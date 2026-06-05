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IT support utilizing Splashtop within a Freshservice ticket to initiate a remote access session

Remote Desktop in Freshservice - installatie

Trevor Jackins
4 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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IT-helpdesks en ondersteuningsteams kunnen Splashtop gebruiken vanuit een Freshservice-ticket om een sessie voor toegang op afstand te starten voor directe ondersteuning. Leer hoe u aan de slag kunt gaan met deze integratie.

Bent u een Freshservice-klant en op zoek naar de beste oplossing om uw gebruikers hulp op afstand te bieden?

Zoek dan niet verder dan Splashtop Remote Support.

Met de Splashtop + Freshservice remote access-integratie kunt u vanuit een Freshservice-ticket met slechts een paar klikken remote access-sessies starten op de computers van uw klanten! Geen installatie nodig op de apparaten van uw klanten.

En het beste nieuws? Splashtop kan u honderden of zelfs duizenden euro's per jaar besparen in vergelijking met andere remote supporttools. In vergelijking met andere remote supportpakketten die met Freshservice integreren, kan Splashtop u veel geld besparen:

  • 75% per jaar vs TeamViewer

  • 70% per jaar vs BeyondTrust (voorheen Bomgar)

  • 50% per jaar vs LogMeIn Rescue

Splashtop is de voordeligste remote supporttool voor servicedeskteams. U kunt gratis aan de slag tijdens een proefperiode van een week om het zelf uit te proberen!

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Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
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Hier volgt een overzicht van hoe je de Splashtop remote access integratie met Freshservice kunt instellen en gebruiken.

Hoe toegang op afstand in Freshservice instellen met Splashtop

Installatie en configuratie gebeuren in enkele stappen en kunnen in enkele minuten worden voltooid. Als u al een Freshservice-gebruiker bent, volg dan de onderstaande stappen om Splashtop te integreren met het Freshservice-platform:

  1. Abonneer u op of start een gratis proefperiode van Splashtop Remote Support met de PSA Ticketing & ITSM-integratie add-on(automatisch inbegrepen bij gratis proefperiode)

  2. Installeer de Splashtop Business App op je lokale computers (techneutencomputers).

  3. Ga naar de Splashtop integratie app gevonden in de Freshworks Marketplace en klik op "Installeren".

  4. Volg de instructies om een API-sleutel te maken en voer deze in het veld 'Sleutel' in tijdens de installatie van de integratie-app

Hoe op afstand ondersteuning te bieden in Freshservice met Splashtop

A screenshot of a help desk ticket interface displays ticket details, requester info, and an APPS section with the Splashtop app and a button labeled Create an SOS download link, highlighted by a pink box.

Als je de integratiestappen hebt doorlopen, kun je met een paar klikken een remote desktop sessie starten naar de Windows of Mac computers van je gebruikers.

Dit is het proces voor het starten van een remote access sessie in Freshservice:

  1. Open Splashtop in het Freshservice-ticket in de sectie Apps en selecteer de knop "Een SOS-downloadlink maken"

  2. Klik op "Downloadlink invoegen in ticketcommentaar" om de SOS-downloadlink in het ticket in te voegen. Uw eindgebruiker kan deze link zien en erop klikken om de SOS-app te starten. U kunt ook het icoon selecteren om de downloadlink te kopiëren en op een andere manier naar uw gebruiker te verzenden.

Screenshot of a support ticket interface showing an Apps section with the Splashtop app. The Connect button is highlighted by a red box and arrow, offering options to connect or insert a download link.

(De SOS-app moet wel op het apparaat van de eindgebruiker worden geïnstalleerd, aangezien het een eenmalig uitvoerbaar bestand is)

  1. Wanneer de eindgebruiker op de koppeling klikt, wordt de SOS-app uitgevoerd, die een sessiecode weergeeft die al aan uw account is gekoppeld.

  2. Ten slotte kunt u (de technicus) op de knop 'Verbinden' klikken om de externe verbinding tot stand te brengen.

Nadat u op de knop "Verbinding maken" hebt geklikt, wordt de sessie voor toegang op afstand gestart en verschijnt er een venster waarin u het scherm van de verbonden computer in real time kunt zien. U kunt de controle over de computer overnemen om de vereiste ondersteuning te bieden.

A screenshot of a note entry form showing session details, including start time, computer, accessed by, accessed from, duration, and a file upload. There are options to attach a file and toggle visibility to the customer.

Tijdens de sessie op afstand kunt u de productiviteitsfuncties gebruiken die te vinden zijn in de stand-alone Splashtop SOS-tool, waaronder bestandsoverdracht, chatten, bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand en meer.

Wanneer u de sessie afsluit, klikt u op de knop "Ondersteuningscase sluiten" in Freshservice. Informatie over de sessie (inclusief geschiedenis van de bestandsoverdrachten) wordt automatisch ingevuld in het Freshservice-ticket.

Wat kan ik nog meer doen met Splashtop?

Naast snelle, betrouwbare en veilige toegang op afstand vanuit Freshservice tegen lage kosten, profiteert u ook van deze extra voordelen als Splashtop SOS Unlimited-abonnee:

  1. U kunt op afstand toegang krijgen tot mobiele apparaten om on-demand ondersteuning te verlenen . Splashtop SOS Unlimited geeft u, naast Windows- en Mac-computers, ook toegang tot iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden.

  2. U kunt een clientapp voor externe bureaubladen installeren op de computers die u beheert, voor onbemande externe toegang. Door Splashtop Streamer op uw beheerde computers te installeren, kunt u op elk moment en vanaf elk apparaat verbinding maken, ook wanneer er geen eindgebruiker aanwezig is!

  3. U bespaart veel op uw jaarlijkse kosten. Zoals hierboven vermeld, is Splashtop de voordeligste tool voor ondersteuning op afstand en helpt het u aanzienlijk kosten te besparen in vergelijking met duurdere producten.

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