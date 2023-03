Remote Desktop in Freshservice - installatie

IT-helpdesks en ondersteuningsteams kunnen Splashtop gebruiken vanuit een Freshservice-ticket om een sessie voor toegang op afstand te starten voor directe ondersteuning. Leer hoe u aan de slag kunt gaan met deze integratie.

Bent u een Freshservice-klant en op zoek naar de beste oplossing om uw gebruikers hulp op afstand te bieden?

Zo ja, zoek dan niet verder dan Splashtop SOS.

Met de integratie van Splashtop SOS + Freshservice voor toegang op afstand kunt u met slechts een paar klikken RAS-sessies op de computers van uw klanten starten vanuit een Freshservice-ticket! Geen installatie op het apparaat van de klant vereist.

En wat nog beter is? Splashtop SOS kan u honderden of zelfs duizenden euro's per jaar besparen in vergelijking met andere hulpmiddelen voor ondersteuning op afstand. In vergelijking met de prijzen van andere pakketten voor ondersteuning op afstand die integratie met Freshservice bieden, bespaart Splashtop u tot:

75% per jaar vs TeamViewer

70% per jaar vs BeyondTrust (voorheen Bomgar)

50% per jaar vs LogMeIn Rescue

Splashtop SOS is de beste tool voor ondersteuning op afstand voor servicedeskteams. U kunt gratis aan de slag gaan met een proefperiode van een week om dit zelf uit te proberen!

Hier volgt een overzicht van hoe je de Splashtop remote access integratie met Freshservice kunt instellen en gebruiken.

Hoe toegang op afstand in Freshservice instellen met Splashtop

Installatie en configuratie gebeuren in enkele stappen en kunnen in enkele minuten worden voltooid. Als u al een Freshservice-gebruiker bent, volg dan de onderstaande stappen om Splashtop te integreren met het Freshservice-platform:

Abonneer u op of start een gratis proefperiode voor Splashtop SOS Unlimited met de integratie-invoegtoepassing voor PSA Ticketing & ITSM ( automatisch inbegrepen in gratis proefperiode ) Installeer de Splashtop Business App op je lokale computers (techneutencomputers). Ga naar de Splashtop integratie app gevonden in de Freshworks Marketplace en klik op "Installeren". Volg de instructies om een API-sleutel te maken en voer deze in het veld 'Sleutel' in tijdens de installatie van de integratie-app

Hoe op afstand ondersteuning te bieden in Freshservice met Splashtop

Als je de integratiestappen hebt doorlopen, kun je met een paar klikken een remote desktop sessie starten naar de Windows of Mac computers van je gebruikers.

Dit is het proces voor het starten van een remote access sessie in Freshservice:

Open Splashtop in het Freshservice-ticket in de sectie Apps en selecteer de knop "Een SOS-downloadlink maken" Klik op "Voeg download link in ticket opmerking in" om de SOS download link in het ticket in te voegen. Je eindgebruiker zal deze link kunnen zien en selecteren om de SOS app uit te voeren. Of je kunt het pictogram selecteren om de downloadlink te kopiëren en op een andere manier naar je gebruiker te sturen.

( De SOS-app moet wel op het apparaat van de eindgebruiker worden geïnstalleerd, aangezien het een eenmalig uitvoerbaar bestand is )

Wanneer de eindgebruiker op de koppeling klikt, wordt de SOS-app uitgevoerd, die een sessiecode weergeeft die al aan uw account is gekoppeld. Ten slotte kunt u (de technicus) op de knop 'Verbinden' klikken om de externe verbinding tot stand te brengen.

Nadat u op de knop "Verbinding maken" hebt geklikt, wordt de sessie voor toegang op afstand gestart en verschijnt er een venster waarin u het scherm van de verbonden computer in real time kunt zien. U kunt de controle over de computer overnemen om de vereiste ondersteuning te bieden.

Tijdens de sessie op afstand kunt u de productiviteitsfuncties gebruiken die te vinden zijn in de stand-alone Splashtop SOS-tool, waaronder bestandsoverdracht, chatten, bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand en meer.

Wanneer u de sessie afsluit, klikt u op de knop "Ondersteuningscase sluiten" in Freshservice. Informatie over de sessie (inclusief geschiedenis van de bestandsoverdrachten) wordt automatisch ingevuld in het Freshservice-ticket.

Wat kan ik nog meer doen met Splashtop SOS?

Naast snelle, betrouwbare en veilige toegang op afstand vanuit Freshservice tegen lage kosten, profiteert u ook van deze extra voordelen als Splashtop SOS Unlimited-abonnee:

U kunt op afstand toegang krijgen tot mobiele apparaten om on-demand ondersteuning te verlenen . Splashtop SOS Unlimited geeft u, naast Windows- en Mac-computers, ook toegang tot iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden.

U kunt een clientapp voor externe bureaubladen installeren op de computers die u beheert, voor onbemande externe toegang. Door Splashtop Streamer op uw beheerde computers te installeren, kunt u op elk moment en vanaf elk apparaat verbinding maken, ook wanneer er geen eindgebruiker aanwezig is!

U bespaart veel op uw jaarlijkse kosten. Zoals hierboven vermeld, is Splashtop de voordeligste tool voor ondersteuning op afstand en helpt het u aanzienlijk kosten te besparen in vergelijking met duurdere producten.

Nu aan de slag gaan

Probeer Splashtop SOS Unlimited gratis uit door nu een gratis proefperiode te starten.

Gratis proefperiode

Meer informatie over Splashtop SOS