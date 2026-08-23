Antivirusbescherming is belangrijk, of je nu een persoonlijke computer of een werkapparaat gebruikt. Het kan echter lastig zijn om de juiste antivirussoftware te kiezen, omdat effectieve bescherming meer vraagt dan productnamen vergelijken of functies tellen.
Het vinden van de juiste antivirus voor je computer hangt af van verschillende factoren, waaronder je besturingssysteem, hoe je het gebruikt, het aantal apparaten dat je gebruikt en eventuele bestaande bescherming die je al hebt. Zo bevatten Windows- en macOS-computers doorgaans ingebouwde beveiligingstools, maar sommige gebruikers willen mogelijk extra bescherming tegen phishing, voor meerdere computers, verwisselbare media of andere beveiligingsbehoeften.
Met dat in gedachten bekijken we welke antivirusfuncties het belangrijkst zijn, hoe je gratis en betaalde opties vergelijkt en hoe je antivirussoftware voor je computer vindt met de functies die je nodig hebt (zonder te betalen voor functies die je niet gebruikt).
Wat doet antivirussoftware op een pc?
Je vraagt je misschien af wat antivirus voor een pc kan doen dat de standaard ingebouwde beveiliging niet al dekt. Cybersecurity is belangrijk op alle apparaten, zowel persoonlijk als voor werk, wat betekent dat de basisfuncties van antivirus niet altijd voldoende zijn.
Antivirussoftware controleert bestanden, downloads, applicaties en systeemactiviteit op tekenen van malware of andere verdachte activiteit. Hiervoor worden verschillende detectiemethoden gebruikt, waaronder het herkennen van bekende malware-signaturen, machine learning, bestandsreputatie, gedragsmonitoring en meer.
Goede antivirussoftware moet een paar belangrijke beveiligingen en functies bevatten:
Detectie en blokkering van malware.
Scannen van gedownloade en opgeslagen bestanden.
Controleren op verdacht toepassingsgedrag.
Blokkeert kwaadaardige of misleidende websites.
Gedetecteerde bedreigingen in quarantaine plaatsen of verwijderen.
Het ontvangen van bijgewerkte dreigingsdefinities en detectiemodellen om de bescherming te verbeteren.
Heeft een personal computer extra antivirussoftware nodig?
Dit hangt af van een paar factoren, waaronder het besturingssysteem, het gedrag van de gebruiker en het beschermingsniveau dat nodig is. Maar er zijn verschillende situaties waarin een extra laag antivirusbescherming een belangrijke beveiligingsboost kan zijn:
Wanneer ingebouwde bescherming voldoende kan zijn
Dit betekent niet dat ingebouwde beveiliging nooit voldoende is. Als je je systemen up-to-date houdt, software zorgvuldig downloadt en ondersteunde browsers gebruikt, heb je mogelijk alleen basisbescherming tegen malware nodig. In deze gevallen kan ingebouwde beveiliging voldoende bescherming bieden voor jouw behoeften.
Wanneer extra antivirus nuttig kan zijn
Antivirussoftware van derden kan nuttig zijn als je bescherming of beheermogelijkheden wilt die verder gaan dan wat je ingebouwde beveiliging biedt. Als gebruikers behoefte hebben aan geavanceerdere bescherming tegen phishing of oplichting, bescherming voor meerdere computers, duidelijkere beveiligingsscans en meldingen, of extra bescherming tegen exploits en verwijderbare apparaten, hebben ze sterkere beveiligingsfuncties nodig.
In deze gevallen kan extra antivirussoftware nodig zijn.
Waarom gebruikersgedrag nog steeds belangrijk is
Hoe sterk de antivirussoftware ook is, het gedrag van gebruikers blijft nog steeds de eerste en belangrijkste verdedigingslinie. Antivirussoftware kan genegeerde updates, hergebruikte wachtwoorden of onveilige downloads niet compenseren, en al helemaal niet het geven van externe toegang aan onbekende gebruikers. Het is nog steeds aan gebruikers om best practices op het gebied van beveiliging te begrijpen, hoe je phishing voorkomt, en welk onveilig gedrag je moet vermijden.
Welke antivirusfuncties zijn het belangrijkst?
Met dat alles in gedachten: welke antivirusfuncties zijn het meest essentieel? De meeste antivirusoplossingen bevatten verschillende functies en mogelijkheden, maar dit zijn de must-haves waar je op moet letten wanneer je je opties beoordeelt:
1. Realtime bescherming tegen malware
De primaire functie van een antivirusprogramma is bescherming tegen malware. Goede antivirussoftware moet bestanden en processen continu controleren om bedreigingen in realtime te detecteren, in plaats van te vertrouwen op incidentele handmatige scans die virussen mogelijk pas detecteren wanneer het al te laat is.
2. Bescherming tegen phishing en kwaadaardige websites
Op internet is er geen gebrek aan phishingfraude en schadelijke websites die zijn ontworpen om persoonlijke informatie, wachtwoorden en andere gevoelige gegevens te stelen. Daarom moet antivirussoftware daar ook bescherming tegen bieden. Goede antivirussoftware kan helpen misleidende links, nep-inlogpagina's en schadelijke downloads te herkennen voordat gebruikers gevoelige informatie invoeren en hun gegevens in gevaar brengen.
3. Gedragsgebaseerde bedreigingsdetectie
Gedragsgebaseerde detectie kijkt naar verdachte acties, zoals ongebruikelijke procesactiviteit of pogingen om bestanden te wijzigen, in plaats van alleen te vertrouwen op bekende malwaresignaturen. Dit kan helpen om kwaadaardige activiteit te identificeren die niet exact overeenkomt met een eerder bekende dreiging.
4. Automatische beveiligingsupdates
Cyberdreigingen veranderen voortdurend, dus cyberbeveiliging moet aanpasbaar zijn. Antivirussoftware moet automatische updates bevatten, waaronder updates voor malwaredefinities, reputatiegegevens en detectiemodellen, zodat deze kan meegaan met de nieuwste ontwikkelingen zonder handmatig onderhoud te vereisen.
5. Exploitbescherming
Cyberaanvallen richten zich vaak op bekende kwetsbaarheden om die uit te buiten en apparaten of netwerken binnen te dringen. Exploitbescherming is daarom nuttig, omdat het kan helpen pogingen te detecteren en te blokkeren om misbruik te maken van softwarekwetsbaarheden.
6. Scannen van verwisselbare media
USB-drives en externe harde schijven kunnen schadelijke bestanden bevatten die een computer kunnen infecteren wanneer ze worden geopend of uitgevoerd. Het scannen van deze verwisselbare apparaten is belangrijk, vooral voor gebruikers die regelmatig bestanden tussen computers verplaatsen.
7. Duidelijke meldingen en quarantainecontroles
Als er een bedreiging wordt gedetecteerd, moeten gebruikers daarvan op de hoogte worden gebracht en moet dat duidelijk zijn. Gebruikers moeten kunnen begrijpen wat er is gedetecteerd, welke acties zijn ondernomen en of ze nog iets moeten opvolgen.
Welke antivirusfuncties zijn optioneel?
Niet alle antivirusfuncties zijn noodzakelijk. Hoewel veel antivirusproducten worden verkocht als bredere beveiligingssuites, kunnen ze extra functies bevatten die niet essentieel zijn. Hoewel deze nuttig en mooi meegenomen kunnen zijn, mogen ze niet zwaarder wegen dan de kernbeveiliging; een langere lijst betekent niet per se een betere oplossing.
Optionele antivirusfuncties zijn onder meer:
VPN: VPN's zijn handig om toegang te krijgen tot externe netwerken of je locatie te wijzigen, maar ze zijn niet voor elke gebruiker noodzakelijk.
Wachtwoordmanager: Een wachtwoordmanager kan gebruikers helpen sterke wachtwoorden te maken, ze op te slaan voor gemakkelijke toegang en te detecteren wanneer er één is gestolen. Dat maakt het echter nog geen essentiële functie.
Identiteitsmonitoring: Met identiteitsmonitoringdiensten kunnen gebruikers een melding krijgen als hun persoonlijke gegevens zijn gestolen. Dat is nuttig in het geval van een datalek, maar de eerste prioriteit moet zijn om te voorkomen dat die informatie wordt gestolen.
Cloudback-up: Cloudback-ups zijn ideaal om gegevens op te slaan en te herstellen als er iets verloren gaat, maar niet elke gebruiker heeft ze nodig.
Ouderlijk toezicht: Met ouderlijk toezicht kunnen ouders hun kinderen weghouden van gevaarlijke of websites voor volwassenen en schermtijd beheren. Als je niet de ouder van een kind bent, is dit niet nodig.
Veilige browser: Een veilige browser kan gebruikers helpen beschermen tijdens het surfen op internet. Dit is een handig hulpmiddel voor iedereen die tijd online doorbrengt, maar het is geen vervanging voor andere belangrijke functies.
Tools voor apparaatoptimalisatie: Deze tools kunnen helpen de systeemprestaties te verbeteren, opslagruimte vrij te maken en ongewenste bestanden te verwijderen. Hoewel ze nuttig zijn voor de efficiëntie van apparaten, zijn het geen essentiële beveiligingstools.
Zelfstandige firewallcontroles: Firewalls zijn belangrijk voor cyberbeveiliging en mogen niet over het hoofd worden gezien, maar komen het best tot hun recht als onderdeel van een overkoepelende beveiligingsstrategie.
Monitoring van webcam of microfoon: Deze tools kunnen helpen webcams en microfoons te beschermen en zo privacy en beveiliging te verbeteren. Hoewel het nuttige opties zijn, zijn het gewoon goede opties om op te nemen.
Gratis antivirus versus betaalde antivirus
Misschien vertrouw je op een gratis antivirusprogramma of op de beveiligingsfuncties die in apparaten zijn ingebouwd, en was dat tot nu toe voldoende. Je vraagt je misschien af: wat is het verschil tussen gratis antivirussoftware en betaalde software? We kunnen de verschillen als volgt uitsplitsen:
Wat gratis antivirussoftware doorgaans biedt
Gratis en ingebouwde antivirussoftware kan basisbescherming bieden, waaronder malwaresdetectie, realtime monitoring, scans en automatische beveiligingsupdates. De mogelijkheden verschillen per product, dus de belangrijkste vraag is of de meegeleverde bescherming en functies aan je behoeften voldoen.
Wat betaalde antivirus kan toevoegen
Betaalde producten gaan verder dan basisbescherming van antivirussoftware en bieden geavanceerde functies zoals phishingbescherming, gedragsgebaseerde detectie en andere beveiligingstools. Ze bieden gebruikers doorgaans ook meer toegankelijkheids- en beheerfuncties, zoals dekking voor meerdere apparaten en gecentraliseerd beheer, evenals gebruikersondersteuning.
Hoe bepaal je of betalen de moeite waard is
Dus, hoe kun je bepalen wat het beste bij je past? Je kunt je beveiligingsbehoeften en antivirusopties evalueren om te bepalen of gratis antivirussoftware volstaat of dat je moet investeren in een betaalde tool.
Denk aan de volgende zaken:
Welke beveiligingshiaten blijven bestaan als je alleen ingebouwde beveiliging gebruikt?
Voor hoeveel computers heb je bescherming nodig?
Wil je één account om meerdere apparaten te beheren?
Zijn de extra functies echt nuttig?
Is de verlengingsprijs redelijk?
Dit helpt je te bepalen of betaalde antivirus de investering waard is.
Hoeveel invloed mag antivirussoftware hebben op de prestaties van een computer?
Een veelvoorkomende zorg bij het gebruik van antivirussoftware is hoeveel systeembronnen deze kan gebruiken tijdens het scannen van een computer. Maar hoewel antivirussoftware systeembronnen moet gebruiken om bestanden te scannen en activiteit te monitoren, zal goede software normaal computergebruik niet moeilijker maken (of zou dat niet moeten doen).
Wanneer antivirussoftware als ‘lichtgewicht’ wordt omschreven, let dan op duidelijke systeemvereisten en recente prestatietests, waar beschikbaar. Het kan helpen om enkele belangrijke factoren te beoordelen, waaronder:
CPU- en geheugengebruik tijdens inactiviteit.
De impact op de prestaties tijdens snelle en volledige scans.
Opstart- en applicatiestarttijden.
De impact op laptopbatterijen.
Onderbrekingen tijdens gamen of creatief werk.
Scanplanning en pauzebediening.
Deze factoren kunnen van invloed zijn op de snelheid en prestaties als de antivirustool niet lichtgewicht genoeg is.
Zo controleer je de compatibiliteit van antivirussoftware
Dus, hoe weet je zeker dat antivirussoftware compatibel is met je apparaat? Compatibiliteit omvat meer dan alleen of er een installatieprogramma bestaat; factoren zoals geheugen, OS-versie enzovoort kunnen de algehele compatibiliteit beïnvloeden.
Controleer zeker het volgende:
Ondersteunde Windows- of macOS-versies,
Vereisten voor processor, geheugen en opslag.
Of alle geadverteerde functies werken op je besturingssysteem.
Compatibel met bestaande beveiligingssoftware.
Hoeveel apparaten kunnen worden opgenomen en of Windows- en Mac-apparaten één abonnement kunnen delen (indien van toepassing)
Zo verwijder of vervang je apparaten.
Of mobiele dekking is inbegrepen of apart wordt verkocht.
Je kunt het beste één antivirusprogramma kiezen dat de functies biedt die je nodig hebt, in plaats van meerdere oplossingen te gebruiken die verschillende dingen doen. Twee realtime-antivirusproducten tegelijk gebruiken kan conflicten, dubbele scans of prestatieproblemen veroorzaken, dus doe dit niet tenzij beide leveranciers die configuratie expliciet ondersteunen.
Hoe je antivirusprijzen vergelijkt
Wanneer je antivirusopties beoordeelt, kunnen de prijzen aanzienlijk verschillen, maar dat geldt ook voor de functies die op elk prijsniveau worden aangeboden. Het kan lastig zijn om te bepalen welke de beste prijs heeft, omdat het geadverteerde bedrag voor het eerste jaar niet per se een goede afspiegeling is van wat je zult uitgeven of van de waarde die het biedt.
Zorg dat je het volgende vergelijkt:
Actieprijs voor het eerste jaar
Verlengingsprijs (die mogelijk niet hetzelfde is als de prijs voor het eerste jaar)
Jaarlijkse of maandelijkse facturering.
Het aantal inbegrepen apparaten dat wordt gedekt, en eventuele verschillende prijzen per apparaat.
De functies en opties die in elk abonnement zijn opgenomen.
Voorwaarden voor automatische verlenging, waaronder minimale abonnementsvereisten, de looptijd en annuleringskosten.
Annulerings- en restitutiebeleid.
Of de essentiële mogelijkheden en functies die je nodig hebt een geüpgradede versie vereisen of direct beschikbaar zijn.
Het is belangrijk om te kijken naar de totale jaarlijkse kosten, de functies die je krijgt en het aantal apparaten dat je kunt beschermen, in plaats van alleen naar de opvallende kortingsprijs. Je moet rekening houden met het totale bedrag dat je na verloop van tijd uitgeeft en wat je voor die prijs krijgt, zodat je zeker weet dat je de beste waarde krijgt.
Hoe kies je antivirussoftware voor een pc?
Nu dat allemaal duidelijk is, kunnen we het beoordelingsproces opsplitsen en je helpen de beste antivirussoftware voor je computer te vinden. Volg deze stappen wanneer je je opties bekijkt, en je kunt een weloverwogen beslissing nemen:
Identificeer de computer en het besturingssysteem: bevestig het apparaattype, de versie van het besturingssysteem en de hardwarevereisten voor de antivirussoftware, en zorg ervoor dat je apparaat daaraan voldoet.
Controleer welke bescherming al is inbegrepen: Je hebt waarschijnlijk al basisfuncties voor antivirus, dus kijk wat je ingebouwde beveiliging momenteel dekt en waar extra bescherming kan helpen.
Bepaal de bedreigingen en use cases die ertoe doen: Weten tegen welke bedreigingen je je moet verdedigen, is net zo belangrijk. Denk aan bedreigingen zoals phishing, kwaadaardige downloads, kwaadaardige websites, verwisselbare media en gedeelde apparaten, en zorg ervoor dat je een oplossing vindt die de risico's aanpakt die voor jou relevant zijn.
Geef prioriteit aan kernfuncties voor bescherming: Zorg ervoor dat je een oplossing kiest met de onmisbare functies. Richt je eerst op realtime bescherming tegen malware, phishingbescherming, gedragsdetectie, updates en gebruiksvriendelijkheid; daarna kun je gaan kijken naar de extra functies die mooi meegenomen zijn.
Bepaal welke extra's echt nuttig zijn: Hoewel er extra beveiligingsfuncties zijn die je helpen, bieden ze niet allemaal dezelfde voordelen. Zorg dat je niet betaalt voor gebundelde functies die tools dupliceren die je al hebt.
Controleer prestaties en onafhankelijke resultaten: Het is altijd belangrijk om te controleren hoe goed antivirussoftware presteert voordat je die koopt. Controleer waar mogelijk ook de impact op systemen, het aantal fout-positieven en recente tests of validatie.
Vergelijk apparaatlimieten en de volledige prijzen: De eerste prijs die je ziet, is misschien niet wat je uiteindelijk betaalt. Je moet verder kijken dan het introductietarief en rekening houden met add-ons, verlengingskosten en de totale kosten van apparaatdekking om te weten hoeveel je echt uitgeeft.
Bekijk support en accountbeheer: Onderschat het belang van goede support niet. Controleer hoe je hulp kunt krijgen, apparaten kunt monitoren en indien nodig een oude computer kunt vervangen.
Hoe je persoonlijke computers beschermt met Splashtop Shield
Splashtop Shield is een AI-aangedreven antivirusoplossing voor Windows- en Mac-computers die bestandsanalyse met ondersteuning van machine learning combineert met cloudreputatiecontroles en regelmatig bijgewerkte detectiegegevens om malware en verdachte bestanden te helpen identificeren.
Splashtop Shield is ontworpen voor individuen, gezinnen en iedereen die persoonlijke computers gebruikt voor remote of hybride werk. Het combineert meerdere beveiligingstools om apparaten veilig te houden, waaronder:
Antimalwarebescherming om schadelijke bestanden en programma's te detecteren.
Bescherming tegen phishing om phishingpogingen en schadelijke links te helpen identificeren.
Realtime verkeersscanning om kwaadaardig verkeer en online bedreigingen te helpen identificeren.
Gedragsgebaseerde dreigingsdetectie die helpt verdachte activiteit te identificeren op basis van hoe bestanden en processen zich gedragen.
Anti-exploitbescherming om pogingen te helpen detecteren en blokkeren die misbruik maken van softwarekwetsbaarheden.
USB- en verwisselbare-mediascanning om kwaadaardige bestanden op aangesloten opslagapparaten te helpen detecteren.
Splashtop Shield is beschikbaar in een Individual-editie, die twee apparaten dekt, en een Family-editie, die tot vijf Windows- en Mac-computers in één huishouden dekt.
Laatste checklist voor kopers
Er komt veel kijken bij het beoordelen van antivirusoplossingen, zo veel zelfs dat het overweldigend kan worden. Hoe weet je zeker dat een optie aan al je behoeften voldoet voor een prijs die je je kunt veroorloven?
Daarom hebben we een handige checklist samengesteld die je kunt gebruiken wanneer je antivirussoftware vergelijkt. Als een oplossing aan al deze criteria voldoet, zou die goed moeten werken voor jouw behoeften.
Vraag jezelf voordat je een antivirusoplossing koopt het volgende af:
Ondersteunt het mijn besturingssysteem?
Biedt het realtime bescherming tegen malware en phishing?
Gebruikt het meer dan één detectiemethode?
Kan het verwisselbare media scannen, zoals USB-sticks en externe harde schijven?
Is de impact op de prestaties acceptabel tijdens normaal gebruik en scans?
Zijn de meldingen gemakkelijk te begrijpen?
Dekt het abonnement alle computers die ik moet ondersteunen?
Wat kost het bij verlenging?
Worden de claims van het product onafhankelijk gevalideerd?
Is ondersteuning beschikbaar via kanalen die ik zal gebruiken?
Kies de juiste antivirus voor je persoonlijke computer
Wanneer je antivirussoftware voor je computer kiest, moet je inzicht hebben in je apparaat, je huidige beveiligingsdekking, je gebruiksgewoonten en je beveiligingsbehoeften. Goede beveiliging draait niet om het vinden van de meeste extra's in een bundel of een bepaald prijspunt, maar om het vinden van de juiste tools en functies voor jouw behoeften.
Sterke kernbescherming, compatibiliteit met het besturingssysteem, een beheersbare impact op de prestaties, transparante prijzen en duidelijke accountinstellingen kunnen je helpen antivirussoftware te kiezen die past bij je beveiligingsbehoeften en dagelijks gebruik. Als je je opties evalueert, is het belangrijk om alle factoren mee te nemen die voor jou van belang zijn, in plaats van alleen naar de hoeveelheid te kijken.
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