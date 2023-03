Hoe kan uw bedrijf, terwijl Omikron rondwaart, gemakkelijk omschakelen naar flexibel werken?

Bent u op zoek naar een vervanger voor AnyDesk? Veel gebruikers die op zoek zijn naar een AnyDesk-alternatief, schakelen over naar Splashtop Business Access Pro - het beste alternatief voor AnyDesk.

Dit is waarom:

Splashtop Business Access Pro begint bij €7.50 per maand, terwijl AnyDesk Professional begint bij $19.90 per maand - wat een besparing van meer dan 50% betekent voor gebruikers die overstappen van AnyDesk naar Splashtop.

Splashtop-gebruikers hebben ook meer functies en vaak een betere beveiliging.

Dit was het geval voor ABCis, een SaaS-provider die werkt voor klanten in de retail. Zij bieden doorlopende oplossingen die helpen om de dagelijkse activiteiten in hun winkels te verbeteren.

ABCis kiest Splashtop als beste alternatief om AnyDesk te vervangen

ABCis vertelde dat bij het gebruik van AnyDesk voor toegang tot de computers van hun klanten, er onvoldoende beveiligingsmaatregelen waren, vooral als het ging om een omgeving met meerdere gebruikers:

"AnyDesk biedt niet de mogelijkheid om gebruikers te beheren, wat ons zorgen baart omdat we gedeelde wachtwoorden moeten hebben voor onbeheerde toegang", zegt Braeden Saxon, Integrated Systems Manager bij ABCis. “Het is verre van ideaal. We hadden geen manier om de toegang te blokkeren wanneer een van onze teamleden het bedrijf zou verlaten. Dus gingen we op zoek naar een alternatieve oplossing met ondersteuning voor meerdere gebruikers en een veel betere beveiliging."

Als het gaat om veilige remote access-software, bent u bij Splashtop aan het juiste adres. Splashtop gebruikt een verscheidenheid aan technologieën en functies om gebruikersgegevens veilig te houden, waaronder solide firewalls, gegevensversleuteling, DDoS-beperking, 24 × 7 beschermingsmechanismen tegen indringers, apparaatauthenticatie, tweefactorauthenticatie, TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES encryptie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, automatische schermvergrendeling, time-out bij inactiviteit van sessies, melding van externe verbindingen, authenticatie van proxyservers en beveiligingsmaatregelen voor omgevingen met meerdere gebruikers – en dat is precies wat ABCis nodig heeft.

Maar multi-gebruikers beheer en beveiliging waren niet de enige redenen waarom ABCis op zoek was naar een alternatieve oplossing voor AnyDesk.

Zoals veel gebruikers die een alternatief voor AnyDesk zochten, zocht ABCis naar een oplossing voor externe toegang die kosteneffectief was. Na verschillende alternatieve oplossingen geprobeerd te hebben, zoals LogMeIn Central, LogMeIn Rescue en TeamViewer, ontdekte ABCis dat Splashtop het beste alternatief was voor AnyDesk als het ging om functies en prijs.

"Splashtop heeft het heel gemakkelijk gemaakt om onze klanten te blijven ondersteunen, is scherp geprijsd en heeft alle functies waarnaar we op zoek waren", zegt Braeden (lees de volledige ABCis-casestudy).

Hoewel er veel tools voor remote access zoals Splashtop bestaan, zijn de meeste te duur, niet veilig genoeg, of hebben ze slechts minimale functies. Dit maakt Splashtop de meest waardevolle oplossing voor remote access op de markt - met prijzen die vaak 80% lager zijn dan die van de concurrentie, met beveiliging op bedrijfsniveau en premiumfuncties zoals 4K-streaming. Remote access-gebruikers die op zoek zijn naar een Anydesk-alternatief, hebben dit gezien en schakelen daarom over naar Splashtop.

Bekijk de vergelijking van Splashtop Business Access en AnyDesk Professional, of probeer een van onze oplossingen gratis en beoordeel zelf waarom Splashtop de beste oplossing is voor uw behoeften op het gebied van remote access.