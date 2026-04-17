Het is essentieel om apparaten volledig bijgewerkt en up-to-date te houden voor IT-compliance, beveiliging en productiviteit. Toch vertrouwen te veel IT-teams nog steeds op handmatige updates, inconsistente remedieprocessen, uiteenlopende tools en inflexibele schema's. Als gevolg daarvan hebben ze te maken met vertragingen en inconsistente updates, terwijl er juist veel handmatige controle nodig is om menselijke fouten te verminderen.
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
Met op beleid gebaseerde automatisering kunnen IT-teams meer consistente endpoint-workflows creëren terwijl ze repetitief handmatig werk verminderen. Dat maakt het vooral nuttig voor omgevingen waar apparaten, gebruikers en operationele prioriteiten variëren tussen afdelingen, locaties en risiconiveaus.
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
In endpoint management volgt op beleid gebaseerde automatisering een eenvoudig proces. IT-teams definiëren de regels, stellen de voorwaarden in, richten zich op de juiste apparaten, laten het systeem de actie uitvoeren en beoordelen vervolgens de resultaten om het beleid in de loop van de tijd te verfijnen.
Definieer het beleid: Beheerders stellen regels in, zoals wanneer updates moeten worden uitgerold, welke waarschuwingen acties activeren of welke apparaten als eerste worden bijgewerkt.
Stel de trigger of voorwaarde in: Acties zijn gekoppeld aan triggers zoals gebeurtenissen, schema's of endpoint-attributen om te bepalen wanneer patch-implementatie of herstel begint.
Identificeer de doelapparaten of groepen: Beheerders maken apparaatgroepen op basis van categorieën zoals afdeling, locatie, apparaatrold of risicoprofiel. Elke groep kan verschillende regels hebben.
Voer de actie automatisch uit: Zodra de regels zijn ingesteld, kan de patch management-oplossing automatisch taken uitvoeren zoals patchen, apparaten herstarten, scripts uitvoeren en mislukte installaties verhelpen, zoals gedefinieerd door de regels.
Bekijk resultaten en pas het beleid aan: Inzicht en opvolging bij fouten zijn hier essentieel. Teams moeten resultaten monitoren, bevestigen dat automatisering werkt zoals bedoeld, en de regels verfijnen wanneer resultaten, fouten of zakelijke behoeften veranderen.
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
Automatisering op basis van beleid is het meest nuttig wanneer IT-teams meer nodig hebben dan een one-size-fits-all taakautomatisering. De echte waarde komt voort uit het meer gericht, herhaalbaar en responsief maken van endpoint-acties op basis van reële operationele omstandigheden.
Automatisering op basis van beleid kan helpen verbeteren:
1. Patch distributie
Automatisering op basis van beleid helpt IT-teams bij het standaardiseren van patch-distributie over eindpunten, inclusief OS- en applicatie-updates van derden. In plaats van alleen op brede schema’s te vertrouwen, kunnen teams de timing, doelstellingen, volgorde van uitrol en uitzonderingen sturen op basis van de behoeften van specifieke apparaatgroepen en operationele vereisten.
2. Remediëringsworkflows
Als een patch niet goed installeert, wil je hiervan op de hoogte zijn en het kunnen oplossen. Automatisering op basis van beleid kan hier ook helpen door corrigerende acties te starten wanneer problemen worden gedetecteerd. Dit kan het opnieuw starten van apparaten omvatten om de installatie te voltooien, scripts uitvoeren, of installaties opnieuw proberen, allemaal in overeenstemming met de regels en beleidsregels die je opstelt.
3. Gefaseerde uitrol en risicobeheersing
Met automatisering op basis van beleid kun je updates in fasen uitrollen, zoals door testgroepen, pilotgroepen of afdelingen. Dit helpt om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren, in plaats van het risico te lopen dat ze elke apparaat beïnvloeden, en maakt een soepelere, minder verstorende update-uitrol mogelijk door deze te plannen rond apparaatgebruik of afdelingen.
4. Nalevingsgerichte endpoint-consistentie
Correct patch management is een cruciaal onderdeel van cybersecurity en IT-compliance, en automatisering op basis van beleid kan helpen om compliance en audit-gereedheid te behouden. Beleidsgestuurde acties creëren herhaalbare beheerpraktijken voor endpoints die in overeenstemming zijn met compliance-eisen en bevatten vaak logboekfuncties om zichtbaarheid te ondersteunen, bewijs te verzamelen en voorbereiding voor audits.
Signalen dat uw huidige eindpuntworkflows automatisering op basis van beleid nodig hebben.
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
Patches worden op inconsistente schema's toegepast op verschillende apparaten, wat het moeilijk maakt om updates bij te houden en IT-compliance te handhaven.
Technici moeten apparaten handmatig opvolgen na patching.
Eindpuntacties zijn te afhankelijk van individuele beheerders of agenten.
Mislukte patches zijn moeilijk te detecteren of snel te herstellen.
Verschillende teams of apparaatgroepen hebben verschillende patchregels nodig, maar je huidige patchingtools kunnen daar niet mee omgaan.
Je hebt zicht op problemen, maar geen herhaalbaar reactieproces om ze aan te pakken.
Uw huidige tools automatiseren taken, maar zijn niet gebaseerd op beleid, waardoor IT-teams extra werk hebben.
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
Flexibele triggers op basis van schema, gebeurtenis, of endpoint-attributen, zodat u uw regels naar behoefte kunt instellen en aanpassen.
Apparaatgroepering en gerichte controles om flexibiliteit en nauwkeurige controle te garanderen.
Ondersteuning voor zowel patching als herstel workflows om volledige dekking en complete patching te garanderen.
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
Inzicht in beleidsuitvoering, fouten en resultaten, zodat u problemen kunt identificeren en mislukte installaties kunt herstellen.
Ondersteuning voor gefaseerde implementaties en uitzonderingen om efficiënte testen en flexibiliteit mogelijk te maken.
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
Gecentraliseerde dashboards en rapportage bieden om holistische zichtbaarheid en beheer vanaf één locatie te bieden.
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM omvat:
1. Policy‑driven patching across endpoints
Splashtop AEM’s geautomatiseerd patchbeheer is flexibel en aanpasbaar, met op beleid gebaseerde patching die kan worden gekoppeld aan gebeurtenissen, schema's en eindpuntattributen. Bovendien is het ontworpen om te werken op verschillende apparaten en besturingssystemen, wat het gemakkelijk maakt om gemengde apparaatgebruikersgroepen en Bring-Your-Own-Device (BYOD)-beleid te ondersteunen, en omvat het zowel OS- als applicatiepatching van derden.
2. Geautomatiseerde herstelacties en achtergrondacties
Splashtop AEM kan IT-teams ook helpen om op problemen te reageren zonder het werk te onderbreken. Het gebruikt automatiseringsscripts en Smart Actions om mogelijke problemen automatisch te verhelpen, en met zijn achtergrondtools kunnen IT-agenten ondersteuning bieden zonder gebruikers tijdens het werk te storen.
3. Inzicht en controle voor beleidsexecutie
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams beter inzicht krijgen in de inventaris van eindpunten, patchstatus en beleidsresultaten. Als patches mislukken, kunnen teams identificeren welke apparaten aandacht nodig hebben, de resultaten bekijken en sneller reageren. Die zichtbaarheid maakt automatisering gemakkelijker te beheren en kan sterkere rapportages, bewijsgaring en auditgereedheid ondersteunen.
4. Een praktische oplossing voor teams die handmatig werk vervangen of toolgaten opvullen
Splashtop AEM past goed bij teams die nog handmatig patchen, teams die Microsoft Intune gebruiken maar meer directe controle en inzicht willen, en teams die grotere eindpuntbeheertools gebruiken die complexiteit toevoegen aan dagelijkse patch- en herstelworkflows. In elk geval is de waarde vergelijkbaar: meer consistentie, minder handmatige overhead en een duidelijkere manier om eindpuntacties over groepen heen te beheren.
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
Met Splashtop AEM kun je duidelijke, beleidsgebaseerde regels opstellen voor je updates, inclusief tijdschema's, prioritering en implementatieschema's voor elke groep of afdeling. Dit stelt organisaties en hun IT-teams in staat om beleidsgedreven patching en herstel op eindpunten toe te passen, terwijl ze duidelijke zichtbaarheid behouden op elk apparaat.
Patchen hoeft geen tijdrovend, inconsistent proces te zijn, noch hoeft het IT-agenten bezig te houden terwijl ze elk apparaat afzonderlijk updaten. Met beleidsgebaseerde patchautomatisering van Splashtop AEM is het eenvoudig om elk apparaat up-to-date en aan de normen te houden.
