De risico's en beloningen van toegang op afstand in je bedrijf

Externe desktopsoftware heeft veel voordelen, waardoor het een zeer goede keuze is voor bedrijven die de productiviteit willen verhogen zonder meer druk uit te oefenen op hun personeel en andere middelen. Het is een technologie die uw organisatie kan helpen flexibel te zijn in haar bedrijfsprocessen.

Maar de technologie is niet zonder risico. En het vooruitzicht om dergelijke software te gaan gebruiken, vooral in het huidige klimaat van inbraken in de beveiliging en datahacks, kan het senior management van uw organisatie zorgen baren. Laten we zowel de voordelen als de risico's van remote access software eens bekijken en laten zien dat de juiste oplossing ervoor kan zorgen dat uw netwerk zo veilig mogelijk is en tegelijkertijd de voordelen van remote desktop access heeft.

Voordelen van toegang op afstand

Voor uw werknemers is toegang tot informatie nog nooit zo eenvoudig geweest. De opkomst van cloud-computing gebruikt documenten en werkt in het algemeen net zo naadloos als op kantoor. Hetzelfde geldt voor software voor externe toegang waarbij de voordelen tastbaar zijn:

Bedrijven kunnen besparen kantoorruimte

Werknemers besparen reiskosten

Regionale kantoren kunnen beter contact houden met het hoofdkantoor

Maakt organisaties wendbaarder

Bespaart IT-infrastructuurkosten

Naast ruimte- en kostenbesparing maakt toegang op afstand het mogelijk:

Stabielere bedrijfsprocessen werknemers kunnen verbinding maken met kantoornetwerken, zelfs als er iets gebeurt waardoor ze er fysiek niet kunnen komen

Beter gemotiveerde werknemers werken op afstand of thuiswerken schept mogelijkheden voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven

Een wendbaarder bedrijf eenvoudig een overzees kantoor opzetten; buiten kantooruren terugkomen bij een klant; personeel kan via hun mobiele apparaten verbinding maken met de bedrijfsserver en toegang krijgen tot de laatste versies van toepassingen om de uitvaltijd te verminderen en de productiviteit te verhogen



De veiligheidsrisico's van software voor toegang op afstand

De grootste beloningen brengen vaak enkele risico's met zich mee. Hetzelfde geldt voor software voor externe toegang. Cyberaanvallen op bedrijven van elke omvang zijn ongekend hoog en vormen een toenemende zorg voor bedrijfsleiders in alle sectoren. Hun eerste prioriteit is het beschermen van de gegevens van hun organisatie tegen cyberaanvallen. Als het gaat om het integreren van nieuwe technologie, moeten ze zich afvragen: is het veilig?

De beveiligingsrisico's met betrekking tot toegang op afstand kunnen geminimaliseerd worden op dezelfde manier waarop je organisatie andere IT-gerelateerde risico's probeert te minimaliseren. Door specifieke beveiligingsprocedures en -protocollen in te voeren worden potentiële risico's, zoals onbevoegde toegang, geminimaliseerd en blijven je gegevens veilig.

Het kiezen van de juiste oplossing voor toegang op afstand kan ook helpen de risico's te minimaliseren. De oplossingen van Splashtop voor toegang op afstand zijn voorzien van verschillende krachtige beveiligingsfuncties die elke bedrijfsleider het vertrouwen geven dat zijn gegevens veilig zijn.

Toegelaten toegang

Een van de eerste grote potentiële risico's voor toegang op afstand is het beleid van je bedrijf rond de toegang tot het bedrijfsnetwerk. Veel bedrijven staan bijvoorbeeld alleen toegang op afstand toe vanaf gecertificeerde bedrijfsapparaten die gemakkelijker gecontroleerd, beheerd en vergrendeld kunnen worden. Veel kleinere bedrijven zijn echter niet zo strikt met dergelijke processen en elk apparaat kan worden gebruikt om in te loggen op het bedrijfsnetwerk. Dit kan een probleem zijn voor je IT-team en hun vermogen om de toegang te controleren, waardoor je gegevens toegankelijk worden voor onbevoegden en malware of andere virussen, omdat persoonlijke apparaten niet zo veilig zijn, mogelijk verouderde besturingssystemen gebruiken, of geen sterke antivirusprogramma's gebruiken.

Met Splashtop Business Toegang kunt u kiezen welke apparaten u ook toegangsrechten op afstand wilt geven. En tweeledige apparaatverificatie zorgt ervoor dat alleen de apparaten die u toegang geeft, toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk.

Verouderde webbeveiliging

Cybercrime komt steeds vaker voor en de aanvallen zijn tegenwoordig geavanceerder dan ooit tevoren. Daarom heb je de nieuwste webbescherming nodig. Webfiltering blokkeert bijvoorbeeld schadelijke webpagina's die spyware, malware en andere virussen kunnen bevatten. Filters kunnen ook werken als blokkers op basis van URL, paginatype, gebruiker of het apparaat dat ze gebruiken.

Slechte gegevensversleuteling

Encryptie is de basis van goede gegevensbeveiliging. Het omzetten van je belangrijke bedrijfsgegevens, zoals creditcardnummers van klanten of andere persoonlijke informatie, in een andere vorm of code die alleen toegankelijk is voor bevoegden zou een prioriteit moeten zijn voor elk bedrijf dat wil profiteren van software voor toegang op afstand.

Splashtop Business Toegang maakt gebruik van TLS en 256-bit AES-codering, wat betekent dat wanneer uw team op afstand toegang heeft tot hun computers, hun sessies en informatie veilig zijn.

Gebrek aan activa-opolging

Een van de grote bedreigingen met de flexibiliteit van mobiele toegang is dat apparaten behoorlijk krachtige poorten voor bedrijfsgegevens worden. Hoewel het heerlijk is voor uw personeel om onderweg belangrijke zaken te kunnen bekijken en eraan te werken, wordt het lastig als een van de apparaten kwijtraakt - verloren of gestolen - of in verkeerde handen valt. Het volgen en beheren van alle apparaten moet een andere prioriteit zijn voor uw IT-team om ervoor te zorgen dat ze zicht hebben op alle verbonden apparaten en potentiële problemen kunnen opsporen voordat ze volledige problemen worden. U wilt er ook voor zorgen dat apparaten op afstand kunnen worden gewist als ze kwijtraken.

Splashtop Business Access helpt ook deze risico's bij remote access te verlagen dankzij tweestapsverificatie en meerdere wachtwoordopties op het tweede niveau. Lees meer over Splashtop-beveiliging.

Verminder de risico's, vergroot de beloning

Splashtop biedt oplossingen voor bedrijven in alle sectoren, zodat ze op afstand toegang hebben tot hun eigen desktop of gedeelde apparaten die ze nodig hebben om hun werk te doen. Profiteer van alle voordelen van een op afstand werkende infrastructuur voor uw bedrijf met de snelle en betrouwbare verbindingen van Splashtop via onze krachtige engine en wereldwijde server. Top-rated externe toegangssoftware is nog nooit zo de moeite waard geweest!

Klik hier voor een gratis proefversie van Splashtop Business Access en om te zien wat computertoegang op afstand voor jouw bedrijf kan betekenen. Of neem contact met ons op voor meer informatie.