligingsoplossing gebruikt die over verschillende apparaten heen kan werken en rekening houdt met BYOD-omgevingen, evenals een beleid dat de veiligheidsregels beschrijft waar werknemers zich aan moeten houden.
7. Voer een Zero-Trustbeleid in
Zero-trust beveiliging vereist dat gebruikers zichzelf elke keer authentiseren wanneer ze verbinding willen maken met een deel van het netwerk. Dit biedt een extra beschermings- en verificatielaag, zodat zelfs als de account van een werknemer is gecompromitteerd, het moeilijker wordt voor de aanvaller om toegang te krijgen tot het netwerk. Dit maakt ook gebruik van privileged access management, waarbij de toegang en apparaatprivileges standaard beperkt zijn.
8. Stel Post-Inbreuk Protocollen In
Weten hoe je moet reageren na een inbreuk kan net zo belangrijk zijn als verdedigen tegen hen. Het hebben van protocollen na een inbreuk betekent dat, als het ergste gebeurt, je teams klaar zijn om de schade te herstellen, verloren gegevens te herstellen en verdere inbreuken te voorkomen. Voorbereid zijn op het ergste betekent dat je zowel klaar bent om jezelf te verdedigen als te herstellen mocht het gebeuren.
9. Voer Continue Eindpunt Scans Uit
Een deel van eindpuntbeheer en bescherming omvat het scannen van apparaten om ervoor te zorgen dat ze veilig blijven en om verdachte activiteiten te monitoren. Het gebruik van bedreigingsinformatie en eindpunt scans kan helpen bedreigingen in realtime te identificeren, zodat ze kunnen worden aangepakt voordat ze een probleem worden. Hoe langer je wacht met het uitvoeren van een scan, hoe groter de risico's worden.
10. Werk samen met medewerkers om ze te onderwijzen over de beste beveiligingspraktijken
Menselijke fouten zijn een belangrijke factor bij datalekken en andere beveiligingsfouten, dus werknemers moeten ook worden getraind en geïnformeerd over de beste praktijk voor endpointbeveiliging. Dit omvat het hebben van beveiligingsbeleid, informatie over hoe elke beveiligingsfunctie werkt, en training over hoe phishing en soortgelijke aanvallen te voorkomen.
Hoe de beste endpointbeveiligingsoplossing voor uw bedrijf te kiezen
Het is geen overdrijving om te zeggen dat de eindpuntbeveiligingsoplossing die je kiest cruciaal is voor je beveiligingshouding en bepaalt of je je netwerk en externe apparaten veilig kunt houden. Beslissers moeten daarom een eindpuntbeveiligingsoplossing kiezen die aansluit bij de behoeften van hun bedrijf.
Overweeg deze factoren bij het bekijken van endpointbeveiligingsoplossingen:
Tools en functies: Zorg er eerst voor dat de oplossing de beveiligingsfuncties biedt die je nodig hebt, inclusief gelaagde bescherming, proactieve waarschuwingen en op CVE gebaseerde inzichten om bedreigingen te detecteren voordat ze een probleem worden.
Schaalbaarheid: Naarmate je bedrijf groeit, zul je exponentieel meer endpoints te beheren hebben. Zorg ervoor dat je een oplossing gebruikt die kan meegroeien met je bedrijf, zodat je elk endpoint kunt blijven ondersteunen.
Gebruiksgemak: Als een oplossing te complex of moeilijk te gebruiken is, kun je niet de volledige voordelen ervan benutten. Zorg ervoor dat je een oplossing gebruikt die eenvoudig te gebruiken is en eindpuntbeheer vereenvoudigt; op deze manier kun je de voordelen van al zijn functies maximaliseren.
Detectie van bedreigingen in real-time: Wanneer er een bedreiging opduikt, moet je dit meteen weten, niet uren later. Detectie van bedreigingen in real-time is essentieel voor endpointbeveiliging, omdat het onmiddellijke waarschuwingen biedt die IT-teams helpen om potentiële kwetsbaarheden of inbreuken zo snel mogelijk aan te pakken.
Geautomatiseerde respons: Wanneer "zo snel mogelijk" niet snel genoeg is, zijn geautomatiseerde reacties dat wel. Met een oplossing met geautomatiseerde reacties kunnen gebruikers onmiddellijk potentiële problemen aanpakken met Smart Actions, wat onmiddellijke bescherming biedt tegen gedetecteerde bedreigingen.
Integraties: Je eindpuntbeveiligingsoplossing moet integreren met alle apparaten en toepassingen van derden die je werknemers gebruiken. Als het geen bepaald apparaat of app kan beheren of beschermen, laat dat een potentiële kwetsbaarheid achter die aanvallers kunnen exploiteren.
Kostenefficiëntie: Hoewel goede endpointbeveiliging van onschatbare waarde is, hebben bedrijven nog steeds budgetten waarmee ze rekening moeten houden. Zoek naar een kosteneffectieve oplossing die alle functies en gebruiksgemak biedt die je nodig hebt zonder je budget te overschrijden.
Bescherm uw endpoints met Splashtop AEM & Antivirus-oplossingen: Begin met een gratis proefversie!
Eindpuntbeveiliging is cruciaal om netwerken en externe apparaten veilig te houden, maar gelukkig bestaan er oplossingen zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) om hierbij te helpen. Splashtop AEM helpt eindpunten binnen een organisatie te beschermen met realtime dreigingsdetectie, geautomatiseerd patchbeheer, aanpasbare beleidsregels en meer, zodat werknemers overal veilig op afstand kunnen werken.
Splashtop AEM helpt IT-operaties te stroomlijnen en de beveiligingsnaleving te verbeteren met automatisering, inzicht en controle, allemaal vanaf een enkele console. Bovendien kun je met de Splashtop Antivirus -add-on eindpunten binnen je bedrijf beschermen en risico's verminderen met anti-malware scanning, geavanceerde dreigingscontrole, realtime waarschuwingen en meer.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om endpoints te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werkbelasting te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerde patching voor besturingssystemen, third-party en aangepaste apps.
AI-aangedreven CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Volgen en beheer van hardware- en software-inventaris over endpoints
Alerts en herstelacties om problemen automatisch op te lossen voordat ze ontstaan.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken
Het is tijd om je eindpunten gemakkelijk te beschermen. Begin vandaag nog met een gratis proefversie van Splashtop AEM!