Hoe MSPs die NinjaOne gebruiken, klanten in staat kunnen stellen om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een wereldwijde druk op bedrijven om hun werknemers in staat te stellen thuis te werken. Dit is een voorzorgsmaatregel die werkgevers hebben genomen om werknemers en hun gezinnen te beschermen, en het is de trend die doorgaat. Splashtop, een tool voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, bevindt zich in een unieke positie om werknemers te helpen productief te zijn terwijl ze vanuit huis werken, en om te helpen met hun bedrijfscontinuïteitsplan.

Geef klanten de mogelijkheid om thuis te werken met Splashtop Business-toegang Pro

Werken jouw klanten ook op afstand? U kunt hen helpen productief te zijn en op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers zonder extra installaties. U kunt gebruikmaken van de streamer die al is geïnstalleerd als onderdeel van de NinjaOne-agent en uw klanten op afstand toegang geven tot de computers vanaf hun eigen apparaten.

Het duurt slechts 4 eenvoudige stappen:



Op deze manier kunt u uw klanten veilige toegang op afstand bieden als extra service en een extra inkomstenstroom genereren. Onze NinjaOne-ondersteuningspagina biedt gedetailleerde instructies over hoe.

Over Splashtop Business-toegang Pro

Splashtop biedt de meest vertrouwde, betrouwbare en veilige tools voor externe toegang voor zakelijke professionals en grote teams. Gebruikers kunnen verbinding maken met hun Windows-, Mac- of Linux-computers vanaf hun thuiscomputer en zelfs iOS- en Android-apparaten. De sessie voor externe toegang van Splashtop biedt functies zoals multi-naar-muti monitorondersteuning, sessie-opname, chat, desktop delen, heropstarten op afstand en nog veel meer!

Splashtop biedt teams tot 25% korting ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven. Alles wat u moet weten over Splashtop Business Access.

Moet u ook computers en mobiele apparaten ondersteunen die niet onder NinjaOne worden beheerd? Bekijk Splashtop SOS voor bemande en onbeheerde ondersteuning.