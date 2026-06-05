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Hoe MSPs die NinjaOne gebruiken, klanten in staat kunnen stellen om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een wereldwijde druk op bedrijven om hun werknemers in staat te stellen thuis te werken. Dit is een voorzorgsmaatregel die werkgevers hebben genomen om werknemers en hun gezinnen te beschermen, en het is de trend die doorgaat. Splashtop, een tool voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, bevindt zich in een unieke positie om werknemers te helpen productief te zijn terwijl ze vanuit huis werken, en om te helpen met hun bedrijfscontinuïteitsplan.

Stel klanten in staat thuis te werken met Splashtop Remote Access Pro

Werken uw klanten ook op afstand? U kunt hen helpen productief te zijn en op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers zonder extra installaties. U kunt gebruikmaken van de streamer die al is geïnstalleerd als onderdeel van de NinjaOne-agent en uw klanten op afstand toegang geven tot de computers vanaf hun eigen apparaten.

Het duurt slechts 4 eenvoudige stappen:

Infographic showing how an MSP uses NinjaRMM and Splashtop: 1) MSP buys Splashtop Business Access Pro, 2) Installs Streamer on endpoints, 3) Sets access permissions, 4) Customers use app to remote into their computers.


Op deze manier kunt u uw klanten als extra service remote access bieden en een extra inkomstenstroom genereren. Onze NinjaOne-suppportpagina biedt gedetailleerde instructies over hoe u dat kunt doen.

Over Splashtop Remote Access Pro

Splashtop biedt de meest vertrouwde, betrouwbare en veilige tools voor externe toegang voor zakelijke professionals en grote teams. Gebruikers kunnen verbinding maken met hun Windows-, Mac- of Linux-computers vanaf hun thuiscomputer en zelfs iOS- en Android-apparaten. De sessie voor externe toegang van Splashtop biedt functies zoals multi-naar-muti monitorondersteuning, sessie-opname, chat, desktop delen, heropstarten op afstand en nog veel meer!

Splashtop biedt teams tot 25% korting ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven. Lees alles wat u moet weten over Splashtop Remote Access.

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Moet u ook ondersteuning bieden voor computers en mobiele apparaten die niet onder NinjaOne worden beheerd? Bekijk Splashtop Remote Support voor beheerde en onbeheerde support.

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