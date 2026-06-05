Remote Desktop in Freshservice - installatie

IT-helpdesks en ondersteuningsteams kunnen Splashtop gebruiken vanuit een Freshservice-ticket om een sessie voor toegang op afstand te starten voor directe ondersteuning. Leer hoe u aan de slag kunt gaan met deze integratie.
Bent u een Freshservice-klant en op zoek naar de beste oplossing om uw gebruikers hulp op afstand te bieden?
Zoek dan niet verder dan Splashtop Remote Support.
Met de Splashtop + Freshservice remote access-integratie kunt u vanuit een Freshservice-ticket met slechts een paar klikken remote access-sessies starten op de computers van uw klanten! Geen installatie nodig op de apparaten van uw klanten.
En het beste nieuws? Splashtop kan u honderden of zelfs duizenden euro's per jaar besparen in vergelijking met andere remote supporttools. In vergelijking met andere remote supportpakketten die met Freshservice integreren, kan Splashtop u veel geld besparen:
75% per jaar vs TeamViewer
70% per jaar vs BeyondTrust (voorheen Bomgar)
50% per jaar vs LogMeIn Rescue
Splashtop is de voordeligste remote supporttool voor servicedeskteams. U kunt gratis aan de slag tijdens een proefperiode van een week om het zelf uit te proberen!
Hier volgt een overzicht van hoe je de Splashtop remote access integratie met Freshservice kunt instellen en gebruiken.
Hoe toegang op afstand in Freshservice instellen met Splashtop
Installatie en configuratie gebeuren in enkele stappen en kunnen in enkele minuten worden voltooid. Als u al een Freshservice-gebruiker bent, volg dan de onderstaande stappen om Splashtop te integreren met het Freshservice-platform:
Abonneer u op of start een gratis proefperiode van Splashtop Remote Support met de PSA Ticketing & ITSM-integratie add-on(automatisch inbegrepen bij gratis proefperiode)
Installeer de Splashtop Business App op je lokale computers (techneutencomputers).
Ga naar de Splashtop integratie app gevonden in de Freshworks Marketplace en klik op "Installeren".
Volg de instructies om een API-sleutel te maken en voer deze in het veld 'Sleutel' in tijdens de installatie van de integratie-app
Hoe op afstand ondersteuning te bieden in Freshservice met Splashtop
Als je de integratiestappen hebt doorlopen, kun je met een paar klikken een remote desktop sessie starten naar de Windows of Mac computers van je gebruikers.
Dit is het proces voor het starten van een remote access sessie in Freshservice:
Open Splashtop in het Freshservice-ticket in de sectie Apps en selecteer de knop "Een SOS-downloadlink maken"
Klik op "Downloadlink invoegen in ticketcommentaar" om de SOS-downloadlink in het ticket in te voegen. Uw eindgebruiker kan deze link zien en erop klikken om de SOS-app te starten. U kunt ook het icoon selecteren om de downloadlink te kopiëren en op een andere manier naar uw gebruiker te verzenden.
(De SOS-app moet wel op het apparaat van de eindgebruiker worden geïnstalleerd, aangezien het een eenmalig uitvoerbaar bestand is)
Wanneer de eindgebruiker op de koppeling klikt, wordt de SOS-app uitgevoerd, die een sessiecode weergeeft die al aan uw account is gekoppeld.
Ten slotte kunt u (de technicus) op de knop 'Verbinden' klikken om de externe verbinding tot stand te brengen.
Nadat u op de knop "Verbinding maken" hebt geklikt, wordt de sessie voor toegang op afstand gestart en verschijnt er een venster waarin u het scherm van de verbonden computer in real time kunt zien. U kunt de controle over de computer overnemen om de vereiste ondersteuning te bieden.
Tijdens de sessie op afstand kunt u de productiviteitsfuncties gebruiken die te vinden zijn in de stand-alone Splashtop SOS-tool, waaronder bestandsoverdracht, chatten, bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand en meer.
Wanneer u de sessie afsluit, klikt u op de knop "Ondersteuningscase sluiten" in Freshservice. Informatie over de sessie (inclusief geschiedenis van de bestandsoverdrachten) wordt automatisch ingevuld in het Freshservice-ticket.
Wat kan ik nog meer doen met Splashtop?
Naast snelle, betrouwbare en veilige toegang op afstand vanuit Freshservice tegen lage kosten, profiteert u ook van deze extra voordelen als Splashtop SOS Unlimited-abonnee:
U kunt op afstand toegang krijgen tot mobiele apparaten om on-demand ondersteuning te verlenen . Splashtop SOS Unlimited geeft u, naast Windows- en Mac-computers, ook toegang tot iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden.
U kunt een clientapp voor externe bureaubladen installeren op de computers die u beheert, voor onbemande externe toegang. Door Splashtop Streamer op uw beheerde computers te installeren, kunt u op elk moment en vanaf elk apparaat verbinding maken, ook wanneer er geen eindgebruiker aanwezig is!
U bespaart veel op uw jaarlijkse kosten. Zoals hierboven vermeld, is Splashtop de voordeligste tool voor ondersteuning op afstand en helpt het u aanzienlijk kosten te besparen in vergelijking met duurdere producten.
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