Atera-gebruikers bieden eindgebruikers op afstand toegang tot kantoorcomputers

Met de functie Toegang op Afstand voor Cliënten van Atera, mogelijk gemaakt door Splashtop, kunnen MSP's die Atera gebruiken, de externe toegang van hun eindgebruikers tot kantoorcomputers instellen en beheren.

De COVID-19 pandemie heeft het werken op afstand wereldwijd versneld. Het is handig, milieuvriendelijk en zoals Splashtop ontdekte in zijn thuiswerkenquête, zijn werknemers productiever wanneer ze vanuit huis werken als ze voorzien zijn van de juiste tools. Daarom is op afstand of hybride werken een trend die zich na COVID-19 zal voortzetten.

Met toegang op afstand tot kantoorcomputers kunnen werknemers hun taken effectief uitvoeren alsof ze recht voor de computer op afstand zitten, wat bedrijven helpt hun bedrijfscontinuïteitsplannen in deze tijd succesvol uit te voeren.

Atera - Splashtop Integratie: Effectieve monitoring op afstand & Beheer samen met toegang tot computers voor eindgebruikers op afstand

Atera integreert met Splashtop, zodat gebruikers niet alleen effectief hun klanten kunnen ondersteunen, maar ook eindgebruikers op afstand toegang kunnen geven tot kantoorcomputers.

"Integratie met Splashtop is een game-changer geweest", aldus Tal Dagan, VP Product van Atera. “We hebben klanten die voor Atera kiezen omdat Splashtop toegang op afstand erbij hoort. De integratie voorziet MSP's van alle tools die ze nodig hebben om end-to-end ondersteuning te bieden aan hun klanten. Het geeft ze ook de mogelijkheid om klanten als extra service externe toegang tot kantoorcomputers te bieden. "

Gebruikers van Atera kunnen op afstand toegang krijgen tot beheerde computers, met of zonder aanwezigheid van een eindgebruiker, om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat computers in topconditie verkeren.

Ze kunnen direct een sessie op afstand starten en een beheerde computer bedienen vanuit hun Atera console.

Ze kunnen op afstand inloggen op onbeheerde computers en mobiele apparaten vanuit Atera door een Splashtop SOS abonnement aan te schaffenn.

Atera-gebruikers kunnen ook remote access voor eindgebruikers tot de beheerde kantoorcomputers implementeren en beheren, waardoor ze effectief vanuit huis kunnen werken voor slechts €4.58 per maand per externe computer. Lees meer over hoe u uw eindgebruikers in staat kunt stellen op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers.

Splashtop: Krachtige en veilige toegang op afstand tot kantoorcomputers

De functie Toegang op Afstand voor Cliënten van Atera wordt mogelijk gemaakt door Splashtop Business Toegang. Het stelt professionals in staat om op afstand op hun kantoorcomputers te werken vanaf elk apparaat, thuis of onderweg. Gebruikers kunnen op afstand toegang krijgen tot Windows- en Mac-computers vanaf elke computer of elk mobiel apparaat, inclusief Chromebooks. Splashtop-functies maken productief werken op afstand mogelijk:

Hoge prestaties: Krijg bijna real-time audio en video streaming op afstand voor Windows en Mac computers met 4K streaming met meer dan 40 frames per seconde. De geoptimaliseerde codeer- en decoderingsengine maakt gebruik van de nieuwste hardwareversnelling van Intel, NVIDIA en AMD.

Robuuste beveiliging: Krijg veilige verbindingen op afstand met meerdere beveiligingsniveaus en compliance.

Brede apparaatondersteuning: Toegang tot elke Windows, Mac of Linux computer op afstand vanaf elke andere computer of mobiel apparaat, inclusief Chromebooks.

Eenvoudig in te zetten, te beheren en te gebruiken: Instellen duurt minuten, in tegenstelling tot VPN. Nodig gebruikers uit om hun accounts en apparaten in te stellen. Veel gemakkelijker in te zetten en te beheren dan een VPN. Groepeer je gebruikers en computers. Toegangsrechten instellen en logboeken bekijken.

Multi-naar-multi-monitor: Bekijk tegelijkertijd meerdere schermen op afstand van systemen met meerdere monitoren, waaronder multi-naar-een en multi-naar-multi.

Functies tijdens de sessie: Krijg de hulpmiddelen die je nodig hebt om productief te zijn terwijl je op afstand toegang hebt tot een computer. Je kunt bestanden overdragen, chatten, sessies opnemen, bureaublad delen en nog veel meer.

Bedrijfsopties: Grote implementaties krijgen opties als Single Sign-On integratie en on-premise plaatsing.

